Müşteri Yolculuğu Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Yunanistan

Datatrics

datatrics.com

Datatrics, kullanıcıların platformlarının Datatrics ile çalıştıkça daha akıllı olmasına yardımcı olacak makine öğrenimi yetenekleri sağlar. Temas noktalarıyla her etkileşim ve seyahat edilen her yolculuk, gerçek zamanlı olarak analiz edilip işlenir ve Datatrics algoritmasını eğitmek için kullanılır.