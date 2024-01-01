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Müşteri Yolculuğu Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cezayir
Alternatif olarak müşteri yolculuğu düzenleme yazılımı olarak da adlandırılan müşteri yolculuğu analitiği yazılımı, çeşitli kanallarda müşteri deneyiminin denetimini ve otomasyonunu kolaylaştırır. Buradaki en önemli terim, yazılımın tüm kanallardaki müşteri etkileşimlerini izlediğini, entegre ettiğini ve değerlendirdiğini, işletmelerin gerçek zamanlı olarak yanıt vermesini ve gözlemlenen davranışlara dayalı stratejiler uygulamasını güçlendirdiğini ifade eden "yolculuk"tur.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM...
TheyDo
theydo.io
Sorunları müşteri odaklı çözmek için Dijital Tasarım Düşüncesi. Büyük ölçekte kanıtlanmış bir yöntem kullanarak çığır açan yenilikler üretmek için işletmenizi dönüştürün.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO, Google Analytics'in gizlilik odaklı ilk alternatifidir. 2013 yılında oluşturulan Piwik PRO Analytics Suite, kullanıcıların web, uygulama, ürün ve intranet davranışlarının izlenmesine olanak sağlar. Platform, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Soruml...
MoEngage
moengage.com
MoEngage, Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel ve daha fazlası gibi 1.200'den fazla küresel tüketici markasının güvendiği, içgörü odaklı bir müşteri etkileşimi platformudur. 35'ten fazla ülkedeki dijital öncelikli ve Kurumsal markalar, ayda ...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'...
Insider
useinsider.com
Bireyselleştirilmiş, kanallar arası deneyimler oluşturmak için tek bir platform olan Insider, kurumsal pazarlamacıların müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, yapay zeka amaç motoruyla gelecekteki davranışlarını tahmin etmesine ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluştu...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebi...
Catalyst
catalyst.io
Catalyst, müşterileriniz aracılığıyla büyümeyi hızlandıracak lider platformdur. Tüm müşteri deneyimi boyunca değer sunmak üzere tasarlandı; Catalyst, yeni alıcıları ömür boyu gelire dönüştürür. Elde tutma odaklı iş akışları ve gelir odaklı otomasyonlarla müşteri odaklı ekipleri güçlendiriyoruz. Cata...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, işletmenizi dönüştüren müşteri deneyiminin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için geleneksel analitiğin ötesine geçiyor. Her kullanıcının davranışını, niyetini ve tutumunu ortaya çıkaran sezgisel teknolojiyle, işletmelerin gizliliği ve erişilebilirliği sağlarke...
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
Funnelytics
funnelytics.io
Yolculuğunuzu bir beyaz tahta üzerinde haritalandırmanıza ve gerçekte nasıl performans gösterdiğini görmek için verileri üst üste bindirmenize olanak tanıyan görsel bir müşteri yolculuğu analiz aracı.
Heap
heap.io
Heap, müşterilerinizin dijital yolculuklarını tam olarak anlamanızı sağlayan tek dijital öngörü platformudur; böylece dönüşümü, elde tutmayı ve müşteri memnuniyetini hızla artırabilirsiniz. - Müşteri deneyimini geliştirin: Kullanıcıların tam olarak nerede zorluk çektiğini tespit edin ve müşteri dene...
Woopra
woopra.com
Woopra, şirketlerin müşterilerini anlama, analiz etme, etkileşim kurma ve elde tutma yöntemlerini yeniden tanımlayan bir Müşteri Yolculuğu Analitiği çözümüdür. Platform, müşteri yaşam döngüsünün tamamı boyunca optimizasyonu ve büyümeyi desteklemek için tasarlandı. Departmanlardaki boşlukları kapatan...
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, Müşteri Başarısı için platformunuz ve ortağınızdır. Verimliliği artırmak, geliri artırmak ve mümkün olan en iyi müşteri deneyimlerini sunmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunarak abonelik işletmenizin geniş ölçekte başarılı olmasına yardımcı oluyoruz. ChurnZero, Müşteri Başarısı eki...
Totango
totango.com
Totango, çapraz işlevli kurumsal ekiplerin üretkenliği, elde tutmayı ve genişletmeyi artırmasına yardımcı olmak için sınırsız ölçeklenebilirlik ve benzersiz değer elde etme süresi sağlayan, işletmelerin büyüyemeyeceği müşteri başarısı yazılımıdır. Sektördeki en iyi uygulamalarla bütünleştirilmiş önc...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...
ShiftX
shiftx.com
Çoğu süreç aracının eğitimli uzmanlar için bile kullanımı zor ya da esnek bir karmaşadır. ShiftX, herhangi bir eğitim gerektirmeden herkesi kapsayan, arada kalan kullanıcı dostu süreç modelleme aracıdır.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı m...
Act-On
act-on.com
Act-On Software, pazarlamacılara müşteri yaşam döngüsünün her adımında pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda güç veren çözümler sağlar. Act-On, müşteri verilerini eyleme dönüştürülebilir hale getirerek pazarlamacıların büyük hayaller kurabilmesini ve işletmelerini büyütmek ve daha yüksek müşteri ya...
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
Tealium
tealium.com
Tealium en güvenilir Müşteri Veri Platformudur (CDP). Tealium, müşterilerinizle bağlantı kurabilmeniz için verileri birbirine bağlar. Tealium, işletmelerin müşterileriyle daha iyi bağlantı kurabilmesi için müşteri verilerini web, mobil, çevrimdışı ve IoT arasında birbirine bağlar. Tealium'un anahta...
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını artırmak, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini enteg...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud, herhangi bir üçüncü taraf sistemiyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve herhangi bir iş kriterinin doğrudan platformda kolayca yapılandırılmasına olanak tanır. Müşteri verilerine erişmesi gereken tüm ekiplerin yararlanabileceği şekilde tasarlanan Acquia Marketing Cloud, işlet...
Quantum Metric
quantummetric.com
Hızlı bir dağıtımla platformumuz, müşterilerinizin web, yerel uygulama ve kiosk üzerinde deneyimlediği her şeyi alıp görselleştirmeye başlar. Her müşteri etkileşiminin etkisi otomatik olarak ölçülür, her müşteri oturumu tekrar oynatılabilir ve en önemlisi tüm ekipleriniz tek bir doğruluk sürümünden ...
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etki...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde iliş...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, her perakendecinin sorununa çözüm sunan, ödüllü bir çok kanallı pazarlama otomasyon platformudur: Her ziyaretçiye doğru mesajın, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gönderileceği. Tek kişilik mağazaların ve kurumsal perakendecilerin, müşteri/ziyaretçi davranışlarına ve katalog değişik...
Usermaven
usermaven.com
Usermaven, pazarlamacılar, ürün ekipleri ve ajanslar için kod gerektirmeyen, gizlilik dostu bir analiz aracıdır. Her kullanıcının bireysel yolculuğunu görüntülemek için web sitesi analitiği, ürün analitiği, huniler, yolculuklar, ilişkilendirme ve iletişim merkezi adı verilen mini bir CRM'ye sahiptir...
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, hesaplarınızdan anket dışı veriler de dahil olmak üzere geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmalarına ...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez, çevrimiçi işletmelerin sızdıran hunileri anında düzeltmek ve geliri artırmak için kullandığı gizli silahtır. Platform, yerinde tüketici yolculuğunun her adımını aydınlatıyor ve gizli sürtüşme noktalarını ortaya çıkarmak ve önceliklendirmek için makine öğrenimini kullanıyor; gelir liderlerin...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Quadient
quadient.com
Beanworks'ün Quadient AP Automation'ı, CFO'lardan AP profesyonellerine kadar muhasebe ekiplerine her yerden birlikte çalışma olanağı sağlar. Quadient AP ile takipleri azaltabilir, yapay zeka destekli veri yakalamayla veri girişinin %83'ünü ortadan kaldırabilir ve fatura işleme maliyetlerini %86 oran...
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy, gizlilik ve güvenlik sağlarken oturum tekrarını, ön uç hata izlemeyi, ürün analitiğini ve önceliklendirmeyi bir araya getiren güvenilir bir dijital deneyim platformudur. Zipy ile neler yapabilirsiniz? > Kullanıcı kaybını önlemek için kullanıcı davranışını anlayın > Eyleme dönüştürülebilir bilg...
Bombora
bombora.com
Bombora'nın sunduğu teklifler, hangi işletmelerin şu anda hangi konuları araştırdığını ve bu çabaların yoğunluğunu belirliyor. Bu sinyalleri puanlayarak satış ve pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara öncelik vermesine, onlarla olan görüşmelerini özelleştirmesine ve pazarlama çabalarını optimize etme...
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşteri...
CrowdPower
crowdpower.io
SaaS ürünlerine yönelik 1 numaralı müşteri etkileşimi platformuyla yeni kullanıcıları kabul etmek, kaybı azaltmak ve müşterilerin etkileşimde kalmasını sağlamak için basit e-posta otomasyonları oluşturun.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ...
Insightech
insightech.com
Insightech, dijital ekiplere örneklenmiş veya eksik verilerden etkilenmeyen net dijital deneyim öngörüleri sağlar. Insightech ile kurulumu ve çalıştırılması kolay tek bir çözümde kapsamlı pazarlama raporlaması, sayfa içeriği analizi, dönüşüm hunisi optimizasyonu ve web sitesinin yeniden platform olu...
Knotch
knotch.com
ContentEQ, kurumsal markaların dijital içeriklerinin performansını anlamak ve optimize etmek için kullandıkları bir içerik zekası platformudur. Platform, Bank of America, Wells Fargo, Deloitte ve Square gibi markaların dijital içerik yatırımlarının etkisini optimize etmelerine ve iş hedeflerine ulaş...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin art...
JENTIS
jentis.com
JENTIS, 2020 yılında Thomas Tauchner ve Klaus Müller'in etrafında beş kişilik bir ekip tarafından Viyana'da kuruldu. JENTIS, Veri Yakalama Platformu (DCP) ile sunucu tarafı izlemeye dayalı yenilikçi bir web izleme çözümü geliştirdi. JENTIS DCP ile şirketler verilerini yalnızca gizlilikle uyumlu bir ...
Latana
latana.com
Makine öğrenimi teknolojisiyle desteklenen Latana Marka Takibi, ölçeklenebilir marka yönetimi öngörüleri sunarak markaların daha iyi pazarlama kararları almasına yardımcı olur.
Hubalz
hubalz.com
Farklı cihazlarda ve platformlarda müşterilerinizi tam olarak anlayın. Hubalz size müşteri yolculuğunu anlamanız ve pazarlama yatırım getirisini artırmanız için araçlar sunar.
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi, tek bir platforma beslenen 120'den fazla kaynak ve entegrasyondan gelen gerçek zamanlı geri bildirimlerle her kanaldaki müşteri deneyimini anlamanıza olanak tanıyarak müşterilerinizin ve tüketicilerinizin ne düşündüğünü, hissettiğini ve satın aldığını tam olarak görmenizi sağlar.
[24]7.ai
247.ai
[24]7 Müşteri Yolculuğu Analitiği, müşterilerin şirketlerle etkileşim kurma biçimini izleyen ve analiz eden, işletmelerin müşteri yolculuğu boyunca karmaşık müşteri deneyimi sorunlarını belirlemesini ve bunlara yönelik harekete geçmesini kolaylaştıran, kullanımı kolay bir SaaS çözümüdür.
Datatrics
datatrics.com
Datatrics, kullanıcıların platformlarının Datatrics ile çalıştıkça daha akıllı olmasına yardımcı olacak makine öğrenimi yetenekleri sağlar. Temas noktalarıyla her etkileşim ve seyahat edilen her yolculuk, gerçek zamanlı olarak analiz edilip işlenir ve Datatrics algoritmasını eğitmek için kullanılır.
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance, küçük-orta ve kurumsal işletmelere yönelik web tabanlı Konaklama yönetimi yazılımıdır. Bu yazılım, Otel yönetimi, Rezervasyon ve rezervasyon, Oda yönetimi ve çevrimiçi itibarınızın kontrolü olarak iyi bir performans gösterir.
Cleeng
cleeng.com
Dakikalar içinde D2C video ticaret platformunuzu oluşturun ve abonelerinizi yıllarca elinizde tutun. Abonelerinizin yolculuğunun kolay ve güçlü yönetimi, cihazlar arası, abonelerinizi elde tutmak için etkili bir araç
Taglayer
taglayer.com
Herkesin kendine has tutkuları ve nitelikleri olduğuna inanıyoruz. Pazarlamacıların genellikle geliştirme becerilerinden yoksun oldukları için kendilerinin uygulayamayacakları parlak fikirleri vardır. Bu genellikle hayal kırıklıklarına, yüksek maliyetlere ve çok fazla kaynağa ihtiyaç duyulmasına ned...
B2Metric
b2metric.com
B2Metric, pazarlama, veri analitiği ve CRM ekiplerinin müşteri eğilimlerini ve davranışlarını daha iyi anlamasına olanak tanıyan, AI/ML destekli bir veri analitiği platformudur. B2Metric, veri analizini otomatikleştirmek ve müşteri etkileşimini, elde tutmayı ve büyümeyi iyileştirmek için kullanılabi...