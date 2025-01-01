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En Popüler Son Eklenenler Müşteri Veri Platformları - En Popüler Uygulamalar

Müşteri Veri Platformları (CDP'ler), müşteri verilerinin tek bir veritabanında birleştirilmesinde ve merkezileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu araçlar, pazarlama ekiplerine başarılı kampanyalar yürütmek için gereken temel bilgileri sağlar. CDP'ler, web siteleri, mobil uygulamalar ve e-posta platformları da dahil olmak üzere hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çeşitli kaynaklardan veri toplama ve her müşteriye kapsamlı bir genel bakış sunma olanağına sahiptir. Veri alımının ardından CDP'ler, kuruluşların bireysel müşteriler için en etkili sonraki adımları tahmin etmelerine olanak tanır ve işletmelerin belirli müşterileri nasıl elde tutacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Ek olarak, CDP'ler müşteri hizmetleri ekipleri tarafından destek hizmetlerini her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlamak için kullanılabilir. Pazarlama otomasyon yazılımı, veri ambarı yazılımı ve diğer veri depolama platformlarıyla entegrasyon yetenekleri genellikle CDP'lerde bulunur.