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Müşteri Veri Platformları
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Müşteri Veri Platformları - En Popüler Uygulamalar

Müşteri Veri Platformları (CDP'ler), müşteri verilerinin tek bir veritabanında birleştirilmesinde ve merkezileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu araçlar, pazarlama ekiplerine başarılı kampanyalar yürütmek için gereken temel bilgileri sağlar. CDP'ler, web siteleri, mobil uygulamalar ve e-posta platformları da dahil olmak üzere hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çeşitli kaynaklardan veri toplama ve her müşteriye kapsamlı bir genel bakış sunma olanağına sahiptir. Veri alımının ardından CDP'ler, kuruluşların bireysel müşteriler için en etkili sonraki adımları tahmin etmelerine olanak tanır ve işletmelerin belirli müşterileri nasıl elde tutacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Ek olarak, CDP'ler müşteri hizmetleri ekipleri tarafından destek hizmetlerini her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlamak için kullanılabilir. Pazarlama otomasyon yazılımı, veri ambarı yazılımı ve diğer veri depolama platformlarıyla entegrasyon yetenekleri genellikle CDP'lerde bulunur.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, müşteri verilerini kullanarak pazarlama otomasyonu yapmanızı sağlayan bir platformdur. E-posta, SMS ve diğer kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io, pazarlama ekiplerinin veriye dayalı kampanyalar oluşturarak çoklu iletişim kanallarında müşteri katılımını artırmalarını sağlayan bir platformdur.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO, kullanıcı verilerini toplamak, analiz etmek ve yönetmek için tasarlanmış, gizlilik odaklı bir analiz paketidir.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers, markalar ile tüketiciler arasında etkileşimi artırmayı sağlayan UGC çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360, müşteri verilerini entegre ederek, şirketlerin kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasını ve müşteri katılımını artırmasını sağlar.

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

Orman Yöneticisi, iç araçlar oluşturarak işletmelere veri yönetimi, iş akışları otomasyonu ve analiz sağlar.

Hightouch

Hightouch

hightouch.io

Hightouch, müşteri verilerini toplamak, hazırlamak ve 200'den fazla araca senkronize etmek için veri entegrasyon platformudur.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider, işletmelerin birden fazla kanalda kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Census

Census

getcensus.com

Census, veri ambarını pazarlama ve iş operasyonları için merkezi bir hale getirerek, güvenilir verilere dayalı eylem almayı sağlar ve müşteri verilerini senkronize eder.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo, anketlerden web uygulamalarına kadar çeşitli iş uygulamaları oluşturmayı sağlayan kodlama gerektirmeyen bir platformdur.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.

Segment

Segment

segment.com

Segment, ilk parti müşteri verilerini toplayan bir platformdur. Ekipler arasında veri erişimini kolaylaştırır ve verileri farklı sistemlere yönlendirir.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst, müşteri odaklı büyümeyi sağlamak için tasarlanmış bir platformdur ve müşteri verilerini merkezi bir şekilde yönetir.

Lexer

Lexer

lexer.io

Lexer, müşteri verilerini bir araya getirip analiz eden, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerini entegre eden bir platformdur.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.

Arena

Arena

arena.im

Arena, canlı etkileşim araçları geliştirir. Live Chat, Live Blog ve Arena Personas ile farklı platformlarda izleyici etkileşimini artırır.

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Pimcore, ürün bilgilerini, dijital varlıkları ve müşteri verilerini merkezi olarak yöneten açık kaynaklı bir platformdur.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage, işletmelerin müşteri verilerini birleştirip çok kanallı kampanyalar oluşturarak müşteri etkileşimini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Mobio

Mobio

mobio.io

Mobio, Pazarlama, Satış ve Hizmet ekipleri için merkezi bir CDP ile günlük iş ihtiyaçlarını karşılayan çok amaçlı bir platformdur.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Hazine Verileri, müşteri verilerini entegre ederek kampanya performansını artırmayı ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlayan bir veri platformudur.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.

WayMore

WayMore

waymore.io

WayMore, satışları artırmayı ve pazarlama maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan çoklu kanallı bir pazarlama platformudur. Verileri analiz ederek hedef kitleyi anlamaya yardımcı olur.

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs, geliştirici desteği olmadan müşteri verilerini izleyip analiz etmeye yardımcı olan bir no-code müşteri veri platformudur.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud, üçüncü taraf sistemlerle entegre olarak müşteri verilerine erişimi kolaylaştırır ve iş kriterlerinin yapılandırılmasını sağlar.

Totango

Totango

totango.com

Totango, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve müşteri sağlığı hakkında derinlemesine bilgiler edinmelerine yardımcı olan kapsamlı bir müşteri başarı yazılımıdır.

Simon Data

Simon Data

simondata.com

Simon Data, pazarlama ekiplerine müşteri verilerini yönetmek ve kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmak için entegre bir veri platformu sağlar.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium, çeşitli kaynaklardan müşteri verilerini birleştirip yöneterek işletmelerin müşteri deneyimini optimize etmelerine yardımcı olan bir müşteri veri platformudur.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter, müşteri başarı, hesap yönetimi ve gelir ekipleri için veri modeline dayalı bir platformdur, otomatik iş akışları ve analizler sunar.

NetWise

NetWise

netwisedata.com

NetWise, B2B izleyici verileri sunarak markalar ve pazarlama profesyonellerinin hedef kitlelerine tüm kanallarda ulaşmasını sağlar.

DinMo

DinMo

dinmo.com

DinMo, verileri okuyarak kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlamasını, içgörüler elde etmesini ve hedef kitle oluşturmasını sağlayan bir platformdur.

Aislelabs

Aislelabs

aislelabs.com

Aislelabs, müşteri kimliği ve erişim yönetimi için özelleştirilebilir formlar, sosyal giriş, pazarlama araçları ve kullanıcı profilleri yönetimi sunan bir platformdur.

Omeda

Omeda

omeda.com

Omeda, müşteri verilerini yönetme, e-posta otomasyonu ve abonelik yönetimi sunan kapsamlı bir pazarlama teknolojisi platformudur.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, işletmelere hedef hesaplarını belirleme, etkileşim kurma ve kampanya etkinliğini ölçme konusunda yardım eden hesap tabanlı pazarlama platformudur.

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox, pazarlama ekiplerine veri analizi, müşteri yolculuğu optimizasyonu ve kampanya yönetimi sunarak gelir artırmayı hedefler.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Squeezely, işletmelere müşteri verilerini toplayarak, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarını sağlar. Hızlı entegrasyon ve gerçek zamanlı veri ile çalışır.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak, perakende sektörü için çok kanallı pazarlama otomasyonu sağlayan bir platformdur. E-posta, SMS ve analitik hizmetleri sunar.

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift, markaların müşterileriyle etkili ve kişiselleştirilmiş etkileşimler kurmasını sağlayan bir platformdur. Veri analizi ve segmentasyon sunar.

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer, B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve değerlendirme platformudur. Web ziyaretçilerini izler, verileri toplar ve olası satış puanı atar.

RudderStack

RudderStack

rudderstack.com

RudderStack, müşteri verilerini toplamak, birleştirmek ve etkinleştirmek için tasarlanmış bir veri entegrasyon platformudur.

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto, pazarlama otomasyonunu kolaylaştıran ve optimize eden bir yazılımdır. E-posta, SMS, canlı sohbet gibi kanallarda otomasyon ve AI kullanır.

Transitiv

Transitiv

transitiv.io

Transitiv, tamamen otomatik ve optimize edilmiş çok kanallı pazarlama platformudur.

Squirro

Squirro

squirro.com

Squirro, kurumsal arama, içgörüler ve otomasyon için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Verileri analiz ederek kullanıcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Scal-e

Scal-e

scal-e.com

Scal-e, markaların doğru mesajı doğru kişiyle, doğru zamanda ve doğru kanaldan iletmelerini sağlar ve verileri kişiselleştirerek gerçek zamanlı bilgiler sunar.

Journify

Journify

journify.io

Journify, pazarlamacıların müşteri profillerini toplamasına, dinamik hedef kitleler oluşturmasına ve bunları gerçek zamanlı olarak etkinleştirmesine yardımcı olan bir veri platformudur.

Castled.io

Castled.io

castled.io

Castled.io, müşteri verilerini güvenli bir şekilde kullanarak karmaşık müşteri yolculukları ve kişiselleştirilmiş etkileşim kampanyaları oluşturmanıza olanak tanır.

Session AI

Session AI

sessionai.com

Session AI, çevrimiçi perakendecilerin ziyaretçilerin satın alma niyetini tahmin etmesine yardımcı olan bir uygulamadır, kişisel bilgiye ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı teklifler sunar.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel, B2B işletmelerin müşteri yolculuğunu izlemelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir veri analitiği yazılımıdır.

Lytics

Lytics

lytics.com

Lytics, işletmelere müşteri verilerini birleştirerek dinamik ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için gerçek zamanlı veri analizi ve yönetimi sağlar.

Zeotap

Zeotap

zeotap.com

Zeotap, Avrupa merkezli bir Müşteri Veri Platformudur. Markaların müşteri verilerini entegre ederek yönetmelerine ve analiz yapmalarına yardımcı olur.

mParticle Customer

mParticle Customer

mparticle.com

mParticle Müşteri Uygulaması, işletmelere farklı kaynaklardan müşteri verilerini yönetme, entegre etme ve analiz etme olanağı sunar.

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Müşteri Veri Platformları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog