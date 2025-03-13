Müşteri Veri Platformları - En Popüler Uygulamalar

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Müşteri Veri Platformları (CDP'ler), müşteri verilerinin tek bir veritabanında birleştirilmesinde ve merkezileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu araçlar, pazarlama ekiplerine başarılı kampanyalar yürütmek için gereken temel bilgileri sağlar. CDP'ler, web siteleri, mobil uygulamalar ve e-posta platformları da dahil olmak üzere hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çeşitli kaynaklardan veri toplama ve her müşteriye kapsamlı bir genel bakış sunma olanağına sahiptir. Veri alımının ardından CDP'ler, kuruluşların bireysel müşteriler için en etkili sonraki adımları tahmin etmelerine olanak tanır ve işletmelerin belirli müşterileri nasıl elde tutacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Ek olarak, CDP'ler müşteri hizmetleri ekipleri tarafından destek hizmetlerini her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlamak için kullanılabilir. Pazarlama otomasyon yazılımı, veri ambarı yazılımı ve diğer veri depolama platformlarıyla entegrasyon yetenekleri genellikle CDP'lerde bulunur.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, müşteri verilerini kullanarak pazarlama otomasyonu yapmanızı sağlayan bir platformdur. E-posta, SMS ve diğer kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.
Customer.io
customer.io
Customer.io, pazarlama ekiplerinin veriye dayalı kampanyalar oluşturarak çoklu iletişim kanallarında müşteri katılımını artırmalarını sağlayan bir platformdur.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO, kullanıcı verilerini toplamak, analiz etmek ve yönetmek için tasarlanmış, gizlilik odaklı bir analiz paketidir.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, markalar ile tüketiciler arasında etkileşimi artırmayı sağlayan UGC çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşteri verilerini entegre ederek, şirketlerin kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasını ve müşteri katılımını artırmasını sağlar.
Forest Admin
forestadmin.com
Orman Yöneticisi, iç araçlar oluşturarak işletmelere veri yönetimi, iş akışları otomasyonu ve analiz sağlar.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch, müşteri verilerini toplamak, hazırlamak ve 200'den fazla araca senkronize etmek için veri entegrasyon platformudur.
Insider
useinsider.com
Insider, işletmelerin birden fazla kanalda kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Census
getcensus.com
Census, veri ambarını pazarlama ve iş operasyonları için merkezi bir hale getirerek, güvenilir verilere dayalı eylem almayı sağlar ve müşteri verilerini senkronize eder.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo, anketlerden web uygulamalarına kadar çeşitli iş uygulamaları oluşturmayı sağlayan kodlama gerektirmeyen bir platformdur.
Planhat
planhat.com
Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.
Segment
segment.com
Segment, ilk parti müşteri verilerini toplayan bir platformdur. Ekipler arasında veri erişimini kolaylaştırır ve verileri farklı sistemlere yönlendirir.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst, müşteri odaklı büyümeyi sağlamak için tasarlanmış bir platformdur ve müşteri verilerini merkezi bir şekilde yönetir.
Lexer
lexer.io
Lexer, müşteri verilerini bir araya getirip analiz eden, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerini entegre eden bir platformdur.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.
Solitics
solitics.com
Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.
Splunk
splunk.com
Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.
Arena
arena.im
Arena, canlı etkileşim araçları geliştirir. Live Chat, Live Blog ve Arena Personas ile farklı platformlarda izleyici etkileşimini artırır.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore, ürün bilgilerini, dijital varlıkları ve müşteri verilerini merkezi olarak yöneten açık kaynaklı bir platformdur.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, işletmelerin müşteri verilerini birleştirip çok kanallı kampanyalar oluşturarak müşteri etkileşimini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Mobio
mobio.io
Mobio, Pazarlama, Satış ve Hizmet ekipleri için merkezi bir CDP ile günlük iş ihtiyaçlarını karşılayan çok amaçlı bir platformdur.
Treasure Data
treasuredata.com
Hazine Verileri, müşteri verilerini entegre ederek kampanya performansını artırmayı ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlayan bir veri platformudur.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.
WayMore
waymore.io
WayMore, satışları artırmayı ve pazarlama maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan çoklu kanallı bir pazarlama platformudur. Verileri analiz ederek hedef kitleyi anlamaya yardımcı olur.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs, geliştirici desteği olmadan müşteri verilerini izleyip analiz etmeye yardımcı olan bir no-code müşteri veri platformudur.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud, üçüncü taraf sistemlerle entegre olarak müşteri verilerine erişimi kolaylaştırır ve iş kriterlerinin yapılandırılmasını sağlar.
Totango
totango.com
Totango, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve müşteri sağlığı hakkında derinlemesine bilgiler edinmelerine yardımcı olan kapsamlı bir müşteri başarı yazılımıdır.
Simon Data
simondata.com
Simon Data, pazarlama ekiplerine müşteri verilerini yönetmek ve kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmak için entegre bir veri platformu sağlar.
Tealium
tealium.com
Tealium, çeşitli kaynaklardan müşteri verilerini birleştirip yöneterek işletmelerin müşteri deneyimini optimize etmelerine yardımcı olan bir müşteri veri platformudur.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter, müşteri başarı, hesap yönetimi ve gelir ekipleri için veri modeline dayalı bir platformdur, otomatik iş akışları ve analizler sunar.
NetWise
netwisedata.com
NetWise, B2B izleyici verileri sunarak markalar ve pazarlama profesyonellerinin hedef kitlelerine tüm kanallarda ulaşmasını sağlar.
DinMo
dinmo.com
DinMo, verileri okuyarak kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlamasını, içgörüler elde etmesini ve hedef kitle oluşturmasını sağlayan bir platformdur.
Aislelabs
aislelabs.com
Aislelabs, müşteri kimliği ve erişim yönetimi için özelleştirilebilir formlar, sosyal giriş, pazarlama araçları ve kullanıcı profilleri yönetimi sunan bir platformdur.
Omeda
omeda.com
Omeda, müşteri verilerini yönetme, e-posta otomasyonu ve abonelik yönetimi sunan kapsamlı bir pazarlama teknolojisi platformudur.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, işletmelere hedef hesaplarını belirleme, etkileşim kurma ve kampanya etkinliğini ölçme konusunda yardım eden hesap tabanlı pazarlama platformudur.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox, pazarlama ekiplerine veri analizi, müşteri yolculuğu optimizasyonu ve kampanya yönetimi sunarak gelir artırmayı hedefler.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely, işletmelere müşteri verilerini toplayarak, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarını sağlar. Hızlı entegrasyon ve gerçek zamanlı veri ile çalışır.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.
Listrak
listrak.com
Listrak, perakende sektörü için çok kanallı pazarlama otomasyonu sağlayan bir platformdur. E-posta, SMS ve analitik hizmetleri sunar.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların müşterileriyle etkili ve kişiselleştirilmiş etkileşimler kurmasını sağlayan bir platformdur. Veri analizi ve segmentasyon sunar.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve değerlendirme platformudur. Web ziyaretçilerini izler, verileri toplar ve olası satış puanı atar.
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack, müşteri verilerini toplamak, birleştirmek ve etkinleştirmek için tasarlanmış bir veri entegrasyon platformudur.
Ortto
ortto.com
Ortto, pazarlama otomasyonunu kolaylaştıran ve optimize eden bir yazılımdır. E-posta, SMS, canlı sohbet gibi kanallarda otomasyon ve AI kullanır.
Transitiv
transitiv.io
Transitiv, tamamen otomatik ve optimize edilmiş çok kanallı pazarlama platformudur.
Squirro
squirro.com
Squirro, kurumsal arama, içgörüler ve otomasyon için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Verileri analiz ederek kullanıcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Scal-e
scal-e.com
Scal-e, markaların doğru mesajı doğru kişiyle, doğru zamanda ve doğru kanaldan iletmelerini sağlar ve verileri kişiselleştirerek gerçek zamanlı bilgiler sunar.
Journify
journify.io
Journify, pazarlamacıların müşteri profillerini toplamasına, dinamik hedef kitleler oluşturmasına ve bunları gerçek zamanlı olarak etkinleştirmesine yardımcı olan bir veri platformudur.
Castled.io
castled.io
Castled.io, müşteri verilerini güvenli bir şekilde kullanarak karmaşık müşteri yolculukları ve kişiselleştirilmiş etkileşim kampanyaları oluşturmanıza olanak tanır.
Session AI
sessionai.com
Session AI, çevrimiçi perakendecilerin ziyaretçilerin satın alma niyetini tahmin etmesine yardımcı olan bir uygulamadır, kişisel bilgiye ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı teklifler sunar.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, B2B işletmelerin müşteri yolculuğunu izlemelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir veri analitiği yazılımıdır.
Lytics
lytics.com
Lytics, işletmelere müşteri verilerini birleştirerek dinamik ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için gerçek zamanlı veri analizi ve yönetimi sağlar.
Zeotap
zeotap.com
Zeotap, Avrupa merkezli bir Müşteri Veri Platformudur. Markaların müşteri verilerini entegre ederek yönetmelerine ve analiz yapmalarına yardımcı olur.
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle Müşteri Uygulaması, işletmelere farklı kaynaklardan müşteri verilerini yönetme, entegre etme ve analiz etme olanağı sunar.
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