NetWise

netwisedata.com

NetWise, Markalara, Ajanslara, Platformlara, Satış ve Pazarlama profesyonellerine ve Veri Bilimi ekiplerine yönelik B2B Kitle Verilerinin lider sağlayıcısıdır. Benzersiz B2B Veri Ürünlerimiz, gerçek çok kanallı pazarlamayı mümkün kılar ve kullanmak istediğiniz her platformda, tüm pazarlama kanallarında aynı hedef kitleyi hedeflemenize olanak tanır. Tescilli B2B'den Tüketiciye Kimlik Grafiğimiz, her yerde ve her zaman aynı kişiye ulaşacağınız anlamına gelir. Ve sektördeki en büyük izleyici erişimini sağlıyoruz, nokta. Müşterilerimiz, özel segmentler ve hedef kitleler oluşturmak ve etkinleştirmek için düzenli olarak bizimle birlikte çalışır. İstihbaratı çıkarma ve onu özel iş ve hedef kitlenizin ihtiyaçları için faydalı hale getirme konusunda uzmanız. Başka hiçbir şirket bu kadar benzersiz iş verilerine kolayca erişemez. NetWise, müşterilerine ve ortaklarına benzersiz B2B veri ürünleri sunmak için birinci sınıf teknolojiyi ve geleneksel olmayan veri kümelerini kullanıyor ve biz satış, pazarlama ve reklam sektörlerindeki en deneyimli, güvenilir ve güvenilir veri şirketlerinden biriyiz.