Müşteri Veri Platformları - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

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Müşteri Veri Platformları (CDP'ler), müşteri verilerinin tek bir veritabanında birleştirilmesinde ve merkezileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu araçlar, pazarlama ekiplerine başarılı kampanyalar yürütmek için gereken temel bilgileri sağlar. CDP'ler, web siteleri, mobil uygulamalar ve e-posta platformları da dahil olmak üzere hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çeşitli kaynaklardan veri toplama ve her müşteriye kapsamlı bir genel bakış sunma olanağına sahiptir. Veri alımının ardından CDP'ler, kuruluşların bireysel müşteriler için en etkili sonraki adımları tahmin etmelerine olanak tanır ve işletmelerin belirli müşterileri nasıl elde tutacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Ek olarak, CDP'ler müşteri hizmetleri ekipleri tarafından destek hizmetlerini her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlamak için kullanılabilir. Pazarlama otomasyon yazılımı, veri ambarı yazılımı ve diğer veri depolama platformlarıyla entegrasyon yetenekleri genellikle CDP'lerde bulunur.
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Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren esnek, gerçek zamanlı bir veritabanı üzerine kurulu olan Klaviyo, dünya çapında inanılmaz derecede karmaşık ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmayı, sunmayı ve optimize etmeyi kolaylaştırır. e-posta, SMS, mobil uygulamalar, incelemeler, web, ücretli reklamlar ve daha fazlası. Dönüşümleri ve müşteri yaşam boyu değerini artırmak ve kendi şartlarına göre büyümek için Klaviyo'yu kullanan 130.000'den fazla ödeme yapan müşteriye katılın. Daha fazlasını klaviyo.com'da öğrenin.
Customer.io
customer.io
Customer.io, pazarlama ekiplerinin tüm mesajlaşma kanallarındaki insanlara doğru zamanda ulaşan veriye dayalı kampanyalar oluşturması için tasarlanmış bir müşteri etkileşim platformudur. Ürün paketleri arasında tüm etkileşim ihtiyaçlarına yönelik bir mesajlaşma otomasyon aracı olan Journeys ve tüm teknoloji yığınını birbirine bağlayan bir müşteri veri platformu olan Data Pipelines yer alıyor. Customer.io, gerçek zamanlı verileri ve kişiselleştirilmiş mesajları birleştirerek etkili müşteri etkileşimi için kazanan bir tarif sunuyor. Ölçeklendirmek için tasarlanan Customer.io, 5.500'den fazla şirket tarafından kullanılıyor ve yılda 29 milyardan fazla mesaj gönderiyor. 2012 yılında kurulan Customer.io, 2022 Inc. 5000 listesinde en hızlı büyüyen özel şirketlerden biri olarak adlandırılan, küresel olarak dağıtılan, uzaktan faaliyet gösteren bir şirkettir.
Insider
useinsider.com
Bireyselleştirilmiş, kanallar arası deneyimler oluşturmak için tek bir platform olan Insider, kurumsal pazarlamacıların müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, yapay zeka amaç motoruyla gelecekteki davranışlarını tahmin etmesine ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar Insider platformunu Web, Uygulama, Web Push, E-posta, SMS, WhatsApp Commerce ve daha fazlasında tutarlı ve ilgi çekici deneyimler sunmak için kullanıyor. Yakın zamanda tek boynuzlu at statüsünün kilidini açan Insider, aynı zamanda dünyadaki kadınlar tarafından kurulan ve kadınlar tarafından yönetilen tek B2B SaaS tek boynuzlu atlarından biri olduğu için NASDAQ tarafından da tebrik edildi. CrunchBase yakın zamanda Insider'ın kurucu ortağı ve CEO'su Hande Çilingir'i ABD dışındaki en iyi kadın CEO'lardan biri olarak sıraladı. Fortune 500 şirketlerinin üçte biri ve perakende, otomotiv ve seyahat sektörlerindeki en iyi markalar müşteri beklentilerini aşan yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için Insider'ı tercih ediyor. Insider'a, aralarında Singapur Havayolları, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan'ın da bulunduğu 1.200'den fazla küresel işletme güvenmektedir. AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon ve CNN.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyon Platformudur. Müşteri verilerinizi satışa dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu uygulamaya koymasına ve büyümeyi hızlandırmasına olanak tanır. Hızlı uygulama (45 gün içinde yayında!) ve sürekli yenilik taahhüdüyle Solitics ortakları ve müşterileri, dönüşüm, elde tutma ve YBD'de olağanüstü sonuçlara tanık oluyor. Dünya çapındaki yüzlerce marka, birden fazla sektörde, Solitics'i kullanarak müşterileriyle yenilikçi ve kişisel bir şekilde, gerçek zamanlı olarak etkileşime geçiyor.
Lexer
lexer.io
Lexer Müşteri Verileri ve Deneyim Platformu (CDXP), içgörü odaklı pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için hepsi bir arada merkeziniz olarak hizmet eder. Gerçek zamanlı olarak tutulan ve tüm platformlarda erişilebilen zenginleştirilmiş tek müşteri görünümüyle, kârlı bir büyüme sağlamak için müşterilerinizi gerçekten anlayabilir ve onlarla etkileşim kurabilirsiniz. Lexer'in katılım, uygulama ve stratejik danışmanlık hizmetleri, CDXP'nin sorunsuz ve başarılı bir şekilde benimsenmesini sağlamak için ekibinizin kaynaklarındaki tüm boşlukları doldurmaya yardımcı olacaktır. MÜŞTERİ VERİ PLATFORMU > Sektördeki en basit entegrasyonlardan biriyle Lexer'in CDP'si, verilerinizi eyleme geçirilebilir tek bir müşteri görünümünde zahmetsizce birleştirecek, temizleyecek, standartlaştıracak ve zenginleştirecektir. Araçlarımız ve ekibimiz, yapay zeka destekli tahmine dayalı analizler, üçüncü taraf veri zenginleştirme ve hedefli müşteri anketleriyle müşteri IQ'nuzu artırmanıza yardımcı olacaktır. PAZARLAMA > Lexer'in pazarlama çözümü, pazarlama kampanyalarınız için doğru müşterileri, mesajları, reklam öğelerini ve kanalları hızlı bir şekilde belirlemenize olanak tanır. Veri bilimcileri için değil iş kullanıcıları için tasarlanan kullanımı kolay araçlarımız, her kanalda hedefi yüksek kampanyalar düzenlemenize, israfı azaltmanıza ve etkileşimi artırmanıza olanak tanır. Değişimi izlemeye ve etkiyi ölçmeye yönelik etkili araçlarla, pazarlama faaliyetlerinizin değerini kolayca gösterebilirsiniz. PERAKENDE > Lexer'in perakende çözümü, mağaza içi deneyimin alaka düzeyini ve etkisini artırmak için satış görevlilerine her müşteriyle olan etkileşimlerinde rehberlik eder. Eksiksiz müşteri profilleri, geniş ölçekte özgün ilişkiler kurmanıza olanak tanır. Ayrıntılı satın alma geçmişlerine ve tercih bilgilerine erişim sayesinde müşteri deneyimini özelleştirebilir, geleneksel olarak kaybolan verileri yakalayabilir, bilinçli ürün önerileri sunabilir ve sürekli olarak yüksek kaliteli etkileşim için bir sonraki en iyi eylemleri yapılandırabilirsiniz. HİZMET > Lexer'in hizmet çözümü, bilinçli, tamamen bağlamsallaştırılmış hizmet etkileşimlerini mümkün kılmak için tüm müşteri verilerini, gelen kutularını, iş akışlarını ve geri bildirim formlarını bir araya getirir. Her hizmet talebinin arkasındaki kişi hakkında zengin bilgilere erişim sayesinde ekibiniz, tutarlı, yüksek kaliteli hizmet sağlamak için her görüşmeye ihtiyaç duydukları bağlamla girebilir. Yaygın istekler için önceden yapılandırılmış bir sonraki en iyi eylemler, temsilcilerin yanıtlarına rehberlik etmenize ve geniş ölçekte kişiselleştirme elde etmenize olanak tanır. Biz, Avustralya, Asya ve ABD'de 150'den fazla markayla çalışan 100'den fazla kişilik bir ekibe sahip, Avustralya merkezli özel bir şirketiz.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebilir ve segmentlere ayırabilir. Veri silolarını ortadan kaldıran Dotdigital, karar alma sürecini kolaylaştırıyor ve geniş ölçekte müşteri etkileşimi sağlayan pazarlama yaratıcılığının önünü açıyor. Güçlü yapay zeka yetenekleriyle Dotdigital, web, e-posta, SMS, WhatsApp, sohbet, push, sosyal, reklamlar ve daha fazlasında derinlemesine kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. E-ticaret, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde 4.000'den fazla markanın güvendiği Dotdigital, dünya çapındaki pazarlamacılara olanak sağlıyor. Merkezi Londra'da bulunan ve 1999 yılında kurulan Dotdigital, müşteri odaklı işletmeleri güçlendiren güvenilir, bağlantılı ve geleceğe yönelik çözümler oluşturmaya odaklanmıştır. Dotdigital.com'da daha fazla bilgi edinin.
Segment
segment.com
Segment, şirketlerin birinci taraf müşteri verilerinden yararlanmasına yardımcı olan bir müşteri veri platformudur (CDP). Platformu, tüm ekipler için güvenilir verilere erişimi demokratikleştirir ve veri toplamayı standartlaştırmak, kullanıcı kayıtlarını birleştirmek ve müşteri verilerini ihtiyaç duyulan herhangi bir sisteme yönlendirmek için eksiksiz bir araç seti sunar. Intuit, FOX, Instacart ve Levi's gibi 20.000'den fazla şirket, gerçek zamanlı kararlar almak, büyümeyi hızlandırmak ve etkileyici kullanıcı deneyimleri sunmak için Segment'i kullanıyor. Segment ile birinci taraf müşteri verilerinizi toplayabilir, dönüştürebilir, gönderebilir ve arşivleyebilirsiniz. Segment, veri toplama ve yeni araçlara bağlanma sürecini basitleştirerek verilerinizi kullanmaya daha fazla, toplamaya daha az zaman ayırmanıza olanak tanır. Bir kullanıcı arayüzlerle etkileşimde bulunduğunda meydana gelen olayları izlemek için Segment'i kullanabilirsiniz. "Arayüzler", Segment'in sahip olduğunuz tüm dijital mülkler için kullandığı genel kelimedir: web siteniz, mobil uygulamalarınız ve bir sunucuda veya OTT cihazında çalışan işlemler. Segment'te etkileşim verilerini yakaladığınızda, bunları (genellikle gerçek zamanlı olarak) pazarlama, ürün ve analiz araçlarınıza ve ayrıca veri ambarlarına gönderebilirsiniz. Çoğu durumda yeni araçlara bağlanmak için izleme kodunuza dokunmanıza bile gerek kalmaz.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Simon Data
simondata.com
Simon Data, pazarlama ekiplerine, daha hızlı, daha hassas segmentasyon ve kişiselleştirme yoluyla kampanya performansını artırmak amacıyla tasarlanmış tek Müşteri Veri Platformu (CDP) ile güç veriyor. Snowflake üzerine inşa edilen ilk CDP olan Simon Veri Platformu, markaların verilere erişmeyi ve dağıtmayı zorlaştıran eski mimariden kurtulmasına olanak tanıyor. Bu nedenle Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo ve diğer pek çok şirket, tüketicilerle bağlantı kurma konusunda Simon Data'ya güveniyor. Düşük kodlu Simon Veri Platformu, pazarlamacıların kullanımı için tasarlanmıştır ve onları veri bilimcilerine dönüştürür. Simon Data, 2022 Yerleşik Çalışmak için En İyi Yerler, Harika Çalışma Yerleri Sertifikasına sahiptir ve CDP alanında 8 kez G2 Lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.simondata.com adresini ziyaret edin.
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileri tarafından desteklenen yeni nesil canlı katılım araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz - Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas) Yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin bir katılım yaratmak için sosyal medyanın en popüler özelliklerinden yararlanır. 20.000'den fazla müşteri, izleyicilerini web'de, uygulamalarda veya canlı etkinliklerde (veya üçünün de) içerik, topluluk ve ticaretle etkileşime geçmek için bir araya getirmesi için Arena'ya güvenir.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore, veri yönetimi ve deneyim yönetimi çözümleri sunan ödüllü bir açık kaynaklı yazılım sağlayıcısıdır. Pimcore ile Burger King, Audi, Peugeot ve IKEA dahil olmak üzere dünya çapında binlerce müşteri, işletmeleri için önemli değer yaratan dijital deneyimler sunuyor. Pimcore, yüksek düzeyde dönüştürücü, tutarlı, bağlamsal dijital deneyimler oluşturmayı ve bunlar üzerinde yüksek hızda yenilik yapmayı, tüm dijital organizasyon genelinde tek bir platformda işbirliği yapmayı hızlı ve kolay hale getirir. Üstün pazara sürüm süresi ve benzersiz bağlantı olanağı sağlar. Lisanslı açık kaynak, her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşların teknolojinin tam kontrolünü elinde tutmasına olanak tanır. Pimcore, 65 ülkede 110.000'den fazla şirket tarafından kullanılıyor ve Gartner Peer Insights 'Müşterilerin Seçimi' 2022/23 olarak tanınıyor.
Session AI
sessionai.com
Session AI, önde gelen çevrimiçi perakendecilerin gizliliğe öncelik veren bir dünyada site ziyaretçilerini dönüştürmek için ihtiyaç duyduğu kritik yetenek olan Oturum İçi Pazarlamanın öncüsüdür. Patentli makine öğrenimini kullanan Session AI, beş tıklamayla satın alma amacını tahmin ederek çevrimiçi perakendecilerin, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere veya üçüncü taraf çerezlerine ihtiyaç duymadan her ziyaretçiye gerçek zamanlı olarak doğru teklifi sunmasına olanak tanır. Www.sessionai.com adresinden e-ticaret pazarlamasının geleceği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Transitiv
transitiv.io
Dünyanın ilk tam otomatik, optimize edilmiş ve gerçek anlamda AÇIK çok kanallı pazarlama platformunu oluşturduk.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter, dünya genelinde müşteri başarısını, hesap yönetimini ve gelir ekiplerini güçlendirmek için benzersiz bir veri modeli ve öngörü motoru üzerine kurulu, son teknoloji ürünü bir CS ve gelir platformudur. RevSetter, gelirle karşı karşıya olan ekiplerinizin verimliliğinin kilidini açar; kolaylaştırılmış bir işe alım ve hızlı değer elde etme süresiyle başlayarak, IC'ler, yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticiler için tamamen özelleştirilebilir ve tam gelir yolculuğunun eylemlerini ve iş akışlarını güçlendirebilir . Platformumuzu pazarın mevcut zorluklarına yanıt verecek ve aynı zamanda dünya çapındaki gelir ekiplerinin gelişen ihtiyaçlarını geleceğe hazırlayacak şekilde oluşturduk. Otomatik iş akışlarından güçlü veri yönetimine, dinamik müşteri yolculuklarından ürün kullanım analitiğine ve çok daha fazlasına kadar uzanan kapsamlı bir dizi çözümle işinizi güçlendirmenin zamanı geldi; hepsi tek bir yenilikçi çözümde.
Splio
splio.com
Splio, pazarlama otomasyonu ile sadakat pazarlamasını birleştiren çok kanallı bir pazarlama platformudur. Splio, pazarlamacıların işlemsel ve ilişkiye dayalı sadakat programlarını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak yönetmelerine ve ayrıca müşteri bilgisine dayalı güçlü pazarlama kampanyalarını koordine etmelerine olanak tanır. The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China ve Cache Cache dahil olmak üzere dünya çapında 500'den fazla marka her gün Splio kullanıyor.
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin, geliştiricilerin iş ekiplerini, operasyonlarına göre uyarlanmış ve ölçeklenmeye hazır tam özellikli yönetici panelleri, kontrol panelleri ve veritabanı düzenleme araçları gibi dahili araçlarla hızlı bir şekilde donatmalarına yardımcı olan az kodlu bir dahili araç çözümüdür. İhtiyacınız olan tek şey bir veri kaynağına bağlanmak ve birkaç dakika içinde verilerinizden otomatik olarak tam özellikli bir yönetici paneli oluşturulacak. Daha sonra benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak için az kodlu bileşenlerle kolayca özelleştirin.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, alışveriş yapan katılım çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurmaları, erişimi artırması, katılımını artırması, satışları ve müşteri elde tutmasını sağlayacak tam entegre tek noktadan alışveriş yapan bir UGC paketi sağlarlar. Skeepers, markaları ve tüketicileri otantik deneyimlerle tam entegre tek elden alışılmış UGC çözümlerimizle birleştirir. Skeepers ile markalar tüketici ilişkilerini otantik bir şekilde besler, erişimi artırır, katılımı artırır, satışları artırmak ve tüketici elde tutmayı iyileştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, özel yapımı UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlar. Gelişmiş AI, markaların ürünlerin hedef kitlelerle yankılanmasını ve en etkili dağıtım kanallarında videoları yayınlamasını sağlamak için en uygun video içeriğini kullanmalarını sağlar.
Castled.io
castled.io
Sunucularınızda güvenli bir şekilde kilitlenen müşteri verilerini kullanarak karmaşık müşteri yolculukları ve kişiselleştirilmiş etkileşim kampanyaları oluşturun.
DinMo
dinmo.com
DinMo olarak işletmelerin verinin gücünden yararlanarak gelişeceği bir dünya hayal ediyoruz. Misyonumuz, veri erişimini basitleştirmek, karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve ekiplerin bilinçli kararlar almasını ve büyümeyi hızlandırmasını sağlayan veri odaklı bir kültürü teşvik etmektir. DinMo, doğrudan müşterilerimizin veri ambarlarından okuduğumuz gibi, herhangi bir veri depolamadan iş bilgisini kolaylaştıran hepsi bir arada bir Platform sunuyor. Bu yaklaşım, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların, veri ambarlarıyla ilgili karmaşıklıklarla karşılaşmadan verilerine sorunsuz bir şekilde erişmelerine olanak tanır. İş mantığı için tek gerçek kaynak olarak hizmet vererek, kullanıcıların üretken yapay zeka teknolojimiz aracılığıyla akıllı içgörüler elde edebilmelerini sağlıyoruz. Bu yenilikçi yaklaşım, veri analistine ihtiyaç duymadan veriye dayalı karar almayı mümkün kılar. Ayrıca platformumuz, kullanıcılara hedef kitlelerini tanımlamak ve gizli fırsatları ortaya çıkarmak için doğal dili kullanarak kod olmadan özel segmentler oluşturma olanağı sağlar. Tüm bunları eyleme geçirilebilir hale getirmek için DinMo, hedef kitleleri, müşteri etkinliklerini ve içgörüleri iş ve etkinleştirme araçlarıyla senkronize ederek bilginin yayılmasını kolaylaştırabilir ve kullanım senaryolarının büyümesine olanak sağlayabilir.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak kabul edilmektedir. 2016, Mediacorp Canada Inc.OpenText yazılım uygulamaları, büyük şirketler, devlet kurumları ve profesyonel hizmet firmaları için içeriği veya yapılandırılmamış verileri yönetir. OpenText, ürünlerini, büyük hacimli içeriğin yönetimi, yasal gerekliliklere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. OpenText, dünya çapında 14.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır ve NASDAQ'da (OTEX) listelenmiş, halka açık bir şirkettir. ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası (OTEX).
Mobio
mobio.io
Mobio, merkezinde CDP bulunan Pazarlama, Satış ve Servis ekibi için hepsi bir arada bir platformdur. Ürünümüz günlük işlere yönelik olarak tasarlandı
Kevel
kevel.com
Kevel, sponsorlu listeler, şirket içi promosyonlar, yerel reklamlar ve daha fazlası için özel reklam platformlarını hızlı bir şekilde oluşturmak için gereken altyapı API'lerini sunarak markaların kullanıcı öncelikli bir şekilde yeni gelir elde etmesine olanak tanır. Kevel, her çevrimiçi perakendecinin ve yayıncının gizlilik odaklı reklam geliri akışları ekleyebilmesi ve İnternet'i Google, Amazon, Facebook ve diğer dijital tekellerden geri alabilmesi gerektiği vizyonuna kendini adamıştır. Ticketmaster, Yelp, Strava, Klarna ve daha pek çok müşteri Kevel'de zaten başarılı reklam platformları başlattı. Daha fazla bilgiyi www.kevel.com adresinde bulabilirsiniz.
Lytics
lytics.com
Lytics, Google Cloud müşterileri ve %100 Google Cloud yerel CDP'si için birinci sınıf bir müşteri veri platformudur. Lytics CDP, bulut veri stratejinize uyan ve onu hızlandıran, şekillendirilebilir ve modern bir mimari sunar. Mevcut bulut veri ambarlarıyla entegre olan Lytics, uyumlu, genişletilebilir ve erişilebilir kapsamlı profiller oluşturmak ve sürdürmek için kimlikleri çözerek şirketlerin birleşik bir birinci taraf veri temeli oluşturmasına yardımcı olur. Lytics, ters ETL, üretken yapay zeka ve sektördeki DSP'lere ve eylem sistemlerine yönelik en kapsamlı gerçek zamanlı bağlantı kümesini kullanarak üçüncü taraf zenginleştirme ve etkinleştirme için güçlü bir ekosisteme bağlanır. Lytics'in benzersiz yaklaşımı, markaların güvenilir bir hakikat kaynağından silolar olmadan çalışmasına olanak tanır, müşteri katılımını artırmak ve yatırım getirisini artırmak için kendi müşteri verilerinden nasıl yararlanacaklarını yeniden tasarlar, iş kullanıcılarını harekete geçirmek için ihtiyaç duydukları içgörüler ve araçlarla güçlendirirken küresel standartlarla uyumluluğu da sağlar. tüketici verilerinin ikameti ve gizlilik düzenlemeleri.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch, kuruluşların müşteri verilerini eyleme dönüştürmesine yardımcı olan bir Veri Etkinleştirme platformudur. Platform, herhangi bir veri ambarındaki verileri 200'den fazla alt araçta toplamak, hazırlamak ve etkinleştirmek için gereken güçlü özellikleri sağlar; böylece pazarlama, satış ve müşteri başarı ekipleri bunu deneyimleri kişiselleştirmek, geliri artırmak ve sonuçta işlerini büyütmek için kullanabilir. Hightouch'ın pazarlamacı dostu özellikleri, karmaşık ve özelleştirilmiş kullanım örneklerini kod yazmadan gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Kod gerektirmeyen bir özellikler paketi olan SQL veya Customer Studio'nun gücüyle, kuruluşunuzdaki herkes müşteri verilerini keşfedebilir ve bunları günlük olarak kullandıkları araçlarla senkronize edebilir. Ters ETL kategorisinin öncüsü olan Hightouch, Müşteri Veri Platformu sektörünün depoya özgü Şekillendirilebilir CDP mimarisine geçişine öncülük ediyor. Bu yeni paradigma, veri ambarını tüm pazarlama kullanım senaryolarına güç verebilecek bir motora dönüştürüyor ve modern kuruluşların arzuladığı güvenlik, esneklik ve değer elde etme süresinin kilidini açıyor.
Yespo
yespo.io
Yespo, orta ölçekli e-ticarete yönelik hazır araçlar ve kampanyalar sunan çok kanallı bir platformdur. Yespo, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi oluşturmayı ve mevcut müşterilerden hızlı bir şekilde gelir elde etmeyi kolaylaştırır. E-ticaret pazarlamacıları, geliştiricilerin katılımı olmadan ürün akışlarını entegre edebilecek, önerilen 53 kampanya arasından doğru kampanyaları seçebilecek veya kendi segmentlerini ve senaryolarını oluşturabilecek. İşletmenin üçüncü taraf kaynaklarda (PostgreSQL, Big Query, Google Sheets) kullanıcı verileri varsa Yespo, müşteri profillerini bunlarla zenginleştirecektir. Bu sayede şirket tabanından en iyi şekilde yararlanacak ve aboneler de yapay zekadan en doğru ürün önerilerini alacak. Uluslararası e-ticaret, çok dilli kampanyalarla çalışmayı otomatikleştirebilecek.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ve bunları satış ve pazarlama sistemlerine bağlamak isteyen B2B işletmeleri için mükemmel bir çözüm olarak hizmet vermektedir. . Salespanel ile potansiyel müşterilerinizi tanımlayın, takip edin, nitelendirin ve analiz edin.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar genelinde kişiselleştirilmiş kampanyalar düzenlemesine yardımcı oluyor. Web sitenizden, uygulamanızdan, CRM'nizden, e-postanızdan, hizmetlerinizden ve çevrimdışı kanallarınızdan istediğiniz müşteri verilerini takip edin ve birleştirin. Kimlik çözümlemeyle, anonim kullanıcıları ve onların etkinliklerini platformlar arasında eşleyebilir ve müşterilerinizin 360° görünümünü elde edebilirsiniz. Kanallar arasında mesajları zamanında tetiklemek için özel müşteri segmentleri oluşturun. Bu müşteri verilerini Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook gibi mevcut pazarlama araçlarınızla ve 180'den fazla araçla gerçek zamanlı olarak entegre edebilir ve sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. CustomerLabs CDP ile doğru müşteri verilerini toplayarak pazarlama kararlarınızı destekleyin.
Omeda
omeda.com
Omeda, hedef kitlenizi büyütmek, etkileşime geçirmek ve para kazanmak için hepsi bir arada, kapsamlı bir pazarlama teknolojisi platformudur. Müşteri Veri Platformu (CDP), E-posta ve Pazarlama Otomasyonu, Veri ve Onay Yönetimi, Abonelik Yönetimi ve çok sayıda Entegrasyondan oluşan Omeda, hiçbir ek araca ihtiyaç duymadan geniş ölçekte gelişmiş hedef kitle büyütme kampanyaları oluşturmayı kolaylaştırır. Omeda, izleyici ilişkileri yönetiminde 40 yılı aşkın deneyime sahiptir. Müşterilerimiz için yılda 5,5 milyarın üzerinde e-posta gönderdik, 25.000'den fazla marka ve ürünü yönettik ve milyonlarca kaydı temizleyip yönettik.
mParticle US
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona sınırsız çıktıyı destekliyoruz. Veri bütünlüğünü yöneten ve izin durumlarına uymak için ayrıntılı gizlilik kontrolleri sağlayan bir veri kalitesi ve yönetim özellikleri paketi sunuyoruz. Müşteri verilerini, hedef kitle oluşturucular, öngörüler elde etmek için kodsuz hesaplamalar ve kullanıcı profili verilerini programlı bir şekilde döndürmek için API'ler gibi araçlarla etkinleştiriyoruz. Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock ve Venmo gibi şirketlerdeki ekipler, harika müşteri deneyimleri sunmak ve geniş ölçekte başarıyı engelleyen temel zorlukları çözerek büyümeyi hızlandırmak için mParticle'ı kullanıyor.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara, gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere tüm çok kanallı yolculuk boyunca gerçek zamanlı olarak 1:1 deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunmak için eksiksiz bir araç seti sağlar. orkestrasyon ve eşsiz ölçek. Esnek, kullanımı kolay platform, herhangi bir kaynaktan gelen müşteri verilerini birleştirir, özelleştirilebilir yapay zeka ile zekanın kilidini açar ve akıllı karar almayı kullanarak temas noktalarındaki verileri gerçek zamanlı olarak etkinleştirir. Geliri artıran ve sonuç sağlayan müşteri odaklı deneyimler sunmanın yolu hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Blueshift'in Akıllı Müşteri Etkileşimi platformu, verileri birleştirerek, bilgilendirerek ve etkinleştirerek çok kanallı yolculuk boyunca ilgili, bağlantılı deneyimler sunar.
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca müşteriyle etkileşimlerinizi saniye saniye kişiselleştirebilirsiniz. Actito, tüm pazarlama faaliyetlerini kullanımı kolay tek bir platformdan yürütmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketleri hedefliyor. Topladığınız tüm müşteri verileri merkezileştirilir ve bir Müşteri Veri Platformunda birleştirilir ve e-posta, mobil ve web gibi ana pazarlama kanalları aracılığıyla doğru zamanlı mesajların uyarlanması, hedeflenmesi ve kişiselleştirilmesi için kullanıma sunulur. Actito, Avrupa'nın en son genel veri koruma düzenlemelerine (GDPR) tam uyum sunarak pazarlamacılara kalıcı ve kârlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanma özgürlüğü tanır. Actito, Avrupa operasyonlarını Belçika'daki genel merkezinden yürütmektedir ve ayrıca Fransa ve Hollanda'da ofisleri bulunmaktadır. Actito ayrıca Kanada'da bir ofisi ile Kuzey Amerika'da da faaliyet göstermektedir. ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF ve KIA dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla müşteri platformu kullanıyor.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, pazar lideri bir Kişiselleştirme ve Müşteri Veri Platformu sağlayıcısıdır. Çözümlerimiz, markaların kanallardaki kullanıcı davranışlarını tanımasına, kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına ve Müşteri Veri Platformumuz üzerinden tüm kanallardaki verileri etkinleştirmesine olanak tanır. Yüzlerce iddialı marka, daha yüksek dönüşüm oranları, daha verimli iş akışları ve daha iyi kullanıcı deneyimleri için halihazırda Raptor kullanıyor. Daha fazla bilgi için https://www.raptorservices.com/ adresini ziyaret edin.
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP, Avrupa için Avrupa'da üretilen kolay, güvenli ve etkili Müşteri Veri Platformudur. Zeotap CDP, tüketici gizliliğini ve uyumluluğu ön planda tutarak markalara müşteri verilerini şimdi ve çerezsiz gelecekte entegre etme, birleştirme, segmentlere ayırma ve düzenleme yetkisi verir. Yalnızca 8 haftada pazarlama, satış ve hizmet alanlarında iyileştirilmiş iş sonuçları sağlayan tüketicilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak amacıyla pazarlamacılar için oluşturulmuş basit bir kullanıcı arayüzü sunar.
mParticle AU
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona sınırsız çıktıyı destekliyoruz. Veri bütünlüğünü yöneten ve izin durumlarına uymak için ayrıntılı gizlilik kontrolleri sağlayan bir veri kalitesi ve yönetim özellikleri paketi sunuyoruz. Müşteri verilerini, hedef kitle oluşturucular, öngörüler elde etmek için kodsuz hesaplamalar ve kullanıcı profili verilerini programlı bir şekilde döndürmek için API'ler gibi araçlarla etkinleştiriyoruz. Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock ve Venmo gibi şirketlerdeki ekipler, harika müşteri deneyimleri sunmak ve geniş ölçekte başarıyı engelleyen temel zorlukları çözerek büyümeyi hızlandırmak için mParticle'ı kullanıyor.
mParticle EU
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona sınırsız çıktıyı destekliyoruz. Veri bütünlüğünü yöneten ve izin durumlarına uymak için ayrıntılı gizlilik kontrolleri sağlayan bir veri kalitesi ve yönetim özellikleri paketi sunuyoruz. Müşteri verilerini, hedef kitle oluşturucular, öngörüler elde etmek için kodsuz hesaplamalar ve kullanıcı profili verilerini programlı bir şekilde döndürmek için API'ler gibi araçlarla etkinleştiriyoruz. Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock ve Venmo gibi şirketlerdeki ekipler, harika müşteri deneyimleri sunmak ve geniş ölçekte başarıyı engelleyen temel zorlukları çözerek büyümeyi hızlandırmak için mParticle'ı kullanıyor.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynakları, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu platformlarını birleştirir.
Freshpaint
freshpaint.io
Freshpaint sevgiyle "kurtarılan CDP" olarak anılır. Freshpaint ilk piyasaya sürüldüğünde, platformunu özellikle Sağlık Hizmeti sağlayıcılarına yönelik olarak yenilemeden önce kendisini genel bir müşteri veri platformu olarak konumlandırdı. Freshpaint'in Sağlık Hizmetleri Gizlilik Platformu, genel CDP'lerin aksine, kuruluşların sektör düzenlemelerine uyarken veriye dayalı pazarlama stratejileri yürütmesine yardımcı olur. Freshpaint, sağlık hizmeti sağlayıcılarının birinci taraf müşteri verilerini varsayılan olarak HIPAA uyumlu tutmalarına yardımcı olur. Bu araçları kullanabilmenizi VE HIPAA uyumlu kalmanızı sağlamak için Google, Facebook ve diğerleri tarafından kullanılan izleme teknolojisini değiştiriyoruz. Kimlik maskeleme ve izin verilenler listeleri yerleşik olup Freshpaint HIPAA'yı varsayılan olarak güvenli hale getirir. Freshpaint sağlık hizmetleri için özel olarak tasarlanmış tek müşteri veri platformudur.
Propellor
propellor.ai
Propellor, verilerinizi birleştirmenize ve etkinleştirmenize olanak tanıyan, çeşitli iş sorunları karşısında verileri sınırsızca analiz etmenize olanak tanıyan bir araçtır. 200'den fazla bağlayıcıyla Propellor, farklı veri kaynaklarıyla kusursuz entegrasyon sunarak çok çeşitli veri noktalarına erişmenizi sağlar. Bu araç, terabaytlarca veriyi zahmetsizce işleyerek önemli miktarda veriyi günlük olarak işler. Propellor'un temel özelliklerinden biri, özel kullanım durumunuza göre uyarlanmış özelleştirilmiş grafikler ve gösterge tabloları oluşturma yeteneğidir. Kendi görselleştirmelerinizi oluşturma seçeneğiyle daha derin içgörüler elde edebilir ve veri analizinizi paydaşlara etkili bir şekilde iletebilirsiniz. Ek olarak Propellor, çok çeşitli genel ve ilgili grafikleri kapsayan kullanıma hazır kontrol paneli şablonları sunarak özelleştirmeye saatler harcamadan başlamanızı kolaylaştırır. Propellor, verilerinizi daha iyi analiz etmek için şunları yapmanıza olanak tanıyan veri uygulamaları sağlar: Müşterilerinizin satın alma yolculuğu veya diğer ilgili ölçümler gibi çeşitli analiz sonuçlarını inceleyin. Bu veri uygulamaları, verilerinizi daha derinlemesine incelemenize ve karar verme sürecinize bilgi verebilecek değerli öngörüleri ortaya çıkarmanıza olanak tanır. Genel olarak Propellor, verilerinizi analiz etmek ve etkinleştirmek için esnek ve özelleştirilebilir bir platform sağlayarak karar verme kontrol panellerini yeniden keşfetmeyi amaçlamaktadır. İster iş lideri, ister pazarlama lideri, büyüme yöneticisi veya ürün yöneticisi olun, Propellor özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler sunar.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo, anketlerden web uygulamalarına ve portallara kadar her şeyi tek bir yerde oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çalışma alanıdır. Formaloo, verilerinizi toplamak, düzenlemek ve anlamak için bir dizi güçlü yapı taşıyla birlikte gelir. Her boyuttaki ekip, izleyicileriyle etkileşime geçmek için katılım anketleri, üyelik portalları, bülten panoları, sohbet robotları ve daha birçok araç oluşturmak için Formaloo'yu kullanıyor.
Aislelabs
aislelabs.com
Özelleştirilebilir web kayıt formları, self servis profil yönetimi, sosyal oturum açma ve tam özellikli pazarlama yetenekleriyle müşteri kimliği ve erişim yönetimi (CIAM) için hepsi bir arada platform. Web sitelerinden, mobil uygulamalardan, kişisel kayıtlardan, konuk WiFi'sinden ve diğer birçok kaynaktan çevrimiçi ve çevrimdışı kullanıcılar edinin. Kanallardaki müşteri profillerini tek bir konumda birleştirin. E-posta ve SMS kampanyaları, zengin anketler, akıllı kuponlar ve ücretli medya reklamlarını içeren yerel pazarlama yetenekleri. Davranışları anlamak ve kullanıcıları yüksek yatırım getirisi için segmentlere ayırmak için yapay zekaya (AI) sahip derin öğrenme motoru. Modern müşteriler için tasarlanmış parolasız kimlik yönetimi ve aşamalı profil oluşturma.
Census
getcensus.com
Census, Ters ETL tarafından desteklenen lider Veri Aktivasyon platformudur. Veri ambarını pazarlama ve iş operasyonları için bir merkeze dönüştürüyor, herkesin güvenilir, eyleme dönüştürülebilir verilerle harekete geçmesine olanak sağlıyoruz. Özel komut dosyalarına veya mühendislik yardımlarına gerek yok! Fivetran, Sonos, Canva, Orangetheory Fitness, Notion ve Figma gibi yüzlerce modern şirket, müşteri verilerini iş ekiplerinin güvendiği araçlarla senkronize etmek için Census'u kullanıyor ve Müşteri Edinme Maliyetlerini %50 oranında azaltmak, pazarlamayı 125'ten fazla kişi için kişiselleştirmek gibi sonuçlar elde ediyor milyon kullanıcı, satış üretkenliğini 10 kat artırdı ve destek sürelerini %98 azalttı.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst, müşterileriniz aracılığıyla büyümeyi hızlandıracak lider platformdur. Tüm müşteri deneyimi boyunca değer sunmak üzere tasarlandı; Catalyst, yeni alıcıları ömür boyu gelire dönüştürür. Elde tutma odaklı iş akışları ve gelir odaklı otomasyonlarla müşteri odaklı ekipleri güçlendiriyoruz. Catalyst'in kusursuz kurumsal entegrasyonları, silolanmış müşteri verilerini gelişmiş iş akışlarıyla desteklenen sektörün en sezgisel platformunda merkezileştirir. Sınıfının en iyisi müşteri yolculuklarınızı otomatikleştirin ve ölçeklendirin; Kullanıcı üretkenliğini ve benimsenmesini artırmak; ve işe alımdan savunuculuğa kadar müşteri deneyimini hassas bir şekilde optimize eden, müşteri sağlığına ilişkin net bilgiler sunun. Müşteri odaklı büyüme stratejinizi oluşturmak, yinelemek ve ölçeklendirmek için Catalyst'in güvenilir ekibi ve sezgisel platformuyla ortak olun. Daha fazla bilgi için https://catalyst.io/ adresini ziyaret edin.
Custobar
custobar.com
Müşterileriniz bireylerdir. Onlara bu şekilde davranın. Custobar, müşterilerinizin her biri ve sizinle tanıştıkları tüm kanallarda işletmenizle nasıl etkileşimde bulundukları hakkında kapsamlı bir anlayış sunar. Tüm müşteri işlem verilerinizi topluyor, anlaşılır ve uygulanabilir hale getiriyoruz.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka odaklı arama ve satış sunan Discovery; Başsız bir CMS sunan içerik; ve Engagement, lider bir CDP ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunuyor. Bu çözümler, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zeka optimizasyonunun hızı ve ölçeğiyle birleştirerek her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan gelir artırıcı dijital ticaret deneyimlerine olanak tanıyor. Bloomreach, aralarında Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München ve Marks & Spencer'ın da bulunduğu 850'den fazla küresel markaya hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için Bloomreach.com'u ziyaret edin. (Exponea, 2021 yılında Bloomreach tarafından satın alındı.)
FLYDE
flyde.io
Çoğu işletme, veri yığınının gücünü doğru şekilde kullanmıyor ve bu da her yıl %4-7 oranında gelir kaybına neden olabiliyor. Halihazırda gelişmiş bir teknoloji yığınına (CRM, e-ticaret platformu, pazarlama otomasyon yazılımı, perakende takip teknolojisi, dijital pazarlama kampanyaları vb.) sahip olan ancak yine de iki durumda sıkıntı veya gerginlik yaşayan tüketici markalarına ve perakendecilere yardımcı olmak için FLYDE SaaS platformunu oluşturduk. : Veri dağılımı. Veri kaynakları silolarda bulunan ve birbirinden kopuk şirketler. FLYDE, tüm veri kaynaklarınızı bağlayabilen ve müşteri tabanınızın 360 ayrıntılı görünümünü içeren, gerçek zamanlı olarak üzerinde işlem yapabileceğiniz bir müşteri kontrol paneli sunabilen en kolay ve en erişilebilir müşteri veri platformudur. Geçen yüzyılın sistemleri aracılığıyla tahminler. Çoğu durumda, veri kaynakları arasında iyi bir bağlantı olsa bile, işletmeler tahmine dayalı modelleri ara sıra ve geçen yüzyılın sistemleri aracılığıyla kullanırlar. FLYDE, müşteri tutma ve yaşam boyu değerini %20 artırmaya, satış dönüşümünü en üst düzeye çıkarmaya ve sonuçta kârı ve ROAS'ı %43 artırmaya yardımcı olan kendi AI/ML odaklı tahmin modellerini platforma yerleştirdi. Bir CDP'den (Müşteri Veri Platformu) çok daha fazlasıyız ve büyük veri teknolojisi çözümleri oluşturma ve uygulama konusunda 15 yıldan fazla deneyime sahip olduğumuz için, ayırt edici varlıklarımız var: (1) yapay zekamızın erişilebilirliği ve doğruluğu, (2) akıllı ve daha yüksek yatırım getirisi ile müşteri aktivasyonunu destekleyen eyleme geçirilebilir segmentasyonlar ve (3) müşteri organizasyonlarımıza hizmet etmek için birinci sınıf bir müşteri başarısı yaklaşımı.
Herogi
herogi.com
Herogi, hızlı hareket eden büyük veriler üzerinde akıllı otomatikleştirilmiş eylemler için uçtan uca bir çözümdür. Üçüncü taraf hizmetleriyle kusursuz entegrasyonu ve yerleşik karmaşık olay işleme kapasitesi, teknoloji tabanlı çözümler için otomatik zeka sağlar. Herogi, olaylar meydana geldikçe olay verilerine odaklanır ve ardından zamanında harekete geçer. Olay tabanlı ve durum bilgisi olan mimarisi, müşteriye gerçek zamanlı operasyonel yanıt verme olanağı sağlar.
Journify
journify.io
Journify - Pazarlamacıların müşteri profillerini toplayıp birleştirmesine, dinamik hedef kitleleri tanımlamasına ve bunları gerçek zamanlı olarak etkinleştirmesine yardımcı olan Şekillendirilebilir Müşteri Veri Platformu.
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics, tüm CDP ve DMP kullanımlarını kapsayan açık ve entegre bir veri pazarlama altyapısı sunar. Platform ayrıca, ortaklar arasındaki verilerin geçirimsizliğini ve mevcut ve gelecekteki düzenlemelere (GDPR, Pipeda, CCPA…) uyumluluğu garanti eden Veri Ortaklıkları oluşturmak için de kullanılabilir. Teknolojimiz, her bir müşteri ve potansiyel verinin (yüz milyonlarca çevrimdışı ve çevrimiçi veri profili) sıkıştırılmadan toplanmasını sağlar ve çok kanallı kampanyaların gerçek zamanlı olarak bölümlenmesine ve düzenlenmesine olanak tanır. mediarithmics'in müşterileri, ister 360° pazarlama kişiselleştirmesi ister Veriden para kazanma kullanım durumları olsun, platformun stratejik noktalarını kişiselleştirmek için kendi algoritmalarını ekleyebilir. Biz, 2014 yılında kurulan ve her yıl uluslararası ofisler açan, teknolojiye öncelik veren bir şirketiz. Müşterilerimiz arasında büyük perakendeciler, medya grupları, iddialı ölçek büyütme şirketleri ve daha genel olarak verilerinden daha önce hiç olmadığı şekilde yararlanmak isteyen şirketler yer alıyor.
NetWise
netwisedata.com
NetWise, Markalara, Ajanslara, Platformlara, Satış ve Pazarlama profesyonellerine ve Veri Bilimi ekiplerine yönelik B2B Kitle Verilerinin lider sağlayıcısıdır. Benzersiz B2B Veri Ürünlerimiz, gerçek çok kanallı pazarlamayı mümkün kılar ve kullanmak istediğiniz her platformda, tüm pazarlama kanallarında aynı hedef kitleyi hedeflemenize olanak tanır. Tescilli B2B'den Tüketiciye Kimlik Grafiğimiz, her yerde ve her zaman aynı kişiye ulaşacağınız anlamına gelir. Ve sektördeki en büyük izleyici erişimini sağlıyoruz, nokta. Müşterilerimiz, özel segmentler ve hedef kitleler oluşturmak ve etkinleştirmek için düzenli olarak bizimle birlikte çalışır. İstihbaratı çıkarma ve onu özel iş ve hedef kitlenizin ihtiyaçları için faydalı hale getirme konusunda uzmanız. Başka hiçbir şirket bu kadar benzersiz iş verilerine kolayca erişemez. NetWise, müşterilerine ve ortaklarına benzersiz B2B veri ürünleri sunmak için birinci sınıf teknolojiyi ve geleneksel olmayan veri kümelerini kullanıyor ve biz satış, pazarlama ve reklam sektörlerindeki en deneyimli, güvenilir ve güvenilir veri şirketlerinden biriyiz.
Scal-e
scal-e.com
Scal-e, markaların doğru mesajı, doğru zamanda, doğru kişiye ve doğru kanal aracılığıyla iletmesine yardımcı olur. %100 kişiye özel DataMart'ın uygulanması yoluyla, çok kanallı etkileşimleri kişiselleştirmek ve gerçek zamanlı olarak ilgili, güvenilir ve eyleme geçirilebilir bilgilere sahip olmak için tüm verileri yakalamayı ve bunları birleşik profiller etrafında düzenlemeyi mümkün kılar.
Squirro
squirro.com
Squirro, kurumsal arama, içgörüler ve otomasyon için tasarlanmış çok yönlü, üretken bir yapay zeka aracıdır. Daha büyük dil modelleri (LLM'ler) tarafından oluşturulan yanıtların doğruluğunu artıran gelişmiş bir AI çerçevesi olan Alma Artırılmış Üretim (RAG) ile oluşturulmuştur. Bu geliştirme, modelin iç anlayışını desteklemek için dış bilgi kaynaklarının dahil edilmesiyle mümkün olmaktadır. Aracın SquirroGPT bileşeni, LLM'yi sorgulamak için Anlamsal Aramayı kullanarak daha verimli ve bilinçli bir veri alma sürecini kolaylaştırır. Bir kullanıcı bir istem girdiğinde SquirroGPT, alınan veriler ve belgeler de dahil olmak üzere bilgi tabanında arama yapar. Daha sonra ilgili bilgiler LLM'ye gönderilir ve yanıt, kullanıcıya iletilmeden önce bilgi tabanına göre doğrulanır. Bu, her yanıtın kanıtlarla desteklenmesini sağlar ve düzeltme süreci hatalı yanıtları azaltır. Araç aynı zamanda veri kaynaklarını ve izin haklarını bireysel iş birimlerine uyacak şekilde tanımlama kapasitesiyle karmaşık kurumsal verilere erişilebilirlik sağlama konusunda da uzmanlaşmıştır. Kullanıcıların belgeleri açmaya gerek kalmadan verilerle etkileşim kurmasını sağlar, belgelerin tamamı yerine ilgili paragrafları analiz ederek daha kesin sonuçlar sağlar. Bu araç, kurumsal düzeyde güvenlik sunar ve geniş kitlelerin erişilebilirliği için yerleştirilebilir.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud, herhangi bir üçüncü taraf sistemiyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve herhangi bir iş kriterinin doğrudan platformda kolayca yapılandırılmasına olanak tanır. Müşteri verilerine erişmesi gereken tüm ekiplerin yararlanabileceği şekilde tasarlanan Acquia Marketing Cloud, işletmeyi alanlar, markalar, coğrafyalar ve web siteleri genelinde destekler. İşletmenizi bundan sonra ne olursa olsun geleceğe hazırlarken pazarlama çevikliğini artırın. Departmanlar arası verimliliği artırırken tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için esneklik kazanın.
Mortar AI
mortarai.com
Harç AI, tüm parçalanmış verilerinizi gerçek zamanlı olarak temizleyen, analiz eden ve kullanımı kolay tek bir kontrol panelinde birleştiren yeni nesil CDP'nizdir (müşteri veri platformu).
Splunk
splunk.com
Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksler ve ilişkilendirir. zaman verilerini grafikler, raporlar, uyarılar, gösterge tabloları ve görselleştirmeler oluşturabileceği aranabilir bir depoda tutar. Splunk, veri modellerini tanımlayarak, ölçümler sağlayarak, sorunları teşhis ederek ve iş operasyonları için zeka sağlayarak makine verilerini bir kuruluş genelinde erişilebilir hale getirir. Splunk, uygulama yönetimi, güvenlik ve uyumluluğun yanı sıra iş ve web analitiği için kullanılan yatay bir teknolojidir. Son zamanlarda Splunk, BizOps için makine öğrenimi ve veri çözümleri de geliştirmeye başladı.
Tealium
tealium.com
Tealium en güvenilir Müşteri Veri Platformudur (CDP). Tealium, müşterilerinizle bağlantı kurabilmeniz için verileri birbirine bağlar. Tealium, işletmelerin müşterileriyle daha iyi bağlantı kurabilmesi için müşteri verilerini web, mobil, çevrimdışı ve IoT arasında birbirine bağlar. Tealium'un anahtar teslim entegrasyon ekosistemi 1.300'den fazla yerleşik bağlantıyı destekleyerek markalara eksiksiz, gerçek zamanlı bir müşteri veri altyapısı oluşturma gücü verir. Tealium'un çözümleri arasında makine öğrenimi, etiket yönetimi, API merkezi ve müşteri verilerini daha değerli, işlem yapılabilir, gizlilikle uyumlu ve güvenli hale getiren veri yönetimi çözümlerine sahip bir müşteri veri platformu yer alıyor. Dünya çapında 850'den fazla önde gelen işletme, müşteri verileri stratejilerini güçlendirmek için Tealium'a güveniyor. Tealium'un güvenilir, esnek CDP'si, sektörün en stratejik desteğiyle birleştiğinde, işletmeniz için en iyi sonuçları elde etmenizi sağlar.
Totango
totango.com
Totango, çapraz işlevli kurumsal ekiplerin üretkenliği, elde tutmayı ve genişletmeyi artırmasına yardımcı olmak için sınırsız ölçeklenebilirlik ve benzersiz değer elde etme süresi sağlayan, işletmelerin büyüyemeyeceği müşteri başarısı yazılımıdır. Sektördeki en iyi uygulamalarla bütünleştirilmiş önceden oluşturulmuş müşteri başarısı programları, müşteri yolculuğunun her aşamasında başlamayı, işinize göre özelleştirmeyi ve kritik iş sonuçlarına ulaşmayı hızlı ve kolay hale getirir. SAP, Github, Schneider Electric ve Aircall dahil olmak üzere dünyanın en büyük müşteri başarısı ekipleri, müşteri sağlığının 360 derecelik bir görünümü için müşteri verilerini entegre etmek, müşteri portföylerini işbirliği içinde yönetmek ve müşterileriyle proaktif ve akıllı bir şekilde etkileşim kurmak için Totango'yu kullanıyor .
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