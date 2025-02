Müşteri Veri Platformları - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

Lexer

lexer.io

Lexer Müşteri Verileri ve Deneyim Platformu (CDXP), içgörü odaklı pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için hepsi bir arada merkeziniz olarak hizmet eder. Gerçek zamanlı olarak tutulan ve tüm platformlarda erişilebilen zenginleştirilmiş tek müşteri görünümüyle, kârlı bir büyüme sağlamak için müşterilerinizi gerçekten anlayabilir ve onlarla etkileşim kurabilirsiniz. Lexer'in katılım, uygulama ve stratejik danışmanlık hizmetleri, CDXP'nin sorunsuz ve başarılı bir şekilde benimsenmesini sağlamak için ekibinizin kaynaklarındaki tüm boşlukları doldurmaya yardımcı olacaktır. MÜŞTERİ VERİ PLATFORMU > Sektördeki en basit entegrasyonlardan biriyle Lexer'in CDP'si, verilerinizi eyleme geçirilebilir tek bir müşteri görünümünde zahmetsizce birleştirecek, temizleyecek, standartlaştıracak ve zenginleştirecektir. Araçlarımız ve ekibimiz, yapay zeka destekli tahmine dayalı analizler, üçüncü taraf veri zenginleştirme ve hedefli müşteri anketleriyle müşteri IQ'nuzu artırmanıza yardımcı olacaktır. PAZARLAMA > Lexer'in pazarlama çözümü, pazarlama kampanyalarınız için doğru müşterileri, mesajları, reklam öğelerini ve kanalları hızlı bir şekilde belirlemenize olanak tanır. Veri bilimcileri için değil iş kullanıcıları için tasarlanan kullanımı kolay araçlarımız, her kanalda hedefi yüksek kampanyalar düzenlemenize, israfı azaltmanıza ve etkileşimi artırmanıza olanak tanır. Değişimi izlemeye ve etkiyi ölçmeye yönelik etkili araçlarla, pazarlama faaliyetlerinizin değerini kolayca gösterebilirsiniz. PERAKENDE > Lexer'in perakende çözümü, mağaza içi deneyimin alaka düzeyini ve etkisini artırmak için satış görevlilerine her müşteriyle olan etkileşimlerinde rehberlik eder. Eksiksiz müşteri profilleri, geniş ölçekte özgün ilişkiler kurmanıza olanak tanır. Ayrıntılı satın alma geçmişlerine ve tercih bilgilerine erişim sayesinde müşteri deneyimini özelleştirebilir, geleneksel olarak kaybolan verileri yakalayabilir, bilinçli ürün önerileri sunabilir ve sürekli olarak yüksek kaliteli etkileşim için bir sonraki en iyi eylemleri yapılandırabilirsiniz. HİZMET > Lexer'in hizmet çözümü, bilinçli, tamamen bağlamsallaştırılmış hizmet etkileşimlerini mümkün kılmak için tüm müşteri verilerini, gelen kutularını, iş akışlarını ve geri bildirim formlarını bir araya getirir. Her hizmet talebinin arkasındaki kişi hakkında zengin bilgilere erişim sayesinde ekibiniz, tutarlı, yüksek kaliteli hizmet sağlamak için her görüşmeye ihtiyaç duydukları bağlamla girebilir. Yaygın istekler için önceden yapılandırılmış bir sonraki en iyi eylemler, temsilcilerin yanıtlarına rehberlik etmenize ve geniş ölçekte kişiselleştirme elde etmenize olanak tanır. Biz, Avustralya, Asya ve ABD'de 150'den fazla markayla çalışan 100'den fazla kişilik bir ekibe sahip, Avustralya merkezli özel bir şirketiz.