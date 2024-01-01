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Müşteri Veri Platformları - En Popüler Uygulamalar - Aruba
Müşteri Veri Platformları (CDP'ler), müşteri verilerinin tek bir veritabanında birleştirilmesinde ve merkezileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu araçlar, pazarlama ekiplerine başarılı kampanyalar yürütmek için gereken temel bilgileri sağlar. CDP'ler, web siteleri, mobil uygulamalar ve e-posta platformları da dahil olmak üzere hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çeşitli kaynaklardan veri toplama ve her müşteriye kapsamlı bir genel bakış sunma olanağına sahiptir. Veri alımının ardından CDP'ler, kuruluşların bireysel müşteriler için en etkili sonraki adımları tahmin etmelerine olanak tanır ve işletmelerin belirli müşterileri nasıl elde tutacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Ek olarak, CDP'ler müşteri hizmetleri ekipleri tarafından destek hizmetlerini her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlamak için kullanılabilir. Pazarlama otomasyon yazılımı, veri ambarı yazılımı ve diğer veri depolama platformlarıyla entegrasyon yetenekleri genellikle CDP'lerde bulunur.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. uygulama programlama arayüzü çözümleri sunmaktadır. Şirket, müşteri verilerini segmentlerle birlikte topluyor, temizliyor ve kontrol ediyor; ayrıca veri entegrasyonu, yönetişim ve hedef kitle yönetimi hizmetleri sağlıyor. Segment.Io, Kaliforniya Eyaletindeki müşterilere hizmet verme...
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Formaloo
formaloo.com
Ekiplerin verilerini toplaması, düzenlemesi ve anlaması için güçlü işbirliği platformu. Kod kullanmadan dakikalar içinde fikirden uygulamaya geçin!
Piwik PRO
piwik.pro
Web siteleri ve uygulamalardaki müşteri yolculuğunu analiz edin. Kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine odaklanan bir analiz paketi; Google Analytics'e mükemmel bir alternatif.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksl...
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Hightouch
hightouch.io
Veri ambarınız müşteri verilerine ilişkin gerçek kaynağınızdır. Hightouch, bu verileri iş ekiplerinizin güvendiği araçlarla senkronize eder.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Lexer
lexer.io
Lexer Müşteri Verileri ve Deneyim Platformu (CDXP), içgörü odaklı pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için hepsi bir arada merkeziniz olarak hizmet eder. Gerçek zamanlı olarak sürdürülen ve tüm platformlarda erişilebilen zenginleştirilmiş tek müşteri görünümüyle, kârlı bir büyüme sağlamak için mü...
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
Forest Admin
forestadmin.com
Yönetici panelinizi oluşturmayı bırakın, sizin için bir panelimiz var Bir yönetici paneli edinmek zaman alıcı olmak zorunda değildir. Forest Admin, bunu oluşturmak yerine birkaç saniye içinde verilerinizin üzerinde bir yönetici paneli oluşturur.
Insider
useinsider.com
Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.
Catalyst
catalyst.io
Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Tealium
tealium.com
Tealium, kurumsal etiket yönetimi, bir API merkezi, makine öğrenimine sahip bir müşteri veri platformu ve veri yönetimi ürünleri satan, 2008 yılında San Diego, Kaliforniya'da kurulmuş, ABD merkezli bir Amerikan şirketidir.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını iyileştirmek, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini e...
WayMore
waymore.io
Daha fazlasını yapın, zaman kazanın ve daha iyi sonuçlar elde edin. Müşterilerinizle bağlantı kurun. Müşterilerinizi güvende tutun. İşinizi büyütün. WayMore'u keşfedin!
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Acquia
acquia.com
Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
Ortto
ortto.com
Müşterilerinizi anlayın ve Ortto'nun hepsi bir arada CRM, E-posta ve Pazarlama Platformu ile veri odaklı tam kapsamlı bir strateji başlatın.
Plumb5
plumb5.com
Web, Mobil, e-posta ve SMS üzerinden çok kanallı pazarlama kampanyaları başlatın. Anlık bildirimleri ve Uygulama İçi Mesajlaşmayı kolaylıkla kullanın. Plumb5, pazarlamacıların kullanıcı katılımını sürdürmelerine ve akıllı pazarlama stratejileri aracılığıyla kullanıcıları geri kazanmalarına yardımcı ...
Transitiv
transitiv.io
Dünyanın ilk tam otomatik, optimize edilmiş ve gerçek anlamda AÇIK çok kanallı pazarlama platformunu oluşturduk.
Squirro
squirro.com
Noktaları birleştirin: Yeni fırsatları tespit edin, müşteriler, iş ortakları ve pazarlar hakkında samimi bir anlayış geliştirin, trendleri tespit edin ve bir sonraki en iyi eylemlerle satış ekibinizi destekleyin. Squirro, bu öngörüleri önceden eğitilmiş kurumsal kullanıma hazır uygulamalarla gerçek ...
DinMo
dinmo.com
DinMo olarak işletmelerin verinin gücünden yararlanarak gelişeceği bir dünya hayal ediyoruz. Misyonumuz, veri erişimini basitleştirmek, karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve ekiplerin bilinçli kararlar almasını ve büyümeyi hızlandırmasını sağlayan veri odaklı bir kültürü teşvik etmektir. DinMo, doğrudan...
Session AI
sessionai.com
Session AI, önde gelen çevrimiçi perakendecilerin gizliliğe öncelik veren bir dünyada site ziyaretçilerini dönüştürmek için ihtiyaç duyduğu kritik yetenek olan Oturum İçi Pazarlamanın öncüsüdür. Patentli makine öğrenimini kullanan Session AI, beş tıklamayla satın alma amacını tahmin ederek çevrimiçi...
Pimcore
pimcore.com
Geliştiriciler, ajanslar ve işletmeler tarafından sevilen: Pimcore Platform™ dünya çapında 110.000'den fazla şirketin güvendiği gelişmiş bir açık kaynaklı platformdur. Dijital varlık yönetimi (DAM), ürün bilgi yönetimi (PIM), ana veri yönetimi (MDM), dijital deneyim yönetimi (DXP/CMS), çok kanallı y...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona ...
Simon Data
simondata.com
Simon Data, pazarlama ekiplerine, daha hızlı, daha hassas segmentasyon ve kişiselleştirme yoluyla kampanya performansını artırmak amacıyla tasarlanmış tek Müşteri Veri Platformu (CDP) ile güç veriyor. Snowflake üzerine inşa edilen ilk CDP olan Simon Veri Platformu, markaların verilere erişmeyi ve da...
Successeve
successeve.com
Successeve, müşterilerinizi kayıttan aboneliğinizi kaybetmeye kadar tüm yaşam döngünüz boyunca kolayca yönetmenize yardımcı olur.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter, dünya genelinde müşteri başarısını, hesap yönetimini ve gelir ekiplerini güçlendirmek için benzersiz bir veri modeli ve öngörü motoru üzerine kurulu, son teknoloji ürünü bir CS ve gelir platformudur. RevSetter, gelirle karşı karşıya olan ekiplerinizin verimliliğinin kilidini açar; kolayla...
Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik k...
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack, deponuz, web siteleriniz ve uygulamalarınız genelinde müşteri verilerini toplamanın, birleştirmenin ve etkinleştirmenin en kolay yoludur.
Squeezely
squeezely.tech
Her ziyaretçi için kişiselleştirilmiş deneyimlerle daha iyi bir dönüşüm hunisi oluşturun
Census
getcensus.com
Veri ambarınızdaki verileri satış, pazarlama, finans, destek ve operasyonel araçlarınıza gönderin. Hiçbir mühendislik avantajına gerek yok.
MSIGHTS
msights.com
Verimliliği, eylemi ve sorumluluğu artıran veri dönüşümü, raporlama ve işbirliği.
Scal-e
scal-e.com
Scal-e, markaların doğru mesajı, doğru zamanda, doğru kişiye ve doğru kanal aracılığıyla iletmesine yardımcı olur. % 100 kişiye özel DataMart'ın uygulanması yoluyla, çok kanallı etkileşimleri kişiselleştirmek ve gerçek zamanlı olarak ilgili, güvenilir ve eyleme geçirilebilir bilgilere sahip olmak iç...
NetWise
netwisedata.com
NetWise, Markalara, Ajanslara, Platformlara, Satış ve Pazarlama profesyonellerine ve Veri Bilimi ekiplerine yönelik B2B Kitle Verilerinin lider sağlayıcısıdır. Benzersiz B2B Veri Ürünlerimiz, kullanmak istediğiniz her platformdaki tüm pazarlama kanallarında aynı hedef kitleyi hedeflemenize olanak ta...
Herogi
herogi.com
Herogi, hızlı hareket eden büyük veriler üzerinde akıllı otomatik eylemler için uçtan uca bir çözümdür. Üçüncü taraf hizmetleriyle kusursuz entegrasyonu ve yerleşik karmaşık olay işleme kapasitesi, teknoloji tabanlı çözümler için otomatik zeka sağlar. Herogi, olaylar meydana geldikçe olay verilerine...
FLYDE
flyde.io
Çoğu işletme, veri yığınının gücünü doğru şekilde kullanmıyor ve bu da her yıl %4-7 oranında gelir kaybına neden olabiliyor. Halihazırda gelişmiş bir teknoloji yığınına (CRM, e-ticaret platformu, pazarlama otomasyon yazılımı, perakende takip teknolojisi, dijital pazarlama kampanyaları vb.) sahip ola...
Custobar
custobar.com
Müşterileriniz bireylerdir. Onlara bu şekilde davranın. Custobar, müşterilerinizin her biri ve sizinle tanıştıkları tüm kanallarda işletmenizle nasıl etkileşimde bulundukları hakkında kapsamlı bir anlayış sunar. Tüm müşteri işlem verilerinizi topluyor, anlaşılır ve uygulanabilir hale getiriyoruz.
Castled.io
castled.io
Sunucularınızda güvenli bir şekilde kilitlenmiş müşteri verilerini kullanarak karmaşık müşteri yolculukları ve kişiselleştirilmiş etkileşim kampanyaları oluşturun.
Splio
splio.com
Splio, pazarlama otomasyonu ile sadakat pazarlamasını birleştiren çok kanallı bir pazarlama platformudur. Splio, pazarlamacıların işlemsel ve ilişkiye dayalı sadakat programlarını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak yönetmelerine ve ayrıca müşteri bilgisine dayalı güçlü pazarlama kampanyalarını koordine ...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar ge...
Lytics
lytics.com
Lytics, Google Cloud müşterileri ve %100 Google Cloud yerel CDP'si için birinci sınıf bir müşteri veri platformudur. Lytics CDP, bulut veri stratejinize uyan ve onu hızlandıran, şekillendirilebilir ve modern bir mimari sunar. Mevcut bulut veri ambarlarıyla entegre olan Lytics, uyumlu, genişletilebil...