Müşteri Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Savunuculuk Pazarlaması veya Yönlendirmeli Pazarlama yazılımı olarak da bilinen müşteri savunuculuğu yazılımı, işletmelerin mesajlarını, içeriklerini veya ürünlerini ağızdan ağza tanıtma konusunda müşterilerinin desteğinden yararlanmalarını sağlar. Bu araçlar, potansiyel müşteriler için kullanılabilecek referansların ve referansların toplanmasını kolaylaştırarak şirketlerin pazarlama, satış ve başarı ekiplerine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. Hevesli müşteri savunucuları, ürün ve hizmetlerle ilgili deneyimlerine ilişkin anekdotsal kanıtları isteyerek paylaşırlar ve müşteri savunuculuğu yazılım programları bu paylaşım sürecini kolaylaştırır. Ayrıca yazılım, şirketleri ürün testlerine aktif olarak katılmaya, değerli geri bildirimler sağlamaya ve kayda değer güncellemeleri paylaşmaya teşvik eden bir katalizör görevi görüyor.
Yeni Uygulama Gönder
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate, bağlı kuruluş pazarlama programlarını kurma, izleme ve geliştirme için bulut tabanlı bir yazılımdır. E-ticaret platformlarıyla entegre çalışır.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp, marka elçilerini yönetmek ve etkili influencer programları oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur.
Rewardful
rewardful.com
Ödüllü, SaaS şirketlerinin Stripe ve Paddle ile birlikte bağlı kuruluş ve referans programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, bağlı kuruluş, influencer ve referans pazarlama yazılımı sunan bir platformdur. Tüm işletmelere hitap eder ve özelleştirilebilir araçlarla destekler.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Referrizer
referrizer.com
Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Referral Factory
referral-factory.com
Tavsiye Fabrikası, işletmelerin özelleştirilmiş yönlendirme ve iştirak programlarını hızlıca oluşturup yönetmelerini sağlar.
Roster
getroster.com
Roster uygulaması, şirketlerin tutkulu müşterilerini marka elçilerine dönüştürmelerine yardımcı olur ve sosyal medyada farkındalığı artırır.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, markaların influencer'larla daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için kişiselleştirilmiş mağazalar sunan bir uygulamadır.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatikleştiren, müşteri yolculuğu boyunca geri bildirim toplayarak hikayeler oluşturan bir platformdur.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter, SaaS işletmeleri için bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetme ve izleme platformudur.
Smile.io
smile.io
Smile.io, işletmelerin sadakat programları oluşturarak müşterilerini çeşitli eylemler için ödüllendirmelerine yardımcı olan bir sadakat yönetim platformudur.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob, işletmelerin müşteri incelemelerini toplamasını otomatikleştirerek çevrimiçi itibarlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink, Stripe ödeme bağlantılarını kullanarak referansları takip etmeyi sağlayan, sunucu veya kod gerektirmeyen bir uygulamadır.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf, teknoloji girişimlerine yönelik referans yazılımı sunarak, müşteri sevk programlarını yönetmelerini ve büyümelerini sağlamalarına yardımcı olur.
Ambassador
getambassador.com
Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.
Affilae
affilae.com
Affilae, reklamcılar ve işletmeler için bağlı kuruluş ağı oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Talkable
talkable.com
Talkable, e-ticaret markalarına yönlendirme ve sadakat programları ile yüksek değerlili müşterilere ulaşmalarını ve onları elde tutmalarını sağlayan bir pazarlama platformudur.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bağlı kuruluş yönetim aracıdır. İşletmelerin yeni ortaklar bulmalarına ve bağlı kuruluşlarını yönetmelerine yardımcı olur.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge, B2B müşteri deneyimi yönetim platformudur. Müşteri geri bildirimlerini toplar, analiz eder ve gerçek zamanlı içgörüler sunar.
Referral Rocket
referralrocket.io
Tavsiye Roket, işletmelerin etkili yönlendirme programları başlatıp yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
Harviist
harviist.com
Harviist, müşteri tavsiyelerini yönetmeyi sağlayan basit bir platformdur. Kullanıcılar, referral kampanyalarını kolayca oluşturup izleyebilir.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io, marka büyükelçileri için kişiselleştirilmiş alanlar oluşturarak referans programlarını geliştirir ve kullanıcıların markayla etkileşimde bulunmasını sağlar.
Annex Cloud
annexcloud.com
Ek Bulut, müşteri verilerini yönetmek, analiz etmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşteri sadakatini artırmaya yardımcı olan bir platformdur.
Perkville
perkville.com
Perkville, sağlık, spor, güzellik ve perakende sektörleri için özelleştirilebilir sadakat ve ödül programları sunan bir platformdur.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, markaların elçilerini yönetip etkileşim kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Görev atama, iletişimi kolaylaştırma ve raporlama araçları sunar.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy, işletmelere yönlendirme ve sadakat programlarını başlatıp optimize etmeleri için bir yazılım sunar. Kullanıcı dostu entegrasyon ve analiz araçlarıyla destekler.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io, işletmelere ve kişisel markalara ağızdan ağıza pazarlama kampanyalarını otomatik olarak başlatma, yönetme ve takip etme imkanı sunar.
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs, Referral programı oluşturur, referansları ve kredileri otomatik olarak takip eder. Müşteri referans linkleri ve kazandıkları kredileri izler.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow, kişisel önerilerle referans pazarlaması aracılığıyla B2B işletmelere yeni gelir sağlar. Başlangıç maliyeti olmadan işinizi büyütün ya da önerilerle kazanın.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, sadakat programları, müşteri geri bildirimleri ve referans sistemi entegre eden bir müşteri tutma platformudur.
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-ticaret markalarının kişisel sadakat ve referans programları oluşturarak işlerini büyütmelerini sağlayan bir çözümdür.
Partnero
partnero.com
Partnero, işletmelerin ortaklık yönetimini ve optimizasyonunu sağlayan bir platformdur; komisyon yapıları, performans izleme ve otomatik ödeme araçları sunar.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal, kullanıcıların yerel işletmelerini çevrimiçi olarak yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İletişim, hizmet planlama ve geri bildirim alma işlevleri sunar.
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster, projelerinizi destekleyenlere ödüller sunarak kitle fonlaması kampanyalarınızı geliştirmeyi ve yönlendirmeleri yönetmeyi kolaylaştıran bir araçtır.
Base AI
base.ai
Base, pazarlamacıların müşteri katılımını otomatikleştirerek referanslar edinmelerini ve içgörüler elde etmelerini sağlayan bir B2B platformudur.
Synup
synup.com
Synup, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetip optimize etmesine, yerel listeleri, itibar ve sosyal medya yönetimini tek bir panelde sağlamasına yardımcı olur.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy, mevcut müşteriler aracılığıyla yeni satışlar elde etmek için yönlendirme programları oluşturup yöneten bir pazarlama aracıdır.
Herdify
herdify.com
Herdify, markalar etrafında oluşan gerçek dünyadaki toplulukları tespit eden bir davranış analitiği uygulamasıdır.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Tavsiyeleri, yönlendirme süreçlerini otomatikleştirir, marka savunucuları yaratır ve işletmelerin müşteri tabanlarından yararlanarak büyümesini sağlar.
Retainful
retainful.com
Retainful, e-ticaret için otomatik e-posta pazarlama aracı olup, terk edilmiş sepetleri kurtarmaya ve müşteri sadakatini artırmaya yardımcı olur.
ReferIn
referin.com
ReferIn, satış ekiplerinin sıcak tanıtımlarla müşteri kazanmasını sağlayan bir pazara çıkış aracıdır.
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals, işletmelerin yönlendirme kampanyaları oluşturup yönetmelerini sağlayan kolay ve uygun fiyatlı bir yazılımdır.
Referral Rock
referralrock.com
Tavsiye Rock, işletmelerin otomatik yönlendirme programları oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir yazılımdır.
Prefinery
prefinery.com
Prefineri, ürün lansmanları ve yönlendirme programları için müşteri kazanımını kolaylaştıran bir platformdur.
Get The Referral
getthereferral.com
Get The Referral, işletmelerin müşteri tavsiyelerini yönetmesini sağlayan, proje yönetimi ve iletişim araçları sunan bir uygulama tabanlı platformdur.
Aklamio
aklamio.com
Aklamio, markalara müşteri edinme ve sadakat programları için kişiselleştirilmiş teşvikler sunan bir platformdur.
Extole
extole.com
Extole, işletmelerin müşteri savunuculuğunu artırmalarına ve yönlendirme programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Mention Me
mention-me.com
Mention Me, markaların müşteri yönlendirmelerini yönetmelerine olanak tanır. Ödüller ve analizler ile pazarlama stratejilerini geliştirmeye yardımcı olur.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo, işletmelerin misafirlerin fotoğraf ve videolarını otomatik olarak yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Deneyimleri hatırlatır ve paylaşım kolaylığı sağlar.
© 2025 WebCatalog, Inc.