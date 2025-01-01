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Müşteri Savunuculuğu Yazılımı
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Müşteri Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Savunuculuk Pazarlaması veya Yönlendirmeli Pazarlama yazılımı olarak da bilinen müşteri savunuculuğu yazılımı, işletmelerin mesajlarını, içeriklerini veya ürünlerini ağızdan ağza tanıtma konusunda müşterilerinin desteğinden yararlanmalarını sağlar. Bu araçlar, potansiyel müşteriler için kullanılabilecek referansların ve referansların toplanmasını kolaylaştırarak şirketlerin pazarlama, satış ve başarı ekiplerine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. Hevesli müşteri savunucuları, ürün ve hizmetlerle ilgili deneyimlerine ilişkin anekdotsal kanıtları isteyerek paylaşırlar ve müşteri savunuculuğu yazılım programları bu paylaşım sürecini kolaylaştırır. Ayrıca yazılım, şirketleri ürün testlerine aktif olarak katılmaya, değerli geri bildirimler sağlamaya ve kayda değer güncellemeleri paylaşmaya teşvik eden bir katalizör görevi görüyor.

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Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate, bağlı kuruluş pazarlama programlarını kurma, izleme ve geliştirme için bulut tabanlı bir yazılımdır. E-ticaret platformlarıyla entegre çalışır.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp, marka elçilerini yönetmek ve etkili influencer programları oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Ödüllü, SaaS şirketlerinin Stripe ve Paddle ile birlikte bağlı kuruluş ve referans programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero, bağlı kuruluş, influencer ve referans pazarlama yazılımı sunan bir platformdur. Tüm işletmelere hitap eder ve özelleştirilebilir araçlarla destekler.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Roster

Roster

getroster.com

Roster uygulaması, şirketlerin tutkulu müşterilerini marka elçilerine dönüştürmelerine yardımcı olur ve sosyal medyada farkındalığı artırır.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Tavsiye Fabrikası, işletmelerin özelleştirilmiş yönlendirme ve iştirak programlarını hızlıca oluşturup yönetmelerini sağlar.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd, markaların influencer'larla daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için kişiselleştirilmiş mağazalar sunan bir uygulamadır.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatikleştiren, müşteri yolculuğu boyunca geri bildirim toplayarak hikayeler oluşturan bir platformdur.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter, SaaS işletmeleri için bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetme ve izleme platformudur.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io, işletmelerin sadakat programları oluşturarak müşterilerini çeşitli eylemler için ödüllendirmelerine yardımcı olan bir sadakat yönetim platformudur.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

NiceJob, işletmelerin müşteri incelemelerini toplamasını otomatikleştirerek çevrimiçi itibarlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

LinkMink, Stripe ödeme bağlantılarını kullanarak referansları takip etmeyi sağlayan, sunucu veya kod gerektirmeyen bir uygulamadır.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Growsurf, teknoloji girişimlerine yönelik referans yazılımı sunarak, müşteri sevk programlarını yönetmelerini ve büyümelerini sağlamalarına yardımcı olur.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae, reklamcılar ve işletmeler için bağlı kuruluş ağı oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Talkable

Talkable

talkable.com

Talkable, e-ticaret markalarına yönlendirme ve sadakat programları ile yüksek değerlili müşterilere ulaşmalarını ve onları elde tutmalarını sağlayan bir pazarlama platformudur.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus, B2B SaaS şirketleri için bağlı kuruluş yönetim aracıdır. İşletmelerin yeni ortaklar bulmalarına ve bağlı kuruluşlarını yönetmelerine yardımcı olur.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge, B2B müşteri deneyimi yönetim platformudur. Müşteri geri bildirimlerini toplar, analiz eder ve gerçek zamanlı içgörüler sunar.

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Tavsiye Roket, işletmelerin etkili yönlendirme programları başlatıp yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.

Harviist

Harviist

harviist.com

Harviist, müşteri tavsiyelerini yönetmeyi sağlayan basit bir platformdur. Kullanıcılar, referral kampanyalarını kolayca oluşturup izleyebilir.

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

Loyoly.io, marka büyükelçileri için kişiselleştirilmiş alanlar oluşturarak referans programlarını geliştirir ve kullanıcıların markayla etkileşimde bulunmasını sağlar.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Ek Bulut, müşteri verilerini yönetmek, analiz etmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşteri sadakatini artırmaya yardımcı olan bir platformdur.

Perkville

Perkville

perkville.com

Perkville, sağlık, spor, güzellik ve perakende sektörleri için özelleştirilebilir sadakat ve ödül programları sunan bir platformdur.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder, markaların elçilerini yönetip etkileşim kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Görev atama, iletişimi kolaylaştırma ve raporlama araçları sunar.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy, işletmelere yönlendirme ve sadakat programlarını başlatıp optimize etmeleri için bir yazılım sunar. Kullanıcı dostu entegrasyon ve analiz araçlarıyla destekler.

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io, işletmelere ve kişisel markalara ağızdan ağıza pazarlama kampanyalarını otomatik olarak başlatma, yönetme ve takip etme imkanı sunar.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

LoyalAs, Referral programı oluşturur, referansları ve kredileri otomatik olarak takip eder. Müşteri referans linkleri ve kazandıkları kredileri izler.

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

LeadFellow, kişisel önerilerle referans pazarlaması aracılığıyla B2B işletmelere yeni gelir sağlar. Başlangıç maliyeti olmadan işinizi büyütün ya da önerilerle kazanın.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala, sadakat programları, müşteri geri bildirimleri ve referans sistemi entegre eden bir müşteri tutma platformudur.

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io, e-ticaret markalarının kişisel sadakat ve referans programları oluşturarak işlerini büyütmelerini sağlayan bir çözümdür.

Partnero

Partnero

partnero.com

Partnero, işletmelerin ortaklık yönetimini ve optimizasyonunu sağlayan bir platformdur; komisyon yapıları, performans izleme ve otomatik ödeme araçları sunar.

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

OneLocal, kullanıcıların yerel işletmelerini çevrimiçi olarak yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İletişim, hizmet planlama ve geri bildirim alma işlevleri sunar.

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

Kickbooster, projelerinizi destekleyenlere ödüller sunarak kitle fonlaması kampanyalarınızı geliştirmeyi ve yönlendirmeleri yönetmeyi kolaylaştıran bir araçtır.

Base AI

Base AI

base.ai

Base, pazarlamacıların müşteri katılımını otomatikleştirerek referanslar edinmelerini ve içgörüler elde etmelerini sağlayan bir B2B platformudur.

Synup

Synup

synup.com

Synup, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetip optimize etmesine, yerel listeleri, itibar ve sosyal medya yönetimini tek bir panelde sağlamasına yardımcı olur.

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

ReferralCandy, mevcut müşteriler aracılığıyla yeni satışlar elde etmek için yönlendirme programları oluşturup yöneten bir pazarlama aracıdır.

Herdify

Herdify

herdify.com

Herdify, markalar etrafında oluşan gerçek dünyadaki toplulukları tespit eden bir davranış analitiği uygulamasıdır.

Genius Referrals

Genius Referrals

geniusreferrals.com

Genius Tavsiyeleri, yönlendirme süreçlerini otomatikleştirir, marka savunucuları yaratır ve işletmelerin müşteri tabanlarından yararlanarak büyümesini sağlar.

Retainful

Retainful

retainful.com

Retainful, e-ticaret için otomatik e-posta pazarlama aracı olup, terk edilmiş sepetleri kurtarmaya ve müşteri sadakatini artırmaya yardımcı olur.

ReferIn

ReferIn

referin.com

ReferIn, satış ekiplerinin sıcak tanıtımlarla müşteri kazanmasını sağlayan bir pazara çıkış aracıdır.

InviteReferrals

InviteReferrals

invitereferrals.com

InviteReferrals, işletmelerin yönlendirme kampanyaları oluşturup yönetmelerini sağlayan kolay ve uygun fiyatlı bir yazılımdır.

Referral Rock

Referral Rock

referralrock.com

Tavsiye Rock, işletmelerin otomatik yönlendirme programları oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir yazılımdır.

Prefinery

Prefinery

prefinery.com

Prefineri, ürün lansmanları ve yönlendirme programları için müşteri kazanımını kolaylaştıran bir platformdur.

Get The Referral

Get The Referral

getthereferral.com

Get The Referral, işletmelerin müşteri tavsiyelerini yönetmesini sağlayan, proje yönetimi ve iletişim araçları sunan bir uygulama tabanlı platformdur.

Aklamio

Aklamio

aklamio.com

Aklamio, markalara müşteri edinme ve sadakat programları için kişiselleştirilmiş teşvikler sunan bir platformdur.

Extole

Extole

extole.com

Extole, işletmelerin müşteri savunuculuğunu artırmalarına ve yönlendirme programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Mention Me

Mention Me

mention-me.com

Mention Me, markaların müşteri yönlendirmelerini yönetmelerine olanak tanır. Ödüller ve analizler ile pazarlama stratejilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Fotaflo

Fotaflo

fotaflo.com

Fotaflo, işletmelerin misafirlerin fotoğraf ve videolarını otomatik olarak yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Deneyimleri hatırlatır ve paylaşım kolaylığı sağlar.

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