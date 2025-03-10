Müşteri Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Mention Me

mention-me.com

Daha fazla tüketici, arkadaşlarının marka tavsiyesine diğer reklamlardan daha çok güveniyor. Bu nedenle Mention Me, her markanın önce savunuculuğu düşünmesi gerektiği inancına odaklanıyor. Müşteri sevgisine odaklanarak, daha fazla harcama yapan, daha sık geri dönen ve arkadaşlarını da getiren, hızla büyüyen bir marka hayran kitlesi oluşturacaksınız. Basit yönlendirme widget'larının aksine, yönlendirmeyi bir bilim olarak ele alıyoruz. Birinci taraf verileri ve makine öğrenimi ile desteklenen platformumuz, tavsiye pazarlamasını, pazarlama karması genelinde yatırım getirisini artıran yüksek performanslı, çok kanallı bir satın alma stratejisine dönüştürüyor. Rakamlar kendileri için konuşuyor. 2013 yılından bu yana Puma, ASOS, Pret a Manger, Charlotte Tilbury ve Ted Baker dahil 500'den fazla müşteri odaklı markaya 5,5 milyon yönlendirme ve 1,5 milyar dolar gelir sağladık. Marka hayranlarınızın üstel gücünden yararlanmaya hazır mısınız? Bahsetme-me.com/talk-to-sales adresini ziyaret edin.