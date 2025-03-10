Müşteri Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Savunuculuk Pazarlaması veya Yönlendirmeli Pazarlama yazılımı olarak da bilinen müşteri savunuculuğu yazılımı, işletmelerin mesajlarını, içeriklerini veya ürünlerini ağızdan ağza tanıtma konusunda müşterilerinin desteğinden yararlanmalarını sağlar. Bu araçlar, potansiyel müşteriler için kullanılabilecek referansların ve referansların toplanmasını kolaylaştırarak şirketlerin pazarlama, satış ve başarı ekiplerine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. Hevesli müşteri savunucuları, ürün ve hizmetlerle ilgili deneyimlerine ilişkin anekdotsal kanıtları isteyerek paylaşırlar ve müşteri savunuculuğu yazılım programları bu paylaşım sürecini kolaylaştırır. Ayrıca yazılım, şirketleri ürün testlerine aktif olarak katılmaya, değerli geri bildirimler sağlamaya ve kayda değer güncellemeleri paylaşmaya teşvik eden bir katalizör görevi görüyor.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate, bağlı kuruluş pazarlama programlarını kurma, izleme ve geliştirme için bulut tabanlı bir yazılımdır. E-ticaret platformlarıyla entegre çalışır.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp, marka elçilerini yönetmek ve etkili influencer programları oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur.
Rewardful
rewardful.com
Ödüllü, SaaS şirketlerinin Stripe ve Paddle ile birlikte bağlı kuruluş ve referans programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, bağlı kuruluş, influencer ve referans pazarlama yazılımı sunan bir platformdur. Tüm işletmelere hitap eder ve özelleştirilebilir araçlarla destekler.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Referrizer
referrizer.com
Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Roster
getroster.com
Roster uygulaması, şirketlerin tutkulu müşterilerini marka elçilerine dönüştürmelerine yardımcı olur ve sosyal medyada farkındalığı artırır.
Referral Factory
referral-factory.com
Tavsiye Fabrikası, işletmelerin özelleştirilmiş yönlendirme ve iştirak programlarını hızlıca oluşturup yönetmelerini sağlar.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, markaların influencer'larla daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için kişiselleştirilmiş mağazalar sunan bir uygulamadır.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter, SaaS işletmeleri için bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetme ve izleme platformudur.
Smile.io
smile.io
Smile.io, işletmelerin sadakat programları oluşturarak müşterilerini çeşitli eylemler için ödüllendirmelerine yardımcı olan bir sadakat yönetim platformudur.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatikleştiren, müşteri yolculuğu boyunca geri bildirim toplayarak hikayeler oluşturan bir platformdur.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob, işletmelerin müşteri incelemelerini toplamasını otomatikleştirerek çevrimiçi itibarlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink, Stripe ödeme bağlantılarını kullanarak referansları takip etmeyi sağlayan, sunucu veya kod gerektirmeyen bir uygulamadır.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf, teknoloji girişimlerine yönelik referans yazılımı sunarak, müşteri sevk programlarını yönetmelerini ve büyümelerini sağlamalarına yardımcı olur.
Ambassador
getambassador.com
Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.
Affilae
affilae.com
Affilae, reklamcılar ve işletmeler için bağlı kuruluş ağı oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Talkable
talkable.com
Talkable, e-ticaret markalarına yönlendirme ve sadakat programları ile yüksek değerlili müşterilere ulaşmalarını ve onları elde tutmalarını sağlayan bir pazarlama platformudur.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bağlı kuruluş yönetim aracıdır. İşletmelerin yeni ortaklar bulmalarına ve bağlı kuruluşlarını yönetmelerine yardımcı olur.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge, B2B müşteri deneyimi yönetim platformudur. Müşteri geri bildirimlerini toplar, analiz eder ve gerçek zamanlı içgörüler sunar.
Referral Rocket
referralrocket.io
Tavsiye Roket, işletmelerin etkili yönlendirme programları başlatıp yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
Harviist
harviist.com
Harviist, müşteri tavsiyelerini yönetmeyi sağlayan basit bir platformdur. Kullanıcılar, referral kampanyalarını kolayca oluşturup izleyebilir.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io, marka büyükelçileri için kişiselleştirilmiş alanlar oluşturarak referans programlarını geliştirir ve kullanıcıların markayla etkileşimde bulunmasını sağlar.
Annex Cloud
annexcloud.com
Ek Bulut, müşteri verilerini yönetmek, analiz etmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşteri sadakatini artırmaya yardımcı olan bir platformdur.
Perkville
perkville.com
Perkville, sağlık, spor, güzellik ve perakende sektörleri için özelleştirilebilir sadakat ve ödül programları sunan bir platformdur.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, markaların elçilerini yönetip etkileşim kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Görev atama, iletişimi kolaylaştırma ve raporlama araçları sunar.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy, işletmelere yönlendirme ve sadakat programlarını başlatıp optimize etmeleri için bir yazılım sunar. Kullanıcı dostu entegrasyon ve analiz araçlarıyla destekler.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io, işletmelere ve kişisel markalara ağızdan ağıza pazarlama kampanyalarını otomatik olarak başlatma, yönetme ve takip etme imkanı sunar.
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs, Referral programı oluşturur, referansları ve kredileri otomatik olarak takip eder. Müşteri referans linkleri ve kazandıkları kredileri izler.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow, kişisel önerilerle referans pazarlaması aracılığıyla B2B işletmelere yeni gelir sağlar. Başlangıç maliyeti olmadan işinizi büyütün ya da önerilerle kazanın.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, sadakat programları, müşteri geri bildirimleri ve referans sistemi entegre eden bir müşteri tutma platformudur.
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-ticaret markalarının kişisel sadakat ve referans programları oluşturarak işlerini büyütmelerini sağlayan bir çözümdür.
Partnero
partnero.com
Partnero, işletmelerin ortaklık yönetimini ve optimizasyonunu sağlayan bir platformdur; komisyon yapıları, performans izleme ve otomatik ödeme araçları sunar.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal, kullanıcıların yerel işletmelerini çevrimiçi olarak yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İletişim, hizmet planlama ve geri bildirim alma işlevleri sunar.
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster, projelerinizi destekleyenlere ödüller sunarak kitle fonlaması kampanyalarınızı geliştirmeyi ve yönlendirmeleri yönetmeyi kolaylaştıran bir araçtır.
Base AI
base.ai
Base, pazarlamacıların müşteri katılımını otomatikleştirerek referanslar edinmelerini ve içgörüler elde etmelerini sağlayan bir B2B platformudur.
Synup
synup.com
Synup, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetip optimize etmesine, yerel listeleri, itibar ve sosyal medya yönetimini tek bir panelde sağlamasına yardımcı olur.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy, mevcut müşteriler aracılığıyla yeni satışlar elde etmek için yönlendirme programları oluşturup yöneten bir pazarlama aracıdır.
Herdify
herdify.com
Herdify, markaların etrafında toplulukların nerede oluştuğunu tespit eden bir davranışsal analiz şirketidir. Bu anlamda topluluk, sosyal medya hayranları, sadakat programları veya CRM verileri anlamına gelmez. İnsanların yaşadığı gerçek dünyadaki topluluklar (sokaklar, kasabalar ve şehirler) anlamına gelir. Dijital öncelikli dünyamızda bile bu topluluklar tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Eskiden bireyle ilgiliydi; aynı görünen insanların aynı şekilde davrandığını düşünüyorduk. Biz de onlara tıpkı rakiplerimiz gibi aynı şekilde pazarlama yaptık. Huel, Gymshark ve Airbnb gibi günümüzün en başarılı markaları topluluklarına odaklanıyor. Herdify'ın yapay zeka teknolojisiyle topluluklarınızı tespit edip izleyin ve günümüzün en başarılı pazarlamacıları gibi stratejik olarak büyüyün.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals, yönlendirme süreçlerinizi otomatikleştirir, marka savunucuları yaratır ve işinizi daha az zaman, maliyet ve güçlükle büyütmenize yardımcı olur. Halihazırda kullandığınız platformlarla bütünleşir, zaman alan, sinir bozucu yönlendirme sürecini otomatikleştirir ve müşterilerinizi marka savunucularına dönüştürür. Yönlendirmeli pazarlamanın inanılmaz gücünün kilidini açmak, markanızın etrafında ses oluşturmak ve memnun müşterileri vokal marka savunucularına dönüştürmek için en son otomasyon teknolojisinden yararlanıyoruz. Genius Referrals, yönlendirme programı süreçlerinde daha dinamik çözümlere ve otomasyona ihtiyaç duyan markalar için en iyisidir. B2B, B2C, SaaS, Perakende ve Kurumsal için uçtan uca çözümler sunuyoruz.
Retainful
retainful.com
Daha iyi e-posta pazarlamasıyla terk edilmiş alışveriş sepetlerini kurtarın, müşterileri geri kazanın ve tekrarlanan satışları artırın. İlgi çekici ve dönüşüm sağlayan e-postaları zahmetsizce gönderin.
ReferIn
referin.com
ReferIn, satış ekiplerinin (düşük dönüşümlü soğuk erişime güvenmek yerine) müşterilere sıcak tanıtımlar yoluyla satış hattı oluşturmasına olanak tanıyan bir pazara açılma aracıdır. ReferIn yöneticilerinizin, yatırımcılarınızın, danışmanlarınızın ve çalışanlarınızın ağlarında sıcak tanıtımlar için tüm fırsatları tanımlar. Bu genellikle SDR/satış ekibinizin muhtemelen eksik olduğu ve artık birkaç tıklamayla yürütebileceği milyonlarca dolarlık boru hattının kilidini açar!
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals Kurulumu Kolay ve Uygun Fiyatlı En İyi Tavsiye Yazılımıdır. InviteReferrals, Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky ve Mozilla dahil olmak üzere 10.000'den fazla Kurumsal ve Küçük İşletmenin Güvendiği birkaç isimdir ve 2009'dan bu yana kampanya yürütmektedir Özellikler -Sınırsız Yönlendirme -GDPR Uyumluluğu -Ödeme Yönetimi -Cüzdan Entegrasyonu - Çoklu Kampanyalar -2 Yönlü Tatminler -Şablon Desteği -Özel Gereksinimler -Çoklu Dil 45+ -API Desteği
Referral Rock
referralrock.com
İşletmenizle birlikte çalışan, sınıfının en iyisi tavsiye pazarlama yazılımıyla daha fazla müşteri kazanın. İsteği otomatikleştirin, birden fazla paylaşımı besleyin, teşvikleri hizalayın, satışa dönüştürün ve ardından viral, kendi kendini besleyen bir tavsiye programı için tekrarlayın. Herhangi bir işletme için (yalnızca e-ticaret için değil) bir arkadaşa, etkileyiciye ve ortak programlarını çalıştırın ve işinize uygun yönlendirme programı yazılımı aracılığıyla kulaktan kulağa yönlendirmelerinizi en üst düzeye çıkarın. Markanız, sesiniz, teşvik yapınız, ödülleriniz sistemleriniz ve iş süreçlerinizle entegre. Amacımız, her gün platformumuzda olmamanız ve ağızdan ağza sözünüzün otomatik pilotta çalışmasıdır, böylece arkanıza yaslanıp rahatlayabilir ve yönlendirmelerinizin gelmesini izleyebilirsiniz. Kurulumu kolaylaştırıyoruz ve yönlendirmedeki en büyük hatalardan kaçınmanızı sağlıyoruz. Programınızın potansiyeline uygun performans gösterdiğinden emin olmak için yerleşik en iyi uygulamalar ve gerçek zamanlı denetimlerle pazarlama.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery, ürün lansmanları ve kulaktan kulağa tavsiye programları için viral bir müşteri edinme platformudur.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral, yüksek kaliteli yönlendirmeleri teşvik eden iletişim, proje yönetimi ve katılım araçlarını birleştiren uygulama tabanlı bir SaaS yönlendirme platformudur. GTR, müşteri adaylarını ve iletişimlerini yöneten entegre bir kontrol panelini, müşterilerinin aktif olarak referans vermesini ve çabaları karşılığında hızlı bir şekilde ödüllendirilmesini kolaylaştıran ilgi çekici, markalı bir mobil uygulamayla birleştirir.
Aklamio
aklamio.com
Aklamio Müşteri Teşvik Platformu, markaların yeni müşteriler kazanarak, mevcut müşterileri elde tutarak ve onları marka savunucularına dönüştürerek büyümesine olanak tanıyor. Dünyanın her yerindeki şirketler, müşteri yaşam döngüsünün seçilen herhangi bir anı için birçok farklı türde teşvik (nakit, kupon, C02 mahsup) sunmak için tam olarak yönetilen platformumuzu kullanıyor. Modüllerimiz yönlendirme, satın alma, üst satış ve elde tutma ve sadakat programları için kullanılabilir. 0 kurulum maliyeti ile işi aksatmadan uygulanabilirler. Kurulumu kolay, esnek ve özelleştirilebilir Aklamio, markalara sorunsuz bir şekilde pazarlama karmalarına ekleyebilecekleri yeni bir büyüme kanalı sunuyor. 2011 yılında kurulan Aklamio, teşvik pazarlaması alanında pazar lideri haline gelmiş ve 300'den fazla uluslararası markayla çalışmıştır. Şirketin Berlin, Londra ve Madrid'de ofisleri bulunuyor ve Almanya'nın en hızlı büyüyen 2. teknoloji şirketi seçildi.
Extole
extole.com
Perakende ve finansal hizmet şirketleri, müşterileri savunuculara dönüştürmek için Extole'u kullanıyor. Kurumsal platformumuz ve uzmanlardan oluşan ekibimiz, markaların kârlılıklarını artırmak için müşteri bağlantısının, paylaşımın ve önerilerin gücünden yararlanabilmesi için etkileşim, savunuculuk ve yönlendirme programları oluşturur. Extole ile pazarlamacılar binlerce savunucuyla etkileşime geçebilir, yeni müşteriler kazanmak için ağızdan ağza pazarlamayı ölçeklendirebilir ve en büyük rekabet avantajı olan müşterilerini kullanarak marka sadakatini artırabilir.
Mention Me
mention-me.com
Daha fazla tüketici, arkadaşlarının marka tavsiyesine diğer reklamlardan daha çok güveniyor. Bu nedenle Mention Me, her markanın önce savunuculuğu düşünmesi gerektiği inancına odaklanıyor. Müşteri sevgisine odaklanarak, daha fazla harcama yapan, daha sık geri dönen ve arkadaşlarını da getiren, hızla büyüyen bir marka hayran kitlesi oluşturacaksınız. Basit yönlendirme widget'larının aksine, yönlendirmeyi bir bilim olarak ele alıyoruz. Birinci taraf verileri ve makine öğrenimi ile desteklenen platformumuz, tavsiye pazarlamasını, pazarlama karması genelinde yatırım getirisini artıran yüksek performanslı, çok kanallı bir satın alma stratejisine dönüştürüyor. Rakamlar kendileri için konuşuyor. 2013 yılından bu yana Puma, ASOS, Pret a Manger, Charlotte Tilbury ve Ted Baker dahil 500'den fazla müşteri odaklı markaya 5,5 milyon yönlendirme ve 1,5 milyar dolar gelir sağladık. Marka hayranlarınızın üstel gücünden yararlanmaya hazır mısınız? Bahsetme-me.com/talk-to-sales adresini ziyaret edin.
Fotaflo
fotaflo.com
Müşterilerin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sağlarsınız. Fotaflo, müşteri anılarını iş büyümesine dönüştürüyor. Fotaflo, müşterilerinin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sunan herkes için tavsiyeleri ve tekrarlanan işleri artırmaya yönelik en basit araçtır. Fotaflo, işletmenizin müşterilerinizin deneyimlerinin fotoğraflarını ve videolarını çekip arkadaşlarıyla, aileleriyle ve çevrimiçi dünyayla paylaşma yönündeki doğal arzularından faydalanmalarını sağlar. Fotaflo, yakalanan anıların tek bir merkezi platform aracılığıyla tüm müşterilerinize dağıtımını basitleştirip otomatikleştirerek dahili süreçlerinizi iyileştirir ve artan doğrudan çevrimiçi dönüşümler yoluyla büyümenize yardımcı olur.
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