SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla pazarlama yapmak ve onları büyüme itici güçlerine dönüştürmek, içerik oluşturmak ve dönüşümleri artırmak için topluluklarını harekete geçirmek için SocialLadder'ı kullanıyor. SocialLadder teknolojisi iletişimi kolaylaştırmanıza, dijital ve gerçek dünya görevlerini atamanıza, katılımı izlemenize ve markanızı tanıtmaya yardımcı olan başarılı elçileri ödüllendirmenize olanak tanır. Elçileriniz, günlük işleri yönetmeye zaman harcamak yerine genel büyüme stratejisine odaklanmanıza izin verirken başarıya hazırdır. SocialLadder, markanızın aşağıdakileri yapmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahiptir: KEŞFEDİN: CRM'nizde elçi olmaya ideal olan müşterileri bulmak için makine öğrenimini kullanın TAKİP EDİN: Elçileri hedefleyin ve onlara görev atayın (dijital, fiziksel ve dönüşüm izleme) ÖLÇÜM: YG ve birim büyükelçi faaliyetinin ekonomisi ENTEGRE EDİN: Gelişmiş dağıtımlar için Kurumsal API KOLAYLAŞTIRIN: Görev atama, iletişim ve elçi katılımı ENGAGE: Topluluğunuzun katılımını ve hesap verebilirliğini sağlamak için elçiler için %100 mobil ÖDÜL: Platforma yerleşik envanter ve ödeme yönetimi ÖLÇEK: Başarılı olanlardan otomatik olarak öğrenir elçiler daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak Canlı bir demo almak için SocialLadder'a ulaşın.