Müşteri Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

Referral Factory

referral-factory.com

Kendi yönlendirme programınızı veya ortaklık programınızı oluşturmak ve takip etmek için tak ve çalıştır yazılımı. Dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından 1 numara seçildi. HubSpot tarafından resmi olarak onaylanmış tek yönlendirme yazılımı. Referral Factory'nin sürükle ve bırak kampanya oluşturucusunu kullanarak programınızı haftalar değil günler içinde oluşturun. Referral Factory, bir satır kod yazmanıza gerek kalmadan gelişmiş beyaz etiket özelleştirmesi sunar! Yönlendirme programları, ortaklık programları, elçi programları oluşturun, yarışmaları kazanmaya bakın ve daha fazlasını yapın! * Pazarlama uzmanları tarafından tasarlanan 100'den fazla düzenlenebilir tavsiye programı şablonuna erişim. * HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier ve daha fazlasıyla entegre olur. * Referral Factory ayrıca yeni yönlendirmelerinizi doğrudan halihazırda kullanmakta olduğunuz iş akışlarına ulaştırmanıza yardımcı olmak için webhook işlevselliği, gelişmiş bir API ve birden fazla Zapier tetikleyicisi sunar. * Yönlendirme programınızı tanıtmak için widget'lar, açılır pencereler, yerleştirmeler ve sayfalar. * 200'den fazla yönlendirme ödülüne ve teşvikine erişim. Kuponlar, dijital nakit kartları, bağışlar, kendinize ait kartlar, zapier aracılığıyla ödül ve çok daha fazlası. * Gelişmiş yönlendirme analitiği sayesinde yönlendirme programınızın yatırım getirisini gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. * Tamamen GDPR uyumludur. Ek ücret karşılığında kendi verilerinizi barındırma seçeneği sunan bu özellik, müşteri verilerini başka bir satıcının barındırmasına izin vermek için uyumluluktan kaçınmak isteyen kurumsal şirketler arasında özellikle popülerdir. Fiyatlar aylık 95 ila 1400 ABD Doları arasında değişmektedir, dolayısıyla her tür işletme için bir plan mevcuttur. Tüm planların sohbet ve videoda 7/24 desteğe erişimi vardır. Tüm planlara ÜCRETSİZ katılım, yani Referral Factory'nin destek ekibi, tavsiye programınızı oluşturmanıza, tanıtmanıza ve halihazırda kullanmakta olduğunuz iş araçlarıyla entegre etmenize yardımcı olacaktır. Referral Factory, hem Influencer Marketing Hub hem de Growth Marketing Pro tarafından kullanılacak 1 Numaralı Tavsiye Yazılımı olarak listelendi. 2023 yılında müşterilerimiz için 300.000'den fazla yönlendirme oluşturuldu!