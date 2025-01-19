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Müşteri Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Reunion
Savunuculuk Pazarlaması veya Yönlendirmeli Pazarlama yazılımı olarak da bilinen müşteri savunuculuğu yazılımı, işletmelerin mesajlarını, içeriklerini veya ürünlerini ağızdan ağza tanıtma konusunda müşterilerinin desteğinden yararlanmalarını sağlar. Bu araçlar, potansiyel müşteriler için kullanılabilecek referansların ve referansların toplanmasını kolaylaştırarak şirketlerin pazarlama, satış ve başarı ekiplerine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. Hevesli müşteri savunucuları, ürün ve hizmetlerle ilgili deneyimlerine ilişkin anekdotsal kanıtları isteyerek paylaşırlar ve müşteri savunuculuğu yazılım programları bu paylaşım sürecini kolaylaştırır. Ayrıca yazılım, şirketleri ürün testlerine aktif olarak katılmaya, değerli geri bildirimler sağlamaya ve kayda değer güncellemeleri paylaşmaya teşvik eden bir katalizör görevi görüyor.
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Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca premium uygulamayı ve önceden oluşturulmuş entegrasyonu keşfedin. ÜCRETSİZ kayıt olun (Kredi kartı gerekmez).
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Takip URL'lerini ve/veya İndirim Kodlarını paylaşın - Stripe, API, Zapier, Shopify Uygulaması, BigCommerce Uygulaması aracılığıyla entegre edin - Her türlü işletme türü için uygundur - Pazar lideri API/Zapier bağlantıları, daha da fazla özelleştirin ve otomatikleştirin - Mükemmel değer. 3 ayrı ortak yazılım platformu için fazla ödeme yapmayın # Affiliate Marketing Yazılımı - İş Ortaklarını İşe Alın. Bağlı kuruluşların sizi Pazar Yeri Listeleri ile bulmasına, Affiliate Hunt ile bağlı kuruluşları aramasına ve ardından MLM ile bağlı kuruluşlarınızın sizin için daha fazla bağlı kuruluş bulmasına izin verin. - Komisyonla, sabit veya manuel ödüllerle ödüllendirin - Kayıtları, Satışları ve Abonelikleri Takip Edin - Pazarlama varlıklarını bağlı kuruluşlarla paylaşarak içeriklerinin her zaman markaya uygun olmasını sağlayın. - Kampanyalar yürütün - hedeflere ulaşmak için bonuslar veya başka ek ödüller sunar # Etkileyici Pazarlama Platformu - Programlarınıza Instagram, Tik Tok ve YouTube Etkileyicilerini arayın ve onlarla iletişime geçin - Etkileyicilerin onayınıza içerik gönderdiği kampanyalar oluşturun - Etkileyicilere içerik için sabit ücretlerle ödeme yapın VEYA satışlardan komisyon alın # Müşteri Yönlendirmeli Pazarlama Araçları - Müşterilerin, bir arkadaşınızı arkadaşlarına önermesini sağlayın. Satın Alma Sonrası Modal ve Yönlendirme Widget'ında bir teklifle onları ikna edin - Müşterilerinizi özel e-postalarla müjdecilere dönüştürün - Etkileyenlerden ve İştiraklerden ayrı olarak - Müşterileri mağaza kredisi, komisyon veya diğer sabit ödüllerle ödüllendirin - 14 Günlük Ücretsiz Denemeye siz karar verin tüm planlarda!
Partnero
partnero.com
SaaS ve e-ticaret işletmeleri için ortaklık yönetimi yazılımı
Friendbuy
friendbuy.com
Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve Dollar Shave Club gibi DTC markalarının yanı sıra Walmart, Disney ve Nestle gibi Fortune 100 listesindeki şirketlerle de çalışır. Ayrıca Friendbuy, teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşir, böylece yönlendirmeleri ve sadakati müşteri yolculuklarınıza sorunsuz bir şekilde dahil edebilirsiniz.
Extole
extole.com
Perakende ve finansal hizmet şirketleri, müşterileri savunuculara dönüştürmek için Extole'u kullanıyor. Kurumsal platformumuz ve uzmanlardan oluşan ekibimiz, markaların kârlılıklarını artırmak için müşteri bağlantısının, paylaşımın ve önerilerin gücünden yararlanabilmesi için etkileşim, savunuculuk ve yönlendirme programları oluşturur. Extole ile pazarlamacılar binlerce savunucuyla etkileşime geçebilir, yeni müşteriler kazanmak için ağızdan ağza pazarlamayı ölçeklendirebilir ve en büyük rekabet avantajı olan müşterilerini kullanarak marka sadakatini artırabilir.
Perkville
perkville.com
Perkville sağlık, fitness, salon, spa ve perakende sektörlerine yönelik lider bir elde tutma ve yönlendirme çözümüdür. Ödül programımız doğrudan POS veya planlama sistemleriyle entegre olur ve her işletmeye özel olarak uyarlanabilir. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerde kullanılan Perkville sistemi, yönlendirmeleri teşvik edebilir, müşterileri tekrar ziyaretleri ve satın alma işlemleri için ödüllendirebilir ve hatta sosyal medya gönderileri oluşturabilir. Perkville'in müşteri tabanınızı artırmanıza ve işinizi büyütmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf verilerini yakalama ve bunlara göre hareket etme yetkisi verir ve savunuculuk. Pazar lideri teknolojilerle 125'ten fazla entegrasyon, tutarlı, kişiselleştirilmiş, çok kanallı deneyimlere olanak tanır. Daha fazlasını www.annexcloud.com adresinde keşfedin.
Aklamio
aklamio.com
Aklamio Müşteri Teşvik Platformu, markaların yeni müşteriler kazanarak, mevcut müşterileri elde tutarak ve onları marka savunucularına dönüştürerek büyümesine olanak tanıyor. Dünyanın her yerindeki şirketler, müşteri yaşam döngüsünün seçilen herhangi bir anı için birçok farklı türde teşvik (nakit, kupon, C02 mahsup) sunmak için tam olarak yönetilen platformumuzu kullanıyor. Modüllerimiz yönlendirme, satın alma, üst satış ve elde tutma ve sadakat programları için kullanılabilir. 0 kurulum maliyeti ile işi aksatmadan uygulanabilirler. Kurulumu kolay, esnek ve özelleştirilebilir Aklamio, markalara sorunsuz bir şekilde pazarlama karmalarına ekleyebilecekleri yeni bir büyüme kanalı sunuyor. 2011 yılında kurulan Aklamio, teşvik pazarlaması alanında pazar lideri haline gelmiş ve 300'den fazla uluslararası markayla çalışmıştır. Şirketin Berlin, Londra ve Madrid'de ofisleri bulunuyor ve Almanya'nın en hızlı büyüyen 2. teknoloji şirketi seçildi.
Base AI
base.ai
Base, pazarlamacıların etkileşimi kolaylaştırmasını, müşteri referansları oluşturmasını, içgörü elde etmesini, VoC'yi yakalamasını ve savunuculuğu ölçeklendirmesini sağlamak için yapay zekayı kullanan bir B2B Müşteri Pazarlama ve Savunuculuk otomasyon platformudur. Platformu, müşteri pazarlamacılarının programlarını yönetmelerine ve haftada 2 saatten daha kısa bir sürede sonuç almalarına olanak tanır. Uygulama içi/ürün, topluluğunuz, eğitim portalınız veya yaşam döngüleri boyunca herhangi bir dijital temas noktası olsun, müşteri tabanınızla yolculukları boyunca bağlamsal bir şekilde etkileşime geçin.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral, yüksek kaliteli yönlendirmeleri teşvik eden iletişim, proje yönetimi ve katılım araçlarını birleştiren uygulama tabanlı bir SaaS yönlendirme platformudur. GTR, müşteri adaylarını ve iletişimlerini yöneten entegre bir kontrol panelini, müşterilerinin aktif olarak referans vermesini ve çabaları karşılığında hızlı bir şekilde ödüllendirilmesini kolaylaştıran ilgi çekici, markalı bir mobil uygulamayla birleştirir.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery, ürün lansmanları ve kulaktan kulağa tavsiye programları için viral bir müşteri edinme platformudur.
Kickbooster
kickbooster.me
Proje yaratıcılarının fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan güçlü ve etkili #kitle fonlaması çözümleri.💡 Kickbooster, proje yaratıcılarının fikirlerini karlı bir işe dönüştürmelerine veya mevcut tekliflerini genişletmelerine yardımcı olmak için e-ticaretteki kapsamlı bilgi ve deneyimini kitle fonlaması endüstrisine getiriyor. Kickbooster'ın araçları, proje yaratıcılarının kitlesel fonlama kampanyalarının faydalarını tam olarak anlamalarına ve fon toplama aşamasından satışa başarılı bir şekilde geçiş yapmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.
Loyoly.io
loyoly.io
Artan satın alma maliyetlerinin modası geçmiş markadan tüketiciye pazarlama modelinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Değişim zamanı geldi. Tüketiciler samimiyet ve güven arıyor ve ürün önerileri için akranlarına bakıyorlar. Geleneksel yönlendirme programları yetersiz kalabilir ve markanızla bağlantınızın kopmuş hissetmesine neden olabilir. Wiink tam da bu noktada devreye giriyor. Marka elçilerinin markalarla etkileşim kurması için kişiselleştirilmiş alanlar oluşturarak yönlendirme yaklaşımında devrim yaratıyoruz. Görevleri yerine getirebilir, oyunlaştırma yoluyla ödüllerin kilidini açabilir ve markanızın büyümesine katkıda bulunabilirler.
Referral Rock
referralrock.com
İşletmenizle birlikte çalışan, sınıfının en iyisi tavsiye pazarlama yazılımıyla daha fazla müşteri kazanın. İsteği otomatikleştirin, birden fazla paylaşımı besleyin, teşvikleri hizalayın, satışa dönüştürün ve ardından viral, kendi kendini besleyen bir tavsiye programı için tekrarlayın. Herhangi bir işletme için (yalnızca e-ticaret için değil) bir arkadaşa, etkileyiciye ve ortak programlarını çalıştırın ve işinize uygun yönlendirme programı yazılımı aracılığıyla kulaktan kulağa yönlendirmelerinizi en üst düzeye çıkarın. Markanız, sesiniz, teşvik yapınız, ödülleriniz sistemleriniz ve iş süreçlerinizle entegre. Amacımız, her gün platformumuzda olmamanız ve ağızdan ağza sözünüzün otomatik pilotta çalışmasıdır, böylece arkanıza yaslanıp rahatlayabilir ve yönlendirmelerinizin gelmesini izleyebilirsiniz. Kurulumu kolaylaştırıyoruz ve yönlendirmedeki en büyük hatalardan kaçınmanızı sağlıyoruz. Programınızın potansiyeline uygun performans gösterdiğinden emin olmak için yerleşik en iyi uygulamalar ve gerçek zamanlı denetimlerle pazarlama.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal ile işinizi doğru şekilde büyütün. Küçük işletmenizi pazarlamak artık yalnızca reklam satın almaktan ibaret değil. Müşterileriniz sizi internette arıyor; onlara sizi bulmaları için bir yol, hizmetlerinizi satın almaları için bir neden vermeniz ve daha fazlasını almak için geri gelmeye devam etmeleri gerekiyor. OneLocal, müşterilerinizin şunları yapmasını kolaylaştırarak rakiplerinizi geride bırakmanızı ve kazanmanızı kolaylaştırır: - Sizi bulma ve bulma - İstediğiniz zaman sizinle iletişim kurma - Fiyat teklifi için size mesaj gönderme - Hizmet planlama - Hizmetiniz için ödeme yapma - Bir mesaj bırakma çevrimiçi inceleme OneLocal, tüm pazarlama ihtiyaçlarınız için tek adrestir. İhtiyacınız olan her pazarlama aracına tek bir kontrol panelinden ve yolun her adımında yanınızda olacak özel bir pazarlama uzmanından erişin. OneLocal hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://onelocal.com/
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incelemelerini, sıralamalarını ve etkileşimlerini geliştirirken, işletme konumlarının tüm listelerini ve içeriğini yönetip optimize edebilir. Synup, yatırım getirisini artırmak için tüm çevrimiçi profilleri ve platformları pazarlama kanallarına dönüştürür.
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-Ticaret markalarının kişiselleştirilmiş bir sadakat ve tavsiye programı oluşturarak işlerini büyütmeleri için ideal bir tak ve çalıştır çözümüdür. Geleceğe yönelik bu araçla müşteriler, sipariş verme gibi işlemleri tamamlayarak puan kazanabilir ve bu puanları daha sonra özel avantajlar için kullanabilirler. VIP katmanları sunarak en sadık müşterilerinizi ödüllendirebilir, tavsiye programları ise yeni müşteriler çekebilirsiniz. Ek olarak, müşteri tutma oranınızı artırmak için bağlı kuruluşları tanımlayabilir ve yönetebilirsiniz.
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals Kurulumu Kolay ve Uygun Fiyatlı En İyi Tavsiye Yazılımıdır. InviteReferrals, Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky ve Mozilla dahil olmak üzere 10.000'den fazla Kurumsal ve Küçük İşletmenin Güvendiği birkaç isimdir ve 2009'dan bu yana kampanya yürütmektedir Özellikler -Sınırsız Yönlendirme -GDPR Uyumluluğu -Ödeme Yönetimi -Cüzdan Entegrasyonu - Çoklu Kampanyalar -2 Yönlü Tatminler -Şablon Desteği -Özel Gereksinimler -Çoklu Dil 45+ -API Desteği
ReferIn
referin.com
ReferIn, satış ekiplerinin (düşük dönüşümlü soğuk erişime güvenmek yerine) müşterilere sıcak tanıtımlar yoluyla satış hattı oluşturmasına olanak tanıyan bir pazara açılma aracıdır. ReferIn yöneticilerinizin, yatırımcılarınızın, danışmanlarınızın ve çalışanlarınızın ağlarında sıcak tanıtımlar için tüm fırsatları tanımlar. Bu genellikle SDR/satış ekibinizin muhtemelen eksik olduğu ve artık birkaç tıklamayla yürütebileceği milyonlarca dolarlık boru hattının kilidini açar!
Retainful
retainful.com
Daha iyi e-posta pazarlamasıyla terk edilmiş alışveriş sepetlerini kurtarın, müşterileri geri kazanın ve tekrarlanan satışları artırın. İlgi çekici ve dönüşüm sağlayan e-postaları zahmetsizce gönderin.
Affilae
affilae.com
Affilae, reklamverenlere, ağlara ve alıcılara kendi özel ve güvenli ortaklık ağını oluşturmalarını sağlayan bir ortaklık platformudur.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals, yönlendirme süreçlerinizi otomatikleştirir, marka savunucuları yaratır ve işinizi daha az zaman, maliyet ve güçlükle büyütmenize yardımcı olur. Halihazırda kullandığınız platformlarla bütünleşir, zaman alan, sinir bozucu yönlendirme sürecini otomatikleştirir ve müşterilerinizi marka savunucularına dönüştürür. Yönlendirmeli pazarlamanın inanılmaz gücünün kilidini açmak, markanızın etrafında ses oluşturmak ve memnun müşterileri vokal marka savunucularına dönüştürmek için en son otomasyon teknolojisinden yararlanıyoruz. Genius Referrals, yönlendirme programı süreçlerinde daha dinamik çözümlere ve otomasyona ihtiyaç duyan markalar için en iyisidir. B2B, B2C, SaaS, Perakende ve Kurumsal için uçtan uca çözümler sunuyoruz.
Harviist
harviist.com
Harviist olarak gürültüyü ortadan kaldırmak için etkili pazarlamanın geleceğinin özgün, organik ve güvenilir önerilerde yattığına inanıyoruz. Müşteri yönlendirmelerinin gücünden yararlanmak için, yalnızca birkaç tıklamayla yönlendirme kampanyaları oluşturmanıza ve izlemenize olanak sağlayacak basit ve uygun fiyatlı bir eklenti platformu oluşturduk. Potansiyel müşterilerin %83'ü arkadaşlarının ve ailelerinin tavsiyelerine güveniyor ve yönlendirilen müşteriler %37 daha yüksek elde tutma oranı gösteriyor (Nielsen). Müşteri Tavsiye Pazarlaması, müşterinin ürününüz veya hizmetiniz hakkında konuşmasını kolaylaştıran kanallar ve kampanyalar sağlayarak bu eşler arası önerileri kolaylaştırır ve teşvik eder.
Herdify
herdify.com
Herdify, markaların etrafında toplulukların nerede oluştuğunu tespit eden bir davranışsal analiz şirketidir. Bu anlamda topluluk, sosyal medya hayranları, sadakat programları veya CRM verileri anlamına gelmez. İnsanların yaşadığı gerçek dünyadaki topluluklar (sokaklar, kasabalar ve şehirler) anlamına gelir. Dijital öncelikli dünyamızda bile bu topluluklar tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Eskiden bireyle ilgiliydi; aynı görünen insanların aynı şekilde davrandığını düşünüyorduk. Biz de onlara tıpkı rakiplerimiz gibi aynı şekilde pazarlama yaptık. Huel, Gymshark ve Airbnb gibi günümüzün en başarılı markaları topluluklarına odaklanıyor. Herdify'ın yapay zeka teknolojisiyle topluluklarınızı tespit edip izleyin ve günümüzün en başarılı pazarlamacıları gibi stratejik olarak büyüyün.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teşvik edin ve müşteri tabanınızı zahmetsizce genişletin.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow, kişisel tavsiyelere odaklanan tavsiye pazarlaması yoluyla B2B işletmelerine yeni gelir getiriyor. İşletmenizi sıfır başlangıç maliyetiyle ölçeklendirin veya önerilerle geçiminizi sağlayın.
LoyalAs
loyalas.com
Dakikalar içinde bir tavsiye programı oluşturun. Yönlendirmeleri ve kredileri otomatik olarak takip edin. Sınırsız Yönlendirme LoyalAs, müşteri başına özel bir yönlendirme bağlantısı oluşturur. Müşterilerle paylaşın ve otomatik e-postalarımızla tavsiye isteyin. Alınan yönlendirmelerde sınır yoktur. Müşteri şampiyonlarını bulun Müşteriler tarafından paylaşılan ve yanıt veren yönlendirme bağlantılarını takip ediyoruz. Size en iyi yönlendirmeleri kimin sağladığını bilecek ve müşteri şampiyonlarını kolayca bulacaksınız. Kazanılan Kredileri Takip Edin Hem mevcut müşteriler hem de yönlendirilen müşteriler tarafından kazanılan kredileri takip ediyoruz. Kredi tutarını ve bunların ne zaman ve nerede uygulanacağını siz belirlersiniz
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io, işletmelerin, kişisel markanın veya herkesin kulaktan kulağa pazarlama kampanyalarını otomatik pilotta başlatmasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan basit ve etkili bir araçtır. Müşterileri ağızdan ağıza tanıtım yapan bir pazarlama ekibine dönüştürmeye ve markalaşmayı önemli ölçüde geliştirmeye yardımcı olur.
Referral Rocket
referralrocket.io
Yönlendirme Roketi, işletmelerin son derece etkili yönlendirme programı kampanyalarını başlatması ve yönetmesi için bir platform sunar. Kullanıcı dostu platformumuz, işletmelerin müşteri savunuculuğunun muazzam potansiyelinden yararlanmasını, katlanarak büyümeyi ve artan müşteri kazanımını teşvik etmesini sağlar.
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Sadece hesabınızı bağlayın ve sizin için tavsiyeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği teşvik etme konusunda en hızlı büyüyen markalara katılın. Hepsi bir arada platformumuz, en iyi e-ticaret çözümleri, sosyal medya platformları ve pazar yerleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, hesaplarınızdan anket dışı veriler de dahil olmak üzere geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmalarına yardımcı olur. CustomerGauge, müşterilerin şunları yapmasını sağlayan bir B2B müşteri deneyimi yönetimi platformudur: - Bir hesaptaki birden fazla paydaştan müşteri geri bildirimi toplayın - Gerçek zamanlı sonuçları görüntülemek için özel gösterge tabloları oluşturun - Müşterilerle döngüyü kapatmak için amaç ve hedefler belirleyin - Müşteri içgörülerini bölgeye, ürüne, tesise ve daha fazlasına göre segmentlere ayırın. - ve çalışanların CX ile ilgili iş girişimlerini uyumlu hale getirin CustomerGauge aynı zamanda müşteri öngörülerini gelir verileriyle otomatik olarak birleştiren ilk ve tek müşteri deneyimi yönetimi çözümüdür. Bu, Müşteri Deneyimi yöneticilerinin şunları yapmasına olanak tanır: - En etkili müşteri deneyimi iyileştirmelerini belirleyin ve önceliklendirin - Gelecekteki müşteri deneyimi iyileştirmelerinin müşteri yolculuğu üzerindeki etkisini tahmin edin - ve değerli müşteri deneyimi girişimlerinin yatırım getirisi hakkında rapor verin
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışanlarınızın iletişim ve topluluklar aracılığıyla amaca bağlanmasına yardımcı olan lider çalışan iletişim platformudur. Eskiden COYO (Almanya), Smarp (Finlandiya) ve Jubiwee (Fransa)
NiceJob
nicejob.com
NiceJob, harika işletmelerin hak ettikleri itibarı kazanmalarına, en üst sıralarda yer almalarına ve daha fazla satış kazanmalarına yardımcı olur. Daha fazla potansiyel müşteri çekerek ve daha fazla satış gerçekleştirerek işletmenizin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir itibar pazarlama platformudur. NiceJob bunu, müşterilerinizden gelen incelemeleri ve tavsiyeleri toplama sürecini otomatikleştirerek ve dönüşümlerinizi artırmak, müşteri endişelerinizi azaltmak ve işletmenizin en üst sıralarda yer almasına yardımcı olmak için bunları tüm pazarlama kanallarınızda kullanarak yapar. * Lider İtibar Pazarlama platformu. * Kolayca en yüksek puan alan işletme haline gelin ve daha fazla satış kazanın. * +7000 işletme tarafından derecelendirilmiş ve güvenilmiştir. Herhangi bir NiceJob planına Convert web sitesi ekleyin. Convert web sitelerinin mevcut sitenizden en az %10 daha fazla satış kazanması garanti edilir ve web sitenizin kendi masrafını çıkarması sağlanır. NiceJob ile, eğer tesisatçıysanız, hizmetçiyseniz, avukatsanız veya başka bir hizmet sağlayıcıysanız, müşteri kazanmak için pazarlama dehası olmanıza gerek kalmadan bu konuda en iyi olabilirsiniz. NiceJob müşterilerinizin sizin için konuşmayı yapmasına izin verin.
ReferralCandy
referralcandy.com
Kendi müşterilerinizin yeni satışlar yapmanıza yardımcı olduğunu hayal edin! Müşteri yönlendirmeleri viral pazarlamanın ve gelişen bir işin anahtarıdır. ReferralCandy ile akran etkisinin bu inanılmaz gücünü kendi mağazanıza getirin.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Talkable
talkable.com
Talkable'ın pazarlama teknolojisi, e-ticaret markalarının yönlendirme ve sadakat pazarlama programları aracılığıyla yüksek değerli müşteriler kazanmasını ve elde tutmasını sağlar. Yönlendirme pazarlaması ve sadakat pazarlaması ihtiyaçlarınız için tek kaynaklı bir çözüm olarak markalar, marka bağlılığını artırmak ve marka yakınlığı oluşturmak için tasarlanmış kusursuz kullanıcı deneyimleri oluşturabilir. Talkable, hem yönlendirme hem de sadakat çözümleri için kapsamlı segmentasyon yetenekleri, yerleşik bir A/B test paketi ve sınıfının en iyisi dolandırıcılık önleme zekası sunar. Talkable bir teknoloji çözümünden daha fazlasıdır; biz aynı zamanda ortağınızız. Bu nedenle, her müşterinin tüm kampanyalarınızı stratejilendirecek, hayal edecek, oluşturacak, dağıtacak ve optimize edecek uzmanlardan oluşan özel bir ekibi vardır. Müşteri başarı ekibi, beklentilerinizi aşan yönlendirme ve sadakat programları tasarlayan pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hareket edecektir. Talkable, yıllık geliri 4 milyon doların üzerinde olan markalar için en uygunudur. Kurumsal müşterileri, yönlendirme programlarından ortalama 52 kat yatırım getirisi elde ediyor. Talkable'ın Pazarlama Çözümleri aşağıdaki amaçlarla kullanılır: * Derinlemesine veri analizi yoluyla en değerli müşterilerinizi belirleyin, hedefleyin ve ödüllendirin. * En yüksek değere sahip müşterilerinizi düşük maliyetle edinin ve elinizde tutun * Daha fazla satış yapın ve geliri artırın Talkable 2009 yılında kuruldu ve ağızdan ağza pazarlamanın viralliğini dijital olarak takip etme yeteneğine öncülük etti ve sonuçta Tavsiye Pazarlamasının yaratılmasına yol açtı. Bugün Talkable, diğer pazarlama kanallarına göre önemli ölçüde daha düşük bir EBM ile yeni müşteri kazanımı, artan elde tutma, daha yüksek LTV'yi hedefleyen uzun vadeli büyüme stratejileri geliştirmekte ve uygulamaktadır.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekleyen kazanan, uyumlu müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Yotpo, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsrail, Birleşik Krallık, Bulgaristan ve Avustralya dahil olmak üzere dünya çapında ofisleri bulunan bir Forbes Cloud 100 şirketidir.
Smile.io
smile.io
Smile.io, e-ticaret markalarının ölçeklendirilmesinin tek seferlik satışları sürekli, sadık müşterilere dönüştürmesine yardımcı olan, kullanımı kolay ödül programları sağlayan, dünyanın en büyük sadakat platformudur. 100.000'den fazla marka, satın alma çabalarını en üst düzeye çıkarmak ve işlemsel satın alımları, yardım edemeyen ancak tekrar tekrar geri gelen tutkulu marka savunucularına dönüştürmek için Smile puanlarını, yönlendirmeleri ve VIP programlarını kullanıyor. Sadece birkaç tıklamayla güzel ve özelleştirilebilir bir ödül programı başlatabilirsiniz. Ayrıca Smile.io, müşterileri sosyal medya paylaşımı, ürün incelemeleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli eylemler için ödüllendirmenize olanak tanır. Ayrıca MailChimp ve Klaviyo da dahil olmak üzere giderek artan sayıda Smile Uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamalar, programınızı halihazırda kullandığınız araçlara bağlamanıza olanak tanır. Smile.io şu uygulama mağazalarında mevcuttur: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce ve Wix. Tam kontrol mü arıyorsunuz? Müşterilerinizi benzersiz yöntemlerle ödüllendirmeye başlamak için API'mize Smile Plus ile erişin.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Mention Me
mention-me.com
Daha fazla tüketici, arkadaşlarının marka tavsiyesine diğer reklamlardan daha çok güveniyor. Bu nedenle Mention Me, her markanın önce savunuculuğu düşünmesi gerektiği inancına odaklanıyor. Müşteri sevgisine odaklanarak, daha fazla harcama yapan, daha sık geri dönen ve arkadaşlarını da getiren, hızla büyüyen bir marka hayran kitlesi oluşturacaksınız. Basit yönlendirme widget'larının aksine, yönlendirmeyi bir bilim olarak ele alıyoruz. Birinci taraf verileri ve makine öğrenimi ile desteklenen platformumuz, tavsiye pazarlamasını, pazarlama karması genelinde yatırım getirisini artıran yüksek performanslı, çok kanallı bir satın alma stratejisine dönüştürüyor. Rakamlar kendileri için konuşuyor. 2013 yılından bu yana Puma, ASOS, Pret a Manger, Charlotte Tilbury ve Ted Baker dahil 500'den fazla müşteri odaklı markaya 5,5 milyon yönlendirme ve 1,5 milyar dolar gelir sağladık. Marka hayranlarınızın üstel gücünden yararlanmaya hazır mısınız? Bahsetme-me.com/talk-to-sales adresini ziyaret edin.
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bir Ortaklık Yönetim Aracıdır. Şirketlerin pazaryerleri aracılığıyla yeni bağlı kuruluşlar bulmalarına ve kendi ağlarının dışında büyümelerine yardımcı olur. USP'leri temiz kullanıcı arayüzleri, canlı sohbet desteği ve müşteri geri bildirimlerini alma yöntemleridir. Şirket, nasıl iş yaptıkları konusunda net olan bir önceki Müşteri Başarısı Başkanı tarafından kurulmuştur; Kesinlikle insanların ürünlerinden değer elde etmesini istiyorlar ve bunu başarmanıza yardımcı olacaklar. Ücretsiz bir plan sunuyorlar ve premium bir paket satın aldığınızda, fiyatlandırmayı nasıl tanımladıklarına bağlı olarak gerçekten hızlı bir şekilde yatırım getirisi elde edeceksiniz. SaaS şirketlerinin yüksek ön maliyetler olmadan ortaklık programlarına başlamaları için harika bir yol. Şirket Hollanda'nın Utrecht şehrinde bulunmaktadır (GDPR'ye uygundur) ve 2020 yılında kurulmuştur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve gelir artışını hızlandırmak için SaaSquatch'i kullanıyor. En gelişmiş sadakat ve yönlendirme programlarını bile yönetme esnekliğine sahip olan SaaSquatch, savunucularınızı seçtiğiniz herhangi bir davranış için ödüllendirmenize olanak tanır ve ardından yönlendirmeler yoluyla müşteri tabanınızı büyütmenize yardımcı olmalarını sağlar. Ödül motorumuz, kazanmak için benzersiz koşullar belirlemenize, ödül kademeleri oluşturmanıza ve mükemmel özel programı oluşturmak için çeşitli farklı ödüller sunmanıza olanak tanır. Ayrıca yerel entegrasyonlar, kurumsal düzeyde güvenlik, sahtekarlık tespiti ve çok dilli destek, sizinle birlikte genişleme gücü ve ölçeklenebilirliği sağlar. Kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayan, müşteri bağlılığını artıran ve elde tutma oranlarını iyileştiren kampanyalar yürütmek için halihazırda sahip olduğunuz müşteri verilerinden yararlanın. Yeni ürün özelliklerinin benimsenmesini artırın ve büyüme şansını asla kaçırmamak için müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında kullanıcılarla etkileşime geçin.
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu konularda yardımcı olur: (1) Bir Topluluğu İşe Alma, Etkileşime Geçme ve Ödüllendirme (2) Marka Bilinirliğini Artırma (3) Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikten Yararlanma (4) Ağızdan Ağza Gelir Kazanma
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme sürecini otomatikleştirerek yönlendirme pazarlamasını basitleştirir. Dünya çapındaki tüketici markaları ve B2B şirketleri, Ambassador'un öncü yazılımıyla tavsiye pazarlama programlarını, ortak ve bağlı kuruluş programlarını ve etkileyici kampanyalarını hızla uyguluyor, ölçeklendiriyor ve optimize ediyor.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak geri bildirim toplar ve ürününüzün değerini kanıtlayan bir müşteri hikayesi kitaplığı oluşturur. Pendo, Workato, Gong, Jasper.ai ve Ramp gibi oyunun kurallarını değiştiren B2B şirketleri, geniş ölçekte özgün müşteri hikayeleri oluşturmak için UserEvidence'a güveniyor.
LinkMink
linkmink.com
SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!
Fotaflo
fotaflo.com
Müşterilerin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sağlarsınız. Fotaflo, müşteri anılarını iş büyümesine dönüştürüyor. Fotaflo, müşterilerinin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sunan herkes için tavsiyeleri ve tekrarlanan işleri artırmaya yönelik en basit araçtır. Fotaflo, işletmenizin müşterilerinizin deneyimlerinin fotoğraflarını ve videolarını çekip arkadaşlarıyla, aileleriyle ve çevrimiçi dünyayla paylaşma yönündeki doğal arzularından faydalanmalarını sağlar. Fotaflo, yakalanan anıların tek bir merkezi platform aracılığıyla tüm müşterilerinize dağıtımını basitleştirip otomatikleştirerek dahili süreçlerinizi iyileştirir ve artan doğrudan çevrimiçi dönüşümler yoluyla büyümenize yardımcı olur.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla pazarlama yapmak ve onları büyüme itici güçlerine dönüştürmek, içerik oluşturmak ve dönüşümleri artırmak için topluluklarını harekete geçirmek için SocialLadder'ı kullanıyor. SocialLadder teknolojisi iletişimi kolaylaştırmanıza, dijital ve gerçek dünya görevlerini atamanıza, katılımı izlemenize ve markanızı tanıtmaya yardımcı olan başarılı elçileri ödüllendirmenize olanak tanır. Elçileriniz, günlük işleri yönetmeye zaman harcamak yerine genel büyüme stratejisine odaklanmanıza izin verirken başarıya hazırdır. SocialLadder, markanızın aşağıdakileri yapmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahiptir: KEŞFEDİN: CRM'nizde elçi olmaya ideal olan müşterileri bulmak için makine öğrenimini kullanın TAKİP EDİN: Elçileri hedefleyin ve onlara görev atayın (dijital, fiziksel ve dönüşüm izleme) ÖLÇÜM: YG ve birim büyükelçi faaliyetinin ekonomisi ENTEGRE EDİN: Gelişmiş dağıtımlar için Kurumsal API KOLAYLAŞTIRIN: Görev atama, iletişim ve elçi katılımı ENGAGE: Topluluğunuzun katılımını ve hesap verebilirliğini sağlamak için elçiler için %100 mobil ÖDÜL: Platforma yerleşik envanter ve ödeme yönetimi ÖLÇEK: Başarılı olanlardan otomatik olarak öğrenir elçiler daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak Canlı bir demo almak için SocialLadder'a ulaşın.
Referral Factory
referral-factory.com
Kendi yönlendirme programınızı veya ortaklık programınızı oluşturmak ve takip etmek için tak ve çalıştır yazılımı. Dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından 1 numara seçildi. HubSpot tarafından resmi olarak onaylanmış tek yönlendirme yazılımı. Referral Factory'nin sürükle ve bırak kampanya oluşturucusunu kullanarak programınızı haftalar değil günler içinde oluşturun. Referral Factory, bir satır kod yazmanıza gerek kalmadan gelişmiş beyaz etiket özelleştirmesi sunar! Yönlendirme programları, ortaklık programları, elçi programları oluşturun, yarışmaları kazanmaya bakın ve daha fazlasını yapın! * Pazarlama uzmanları tarafından tasarlanan 100'den fazla düzenlenebilir tavsiye programı şablonuna erişim. * HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier ve daha fazlasıyla entegre olur. * Referral Factory ayrıca yeni yönlendirmelerinizi doğrudan halihazırda kullanmakta olduğunuz iş akışlarına ulaştırmanıza yardımcı olmak için webhook işlevselliği, gelişmiş bir API ve birden fazla Zapier tetikleyicisi sunar. * Yönlendirme programınızı tanıtmak için widget'lar, açılır pencereler, yerleştirmeler ve sayfalar. * 200'den fazla yönlendirme ödülüne ve teşvikine erişim. Kuponlar, dijital nakit kartları, bağışlar, kendinize ait kartlar, zapier aracılığıyla ödül ve çok daha fazlası. * Gelişmiş yönlendirme analitiği sayesinde yönlendirme programınızın yatırım getirisini gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. * Tamamen GDPR uyumludur. Ek ücret karşılığında kendi verilerinizi barındırma seçeneği sunan bu özellik, müşteri verilerini başka bir satıcının barındırmasına izin vermek için uyumluluktan kaçınmak isteyen kurumsal şirketler arasında özellikle popülerdir. Fiyatlar aylık 95 ila 1400 ABD Doları arasında değişmektedir, dolayısıyla her tür işletme için bir plan mevcuttur. Tüm planların sohbet ve videoda 7/24 desteğe erişimi vardır. Tüm planlara ÜCRETSİZ katılım, yani Referral Factory'nin destek ekibi, tavsiye programınızı oluşturmanıza, tanıtmanıza ve halihazırda kullanmakta olduğunuz iş araçlarıyla entegre etmenize yardımcı olacaktır. Referral Factory, hem Influencer Marketing Hub hem de Growth Marketing Pro tarafından kullanılacak 1 Numaralı Tavsiye Yazılımı olarak listelendi. 2023 yılında müşterilerimiz için 300.000'den fazla yönlendirme oluşturuldu!
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka destekli platformundan yararlanıyor.