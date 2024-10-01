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Müşteri Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Norveç
Savunuculuk Pazarlaması veya Yönlendirmeli Pazarlama yazılımı olarak da bilinen müşteri savunuculuğu yazılımı, işletmelerin mesajlarını, içeriklerini veya ürünlerini ağızdan ağza tanıtma konusunda müşterilerinin desteğinden yararlanmalarını sağlar. Bu araçlar, potansiyel müşteriler için kullanılabilecek referansların ve referansların toplanmasını kolaylaştırarak şirketlerin pazarlama, satış ve başarı ekiplerine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. Hevesli müşteri savunucuları, ürün ve hizmetlerle ilgili deneyimlerine ilişkin anekdotsal kanıtları isteyerek paylaşırlar ve müşteri savunuculuğu yazılım programları bu paylaşım sürecini kolaylaştırır. Ayrıca yazılım, şirketleri ürün testlerine aktif olarak katılmaya, değerli geri bildirimler sağlamaya ve kayda değer güncellemeleri paylaşmaya teşvik eden bir katalizör görevi görüyor.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekl...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel...
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içer...
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Sadece hesabınızı bağlayın ve sizin için tavsiyeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışanlarınızın iletişim ve topluluklar aracılığıyla amaca bağlanmasına yardımcı olan lider çalışan iletişim platformudur. Eskiden COYO (Almanya), Smarp (Finlandiya) ve Jubiwee (Fransa)
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
Referral Factory
referral-factory.com
Kendi yönlendirme programınızı veya ortaklık programınızı oluşturmak ve takip etmek için tak ve çalıştır yazılımı. Dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından 1 numara seçildi. HubSpot tarafından resmi olarak onaylanmış tek yönlendirme yazılımı. Referral Factory'nin sürükle ve bırak kampanya oluşturu...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı...
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
Smile.io
smile.io
Smile.io, e-ticaret markalarının ölçeklendirilmesinin tek seferlik satışları sürekli, sadık müşterilere dönüştürmesine yardımcı olan, kullanımı kolay ödül programları sağlayan, dünyanın en büyük sadakat platformudur. 100.000'den fazla marka, satın alma çabalarını en üst düzeye çıkarmak ve işlemsel s...
Talkable
talkable.com
Talkable'ın pazarlama teknolojisi, e-ticaret markalarının yönlendirme ve sadakat pazarlama programları aracılığıyla yüksek değerli müşteriler kazanmasını ve elde tutmasını sağlar. Yönlendirme pazarlaması ve sadakat pazarlaması ihtiyaçlarınız için tek kaynaklı bir çözüm olarak markalar, marka bağlılı...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob, harika işletmelerin hak ettikleri itibarı kazanmalarına, en üst sıralarda yer almalarına ve daha fazla satış kazanmalarına yardımcı olur. Daha fazla potansiyel müşteri çekerek ve daha fazla satış gerçekleştirerek işletmenizin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir itibar pazarlama p...
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
LinkMink
linkmink.com
SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak ge...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
ReferralCandy
referralcandy.com
Kendi müşterilerinizin yeni satışlar yapmanıza yardımcı olduğunu hayal edin! Müşteri yönlendirmeleri viral pazarlamanın ve gelişen bir işin anahtarıdır. ReferralCandy ile akran etkisinin bu inanılmaz gücünü kendi mağazanıza getirin.
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bir Ortaklık Yönetim Aracıdır. Şirketlerin pazaryerleri aracılığıyla yeni bağlı kuruluşlar bulmalarına ve kendi ağlarının dışında büyümelerine yardımcı olur. USP'leri temiz kullanıcı arayüzleri, canlı sohbet desteği ve müşteri geri bildirimlerini alma yöntemleridir....
Affilae
affilae.com
Affilae, reklamverenlere, ağlara ve alıcılara kendi özel ve güvenli ortaklık ağını oluşturmalarını sağlayan bir ortaklık platformudur.
Friendbuy
friendbuy.com
Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve Dolla...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, hesaplarınızdan anket dışı veriler de dahil olmak üzere geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmalarına ...
Referral Rocket
referralrocket.io
Yönlendirme Roketi, işletmelerin son derece etkili yönlendirme programı kampanyalarını başlatması ve yönetmesi için bir platform sunar. Kullanıcı dostu platformumuz, işletmelerin müşteri savunuculuğunun muazzam potansiyelinden yararlanmasını, katlanarak büyümeyi ve artan müşteri kazanımını teşvik et...
Harviist
harviist.com
Harviist olarak gürültüyü ortadan kaldırmak için etkili pazarlamanın geleceğinin özgün, organik ve güvenilir önerilerde yattığına inanıyoruz. Müşteri yönlendirmelerinin gücünden yararlanmak için, yalnızca birkaç tıklamayla yönlendirme kampanyaları oluşturmanıza ve izlemenize olanak sağlayacak basit ...
Loyoly.io
loyoly.io
Artan satın alma maliyetlerinin modası geçmiş markadan tüketiciye pazarlama modelinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Değişim zamanı geldi. Tüketiciler samimiyet ve güven arıyor ve ürün önerileri için akranlarına bakıyorlar. Geleneksel yönlendirme programları yetersiz kalabilir ve markanızla bağlantın...
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf veriler...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla p...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io, işletmelerin, kişisel markanın veya herkesin kulaktan kulağa pazarlama kampanyalarını otomatik pilotta başlatmasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan basit ve etkili bir araçtır. Müşterileri ağızdan ağıza tanıtım yapan bir pazarlama ekibine dönüştürmeye ve markalaşmayı önem...
LoyalAs
loyalas.com
Dakikalar içinde bir tavsiye programı oluşturun. Yönlendirmeleri ve kredileri otomatik olarak takip edin. Sınırsız Yönlendirme LoyalAs, müşteri başına özel bir yönlendirme bağlantısı oluşturur. Müşterilerle paylaşın ve otomatik e-postalarımızla tavsiye isteyin. Alınan yönlendirmelerde sınır yoktur. ...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow, kişisel tavsiyelere odaklanan tavsiye pazarlaması yoluyla B2B işletmelerine yeni gelir getiriyor. İşletmenizi sıfır başlangıç maliyetiyle ölçeklendirin veya önerilerle geçiminizi sağlayın.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teş...
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-Ticaret markalarının kişiselleştirilmiş bir sadakat ve tavsiye programı oluşturarak işlerini büyütmeleri için ideal bir tak ve çalıştır çözümüdür. Geleceğe yönelik bu araçla müşteriler, sipariş verme gibi işlemleri tamamlayarak puan kazanabilir ve bu puanları daha sonra özel avantajl...
Partnero
partnero.com
SaaS ve e-ticaret işletmeleri için ortaklık yönetimi yazılımı
Kickbooster
kickbooster.me
Proje yaratıcılarının fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan güçlü ve etkili #kitle fonlaması çözümleri.💡 Kickbooster, proje yaratıcılarının fikirlerini karlı bir işe dönüştürmelerine veya mevcut tekliflerini genişletmelerine yardımcı olmak için e-ticaretteki kapsamlı bilgi ve deneyimini ki...
Base AI
base.ai
Base, pazarlamacıların etkileşimi kolaylaştırmasını, müşteri referansları oluşturmasını, içgörü elde etmesini, VoC'yi yakalamasını ve savunuculuğu ölçeklendirmesini sağlamak için yapay zekayı kullanan bir B2B Müşteri Pazarlama ve Savunuculuk otomasyon platformudur. Platformu, müşteri pazarlamacıları...
Perkville
perkville.com
Perkville sağlık, fitness, salon, spa ve perakende sektörlerine yönelik lider bir elde tutma ve yönlendirme çözümüdür. Ödül programımız doğrudan POS veya planlama sistemleriyle entegre olur ve her işletmeye özel olarak uyarlanabilir. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerde kullanılan Perkville sist...
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incele...
Herdify
herdify.com
Herdify, markaların etrafında toplulukların nerede oluştuğunu tespit eden bir davranışsal analiz şirketidir. Bu anlamda topluluk, sosyal medya hayranları, sadakat programları veya CRM verileri anlamına gelmez. İnsanların yaşadığı gerçek dünyadaki topluluklar (sokaklar, kasabalar ve şehirler) anlamın...
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals, yönlendirme süreçlerinizi otomatikleştirir, marka savunucuları yaratır ve işinizi daha az zaman, maliyet ve güçlükle büyütmenize yardımcı olur. Halihazırda kullandığınız platformlarla bütünleşir, zaman alan, sinir bozucu yönlendirme sürecini otomatikleştirir ve müşterilerinizi mark...
Retainful
retainful.com
Daha iyi e-posta pazarlamasıyla terk edilmiş alışveriş sepetlerini kurtarın, müşterileri geri kazanın ve tekrarlanan satışları artırın. İlgi çekici ve dönüşüm sağlayan e-postaları zahmetsizce gönderin.
ReferIn
referin.com
ReferIn, satış ekiplerinin (düşük dönüşümlü soğuk erişime güvenmek yerine) müşterilere sıcak tanıtımlar yoluyla satış hattı oluşturmasına olanak tanıyan bir pazara açılma aracıdır. ReferIn yöneticilerinizin, yatırımcılarınızın, danışmanlarınızın ve çalışanlarınızın ağlarında sıcak tanıtımlar için tü...
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals Kurulumu Kolay ve Uygun Fiyatlı En İyi Tavsiye Yazılımıdır. InviteReferrals, Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky ve Mozilla dahil olmak üzere 10.000'den fazla Kurumsal ve Küçük İşletmenin Güvendiği birkaç isimdir ve 2009'dan bu yana kampanya yür...
OneLocal
onelocal.com
OneLocal ile işinizi doğru şekilde büyütün. Küçük işletmenizi pazarlamak artık yalnızca reklam satın almaktan ibaret değil. Müşterileriniz sizi internette arıyor; onlara sizi bulmaları için bir yol, hizmetlerinizi satın almaları için bir neden vermeniz ve daha fazlasını almak için geri gelmeye devam...
Referral Rock
referralrock.com
İşletmenizle birlikte çalışan, sınıfının en iyisi tavsiye pazarlama yazılımıyla daha fazla müşteri kazanın. İsteği otomatikleştirin, birden fazla paylaşımı besleyin, teşvikleri hizalayın, satışa dönüştürün ve ardından viral, kendi kendini besleyen bir tavsiye programı için tekrarlayın. Herhangi bir ...
Prefinery
prefinery.com
Prefinery, ürün lansmanları ve kulaktan kulağa tavsiye programları için viral bir müşteri edinme platformudur.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral, yüksek kaliteli yönlendirmeleri teşvik eden iletişim, proje yönetimi ve katılım araçlarını birleştiren uygulama tabanlı bir SaaS yönlendirme platformudur. GTR, müşteri adaylarını ve iletişimlerini yöneten entegre bir kontrol panelini, müşterilerinin aktif olarak referans vermesini ve...
Aklamio
aklamio.com
Aklamio Müşteri Teşvik Platformu, markaların yeni müşteriler kazanarak, mevcut müşterileri elde tutarak ve onları marka savunucularına dönüştürerek büyümesine olanak tanıyor. Dünyanın her yerindeki şirketler, müşteri yaşam döngüsünün seçilen herhangi bir anı için birçok farklı türde teşvik (nakit, k...
Extole
extole.com
Perakende ve finansal hizmet şirketleri, müşterileri savunuculara dönüştürmek için Extole'u kullanıyor. Kurumsal platformumuz ve uzmanlardan oluşan ekibimiz, markaların kârlılıklarını artırmak için müşteri bağlantısının, paylaşımın ve önerilerin gücünden yararlanabilmesi için etkileşim, savunuculuk ...
Mention Me
mention-me.com
Daha fazla tüketici, arkadaşlarının marka tavsiyesine diğer reklamlardan daha çok güveniyor. Bu nedenle Mention Me, her markanın önce savunuculuğu düşünmesi gerektiği inancına odaklanıyor. Müşteri sevgisine odaklanarak, daha fazla harcama yapan, daha sık geri dönen ve arkadaşlarını da getiren, hızla...
Fotaflo
fotaflo.com
Müşterilerin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sağlarsınız. Fotaflo, müşteri anılarını iş büyümesine dönüştürüyor. Fotaflo, müşterilerinin hatırlamak isteyeceği bir deneyim sunan herkes için tavsiyeleri ve tekrarlanan işleri artırmaya yönelik en basit araçtır. Fotaflo, işletmenizin müşterilerinizi...