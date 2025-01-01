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Müfredat yönetim yazılımı
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Müfredat yönetim yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Müfredat yönetimi yazılımı, K - 12'den yüksek öğrenime kadar her düzeyde kurumlar için eğitim programlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu çözümler, kurum tarafından onaylanan belgeler için merkezi bir depo sağlayarak kapsamlı müfredat oluşturmaya uyumlu bir yaklaşım sağlayarak parçalanmış müfredat geliştirme ile ilişkili zorlukların ele alınmasına yardımcı olur. Yazılım, görev yönetimi, rol atamaları, onay iş akışları, kurs katalog oluşturma, haritalama, sürüm kontrolü ve raporlama ve analiz araçları gibi bir dizi özellik sunar. Bu kapsamlı araç seti, eğitimcilere müfredatlarını etkili bir şekilde geliştirmelerini, yürütmelerini ve değerlendirmelerini sağlar.

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ManageBac

ManageBac

managebac.com

ManageBac, öğrenci verileri, müfredat planlaması ve değerlendirme süreçlerini yönetmek için eğitim kurumlarına kapsamlı bir platform sunar.

Workday

Workday

workday.com

Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward, K-12 okulları için öğrenci bilgileri ve idari görevleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır.

Classter

Classter

classter.com

Classter, eğitim kurumları için öğrenci bilgi ve öğrenim yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve gerçek zamanlı ilerleme izleme imkanı sunar.

Learnt.ai

Learnt.ai

learnt.ai

Learnt.ai, eğitimcilerin ders planları ve çeşitli eğitim materyalleri oluşturmasını kolaylaştıran, yapay zeka temelli bir araçtır.

Makers Empire

Makers Empire

makersempire.com

Makers Empire, öğretmenlere 3D tasarım ve baskı aracılığıyla tasarım ve teknoloji müfredatını öğretme desteği sunan bir platformdur.

Codio

Codio

codio.com

Codio, etkileşimli ve düzenlenebilir eğitim materyalleri sunarak bilgisayar bilimi derslerini geliştiren bulut tabanlı bir platformdur.

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Kiddom, K-12 eğitimcilerine müfredat, öğretim ve değerlendirmeyi entegre eden bir dijital platform sunar, öğretmenlerin ve öğrencilerin etkileşimli öğrenmesini destekler.

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook, okuryazarlık becerilerini geliştirmeye odaklanan öğretim ve öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunar.

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud, öğrenci katılımını ve sınıf erişimini artırmak için tasarlanmış bir öğretim platformudur. Anketler, quizler, işbirliği araçları gibi hizmetler sunar.

Coursedog

Coursedog

coursedog.com

Coursedog, akademik yöneticilerin zamanında tamamlamaları desteklemesi için akademik ve etkinlik programlaması, kurs talep tahminleri ve müfredat yönetimi sunan entegre bir platformdur.

Brolly

Brolly

brollyed.com

Brolly, özel eğitim öğretmenleri için IEP hizmetlerini izleyen ve öğrenci ilerlemesini takip eden bir yazılım platformudur.

Exxat

Exxat

exxat.com

Exxat, sağlık bilimleri eğitim yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Katılım izleme, klinik rotasyon yönetimi ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırır.

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Müfredat yönetim yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog