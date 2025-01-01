Müfredat yönetim yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Müfredat yönetimi yazılımı, K - 12'den yüksek öğrenime kadar her düzeyde kurumlar için eğitim programlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu çözümler, kurum tarafından onaylanan belgeler için merkezi bir depo sağlayarak kapsamlı müfredat oluşturmaya uyumlu bir yaklaşım sağlayarak parçalanmış müfredat geliştirme ile ilişkili zorlukların ele alınmasına yardımcı olur. Yazılım, görev yönetimi, rol atamaları, onay iş akışları, kurs katalog oluşturma, haritalama, sürüm kontrolü ve raporlama ve analiz araçları gibi bir dizi özellik sunar. Bu kapsamlı araç seti, eğitimcilere müfredatlarını etkili bir şekilde geliştirmelerini, yürütmelerini ve değerlendirmelerini sağlar.
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ManageBac
managebac.com
ManageBac, öğrenci verileri, müfredat planlaması ve değerlendirme süreçlerini yönetmek için eğitim kurumlarına kapsamlı bir platform sunar.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
Toddle
toddleapp.com
Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.
Skyward
skyward.com
Skyward, K-12 okulları için öğrenci bilgileri ve idari görevleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır.
Classter
classter.com
Classter, eğitim kurumları için öğrenci bilgi ve öğrenim yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve gerçek zamanlı ilerleme izleme imkanı sunar.
Makers Empire
makersempire.com
Makers Empire, öğretmenlere 3D tasarım ve baskı aracılığıyla tasarım ve teknoloji müfredatını öğretme desteği sunan bir platformdur.
Codio
codio.com
Codio, etkileşimli ve düzenlenebilir eğitim materyalleri sunarak bilgisayar bilimi derslerini geliştiren bulut tabanlı bir platformdur.
Learnt.ai
learnt.ai
Learnt.ai, eğitimcilerin ders planları ve çeşitli eğitim materyalleri oluşturmasını kolaylaştıran, yapay zeka temelli bir araçtır.
Kiddom
kiddom.co
Kiddom, K-12 eğitimcilerine müfredat, öğretim ve değerlendirmeyi entegre eden bir dijital platform sunar, öğretmenlerin ve öğrencilerin etkileşimli öğrenmesini destekler.
BookNook
booknook.com
BookNook, okuryazarlık becerilerini geliştirmeye odaklanan öğretim ve öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunar.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud, öğrenci katılımını ve sınıf erişimini artırmak için tasarlanmış bir öğretim platformudur. Anketler, quizler, işbirliği araçları gibi hizmetler sunar.
Coursedog
coursedog.com
Coursedog, akademik yöneticilerin zamanında tamamlamaları desteklemesi için akademik ve etkinlik programlaması, kurs talep tahminleri ve müfredat yönetimi sunan entegre bir platformdur.
Brolly
brollyed.com
Brolly, özel eğitim öğretmenleri için IEP hizmetlerini izleyen ve öğrenci ilerlemesini takip eden bir yazılım platformudur.
Exxat
exxat.com
Exxat, sağlık bilimleri eğitim yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Katılım izleme, klinik rotasyon yönetimi ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırır.