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Kripto Para Borsaları
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Kripto Para Borsaları - En Popüler Uygulamalar

Kripto para borsaları, dijital para birimlerinin satın alınmasını, satılmasını ve ticaretini kolaylaştıran çevrimiçi platformlardır. Kullanıcılar geleneksel fiat para birimlerini (USD veya EUR gibi) kripto para birimleriyle (Bitcoin, Ethereum veya Ripple gibi) değiştirebilir veya bir kripto para birimini diğerine takas edebilir. Bu platformlar, alıcıların ve satıcıların işlem gerçekleştirmek için bağlantı kurabilecekleri bir pazar yeri sağlar. Kripto para borsaları, kripto ekosisteminde önemli bir rol oynuyor ve kullanıcılar ile daha geniş dijital para piyasası arasında bir köprü görevi görüyor. Güvenlik, kullanım kolaylığı ve desteklenen çeşitli kripto para birimleri, bir borsayı seçen kullanıcılar için önemli hususlardır.

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Bybit

Bybit

bybit.com

Bybit, Bitcoin ve Ethereum ticareti yapan bir platformdur. Kullanıcılara sürekli sözleşmeler, marj ve spot ticaret imkanı sunar.

Binance

Binance

binance.com

Binance, 500'den fazla kripto para biriminin alım satımını sağlayan kapsamlı bir kripto para borsa uygulamasıdır.

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

KuCoin, Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paraların alım-satımını sağlayan kapsamlı ve güvenli bir kripto para borsa uygulamasıdır.

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

Upstox Pro, hisse senetleri, seçenekler ve emtialarla kolayca ticaret yapmayı sağlayan, kullanıcı dostu bir ticaret platformudur.

OKX

OKX

okx.com

OKX, 350'den fazla kripto para birimiyle ticaret yapmaya, varlık yönetmeye ve DEFI projelerine katılmaya olanak tanıyan güvenli bir kripto para borsa uygulamasıdır.

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

Delta Exchange, kripto para türevleri ticareti için bir platformdur; spot, vadeli işlemler ve otomatik ticaret seçenekleri sunar.

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

Coindcx Pro, kullanıcıların Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini güvenli bir şekilde alıp satmalarını sağlayan profesyonel bir ticaret platformudur.

Kraken

Kraken

kraken.com

Kraken uygulaması, 50'den fazla kripto para birimini hızlı ve güvenli bir şekilde alıp satmayı sağlayan bir kripto para değişim platformudur.

Blockchain.com

Blockchain.com

blockchain.com

Kripto alım, satım ve ticareti için güvenli bir platformdur. Kullanıcılara dijital varlıklarını yönetme imkanı sunar.

Gemini

Gemini

gemini.com

Gemini, kullanıcıların Bitcoin ve 200'den fazla kripto para ile güvenli bir şekilde ticaret yapmalarını sağlayan bir platformdur.

KuCoin Trade

KuCoin Trade

trade.kucoin.com

KuCoin Trade, kullanıcı dostu arayüzle kripto alım satımına olanak tanır. 700'den fazla varlık ve çeşitli ticaret araçları sunar.

Binance.US

Binance.US

binance.us

Binance.US, ABD'deki kullanıcılar için kripto para alım satımı yapma imkanı sunan bir uygulamadır. 40'tan fazla kripto para birimi destekler.

Binance Futures

Binance Futures

binance.com

Binance Futures, kullanıcıların kaldıraçlı vadeli işlemler yapmasını sağlayan bir kripto para türevleri ticaret platformudur.

KuCoin Futures

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Futures, Bitcoin ve Ethereum ile vadeli işlemler yapmayı sağlayan bir kripto para ticaret platformudur.

Upbit (업비트)

Upbit (업비트)

upbit.com

Upbit, kripto para alım satımı için kapsamlı bir platformdur. Bitcoin, Ethereum gibi para birimlerini destekler, güvenli ticaret ortamı sunar.

FTX

FTX

ftx.com

FTX uygulaması, kullanıcıların Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto varlıkları ticaretini yapmasını sağlayan bir platformdur.

FTX.US

FTX.US

ftx.us

FTX.US, kripto para ticareti yapmak için kullanıcı dostu bir platformdur. BTC, ETH, USDT ve DOGE ticareti yapma imkanı sunar.

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