Kripto Para Borsaları - En Popüler Uygulamalar - Uruguay

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Kripto para borsaları, dijital para birimlerinin satın alınmasını, satılmasını ve ticaretini kolaylaştıran çevrimiçi platformlardır. Kullanıcılar geleneksel fiat para birimlerini (USD veya EUR gibi) kripto para birimleriyle (Bitcoin, Ethereum veya Ripple gibi) değiştirebilir veya bir kripto para birimini diğerine takas edebilir. Bu platformlar, alıcıların ve satıcıların işlem gerçekleştirmek için bağlantı kurabilecekleri bir pazar yeri sağlar. Kripto para borsaları, kripto ekosisteminde önemli bir rol oynuyor ve kullanıcılar ile daha geniş dijital para piyasası arasında bir köprü görevi görüyor. Güvenlik, kullanım kolaylığı ve desteklenen çeşitli kripto para birimleri, bir borsayı seçen kullanıcılar için önemli hususlardır.
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Bybit
bybit.com
Bybit
Gemini
gemini.com
Anında bitcoin ve kripto satın alın! İkizler, kripto portföyünüzü oluşturmak için basit, zarif ve güvenli bir platformdur.
Binance
binance.com
Binance Cryptourrency Borsası - Dünyanın En Büyük Bitcoin Borsası ve Altcoin Crypto Borsası'nı hacimce işletiyoruz
Delta Exchange
delta.exchange
Delta #TRADERSFIRST CRIPTOCURENCE Türevleri Borsasıdır. 7/7/365 likidite, hızlı yürütme, düşük ücretler ve kurumsal sınıf güvenlik sunuyoruz.
Upstox Pro
upstox.com
Pro Web: Pro Platform Pro tüccarlar için: en güçlü ve kullanımı kolay Hindistan'da HTML tabanlı ticaret platformu.
Upbit (업비트)
upbit.com
Upbit, 2017 yılında kurulan bir Güney Koreli kripto para borsasıdır. Güney Kore'deki en değerli girişimlerden biri olan Dunamu tarafından işletilmektedir.
OKX
okx.com
OKX, işlem hacmi ve önde gelen bir Web3 ekosistemi ile ikinci en büyük küresel kripto değişimidir. Aylık rezerv bülten kanıtı ile OKX, 50 milyondan fazla küresel kullanıcı tarafından güvenilir. OKX, her yerde profesyonel tüccarlar için en hızlı ve en güvenilir kripto ticaret uygulamasıdır. - 100'den fazla yerel para ile 350+ jeton satın alın, sat ve ticaret - sektördeki en iyi tüccarlardan tek bir tıklamayla yinelenen hareketler - Web3'ü keşfedin ve kripto, NFT ve dijital varlıklarınızın kontrolünü OKX cüzdanıyla geniş bir şekilde kontrol edin. Kripto ürünleri ve hizmetleri yelpazesi ve inovasyona değişmez bağlılık olan OKX'in vizyonu, finansal erişimin blockchain ve merkezi olmayan finansın gücü tarafından desteklendiği bir dünyadır.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
Kucoin spot pazarında kolayca kripto satın alın ve sat. Gerçek zamanlı fiyatlandırma, gelişmiş ticaret grafikleri ve ticaret göstergeleri ile BTC'ye erişin.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Vadeli İşlemleri (KuCoin Ticaret Borsası), Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde alınıp satılan çeşitli kaldıraçlı Vadeli İşlemler sunan gelişmiş bir kripto para birimi Ticaret Platformudur. KuCoin Vadeli İşlemleri fiat para birimleri veya diğer kripto para birimleri yerine yalnızca Bitcoin/ETH ile işlem yapar ve tüm kar ve zarar Bitcoin/ETH/USDT cinsindendir.
Kraken
kraken.com
Bitcoin ve Kripto Satın Alın Bugün kaydolun ve dakikalar içinde 50'den fazla kripto para birimi satın alın. 10 $ gibi küçük bir miktarla başlayın.
FTX.US
ftx.us
FTX ABD Kripto Para Borsası Yatırımcılar için yatırımcılar için oluşturulmuş Kurumsal Sınıf Kripto Para Borsası. BTC, ETH, USDT, DOGE satın alın ve satın. 10x Marj Ticareti ve kolay fiat para yatırma işlemleri.
CoinDCX Pro
coindcx.com
Coindcx, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini kolaylıkla alıp satabileceğiniz Hindistan'ın en büyük ve en güvenli kripto para birimi borsasıdır.
Blockchain.com
blockchain.com
Dünyanın kripto almanın, satmanın ve ticaret yapmanın en popüler yolu. 2011 yılından bu yana milyonlarca kişi tarafından 1 trilyon doların üzerinde kripto işlemlerinde güvenilir.
Binance.US
binance.us
40'ın üzerinde kripto para ticareti yapın ve dizüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden veya mobil cihazınızdan Amerika'daki en düşük işlem ücretlerinin tadını çıkarın.
Binance Futures
binance.com
Dünyanın 1 numaralı kripto türev borsası.
KuCoin
kucoin.com
Kucoin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, USDT, NEO, XRP, KCS ve daha fazlasını satın almak ve satmak için en gelişmiş ve güvenli kripto para değişimidir.
FTX
ftx.com
Yatırımcılar için yatırımcılar için oluşturulmuş FTX Kripto Para Türev Borsası. 101 katına kadar kaldıraçla BTC, ETH, USDT, BNB vadeli işlemlerini ve endeks vadeli işlemlerini satın alın ve satın.
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