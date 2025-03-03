OKX

okx.com

OKX, işlem hacmi ve önde gelen bir Web3 ekosistemi ile ikinci en büyük küresel kripto değişimidir. Aylık rezerv bülten kanıtı ile OKX, 50 milyondan fazla küresel kullanıcı tarafından güvenilir. OKX, her yerde profesyonel tüccarlar için en hızlı ve en güvenilir kripto ticaret uygulamasıdır. - 100'den fazla yerel para ile 350+ jeton satın alın, sat ve ticaret - sektördeki en iyi tüccarlardan tek bir tıklamayla yinelenen hareketler - Web3'ü keşfedin ve kripto, NFT ve dijital varlıklarınızın kontrolünü OKX cüzdanıyla geniş bir şekilde kontrol edin. Kripto ürünleri ve hizmetleri yelpazesi ve inovasyona değişmez bağlılık olan OKX'in vizyonu, finansal erişimin blockchain ve merkezi olmayan finansın gücü tarafından desteklendiği bir dünyadır.