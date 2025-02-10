Kripto Para Borsaları - En Popüler Uygulamalar - Somali

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Kripto para borsaları, dijital para birimlerinin satın alınmasını, satılmasını ve ticaretini kolaylaştıran çevrimiçi platformlardır. Kullanıcılar geleneksel fiat para birimlerini (USD veya EUR gibi) kripto para birimleriyle (Bitcoin, Ethereum veya Ripple gibi) değiştirebilir veya bir kripto para birimini diğerine takas edebilir. Bu platformlar, alıcıların ve satıcıların işlem gerçekleştirmek için bağlantı kurabilecekleri bir pazar yeri sağlar. Kripto para borsaları, kripto ekosisteminde önemli bir rol oynuyor ve kullanıcılar ile daha geniş dijital para piyasası arasında bir köprü görevi görüyor. Güvenlik, kullanım kolaylığı ve desteklenen çeşitli kripto para birimleri, bir borsayı seçen kullanıcılar için önemli hususlardır.
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Binance
binance.com
Binance kripto para borsası - Hacim açısından dünyanın en büyük bitcoin borsasını ve altcoin kripto borsasını işletiyoruz
Bybit
bybit.com
Bybit, kripto para birimi kalıcı sözleşmeleri sunan en güvenli, en hızlı, en şeffaf ve kullanıcı dostu Bitcoin ve Ethereum ticaret platformudur
KuCoin
kucoin.com
KuCoin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS ve daha fazlasını satın almak ve satmak için en gelişmiş ve güvenli kripto para borsasıdır.
OKX
okx.com
OKX, işlem hacmine ve önde gelen Web3 ekosistemine göre ikinci en büyük küresel kripto borsasıdır. Aylık Proof of Reserve sürümleriyle OKX'e 50 milyondan fazla küresel kullanıcı güveniyor. OKX, dünyanın her yerindeki profesyonel yatırımcılar için en hızlı ve en güvenilir kripto alım satım uygulamasıdır. - 100'den fazla yerel para birimiyle 350'den fazla token satın alın, satın ve ticaret yapın - Tek tıklamayla sektördeki en iyi yatırımcılardan yinelenen hamleler - Web3'ü keşfedin ve OKX Cüzdanı ile kripto, NFT'leriniz ve dijital varlıklarınızın kontrolünü elinize alın. Kripto ürünleri ve hizmetleri yelpazesi ve yeniliğe olan sarsılmaz bağlılığıyla OKX'in vizyonu, finansal erişimin blockchain ve merkezi olmayan finansın gücüyle desteklendiği bir dünyadır.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
KuCoin spot pazarında kolayca kripto para alıp satabilirsiniz. Gerçek zamanlı fiyatlandırma, gelişmiş ticaret grafikleri ve ticaret göstergeleri ile BTC'ye erişin.
FTX
ftx.com
Yatırımcılar için yatırımcılar için oluşturulmuş FTX Kripto Para Türev Borsası. 101 katına kadar kaldıraçla BTC, ETH, USDT, BNB vadeli işlemlerini ve endeks vadeli işlemlerini satın alın ve satın.
Binance Futures
binance.com
Dünyanın 1 numaralı kripto türev borsası.
Binance.US
binance.us
Dizüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden veya mobil cihazınızdan 40'tan fazla kripto para biriminde işlem yapın ve Amerika'daki en düşük işlem ücretlerinin keyfini çıkarın.
Gemini
gemini.com
Anında bitcoin ve kripto satın alın! Gemini, kripto portföyünüzü oluşturmak için basit, zarif ve güvenli bir platformdur.
Upstox Pro
upstox.com
PRO WEB: Profesyonel Platform Profesyonel Yatırımcılar için: En güçlü ve kullanımı kolay Hindistan'da HTML tabanlı ticaret platformu.
Upbit
upbit.com
Upbit, 2017 yılında kurulmuş bir Güney Kore kripto para borsasıdır. Güney Kore'nin en değerli girişimlerinden biri olan Dunamu tarafından işletilmektedir.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Vadeli İşlemleri (KuCoin Ticaret Borsası), Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde alınıp satılan çeşitli kaldıraçlı Vadeli İşlemler sunan gelişmiş bir kripto para birimi Ticaret Platformudur. KuCoin Vadeli İşlemleri fiat para birimleri veya diğer kripto para birimleri yerine yalnızca Bitcoin/ETH ile işlem yapar ve tüm kar ve zarar Bitcoin/ETH/USDT cinsindendir.
Kraken
kraken.com
Bitcoin ve Kripto Satın Alın Bugün kaydolun ve dakikalar içinde 50'den fazla kripto para birimi satın alın. 10 $ gibi küçük bir miktarla başlayın.
FTX.US
ftx.us
FTX ABD Kripto Para Borsası Yatırımcılar için yatırımcılar için oluşturulmuş Kurumsal Sınıf Kripto Para Borsası. BTC, ETH, USDT, DOGE satın alın ve satın. 10x Marj Ticareti ve kolay fiat para yatırma işlemleri.
Delta Exchange
delta.exchange
Delta, #TradersFirst kripto para türev borsasıdır. 7/24/365 likidite, hızlı uygulama, düşük ücretler ve kurumsal düzeyde güvenlik sunuyoruz.
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini kolaylıkla alıp satabileceğiniz Hindistan'ın en büyük ve en güvenli kripto para borsasıdır.
Blockchain.com
blockchain.com
Kripto satın almanın, satmanın ve takas etmenin dünyanın en popüler yolu. 2011'den bu yana 1 Trilyon Doların üzerinde kripto işlemiyle milyonlarca kişinin güvendiği.
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