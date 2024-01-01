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Kripto Para Borsaları - En Popüler Uygulamalar - Finlandiya

Kripto para borsaları, dijital para birimlerinin satın alınmasını, satılmasını ve ticaretini kolaylaştıran çevrimiçi platformlardır. Kullanıcılar geleneksel fiat para birimlerini (USD veya EUR gibi) kripto para birimleriyle (Bitcoin, Ethereum veya Ripple gibi) değiştirebilir veya bir kripto para birimini diğerine takas edebilir. Bu platformlar, alıcıların ve satıcıların işlem gerçekleştirmek için bağlantı kurabilecekleri bir pazar yeri sağlar. Kripto para borsaları, kripto ekosisteminde önemli bir rol oynuyor ve kullanıcılar ile daha geniş dijital para piyasası arasında bir köprü görevi görüyor. Güvenlik, kullanım kolaylığı ve desteklenen çeşitli kripto para birimleri, bir borsayı seçen kullanıcılar için önemli hususlardır.

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Bybit

Bybit

bybit.com

Bybit, kripto para birimi kalıcı sözleşmeleri sunan en güvenli, en hızlı, en şeffaf ve kullanıcı dostu Bitcoin ve Ethereum ticaret platformudur

Binance

Binance

binance.com

Binance kripto para borsası - Hacim açısından dünyanın en büyük bitcoin borsasını ve altcoin kripto borsasını işletiyoruz

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

KuCoin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS ve daha fazlasını satın almak ve satmak için en gelişmiş ve güvenli kripto para borsasıdır.

Kraken

Kraken

kraken.com

Bitcoin ve Kripto Satın Alın Bugün kaydolun ve dakikalar içinde 50'den fazla kripto para birimi satın alın. 10 $ gibi küçük bir miktarla başlayın.

Gemini

Gemini

gemini.com

Anında bitcoin ve kripto satın alın! Gemini, kripto portföyünüzü oluşturmak için basit, zarif ve güvenli bir platformdur.

KuCoin Trade

KuCoin Trade

trade.kucoin.com

KuCoin spot pazarında kolayca kripto para alıp satabilirsiniz. Gerçek zamanlı fiyatlandırma, gelişmiş ticaret grafikleri ve ticaret göstergeleri ile BTC'ye erişin.

Binance Futures

Binance Futures

binance.com

Dünyanın 1 numaralı kripto türev borsası.

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

PRO WEB: Profesyonel Platform Profesyonel Yatırımcılar için: En güçlü ve kullanımı kolay Hindistan'da HTML tabanlı ticaret platformu.

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

CoinDCX, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini kolaylıkla alıp satabileceğiniz Hindistan'ın en büyük ve en güvenli kripto para borsasıdır.

OKX

OKX

okx.com

Lider kripto borsası OKX'te BTC, ETH ve daha fazlasını satın alın; Web3'ü keşfedin, DeFi ve NFT'lere yatırım yapın. Şimdi kaydolun ve finansın geleceğini deneyimleyin.

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

Delta, #TradersFirst kripto para türev borsasıdır. 7/24/365 likidite, hızlı uygulama, düşük ücretler ve kurumsal düzeyde güvenlik sunuyoruz.

Blockchain.com

Blockchain.com

blockchain.com

Kripto satın almanın, satmanın ve takas etmenin dünyanın en popüler yolu. 2011'den bu yana 1 Trilyon Doların üzerinde kripto işlemiyle milyonlarca kişinin güvendiği.

Binance.US

Binance.US

binance.us

Dizüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden veya mobil cihazınızdan 40'tan fazla kripto para biriminde işlem yapın ve Amerika'daki en düşük işlem ücretlerinin keyfini çıkarın.

KuCoin Futures

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Vadeli İşlemleri (KuCoin Ticaret Borsası), Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde alınıp satılan çeşitli kaldıraçlı Vadeli İşlemler sunan gelişmiş bir kripto para birimi Ticaret Platformudur. KuCoin Vadeli İşlemleri fiat para birimleri veya diğer kripto para birimleri yerine yalnızca Bitco...

FTX

FTX

ftx.com

Yatırımcılar için yatırımcılar için oluşturulmuş FTX Kripto Para Türev Borsası. 101 katına kadar kaldıraçla BTC, ETH, USDT, BNB vadeli işlemlerini ve endeks vadeli işlemlerini satın alın ve satın.

FTX.US

FTX.US

ftx.us

FTX ABD Kripto Para Borsası Yatırımcılar için yatırımcılar için oluşturulmuş Kurumsal Sınıf Kripto Para Borsası. BTC, ETH, USDT, DOGE satın alın ve satın. 10x Marj Ticareti ve kolay fiat para yatırma işlemleri.

Upbit

Upbit

upbit.com

Upbit, 2017 yılında kurulmuş bir Güney Kore kripto para borsasıdır. Güney Kore'nin en değerli girişimlerinden biri olan Dunamu tarafından işletilmektedir.

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