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Kitle kaynaklı test olarak da bilinen Kitle Test Araçları, şirketlerin bireysel kullanıcılardan oluşan geniş bir ağ kullanarak yazılımları, web sitelerini ve uygulamaları test etmesine olanak tanır. Bu yazılım, şirketleri çeşitli test kullanıcılarıyla buluşturarak onların yazılıma veya uygulamalara kendi cihazlarında erişmesine ve bunları test etmesine olanak tanır. Dijital çağda, kullanıcı kalabalığı doğal olarak çeşitli cihaz türleri ve ayarları üzerinden test yapacağından, çok çeşitli test ortamları oluşturma yeteneği nedeniyle kitle testi çok değerlidir. Kitle kaynaklı test yazılımı özellikle DevOps ekipleri için faydalıdır. Geliştiricilere, ürün halka açıklanmadan önce yazılımlar, web siteleri, uygulamalar ve hedef uç noktaları hakkında kullanıcılardan doğrudan geri bildirim sağlar. Ek olarak, kitle kaynaklı test çözümü günlük kaydı yetenekleri içeriyorsa geliştiriciler, test sırasında karşılaşılan hataları teşhis etmek için bu günlükleri analiz edebilir. Bu tür kullanıcı testleri, test otomasyon yazılımı ve diğer test araçlarıyla birlikte gerçekleştirilebilir. Özünde kitle kaynaklı testler, otomatik kontrollerden ziyade insan değerlendirmesini içeren harici bir emsal kod incelemesi biçimi olarak hizmet eder.
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Prolific
prolific.com
Prolific, araştırmacılara kaliteli veri toplama imkanı sunan bir platformdur. Farklı katılımcılardan veri toplayarak projeleri destekler.
Synack
synack.com
Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing, uygulamaların kalitesini arttırmak için gerçek cihazlarda test yaparak kullanıcı deneyimi ve yerelleştirme süreçlerini değerlendirir.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack, güvenlik açıklarını tespit edip raporlamak için 45,000'den fazla etik hackerı şirketlerle buluşturan bir hata ödül platformudur.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd, kuruluşların güvenlik açıklarını tanımlamak için güvenlik araştırmacılarıyla işbirliği yaptığı kitle kaynaklı bir güvenlik platformudur.
BugBase
bugbase.ai
BugBase, güvenlik açıklarını belirlemek ve yönetmek için sürekli değerlendirme yapan bir platformdur. Güvenlik tehditlerini analiz eder ve izlemeye yardımcı olur.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna, işletmelerin uzaktan kullanıcı araştırması yaparak anketler, kullanılabilirlik testleri ve görüşmelerle hedef kitlelerini anlamalarını sağlayan bir platformdur.
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv, potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmek için kapsamlı bir platform sunar. Kullanıcı dostu deneyimle, güvenlik yönetimini kolaylaştırır.
Useberry
useberry.com
Useberry, ürün geliştirme sürecinde kullanıcı geri bildirimleri toplamak ve analiz etmek için kapsamlı bir platformdur.
Testlio
testlio.com
Testlio, otomatik ve manuel test yaklaşımlarını birleştirerek yazılım test süreçlerini optimize eden bir kalite yönetim platformudur.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti, kuruluşların kendilerini siber suçlardan ve veri ihlallerinden korumalarına yardımcı olmak için kitle kaynaklı güvenlik hizmetlerinde uzmanlaşmış, hızla büyüyen bir siber güvenlik şirketidir. Sektör lideri siber güvenlik platformumuz, şirketlerin, işletmeleri korumak amacıyla güvenlik açıklarını bulmak ve raporlamak için benzersiz uzmanlıklarını kullanan 70.000 güvenlik araştırmacısından oluşan küresel topluluğumuzdan yararlanmasına olanak tanır. Intel, Yahoo! ve Red Bull da dahil olmak üzere dünyanın en büyük ve en ilgi çekici şirketlerinden bazıları Intigriti'ye güvenmektedir ve siber saldırı ve veri ihlali riskini azaltmak için platformumuza güvenmektedir. Tamamlayıcı güvenlik testi hizmetlerimiz, şirketlerin dijital varlıklarını güvende tutmasına ve ihlallerden kaynaklanan hasar riskini azaltmasına yardımcı olur. Çözümlerimiz şunları kapsamaktadır: - Hata Ödülü - Güvenlik Açığı Açıklama Programları (VDP) - Hibrit Sızma Testi - Canlı Hacking Etkinlikleri - Ödül Hizmetleri 2016 yılında kurulan Intigriti, şu anda dünya çapında 100'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ekibe sahiptir.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS, etkili testler ve gerçek içgörüler için kitle kaynak platformudur Etkili testleri başlatın. Yetenekli insanlardan oluşan gerçek bir kalabalığın katılımını sağlayın. İhtiyaç duyduğunuz her an güçlü bilgiler ve yanıtlar alın. UNGUESS ile bir kitle testi platformundan çok daha fazlasına sahip olursunuz: dijital çözümlerinizin hak ettiği her şey tek bir yerde.
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