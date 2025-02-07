Kalabalık Test Araçları - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

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Kitle kaynaklı test olarak da bilinen Kitle Test Araçları, şirketlerin bireysel kullanıcılardan oluşan geniş bir ağ kullanarak yazılımları, web sitelerini ve uygulamaları test etmesine olanak tanır. Bu yazılım, şirketleri çeşitli test kullanıcılarıyla buluşturarak onların yazılıma veya uygulamalara kendi cihazlarında erişmesine ve bunları test etmesine olanak tanır. Dijital çağda, kullanıcı kalabalığı doğal olarak çeşitli cihaz türleri ve ayarları üzerinden test yapacağından, çok çeşitli test ortamları oluşturma yeteneği nedeniyle kitle testi çok değerlidir. Kitle kaynaklı test yazılımı özellikle DevOps ekipleri için faydalıdır. Geliştiricilere, ürün halka açıklanmadan önce yazılımlar, web siteleri, uygulamalar ve hedef uç noktaları hakkında kullanıcılardan doğrudan geri bildirim sağlar. Ek olarak, kitle kaynaklı test çözümü günlük kaydı yetenekleri içeriyorsa geliştiriciler, test sırasında karşılaşılan hataları teşhis etmek için bu günlükleri analiz edebilir. Bu tür kullanıcı testleri, test otomasyon yazılımı ve diğer test araçlarıyla birlikte gerçekleştirilebilir. Özünde kitle kaynaklı testler, otomatik kontrollerden ziyade insan değerlendirmesini içeren harici bir emsal kod incelemesi biçimi olarak hizmet eder.
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Prolific
prolific.com
Prolific, araştırmacıların geniş, incelenmiş bir araştırma katılımcıları ve görevliler havuzundan yüksek kaliteli, insan gücüyle çalışan verileri geniş ölçekte toplamasına olanak tanıyan bir platformdur. Prolific platformunu kullanan araştırmacılar, dünyayı değiştiren araştırmaları ve yeni nesil yapay zekayı sunmak için Prolific'in çeşitli, incelenmiş ve adil muamele gören havuzundan araştırma katılımcılarını hedefleyebilir, iletişim kurabilir ve yönetebilir.
Synack
synack.com
İsteğe Bağlı Güvenlik için Premier Platform. Hizmet Olarak PTaaS Sızma Testi. Zaman İçinde Güvenlik Duruşunuzu İyileştiren Saldırgan Güvenlik Testi Tek bir platform, birçok kullanım alanı. Tam kontrol ve görünürlük sağlayan, güvenlik programınızdaki kalıpları ve eksiklikleri ortaya çıkaran, kuruluşların genel güvenlik duruşunu iyileştirmesine olanak tanıyan ve liderlik ve yönetim kurulu için yönetici düzeyinde raporlama sağlayan stratejik sızma testlerini bekleyin. Synack'in Akıllı Güvenlik Test Platformu, daha fazla saldırı yüzeyi kapsamı, sürekli test ve daha yüksek verimlilik için otomasyon ve artırılmış zeka geliştirmeleri içerir ve karşılaştığınız zorluklara ilişkin daha fazla bilgi sunar. Platform, insan testi yeteneği ile akıllı taramanın optimum kombinasyonunu 7/24/365 esasına göre kusursuz bir şekilde düzenler ve tamamı sizin kontrolünüz altındadır. Her zaman olduğu gibi Synack, varlığınızı test etmek için yalnızca elit Synack Red Team'i (SRT) dağıtmakla kalmıyor, aynı zamanda SmartScan'i veya şirketinizin tarayıcı uygulama aracıyla entegrasyonu eş zamanlı olarak dağıtıyor. Synack'in SmartScan Ürünü, SRT'ye yönelik şüpheli güvenlik açıklarını sürekli olarak keşfetmek için Platformumuzun tescilli tarayıcısı Hydra'dan yararlanır ve SRT daha sonra yalnızca sınıfının en iyisi sonuçları önceliklendirir. Bunun da ötesinde, SRT araştırmacılarının proaktif bir şekilde güvenlik açıklarını araştırdığı ve uyumluluk kontrol listelerini tamamladığı kalabalık odaklı sızma testleri aracılığıyla ek bir test titizliği sağlıyoruz. Kendi araç ve tekniklerini kullanarak, benzersiz insan yaratıcılığı ve titizliği sağlarlar. Synack, tüm uygulamaların üst düzey, otomatik değerlendirmelerini gerçekleştirmek için Synack platformundan yararlanırken ve Synack Kırmızı Ekibini sürekli ve yaratıcı bir şekilde etkileşimde kalmaya teşvik ederken, insan zekamız ile yapay zekamızın benzersiz bir birleşimini sunarak en etkili, verimli kitle kaynak kullanımıyla sonuçlanır. Piyasada penetrasyon testi. Ayrıca artık FedRAMP ve Azure Marketplace'te mevcut: Synack Platform, Hizmet Olarak Sızma Testi (PTaaS) sunuyor
Useberry
useberry.com
Useberry, ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca kullanıcı geri bildirimlerini ve içgörülerini sorunsuz bir şekilde toplayan tek noktadan ürün araştırma platformudur. İlk fikirlerden ve tasarımlardan prototip oluşturmaya ve web sitesi oluşturmadan bilgi mimarisini iyileştirmeye kadar Useberry, kullanıcı tarafından doğrulanan dijital ürünler oluşturmanıza olanak sağlar. Useberry olarak misyonumuz, hızlı ve verimli kullanıcı testi çalışmaları yürütmek için ürün ekiplerini sağlam, kullanımı kolay bir platformla güçlendirmektir. Bir dizi gelişmiş analitik araç sunarak, kullanıcı içgörülerini tasarım sürecinize entegre etmenizi kolaylaştırıyor ve genel kullanıcı deneyimini geliştiriyoruz. Useberry ile kullanıcı geri bildirimlerini uygulanabilir tasarım stratejilerine dönüştürebilir, kullanıcı beklentilerini karşılayabilir ve aşabilirsiniz. Microsoft, Dell, Envato ve Accenture gibi küresel markalar tarafından benimsenen Useberry, UI/UX öncülerinin, çevik ürün yöneticilerinin, yenilikçi pazarlamacıların ve proaktif ürün ekiplerinin başvuracağı platformdur. Temel Özellikler: 1. Sorunsuz Entegrasyonlar: Useberry, Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel ve Sketch gibi önde gelen prototip oluşturma platformlarıyla entegre olarak verimliliği en üst düzeye çıkaran ve işbirliğini teşvik eden akıcı bir iş akışı sağlar. 2. Prototipler ve Web Siteleri için Kullanılabilirlik Testi: Useberry, diğerlerinin yanı sıra Açık Analitik, Tek Görevler ve 5 Saniyelik testler dahil olmak üzere çeşitli kullanılabilirlik test araçları sunar. Bu, ürününüzün kullanılabilirliğinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına olanak tanır. 3. Bilgi Mimarisi Çalışmaları: Kart Sıralama ve Ağaç Testi yoluyla Useberry, web sitenizi veya uygulamanızı kullanıcılarınıza hitap edecek şekilde düzenlemenize ve yapılandırmanıza yardımcı olur. 4. Katılımcı Havuzu: Dünya çapında 34 ülkeden tüketiciler, profesyoneller ve ulaşılması zor hedef kitlelerden oluşan çeşitli, incelenmiş ve doğrulanmış bir karışıma erişim kazanın. En niş ve zorlu test ihtiyaçlarını bile karşılamak için yüzlerce özellik profili oluşturulmuştur. 5. Bağlantıyı Paylaşma: Bir bağlantıyı paylaşarak kendi katılımcılarınızı kolayca toplayın. E-posta ve sosyal medya yoluyla paylaşın veya web sitenize yerleştirin. Sizin hedef kitleniz, sizin seçiminiz. 6. Tıklama Takibi: Prototipinizdeki ve web sitenizdeki her tıklamanın veya dokunuşun ısı haritaları da dahil olmak üzere grafiksel bir temsilini alın. Kullanıcılarınızın kullanıcı arayüzünün hangi öğeleriyle etkileşimde bulunduğunu analiz edin ve doğru kullanıcı deneyimi iyileştirmelerini yapın. 7. Kayıtlar: Fare hareketi de dahil olmak üzere kullanıcılarınızın gezinme ve etkileşimlerinin her adımını izleyin. Kullanıcınızın yüzünü, sesini ve ekranını yakalayan zengin video analizlerini geri alın. 8. Kullanıcı Akışları: Kullanıcının bir ekrandan diğerine giden yolunun görselleştirilmesini sağlayın. Kullanıcılarınızın nasıl davrandığını ve ayrılmaya karar verdiklerinde hangi ekranlarda olduklarını keşfedin. 9. Anketler: Useberry, tek ve çoklu seçim seçenekleri, görüş ölçekleri ve açık sorularla anket yapma olanağı sağlar. 10. Metrikler: Görev tamamlama oranları, görevde geçirilen süre ve yanlış tıklama oranlarıyla kullanıcı davranışına ilişkin zengin niceliksel bilgiler elde edin. Useberry ile yalnızca bir ürün geliştirmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda hedef kitlenizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, kullanıcı merkezli bir dijital deneyim yaratıyor ve aynı zamanda değerli zamandan, emekten ve kaynaklardan tasarruf ediyorsunuz.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test etmelerine olanak tanıyan bir kitle testi çözümüdür. . Yazılımınızı erişim, çeviri kalitesi, yerel ve kültürel nüanslar açısından test edeceğiz, böylece canlı olarak veya piyasaya sürülmek üzere olduğunuz her pazarda görünürlük elde edebilirsiniz. Meta, Microsoft, Google, BBC ve iHeartMedia dahil yüzlerce lider marka Global'e güveniyor App Testing'in platformu, ürün kalitesini, Agile ve DevOps ekiplerinin daha düzenli yayınlamasına ve sorunları düzeltmek için hayati önem taşıyan geri bildirimler almasına veya kullanıcı yolculuğunda kritik iyileştirmeler yapmasına olanak tanıyan bir hızda artırır.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (resmi olarak UsabilityHub), şirketlerin daha iyi deneyimler yaratabilmeleri için hedef kitlelerini işe almalarına, araştırmalarına, röportaj yapmalarına ve anlamalarına olanak tanıyan bir uzaktan kullanıcı araştırma platformudur. En iyi ekipler, izleyicilerini derinlemesine anlayabilmek ve doğru yöne daha hızlı ilerleyebilmek için Lyssna'yı kullanıyor.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS, etkili testler ve gerçek içgörüler için kitle kaynak platformudur Etkili testleri başlatın. Yetenekli insanlardan oluşan gerçek bir kalabalığın katılımını sağlayın. İhtiyaç duyduğunuz her an güçlü bilgiler ve yanıtlar alın. UNGUESS ile bir kitle testi platformundan çok daha fazlasına sahip olursunuz: dijital çözümlerinizin hak ettiği her şey tek bir yerde.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd, kitle kaynaklı bir güvenlik şirketinden daha fazlasıdır; Biz, ortak bir amaç etrafında birleşmiş siber güvenlik meraklılarından oluşan bir topluluğuz: Kuruluşları saldırganlardan korumak. Yapay zeka destekli platformumuz aracılığıyla müşterilerimizi ihtiyaçları için doğru güvenilir bilgisayar korsanlarıyla buluşturarak, kontrolü geri almalarına ve en karmaşık tehditlerin bile önünde kalmalarına olanak sağlıyoruz. Bugcrowd Güvenlik Bilgi Platformu, birden fazla aracın maliyet/karmaşıklığının yerini, hizmet olarak kitle kaynaklı kalem testi, yönetilen hata ödülü, yönetilen güvenlik açığı alımı/ifşası ve saldırı yüzeyi yönetimi (alakart fiyatlandırma mevcuttur) için her şeyin paylaşıldığı birleşik bir çözümle değiştirir. ölçek, tutarlılık ve verimlilik için aynı altyapı. Bugcrowd'un OpenAI, National Australia Bank, Indeed, USAA, Twilio ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı dahil olmak üzere her sektörde 10 yıldan fazla deneyimi ve 100'lerce müşterisi vardır.
Testlio
testlio.com
Testlio, manuel test, test otomasyonu ve birleştirilmiş yazılım testinde kanıtlanmış çözümlere sahip küresel bir yazılım test şirketidir. Teste yönelik benzersiz yaklaşımımız, dijital yenilikçilerin uygun ölçekte kaliteli ürünler sunmasına yardımcı olmak için insanları ve makineleri birleştirir. Herhangi bir konumda. Herhangi bir cihazda. Herhangi bir dilde. Herhangi bir ödeme yöntemiyle. Müşterilerimiz arasında Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair ve daha fazlası gibi dünyanın önde gelen küresel şirketleri bulunmaktadır. Dünyanın en yenilikçi ve en hızlı büyüyen firmaları aynı zamanda Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market ve çok daha fazlası dahil olmak üzere yazılım testleri için Testlio ile ortaklık yapıyor. Karmaşık zorlukların üstesinden gelmekten olağanüstü sonuçlar sunmaya kadar, yapay zeka ile geliştirilmiş çözümlerimiz size başarılı olmanız için gereken esnekliği, yenilikçiliği ve kanıtlanmış kaliteyi sunar: Test Otomasyonu: Performanslı, güvenilir ve geniş otomatik test kapsamına ihtiyacınız olduğunda Testlio ortağınızdır. Dağıtılmış bir gerçek cihaz ağı, gelişmiş bir yönetim modeli, aktarılabilir ve standartlara dayalı bir çerçeve ve kalite mühendislerinden oluşan küresel bir ekiple Testlio, bugün mevcut olan en esnek test otomasyon çözümünü sağlar. Başlıca Test Otomasyonu tekniklerimiz Otomatik test geliştirme ve Test otomasyonu yönetimidir. Manuel Test: Dijital uygulamanızın, akış etkinliğinizin, yerelleştirilmiş deneyiminizin ve/veya ödeme sisteminizin kusursuz bir şekilde çalışması gerektiğinde, seçiminiz Testlio'dur. 1.200'den fazla cihaz, 400'den fazla ödeme yöntemi, 150'den fazla ülke ve 100'den fazla dili kapsayan Testlio, en zorlu kalite kapısı gereksinimleriniz için en kanıtlanmış çözümdür. Başlıca manuel test tekniklerimiz, keşif testleri, yazılı testler, duman testleri ve sorun doğrulamadır. Fuesd Yazılım Testi: Yazılım yayınlama stratejiniz otomatik ve manuel testlerin bir kombinasyonunu gerektirdiğinde, Testlio bunu gerçekleştirmek için benzersiz bir donanıma sahiptir. Yapay zeka ve DevOps entegrasyonlarını mümkün kılan ve test çalışmalarının doğru insan ve makine karışımıyla eşleştirilmesini sağlayan sinyal odaklı bir yaklaşımdan yararlanan Fused Yazılım Testi, pazardaki en yenilikçi çözüm olduğunu kanıtlıyor. QA liderlerinin kalite, kapasite ve zamanında yayınlama konusundaki zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oluyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: testlio.com
Intigriti
intigriti.com
Intigriti, kuruluşların kendilerini siber suçlardan ve veri ihlallerinden korumalarına yardımcı olmak için kitle kaynaklı güvenlik hizmetlerinde uzmanlaşmış, hızla büyüyen bir siber güvenlik şirketidir. Sektör lideri siber güvenlik platformumuz, şirketlerin, işletmeleri korumak amacıyla güvenlik açıklarını bulmak ve raporlamak için benzersiz uzmanlıklarını kullanan 70.000 güvenlik araştırmacısından oluşan küresel topluluğumuzdan yararlanmasına olanak tanır. Intel, Yahoo! ve Red Bull da dahil olmak üzere dünyanın en büyük ve en ilgi çekici şirketlerinden bazıları Intigriti'ye güvenmektedir ve siber saldırı ve veri ihlali riskini azaltmak için platformumuza güvenmektedir. Tamamlayıcı güvenlik testi hizmetlerimiz, şirketlerin dijital varlıklarını güvende tutmasına ve ihlallerden kaynaklanan hasar riskini azaltmasına yardımcı olur. Çözümlerimiz şunları kapsamaktadır: - Hata Ödülü - Güvenlik Açığı Açıklama Programları (VDP) - Hibrit Sızma Testi - Canlı Hacking Etkinlikleri - Ödül Hizmetleri 2016 yılında kurulan Intigriti, şu anda dünya çapında 100'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ekibe sahiptir.
YesWeHack
yeswehack.com
2015 yılında kurulan YesWeHack, küresel bir Bug Bounty ve VDP Platformudur. YesWeHack, şirketlere Bug Bounty (keşfedilen güvenlik açığı başına ödeme) ile siber güvenliğe yenilikçi bir yaklaşım sunuyor; 170 ülkede 45.000'den fazla siber güvenlik uzmanını (etik bilgisayar korsanları) kuruluşlarla birleştirerek açık kapsamlarını güvence altına alıyor ve web sitelerindeki, mobil uygulamalarındaki güvenlik açıklarını rapor ediyor. altyapı ve bağlı cihazlar. YesWeHack, en katı Avrupa düzenlemelerine uygun olarak dünya çapında yüzlerce kuruluş için özel (yalnızca davete dayalı) programlar ve kamu programları yürütmektedir. YesWeHack, Bug Bounty platformuna ek olarak şunları da sunmaktadır: Güvenlik Açığı Açıklama Politikası (VDP) için bir oluşturma ve yönetim çözümü, bir Pentest Yönetim Platformu, Dojo adı verilen etik bilgisayar korsanları için bir öğrenme platformu ve eğitim kurumları için bir eğitim platformu olan YesWeHackEDU.
BugBase
bugbase.ai
BugBase, yeni kurulan şirketlere ve kuruluşlara güvenlik açıklarını etkili bir şekilde tanımlama, yönetme ve azaltma konusunda yardımcı olmak için hata ödül programları ve yeni nesil sızma testi (VAPT) gibi kapsamlı güvenlik operasyonlarını yürüten bir Sürekli Güvenlik Açığı Değerlendirme Platformudur.
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv'in Pentesting'i ve tam olarak yönetilen Hizmet Olarak Bug Bounty'si, güvenlik ekiplerinin, geleneksel hata ödülü ve manuel testlerin karmaşıklığı, maliyeti ve zorlukları olmadan, etkili güvenlik açıklarını istismar edilmeden önce keşfetmelerine yardımcı olur. Inspectiv platformu, öncelikli güvenlik açığı bulgularını incelemenize, gürültüyü filtrelemenize, sizin için önemli olan sinyali almanıza ve eylemlerinizi sorunsuz bir şekilde düzenlemenize olanak tanır. Daha fazla bilgiyi inspectiv.com'da bulabilirsiniz.
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