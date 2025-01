Kalabalık Test Araçları - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Bugcrowd

Bugcrowd, kitle kaynaklı bir güvenlik şirketinden daha fazlasıdır; Biz, ortak bir amaç etrafında birleşmiş siber güvenlik meraklılarından oluşan bir topluluğuz: Kuruluşları saldırganlardan korumak. Yapay zeka destekli platformumuz aracılığıyla müşterilerimizi ihtiyaçları için doğru güvenilir bilgisayar korsanlarıyla buluşturarak, kontrolü geri almalarına ve en karmaşık tehditlerin bile önünde kalmalarına olanak sağlıyoruz. Bugcrowd Güvenlik Bilgi Platformu, birden fazla aracın maliyet/karmaşıklığının yerini, hizmet olarak kitle kaynaklı kalem testi, yönetilen hata ödülü, yönetilen güvenlik açığı alımı/ifşası ve saldırı yüzeyi yönetimi (alakart fiyatlandırma mevcuttur) için her şeyin paylaşıldığı birleşik bir çözümle değiştirir. ölçek, tutarlılık ve verimlilik için aynı altyapı. Bugcrowd'un OpenAI, National Australia Bank, Indeed, USAA, Twilio ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı dahil olmak üzere her sektörde 10 yıldan fazla deneyimi ve 100'lerce müşterisi vardır.