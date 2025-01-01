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Kalabalık Test Araçları - En Popüler Uygulamalar - Nauru
Kitle kaynaklı test olarak da bilinen Kitle Test Araçları, şirketlerin bireysel kullanıcılardan oluşan geniş bir ağ kullanarak yazılımları, web sitelerini ve uygulamaları test etmesine olanak tanır. Bu yazılım, şirketleri çeşitli test kullanıcılarıyla buluşturarak onların yazılıma veya uygulamalara kendi cihazlarında erişmesine ve bunları test etmesine olanak tanır. Dijital çağda, kullanıcı kalabalığı doğal olarak çeşitli cihaz türleri ve ayarları üzerinden test yapacağından, çok çeşitli test ortamları oluşturma yeteneği nedeniyle kitle testi çok değerlidir. Kitle kaynaklı test yazılımı özellikle DevOps ekipleri için faydalıdır. Geliştiricilere, ürün halka açıklanmadan önce yazılımlar, web siteleri, uygulamalar ve hedef uç noktaları hakkında kullanıcılardan doğrudan geri bildirim sağlar. Ek olarak, kitle kaynaklı test çözümü günlük kaydı yetenekleri içeriyorsa geliştiriciler, test sırasında karşılaşılan hataları teşhis etmek için bu günlükleri analiz edebilir. Bu tür kullanıcı testleri, test otomasyon yazılımı ve diğer test araçlarıyla birlikte gerçekleştirilebilir. Özünde kitle kaynaklı testler, otomatik kontrollerden ziyade insan değerlendirmesini içeren harici bir emsal kod incelemesi biçimi olarak hizmet eder.
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Prolific
prolific.com
Prolific, araştırmacıların geniş, incelenmiş bir araştırma katılımcıları ve görevliler havuzundan yüksek kaliteli, insan gücüyle çalışan verileri geniş ölçekte toplamasına olanak tanıyan bir platformdur. Prolific platformunu kullanan araştırmacılar, dünyayı değiştiren araştırmaları ve yeni nesil yap...
Synack
synack.com
İsteğe Bağlı Güvenlik için Premier Platform. Hizmet Olarak PTaaS Sızma Testi. Zaman İçinde Güvenlik Duruşunuzu İyileştiren Saldırgan Güvenlik Testi Tek bir platform, birçok kullanım alanı. Tam kontrol ve görünürlük sağlayan, güvenlik programınızdaki kalıpları ve eksiklikleri ortaya çıkaran, kuruluşl...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd, kitle kaynaklı bir güvenlik şirketinden daha fazlasıdır; Biz, ortak bir amaç etrafında birleşmiş siber güvenlik meraklılarından oluşan bir topluluğuz: Kuruluşları saldırganlardan korumak. Yapay zeka destekli platformumuz aracılığıyla müşterilerimizi ihtiyaçları için doğru güvenilir bilgisa...
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (resmi olarak UsabilityHub), şirketlerin daha iyi deneyimler yaratabilmeleri için hedef kitlelerini işe almalarına, araştırmalarına, röportaj yapmalarına ve anlamalarına olanak tanıyan bir uzaktan kullanıcı araştırma platformudur. En iyi ekipler, izleyicilerini derinlemesine anlayabilmek ve d...
BugBase
bugbase.ai
BugBase, yeni kurulan şirketlere ve kuruluşlara güvenlik açıklarını etkili bir şekilde tanımlama, yönetme ve azaltma konusunda yardımcı olmak için hata ödül programları ve yeni nesil sızma testi (VAPT) gibi kapsamlı güvenlik operasyonlarını yürüten bir Sürekli Güvenlik Açığı Değerlendirme Platformud...
YesWeHack
yeswehack.com
2015 yılında kurulan YesWeHack, küresel bir Bug Bounty ve VDP Platformudur. YesWeHack, şirketlere Bug Bounty (keşfedilen güvenlik açığı başına ödeme) ile siber güvenliğe yenilikçi bir yaklaşım sunuyor; 170 ülkede 45.000'den fazla siber güvenlik uzmanını (etik bilgisayar korsanları) kuruluşlarla birl...
Useberry
useberry.com
Useberry, ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca kullanıcı geri bildirimlerini ve içgörülerini sorunsuz bir şekilde toplayan tek noktadan ürün araştırma platformudur. İlk fikirlerden ve tasarımlardan prototip oluşturmaya ve web sitesi oluşturmadan bilgi mimarisini iyileştirmeye kadar Useberry, kullan...
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv'in Pentesting'i ve tam olarak yönetilen Hizmet Olarak Bug Bounty'si, güvenlik ekiplerinin, geleneksel hata ödülü ve manuel testlerin karmaşıklığı, maliyeti ve zorlukları olmadan, etkili güvenlik açıklarını istismar edilmeden önce keşfetmelerine yardımcı olur. Inspectiv platformu, öncelikli...
Intigriti
intigriti.com
Intigriti, kuruluşların kendilerini siber suçlardan ve veri ihlallerinden korumalarına yardımcı olmak için kitle kaynaklı güvenlik hizmetlerinde uzmanlaşmış, hızla büyüyen bir siber güvenlik şirketidir. Sektör lideri siber güvenlik platformumuz, şirketlerin, işletmeleri korumak amacıyla güvenlik açı...
Testlio
testlio.com
Testlio, manuel test, test otomasyonu ve birleştirilmiş yazılım testinde kanıtlanmış çözümlere sahip küresel bir yazılım test şirketidir. Teste yönelik benzersiz yaklaşımımız, dijital yenilikçilerin uygun ölçekte kaliteli ürünler sunmasına yardımcı olmak için insanları ve makineleri birleştirir. Her...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS, etkili testler ve gerçek içgörüler için kitle kaynak platformudur Etkili testleri başlatın. Yetenekli insanlardan oluşan gerçek bir kalabalığın katılımını sağlayın. İhtiyaç duyduğunuz her an güçlü bilgiler ve yanıtlar alın. UNGUESS ile bir kitle testi platformundan çok daha fazlasına sahip ...