Kalabalık Test Araçları - En Popüler Uygulamalar - Montserrat En Popüler Son Eklenenler

Kitle kaynaklı test olarak da bilinen Kitle Test Araçları, şirketlerin bireysel kullanıcılardan oluşan geniş bir ağ kullanarak yazılımları, web sitelerini ve uygulamaları test etmesine olanak tanır. Bu yazılım, şirketleri çeşitli test kullanıcılarıyla buluşturarak onların yazılıma veya uygulamalara kendi cihazlarında erişmesine ve bunları test etmesine olanak tanır. Dijital çağda, kullanıcı kalabalığı doğal olarak çeşitli cihaz türleri ve ayarları üzerinden test yapacağından, çok çeşitli test ortamları oluşturma yeteneği nedeniyle kitle testi çok değerlidir. Kitle kaynaklı test yazılımı özellikle DevOps ekipleri için faydalıdır. Geliştiricilere, ürün halka açıklanmadan önce yazılımlar, web siteleri, uygulamalar ve hedef uç noktaları hakkında kullanıcılardan doğrudan geri bildirim sağlar. Ek olarak, kitle kaynaklı test çözümü günlük kaydı yetenekleri içeriyorsa geliştiriciler, test sırasında karşılaşılan hataları teşhis etmek için bu günlükleri analiz edebilir. Bu tür kullanıcı testleri, test otomasyon yazılımı ve diğer test araçlarıyla birlikte gerçekleştirilebilir. Özünde kitle kaynaklı testler, otomatik kontrollerden ziyade insan değerlendirmesini içeren harici bir emsal kod incelemesi biçimi olarak hizmet eder.