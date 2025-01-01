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Sınır Ötesi E-Ticaret Yazılımı
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Sınır Ötesi E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sınır ötesi e-ticaret yazılımı, işletmelerin uluslararası satış süreçlerini verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar. Bu çözümler, ithalat maliyetlerinin (görevler ve vergiler dahil) hesaplanması, yerelleştirme hizmetleri, ürün sınıflandırması, ürün kısıtlamalarının yönetilmesi ve reddedilen tarafların taranması için temel araçlar sunar. Şirketler bu araçları kullanarak uluslararası satış stratejilerini geliştirebilir, ticari riskleri azaltabilir ve operasyonel verimliliği artırabilir. Tipik olarak tedarik zinciri ve lojistik yöneticileri, nakliye konsolidasyonu ve uluslararası ödemeler de dahil olmak üzere küresel operasyonların tüm yönlerini denetlemek için sınır ötesi e-ticaret yazılımını uygular. İşletmeler, kesintisiz bir iş akışı oluşturmak için bu yazılımı sıklıkla nakliye platformları ve ödeme ağ geçitleri gibi diğer e-ticaret çözümleriyle entegre eder.

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FedEx

FedEx

fedex.com

FedEx uygulaması, paketlerinizi gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve teslimat durumunu yönetmenizi sağlar.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River, uluslararası genişleme, ödeme, vergi, dolandırıcılık ve uyum süreçlerini basitleştiren bir arka uç çözümüdür.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore, çevrimiçi ve fiziksel satış kanallarında ürünleri yönetmenizi sağlayan bir e-ticaret platformudur.

Zonos

Zonos

zonos.com

Zonos, uluslararası ticareti basitleştirerek işletmelere kesin maliyet hesaplayarak sınır ötesi işlemlerini yönetme imkanı sunan bir yazılım uygulamasıdır.

ShopBase

ShopBase

shopbase.com

ShopBase, çevrimiçi mağaza kurmak, ürün yönetimi ve sipariş takibi gibi e-ticaret süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Passport

Passport

passportshipping.com

Pasaport uygulaması, uluslararası e-ticarette nakliye süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir lojistik ve uyum yönetimi platformudur.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme ve lojistik yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır.

GLOSKU

GLOSKU

glosku.com

GloSKU, markaların uluslararası e-ticaret satışlarını yönetmesine yardımcı olan özelleştirilebilir bir platformdur. Gümrük, ödeme, gönderim ve analiz gibi hizmetler sunar.

FlavorCloud

FlavorCloud

flavorcloud.com

FlavorCloud, dünya genelinde 200'den fazla ülkeye e-ticaret gönderimi sağlayan bir lojistik ağdır. Hızlı teslimat ve uygun fiyatlarla uluslararası taşımacılığı yönetir.

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Webinterpret, çevrimiçi satıcıların eBay ve Amazon'da uluslararası satış yapmalarını kolaylaştıran ve ürün listelemelerini farklı dillere çevrilen bir uygulamadır.

Glopal

Glopal

merchants.glopal.com

Glopal, tüccarların uluslararası e-ticaret faaliyetlerini basitleştirerek, yerel dil, para birimi ve ödeme seçenekleriyle hızlı genişleme sağlar.

ShopiVerse

ShopiVerse

shopiverse.com

ShopiVerse, uluslararası e-ticaret için envanter, sipariş, lojistik ve raporlama gibi işlemleri merkezi bir panelden yönetme imkanı sunan bir yazılımdır.

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