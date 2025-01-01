CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar için bir satış ve pazarlama platformudur. CRM, e-posta, SMS, randevu planlama ve raporlama araçları sunar.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, satış ekipleri için tasarlanmış bir CRM aracıdır. Satış süreçlerini yönetmek, otomatikleştirmek ve analiz yapmak için kullanılır.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.
Bigin
bigin.com
Bigin, küçük işletmelere yönelik basit bir CRM uygulamasıdır. Satış süreçlerini yönetmeyi, etkileşimleri izlemeyi ve raporlama yapmayı kolaylaştırır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite, satın alma, satış, envanter ve finans yönetimini merkezi bir platformda sağlayan bulut tabanlı işletme yönetim yazılımıdır.
Attio
attio.com
Attio, kullanıcıların özelleştirilmiş iş akışlarıyla müşteri verilerini yönetmesine ve etkileşimleri izlemesine olanak tanıyan bir CRM platformudur.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader, projeleri yönetmek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve faturalandırma süreçlerini düzenlemek için entegre bir iş yönetim yazılımıdır.
Podio
podio.com
Podio, ekiplerin iş süreçlerini yönetmelerine, projeleri organize etmelerine ve belgeleri otomatikleştirmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir işbirliği platformudur.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonu gibi işlevleri merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için iş yönetim aracıdır. Müşteri iletişimi ve tüm işlemleri tek noktada birleştirir.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.
Copper
prosperworks.com
Bakır, Google Workspace ile entegre bir CRM platformudur. Müşteri yönetimi, proje takibi ve otomatik veri girişi sağlar.
Capsule
capsulecrm.com
Kapsül, küçük işletmelere müşteri ilişkilerini yönetme, satış süreçlerini düzenleme ve görevleri izleme konusunda yardımcı olan bir CRM uygulamasıdır.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.
SaleSmartly
salesmartly.com
SaleSmartly, canlı sohbet ve mesajlaşma uygulamalarını entegre eden bir müşteri iletişim platformudur. Çoklu kanallardan gelen mesajları tek bir yerde toplar.
Planfix
planfix.com
Planfix, işletmelere proje ve iş yönetimi, CRM, finans ve daha fazlasını entegre bir sistemle yönetme imkanı sunan bir platformdur.
Refrens
refrens.com
Refrens, potansiyel müşteri yönetimini, satış süreçlerini izlemeyi ve iletişim kurmayı basit hale getiren bir uygulamadır.
Kylas
kylas.io
Kylas, küçük ve büyüyen işletmelerin satış süreçlerini kolaylaştıran ve verimlilik artıran bir satış CRM yazılımıdır.
Accelo
accelo.com
Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare, küçük işletmeler için otomatik veri girişi ve müşteri yönetimi sağlayan basit bir CRM yazılımıdır. Google ve Outlook ile entegre çalışır.
Snov.io
snov.io
Snov.io, e-posta adreslerini bulma, doğrulama ve otomatik kampanya yönetimi yaparak işletmelerin satış süreçlerini kolaylaştırır.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Daha az sinir bozucu CRM, küçük işletmelerin iletişimlerini yönetmelerine, olası satışları takip etmelerine ve müşteri etkileşimlerini basit bir arayüzle yönetmelerine yardımcı olur.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate, satış süreçlerini ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yardımcı olan esnek bir CRM çözümüdür. İş akışları ve otomasyon araçları sunar.
Canopy
canopytax.com
Canopy, muhasebe firmaları için tasarlanmış bulut tabanlı bir uygulama yönetim yazılımıdır. Müşteri yönetimi, zaman ve faturalama gibi özellikler sunar.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger, küçük ve orta ölçekli işletmelere satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini yönetmek için bulut tabanlı bir CRM çözümüdür.
Leadsales
leadsales.io
LeadSales, WhatsApp, Facebook ve Instagram üzerinden müşteri iletişimini merkezi hale getiren bir CRM uygulamasıdır.
Insightly
insightly.com
Insightly, müşteri ilişkilerini yönetmek, satış boru hatları oluşturmak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılan bir CRM platformudur.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeler için hızlı satış yönetimi sunan GenAI destekli bir yazılım platformudur. CRM, analitik ve otomasyon araçları içerir.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM, küçük ve orta ölçekli işe alım ajansları için bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir.
NeoDove
neodove.com
NeoDove, müşteri etkileşimlerini yönetmek ve iletişimi geliştirmek için tasarlanmış bir CRM ve telecalling uygulamasıdır.
Method CRM
method.me
Method CRM, QuickBooks ile entegre çalışan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır. Müşteri verilerini senkronize eder ve iş akışlarını otomatikleştirir.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss, yerel işletmeler için satış, pazarlama ve iletişim süreçlerini bir araya getiren entegre bir yazılım platformudur.
Mekari Qontak
qontak.com
Mekari Qontak, çoklu iletişim kanallarını tek bir platformda toplayarak işletmelere müşteri hizmetleri ve satış süreçlerini yönetmelerini sağlar.
Coretal
coretal.co
Coretal, iş süreçlerini yönetmek için proje yönetimi, faturalama, CRM ve daha fazlasını sunan kapsamlı bir iş yönetim platformudur.
Nimble
nimble.com
Nimble, tüm ekipler için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmeyi kolaylaştırır.
Amwork
amwork.com
Amwork, işletmelere özelleştirilebilir çalışma alanları oluşturan, süreçlerini otomatikleştirip işbirliğini artıran bir platformdur.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır.
eWay-CRM
eway-crm.com
eWay-CRM, Microsoft Outlook ile entegre bir CRM çözümüdür. Kullanıcılara e-posta, proje ve müşteri yönetimi imkanı sunar.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, pazarlama otomasyonu için kapsamlı bir platformdur. Sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama ve analiz araçları sunar.
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