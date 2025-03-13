Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
CRM Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.

Yeni Uygulama Gönder


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel, dijital ajanslar için bir satış ve pazarlama platformudur. CRM, e-posta, SMS, randevu planlama ve raporlama araçları sunar.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive, satış ekipleri için tasarlanmış bir CRM aracıdır. Satış süreçlerini yönetmek, otomatikleştirmek ve analiz yapmak için kullanılır.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin, küçük işletmelere yönelik basit bir CRM uygulamasıdır. Satış süreçlerini yönetmeyi, etkileşimleri izlemeyi ve raporlama yapmayı kolaylaştırır.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.

BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite, satın alma, satış, envanter ve finans yönetimini merkezi bir platformda sağlayan bulut tabanlı işletme yönetim yazılımıdır.

Attio

Attio

attio.com

Attio, kullanıcıların özelleştirilmiş iş akışlarıyla müşteri verilerini yönetmesine ve etkileşimleri izlemesine olanak tanıyan bir CRM platformudur.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Teamleader, projeleri yönetmek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve faturalandırma süreçlerini düzenlemek için entegre bir iş yönetim yazılımıdır.

Podio

Podio

podio.com

Podio, ekiplerin iş süreçlerini yönetmelerine, projeleri organize etmelerine ve belgeleri otomatikleştirmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir işbirliği platformudur.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.

Keap

Keap

keap.com

Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera, KOBİ'lerin muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonu gibi işlevleri merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için iş yönetim aracıdır. Müşteri iletişimi ve tüm işlemleri tek noktada birleştirir.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.

Copper

Copper

prosperworks.com

Bakır, Google Workspace ile entegre bir CRM platformudur. Müşteri yönetimi, proje takibi ve otomatik veri girişi sağlar.

Capsule

Capsule

capsulecrm.com

Kapsül, küçük işletmelere müşteri ilişkilerini yönetme, satış süreçlerini düzenleme ve görevleri izleme konusunda yardımcı olan bir CRM uygulamasıdır.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

SaleSmartly, canlı sohbet ve mesajlaşma uygulamalarını entegre eden bir müşteri iletişim platformudur. Çoklu kanallardan gelen mesajları tek bir yerde toplar.

Planfix

Planfix

planfix.com

Planfix, işletmelere proje ve iş yönetimi, CRM, finans ve daha fazlasını entegre bir sistemle yönetme imkanı sunan bir platformdur.

Kylas

Kylas

kylas.io

Kylas, küçük ve büyüyen işletmelerin satış süreçlerini kolaylaştıran ve verimlilik artıran bir satış CRM yazılımıdır.

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens, potansiyel müşteri yönetimini, satış süreçlerini izlemeyi ve iletişim kurmayı basit hale getiren bir uygulamadır.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare, küçük işletmeler için otomatik veri girişi ve müşteri yönetimi sağlayan basit bir CRM yazılımıdır. Google ve Outlook ile entegre çalışır.

Snov.io

Snov.io

snov.io

Snov.io, e-posta adreslerini bulma, doğrulama ve otomatik kampanya yönetimi yaparak işletmelerin satış süreçlerini kolaylaştırır.

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

lessannoyingcrm.com

Daha az sinir bozucu CRM, küçük işletmelerin iletişimlerini yönetmelerine, olası satışları takip etmelerine ve müşteri etkileşimlerini basit bir arayüzle yönetmelerine yardımcı olur.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate, satış süreçlerini ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yardımcı olan esnek bir CRM çözümüdür. İş akışları ve otomasyon araçları sunar.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy, muhasebe firmaları için tasarlanmış bulut tabanlı bir uygulama yönetim yazılımıdır. Müşteri yönetimi, zaman ve faturalama gibi özellikler sunar.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger, küçük ve orta ölçekli işletmelere satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini yönetmek için bulut tabanlı bir CRM çözümüdür.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeler için hızlı satış yönetimi sunan GenAI destekli bir yazılım platformudur. CRM, analitik ve otomasyon araçları içerir.

Leadsales

Leadsales

leadsales.io

LeadSales, WhatsApp, Facebook ve Instagram üzerinden müşteri iletişimini merkezi hale getiren bir CRM uygulamasıdır.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, müşteri ilişkilerini yönetmek, satış boru hatları oluşturmak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılan bir CRM platformudur.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM, küçük ve orta ölçekli işe alım ajansları için bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir.

Method CRM

Method CRM

method.me

Method CRM, QuickBooks ile entegre çalışan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır. Müşteri verilerini senkronize eder ve iş akışlarını otomatikleştirir.

NeoDove

NeoDove

neodove.com

NeoDove, müşteri etkileşimlerini yönetmek ve iletişimi geliştirmek için tasarlanmış bir CRM ve telecalling uygulamasıdır.

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss, yerel işletmeler için satış, pazarlama ve iletişim süreçlerini bir araya getiren entegre bir yazılım platformudur.

Mekari Qontak

Mekari Qontak

qontak.com

Mekari Qontak, çoklu iletişim kanallarını tek bir platformda toplayarak işletmelere müşteri hizmetleri ve satış süreçlerini yönetmelerini sağlar.

Coretal

Coretal

coretal.co

Coretal, iş süreçlerini yönetmek için proje yönetimi, faturalama, CRM ve daha fazlasını sunan kapsamlı bir iş yönetim platformudur.

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble, tüm ekipler için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmeyi kolaylaştırır.

Amwork

Amwork

amwork.com

Amwork, işletmelere özelleştirilebilir çalışma alanları oluşturan, süreçlerini otomatikleştirip işbirliğini artıran bir platformdur.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır.

eWay-CRM

eWay-CRM

eway-crm.com

eWay-CRM, Microsoft Outlook ile entegre bir CRM çözümüdür. Kullanıcılara e-posta, proje ve müşteri yönetimi imkanı sunar.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT, pazarlama otomasyonu için kapsamlı bir platformdur. Sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama ve analiz araçları sunar.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.