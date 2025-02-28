CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

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Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Teamwork
teamwork.com
Ekip çalışması, kuruluşların çeşitli karmaşık projeleri özgürce planlaması, izlemesi, yönetmesi ve sunması için tasarlanmış dünya lideri bir proje yönetim platformudur. Dünyada 20.000'den fazla işletme ve 6.000 ajans tarafından güvenilir. Ekip, piyasadaki en gelişmiş ürün yönetim platformunu sunarak müşterilerle sürekli olarak çalışır. İster şirket sahibi, ekip kurşun, proje yöneticisi veya bireysel katılımcı olun, ekip çalışması sizi günlük etkinlikleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için tüm araçlarla donatır. Uygulama, projelerde meslektaşlarıyla işbirliği yapmak, iş akışlarına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlamak, görevleri yönetmek, kaynakları izlemek ve en önemlisi projeleri zamanında sunmak için gereken özellikleri sunar.
Deskera
deskera.com
Deskera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Dustera'yı kullanıyor.
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLEVEL, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik, akıllı listelerle CRM, e-posta, 2 yönlü SMS, Konsolide SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB sohbeti, Giden Çağrı, Çağrı İzleme, Çağrı Kayıt, Güç Çeviricisi, Form Oluşturucu, Anket Yapıcı, Huni Oluşturucu, Web Sitesi Oluşturucu, Çevrimiçi planlama, iş akışı otomasyonu, raporlama, webhooks ve daha fazlası! Ajans hesapları, kurulumları hızlandırmak için klonlanabilecek müşterileriniz için sınırsız alt (konum) hesapları içerir. Hesabınızı güçlendirmek için kendi Twilio & SMTP kimlik bilgilerinizi getirin ve e -posta, telefon görüşmesi ve SMS'deki toptan satış fiyatlarına erişmenizi sağlayın. 14 günlük ücretsiz deneme ile başlayın!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss, ev hizmetleri, perakende, otomotiv, emlak, profesyonel hizmetler ve daha fazlasını içeren sektörlerdeki yerel işletmelere yönelik hepsi bir arada satış, pazarlama, iletişim ve otomasyon yazılım platformudur. SalesBoss, Satış, Pazarlama, SMS, E-posta, Aramalar, Takvim, Web Sohbeti, Gelen Kutusu, Boru Hattı, İncelemeler, Ödemeler, Web Siteleri, Huniler ve Otomasyonun gücünü yapay zeka destekli tek bir çözümde birleştirir. Salesboss, potansiyel müşteri yakalama ve yetiştirmeden anlaşma kapatma ve müşteriyi elde tutmaya kadar tüm satış hattınızı kullanımı kolay tek bir platformda yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca yerleşik otomasyon özellikleri, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Yerel İşletmeler verilerini düzenleyebilir, daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir, güçlü satış hatları oluşturabilir ve daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlayabilir.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük e-ticaret platformları için entegrasyon sorunsuzdur.
Coretal
coretal.co
Coretal ile zamandan, paradan ve hayal kırıklığından tasarruf etmenize yardımcı oluyoruz. Temel iş yönetimi platformuyla süreçlerinizi kolaylaştırın. Coretal - coretal.co - işinizi yürütebileceğiniz yenilikçi hepsi bir arada platformdur; proje yönetimi, faturalandırma, teklifler, CRM, destek ve biletleme, takvim, planlama ve çok daha fazlasını içerir. Temel iş ihtiyaçlarınız için başvurulacak platformu oluşturuyoruz. Zamandan, paradan ve stresten tasarruf etmenizi sağlar. Kontrol panelimiz ve widget'larımız sayesinde işletmenize her zaman genel bir bakış elde edin. Panolar - Esnek. Özelleştirilebilir. Güçlü. Panoları istediğiniz gibi oluşturun, kurun ve yönetin. Süreçleri takip etmek için Görev Panoları, proje Panoları, Panolar. Personeli yönetmek için kurullar. Herhangi bir çözüm veya sorun için panolar. Panoları projelere bağlayın. Bağımsız kurullara sahip olun. Gerçekten seçim sizin Projeler - Özetler, görevler, zaman çizelgeleri, zaman takibi, konuşmalar, kararlar, faturalar, teklifler ve sözleşmelerle birlikte projeleri tek bir yerden takip edin. Faturalar - Fatura özelliğimizi kullanarak gönderin, takip edin ve ödeme alın. Kişiler - Kişileri kaydedin ve onlarla olan etkileşiminizi ve iletişimlerinizi takip edin.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin etkinliklerini dahili ve dışsal olarak artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, iletişim merkezi, web sitesi oluşturucu, çevrimiçi mağaza, pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçları sunmaktadır. Buna ek olarak, güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon vardır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısına yerleştirilmiştir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. inisiyatifinin bir girişimidir. Şimdi bulut ve şirket içinde mevcuttur. 2024'te şirketimizin 12 milyondan fazla kuruluşu var. Bitrix24, küçük kuruluşlardan müşterilere Fortune 500 şirketlerine hizmet etmekten gurur duyuyor.
NeoDove
neodove.com
İhtiyaç duyacağınız tek telefon çevirici ve CRM. Üretkenliği artırmak ve satışları artırmak için tam özellikli bir Çevirici ve Telefonla Arama CRM'si.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi verimlilik araçları ve SaaS uygulamaları ile çalıştırın. 50 milyondan fazla kullanıcı bize dünya çapında güveniyor. Sonsuza dek ücretsiz planımızı deneyin!
500apps
500apps.com
Crm.io by 500Apps, daha fazla satış yapmak ve en iyi bulut tabanlı müşteri ilişkileri yönetim yazılımı ile işinizi daha hızlı büyütmek için gelişmiş bir CRM yazılımıdır. Kullanıcı başına 14,99 $ karşılığında 50 uygulamaya erişin. Özellikler: 1. Kurşun Yönetimi: Olası satış yönetimi yazılımı tüm potansiyel müşterilerinizi tek bir merkezi konumda ekleyebilir ve yönetebilir. Müşteri bilgilerini kolayca yönetin ve sınıfının en iyisi iletişim yönetimi özelliklerini kullanarak müşteri ilişkilerini besleyin. Daha az işle daha fazla anlaşmayı kapatın. 2. İletişim Yönetimi Yazılımı: CRM.IO tarafından İletişim Yönetim Yazılımı, müşteri bilgilerini yönetebilir ve bir merkezi konumdan daha güçlü müşteri ilişkileri büyüyebilir. 3. Hesap Yönetimi Yazılımı: Akıllı Hesap Yönetimi Yazılımı, müşterinizin iş ihtiyaçlarını anlar ve satış arayışlarınızdaki temel hesapların stratejik görünümüyle daha fazla anlaşma kazanır. 4. Fırsatlar Yönetimi: Deal Management yazılımı, büyüyen işle daha fazla anlaşma izleyebilir, yönetebilir ve kazanabilir. 5. Satış Otomasyon Yazılımı: Karmaşık satış süreçlerini kolayca otomatikleştirmek için büyüyen işletmeler için satış otomasyon yazılımı. Akıllı, güçlü satış otomasyonu, zamandan tasarruf edin, satış sürecinizi kolaylaştırın ve satışlarınızı ve iş akışlarınızı dakikalar içinde otomatikleştirerek işinizi ölçeklendirin.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretken Yapay Zeka araçları Sales Co-Pliot ve Analytics Co-Pliot, anlık analizler ve derinlemesine içgörülerle etkin ve yüksek kaliteli satış yaklaşımlarını mümkün kılıyor. CRM'lerin çoğunluğu öncelikli olarak B2B kullanım senaryoları için oluşturulmuştur ve B2C ve B2B2C işletmeleri için etkili bir şekilde uyum sağlamakta başarısız olmaktadır. Modern B2C satışlarının yüksek hızı ve hacmi, dinamik pazar ortamlarına hızla uyum sağlamak için çevik satış yönetimine olanak tanıyan entegre bir satış platformunu gerektirir.
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager, hareket halindeki satış ekiplerinin faaliyetlerini hızlandırmak ve daha fazla satış yapmak için seçtiği CRM'dir. Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan ücretsiz deneyin.
Intandemly
intandemly.com
Hedef hesaplardan talep, katılım ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişiler, Süreçler ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonunu elde edersiniz 400'den fazla kuruluş, satış etkileşimini artırmak için Intandemly'ye güvenmiştir. SaaS tabanlı yazılım günümüzde 1 ile 10.000 kişi arasında değişen kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Tanımla: Intandemly, temsilciler için veri girişini ortadan kaldırırken tanımlamayı son derece kolaylaştıran bir Chrome Uzantısı sunar. Hesaplarınızı ve potansiyel müşterilerinizi araştırın, güncel iletişim verilerini alın ve bunları Potansiyel Müşteri modülüne aktarın. Beklenti: İçgörüler, hesap yönetimi, arama, e-posta otomasyonu ve daha fazlasını sunan dahili CRM'miz ile satışları artırın. Daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olmak için optimize edilmiş bir satış iş akışı oluşturun. Etkileşime geçin: Hesap hedef kitleleri oluşturun ve reklamlar, Linkedin, yeniden hedefleme doğrudan posta ve e-posta üzerinden oyunlar yürütün. Pazarlamayı kuruluşun geri kalanıyla uyumlu hale getirin ve müşterilere en kişiselleştirilmiş şekilde ulaşın.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Signpost
signpost.com
Signpost, müşteri geri bildirimlerini toplamak, daha fazla ve daha iyi incelemeler almak, yeni müşteriler kazanmak, yönlendirmeler almak ve tekrarlanan işleri artırmak için eksiksiz ve otomatik bir çözümdür.
Leadsales
leadsales.io
WhatsApp, Facebook ve Instagram için CRM Sohbetlerinizi sütunlar halinde merkezileştirin, bunları otomatik olarak satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinize atayın
NetHunt
nethunt.com
Nethunt, tam anlamıyla Gmail ve diğer Google çalışma alanı uygulamalarınızda yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini beslemesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşmayı kapatmasına yardımcı olur. Nethunt CRM hakkında daha fazla bilgi 🙂 Müşteri tabanınızı düzenleyin Müşteri tabanınızı en verimli şekilde organize etmek için Nethunt'taki Core CRM özelliklerini kullanın. ✓ Sonsuza dek sıkıcı veri girişine veda edin. ✓ Verilerinizi her zaman temiz tutmak için Nethunt’un kopya önleme özelliğini kullanın. ✓ Gerekli alanlarda, ihtiyacınız olanı aldığınızdan emin olmak için verilerinizi izler. ✓ Müşteri tabanınız, uygun erişim yönetimi ile sızıntılardan veya meraklı gözlerden korunan bir yerde güvenli bir şekilde saklanır. 📞 Birden çok kanaldan yeni potansiyel müşteriler yakalayın Nethunt CRM, farklı kaynaklardan yeni olası satışlar almanızı ve CRM kayıtlarında iletişim iletişimi almanızı sağlayan birden fazla araçla entegre edilmiştir. ✓ Gelen ve giden çağrılardan yeni olası satışlar oluşturun ✓ Web sitesi sohbetlerini yeni potansiyel müşterilere çevirin ✓ Sosyal medya platformlarından yeni olası satışlar alın ✓ Habercilerden CRM'ye yeni olası satışlar ekleyin ✓ Özel web formlarından olası satışları yakalama 📋 Segmentler ve müşteriler taban Müşteri tabanınızı, çeşitli makrolar - iş unvanı, ihtiyaç, şirket büyüklüğü ve daha fazlasını kullanarak kişiselleştirilmiş sahalar göndermek için hedeflenen segmentlere ayırın. ✓ Kişilerinizi segmentlere ayırmak için özel filtreler ve görünümler kullanın. ✓ Kendiniz için sınırsız sayıda segment kaydedin veya bunları ekiple paylaşın. ✓ Yeni kullanıcılar belirli parametrelerle eşleştiğinde bu segmentler otomatik olarak güncellendi. 💲 Satış boru hattı oluşturun Kontakları potansiyel müşterilere dönüştürün ve güzel, fonksiyonel boru hattını aşağı itin. ✓ Yeni fırsatlar, değerleri, kapanma olasılığı ve beklenen kapanış tarihi ekleyin. ✓ Track Fırsatlar Boru Hattı aşamalarında ilerleme. ✓ Boru hattının her aşamasında sıkışmış geliri bilin ✓ Spot bloke edilen olası satışlar ve bunları satın almaya nasıl zorlayacağınız. ✓ Ürün ve hizmetleriniz için bir veya birkaç özel boru hattı oluşturun. ✓ Güvenebileceğiniz tahminler oluşturun. ⭕ Görevleri yönetin İş gününüzü düzenleyin ve ekibinizin iş yükünü yönetin. Hepsi Gmail içinde. ✓ Görevleri yönetin ve Gmail içindeki ekibinizle işbirliği yapın. ✓ Belirli kriterlere veya yuvarlak robin algoritmasına göre görevleri otomatik olarak atayın. ✓ Görevleri e -postalara ve CRM kayıtlarına bağlayın. ✓ Gününüzü planlamak için günlük görevleri sindirin. 🤖 Gmail'deki satış süreçlerini otomatikleştirin Nethunt CRM, kullanıcıların olası satış sürecini otomatikleştirmelerine olanak tanır - olası satıştan anlaşmaların boru hattı aşamasına kadar bildirimlere kadar. ✓ Farklı kaynaklardan olası satışları yakalayın ve bunları CRM'nize ekleyin. ✓ Yöneticileri liderlere atayın ve kişiselleştirilmiş otomatik çekirdekler kurun. ✓ Davranışlarına bağlı olarak potansiyel müşterileri otomatik olarak önceliklendirin ✓ Dizileri beslemek için dizileri ayarlayın. ✓ E -posta konuşmalarını, sohbetleri, CRM profillerini otomatik olarak bağlayın. ✓ Bir algoritmanın, olası satışların yanıtına göre bir sonraki boru hattı aşamasına geçmesini sağlayın. ✓ Takım için otomatik görevler oluşturun. ✓ Boru hattında önemli değişiklikler olduğunda ekibe bildirimler ayarlayın. ✓ Veri girişini otomatikleştirin. ✉️ E -posta Otomasyonu ✓ Gmail'de kişisel ve paylaşılan e -posta şablonları oluşturun. ✓ Tekrarlayan e -postaları kolayca ve hızlı bir şekilde yazın. ✓ E -posta şablonlarını özel alanlarla kişiselleştirin. ✓ Günlük e -posta yazışmaları, e -posta kampanyaları veya otomatik e -posta dizilerinde e -posta şablonlarını kullanın. 📩 E -posta İzleme Gmail'de e -postanızın açılmasını ve tıklamalarını izleyin. ✓ Alıcının e-postalarınızı gerçek zamanlı olarak görüntüleyeceğini, ne zaman ve ne sıklıkta görüntüleyeceğini bilin. ✓ İnsanların ekibiniz için bilgi sağlamak için e -postalarınızı ne zaman açtığını bilin. ✓ Kaç kez e -postaları açtıklarına veya bağlantılara tıkladıklarına göre olası satışları önceliklendirin. ✓ Normal e -postalar, e -posta kampanyaları ve otomatik e -posta dizileri için e -posta izleme kullanın. 🔁 E -posta kampanyaları Gmail'de e-posta kampanyaları ve takip kampanyaları gönderin. ✓ Özel segmentlere veya tüm müşteri tabanınıza e -posta kampanyaları gönderin. ✓ Önceki e-posta kampanyalarına takip e-postalarını ayarlayın. ✓ Kampanyaları izleyin İstatistikler: açılır, tıklar, abonelikten çıkar, sıçrar ve yanıtlar. ✓ Gmail, Nethunt SMTP veya kendi SMTP sunucunuz üzerinden e -posta kampanyaları gönderin. 📊 Satış raporları Nethunt CRM'deki raporlarla kilit iş metriklerini ve takım performansını izleyin. ✓ Tüm ekibin ve her yöneticinin etkinliğini ayrı ayrı izleyin - gönderilen e -posta sayısı, yapılan sunumlar, yapılan çağrılar vb. ✓ Önceki dönemlere kıyasla iş büyümesini analiz edin - kapalı anlaşmaların sayısı ve elde edilen gelir. ✓ Geliri, bir yönetici tarafından, belirli bir ürün tarafından, ülkeye göre parçalayarak analiz edin. ✓ Kota kazanımınızı izleyin. ✓ Anlaşmalar kaybetme nedenlerini analiz edin. ✓ Güvenebileceğiniz bir satış tahmini oluşturun.
Insightly
insightly.com
Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına içgörüyle yardımcı olur. İşletmenize göre ölçeklenen, kullanımı kolay, esnek ve güvenli tek bir CRM'de tüm müşteri, satış ve iş verilerinizi (potansiyel müşteriler, kişiler, e-postalar, etkinlikler, fiyat teklifleri, projeler, görevler, fırsatlar ve iş raporları) merkezileştirin ve yönetin . Insightly'nin kurumsal düzeydeki Ürünler, Fiyat defterleri ve Fiyat Teklifleri (PPQ) özellikleriyle satış verimliliğini ve şeffaflığı artırın. Milyonlarca farklı ürün ve hizmeti doğrudan Insightly platformunun içinden hızla arayın, takip edin ve yönetin. Ürün ve hizmetleri bireysel fırsatlara bağlayarak insan hatalarını, darboğazları ve tutarsızlıkları ortadan kaldırın. Insightly'nin PPQ'su ile saha ekipleriniz yalnızca birkaç tıklamayla fırsatlarına yönelik özel teklifler, sözleşmeler ve teklifler oluşturabilir. Neyi, kime, ne zaman ve hangi fiyata sattığınız konusunda tam kontrol ve görünürlüğün keyfini çıkarın. İş akışlarını ve süreçlerini benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlamak, yüksek benimseme ve memnuniyet sağlamak için Insightly'nin özel nesnelerini ve uygulamalarını kullanın. Insightly'yi 500'den fazla popüler uygulamayla entegre etmek için AppConnect'i kullanın. Insightly'nin yerel CRM entegrasyonları şunları içerir: Gmail Google Workspace ve Google Apps Google Drive Quickbooks Çevrimiçi Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları Ve daha fazlası... Hem Android hem de iOS için ödüllü mobil uygulamalarla her şeyi hareket halindeyken yönetin. Kartvizitleri tarayın ve tüm bilgileri tek tıklamayla yükleyin, projeleri ve kayıtları gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve saha ekibinizin doğrudan müşterinin bulunduğu yerde fırsatlar oluşturmasına ve güncellemesine olanak tanıyın. Her sektörde güçlü olan Insightly CRM müşterileri, aynı platformda pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri ve entegrasyonlar için tamamlayıcı ürünler ekleyebilir.
Attio
attio.com
Attio geleceğin CRM'sidir. Veriye dayalı, tamamen özelleştirilebilir ve sezgisel olarak işbirliğine dayalı Attio, işletmenizin ilerlemesini sağlayan müşteri ilişkileri yönetimi sunar. Günümüzün en hızlı büyüyen girişimlerinden dünyanın en büyük kuruluşlarına kadar her ölçekteki şirket, CRM'lerini tam istedikleri gibi oluşturmak için Attio'yu kullanıyor.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
Freshsales
freshworks.com
İçerik odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Katılımı kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi Freshsales ile büyüt Her boyuttaki işletmeler için paketlenmiş ürün süitine sahiptir. Serinletici bulut yazılımı ekipleriniz sevecek. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
TeamGram
teamgram.com
TeamGram, iş ekiplerinin işbirliği yapmasına, görevleri, müşteri ilişkilerini ve satışları yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bulut tabanlı bir araçtır. Anında dağıtım, kullanımı son derece kolay arayüz, web, Android ve iOS uygulamaları, sıfır yönetim ve makul fiyatlandırma ile her büyüklükteki işletme için ideal iş aracıdır.
Pipedrive
pipedrive.com
Her şirketin çiçek açması için doğru araçlara ihtiyacı vardır. İşletmenizi ölçeklendirmek için, erişilebilen, doğru işlevselliği sunan, ustalaşmak için hızlı olan ve temel fırsatları vurgulayan yazılıma ihtiyacınız var. Pipedrive, her boyuttaki ekiplerin kullanmayı sevdiği satış odaklı bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) aracıdır. 179 ülkeyi kapsayan 100.000'den fazla ücretli müşteri ile satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliğe öncelik veren basit ama güçlü tasarımı tarafından çekiliyor. Pipedrive kullanırken, hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımı ile ekibinizin daha az zaman ve daha fazla zaman harcamasına izin veren çatlaklardan hiçbir şey düşmez. Pipedrive, küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. On yılı aşkın bir süredir, satış elemanları tarafından ve satış görevlileri için bir CRM olan en iyi CRM'yi inşa etmeye kararlıyız. Sonuç, verilerinizi merkezileştiren, tüm satış sürecinizi görselleştirmenize ve daha fazla fırsat kazanmanıza yardımcı olan kullanımı kolay, etkili bir satış aracıdır.
PracticeSuite
practicesuite.com
Uygulamalar, uçtan uca bulut tabanlı tıbbi faturalandırma, gelir döngüsü yönetimi, elektronik sağlık kayıt yazılımı, uygulama portalı ve uygulama pazarlama CRM yazılımıdır.
Podio
podio.com
Progress Podio, çalışmanızı hızlandırmanızı ve basitleştirmenizi sağlayan esnek, özel bir işbirliği veritabanıdır. Verimliliği hızlandırmak, temel işlemleri dijitalleştirmek, veri toplamayı kolaylaştırmak ve belge iş akışlarını tek bir güvenli araçta otomatikleştirmek için hepsi bir arada bir çözüm. İlerleme podio, manuel çalışmayı azaltan ve verimliliği artıran önemli iş ve belgeleri otomatikleştirebilir, işleyebilir ve güvence altına alabilir. İşin çok yönlü formlar, güçlü veri toplama ve otomatik istemci ve belge iş akışlarıyla nasıl yapıldığını dönüştürün - birkaç basit tıklamayla sizin tarafınızdan özelleştirin. Yaratıcı ajanslar, hukuk hizmetleri, muhasebe firmaları, gayrimenkul, inşaat / imalat gibi kilit endüstrilerden kilit bölüm alanlarına kadar-satışlar, İK, pazarlama, yasal, finans. Podio’nun çeşitli ekipleri ve farklı süreçleri bağlama yeteneği, binlerce şirketin tüm operasyonlarını tek bir yerde optimize etmesine yardımcı oluyor. İlerleme podio ile, bir araçta birleşen zamanında işlemleri otomatikleştirmek için ekibinize tek bir araç verin. Müşteri veri toplamasını basitleştirmekten müşteri etkileşimlerini ve anlaşmaları otomatikleştirmeye kadar, ilerleme podio işletmenizin en temel faaliyetlerini basitleştirir.
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterilerinizin beklentilerini aşmak ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek için Thryv ile ortak olun. Thryv, küçük işletme sahiplerinin hedeflerini ve benzersiz ihtiyaçlarını anlayan uzmanlarla, her zaman, 7/24 ulaşılabilen, sınıfının en iyisi desteğimizi içerir. Thryv şunları yönetir: * Müşteri iletişimi * Tahminler, faturalandırma ve ödemeler * Randevu planlama * İtibar yönetimi * Sosyal medya yönetimi ve daha fazlası! Thryv, kullanımı kolay tek bir yazılımla görevleri otomatikleştirir ve müşterileri işinizin merkezine yerleştirerek daha fazla müşteriye ulaşmanızı, düzenli kalmanızı, daha hızlı ödeme almanızı ve otomatik olarak incelemeler oluşturmanızı kolaylaştırır. Thryv müşterilerin şunları yapmasını kolaylaştırır: * Derecelendirmeler ve incelemeler, sosyal varlık ve doğru arama sonuçları aracılığıyla sizi çevrimiçi olarak bulun. * Kolayca ve anında etkileşim kurun, hatırlatıcılar alın, metin ve e-posta gönderin ve randevu planlayın. * Zahmetsizce ödeme yapın, makbuzları anında alın, güvenli olduğunu bilin ve nasıl ödeme yapacağınızı seçin. * Kendilerine geri dönüş isteyen, iletişimde kalan ve inceleme talep eden otomatik mesajlarla etkileşimde kalın. Thryv'in ödüllü yazılımı ABD, Kanada ve Avustralya'da 45.000'den fazla işletmenin iş yapma ve müşterilerini yönetme şekillerini dönüştürmesine yardımcı oluyor.
Wice CRM
wice.de
Wice CRM yazılım sistemini ücretsiz deneyin. Buluttan CRM On Demand veya CRM On Premise olarak tesislerinizde barındırılır. Şimdi öğren.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC, son derece rekabetçi fiyatlandırmayla eksiksiz bir CRM platformu sunar; pazarlama otomasyonu, satış gücü otomasyonu, hizmet yönetimi, genişletilebilir platform ve endüstri CRM çözümleri ve daha fazlasını kapsayan iş uygulamaları içerir. CloudCC, sizin için yapabileceğimiz bir CRM çözümü bulabilmeniz için SaaS ve PaaS sağlar.
Inperium
inperium.com
Inperium Sell mükemmel dengelenmiş bir satış CRM'sidir. İşletmenizi ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğunuz özellikleri, yolunuza çıkacak gereksiz karmaşıklık olmadan, geleneksel CRM'lerin maliyetinin çok altında bir maliyetle elde edersiniz. Inperium Sell, satış ekiplerinizin karmaşık menüler ve arayüzlerle uğraşmak yerine satış fırsatlarına odaklanmasını sağlar. Mevcut BT ekosisteminize kolayca entegre olan bir çözümle satış sürecinizi düzenleyin, tam işlem hattı şeffaflığının keyfini çıkarın, müşteri iletişim kanallarını birleştirin ve fiyat teklifi, faturalandırma ve faturalandırmayı otomatikleştirerek hızlı değer elde etme süresi ve sürdürülebilir yatırım getirisi sağlayın.
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker, küçük işletmelere yönelik yüzlerce CRM, iletişim, satış ve pazarlama yazılım aracını tek bir oturum açma işlemiyle sunar.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com, Dijital Pazarlama Ajansları için özel olarak tasarlanmıştır. SEO, ppc, web tasarımı ve geliştirme ile diğer projelerinizi yönetebileceğiniz, satışları, müşteri ilişkileri faturalarını ve faturalandırmalarını ve genel desteği yönetebileceğiniz hepsi bir arada platform sunar.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix, işletmelerin müşteri ve çalışan etkileşimlerini otomatikleştirme ve kolaylaştırma biçiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış, birleşik düşük kodlu toplam deneyim platformunun önde gelen küresel sağlayıcısıdır. CloudOffix'in özelleştirme özgürlüğüne ve otomasyonun gücüne dayanan platformu, kuruluşların iş akışlarını dijitalleştirmesine, deneyimleri geliştirmesine ve ticari ve operasyonel ekipler arasında verimliliği artırmasına olanak tanır. CloudOffix'in temelinde, kapsamlı Müşteri Deneyimi (CX) ve Çalışan Deneyimi (EX) uygulamalarıyla birlikte düşük kodlu Uygulama Oluşturucumuz bulunur. Bu araçlar, müşterilerimize, kullanıma hazır şablonlar ve bağlayıcılardan oluşan bir evrenden yararlanarak özel uygulamaları zahmetsizce oluşturma olanağı sağlar. Bu, işbirliğini ve otomasyonu geliştirerek işletmelerin pazar değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ve operasyonları verimli bir şekilde ölçeklendirmesine olanak tanır. CloudOffix'in gerçek ilgiye olan bağlılığı, ticari işlemler yerine samimi ilişkilere öncelik veren yaklaşımımızı tanımlar. CloudOffix, müşterilerle ve iş ortaklarıyla şeffaf bir şekilde iletişim kurar, her kuruluşun benzersizliğine saygı duyan özel değer sunmak için dinler ve uyum sağlar. CloudOffix yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil aynı zamanda inovasyon ortağıdır. CloudOffix'in hepsi bir arada platformuyla dünya çapındaki şirketler Satış, Pazarlama, İK, CRM, Proje Yönetimi, E-Ticaret, İşbirliği, Faturalama ve Yardım Masasını tek bir entegre çözümden yönetebilir. Bu, birden fazla farklı sisteme olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve üretkenliği artırır. Dünya çapında güvenilen CloudOffix, kurduğumuz güçlü ve sürdürülebilir ilişkilerin de gösterdiği gibi, kendini müşteri başarısına adamıştır. CloudOffix'in güçlü iş ortakları ağı ve küresel varlığı, evrensel çekiciliğe sahip yerelleştirilmiş çözümler sunmamıza olanak tanıyarak, her müşterinin özel destek ve başarılı olmak için gerekli kaynakları almasını sağlar. CloudOffix ile işletmeler daha azıyla daha fazlasını elde etme çevikliğini, araçlarını ve özgürlüğünü kazanır, toplam deneyim yönetimini geliştirir ve operasyonel mükemmelliği sağlar.
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
Satış görevlileri için satış görevlileri için CRM 2006 yılında kurulan Boru Hattı, küçük ve orta ölçekli işletmeler için en çok benimsenen CRM'dir ve satış ekiplerini oyun değiştiren ilişkiler kurmak için endüstrilerin genişliğinde güçlendirir. Boru hattı, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi, satış odaklı özellikler ve önde gelen müşteri desteği ve hizmeti etrafında inşa edilmiştir. Bugün 60 ülkedeki 18.000'den fazla kullanıcı, satışlarını görünürlük elde etmek, fırsatları hızlandırmak ve daha fazla anlaşmayı kapatmak için boru hattını kullanıyor. PipelineCrm, yüksek fiyat etiketleri olmadan basit, güçlü özellikleri ve birinci sınıf müşteri desteği ile bilinen çok yönlü bir satış CRM'dir. Bu gelişmiş özelleştirilebilir ve otomatik CRM sistemi, birçok hizmet tabanlı işletmenin iletişimleri, olası satışları, kampanyaları ve ekip işbirliğini kolaylıkla yönetmesine yardımcı oldu-bir kullanıcının sürtünmeyi ortadan kaldırmasına, satışları hızlandırmasına ve bir kerelik alıcıları ömür boyu müşterilere dönüştürmesine izin veriyor. Kolay kurulum, sorunsuz entegrasyonlar, tam özelleştirme ve sezgisel araçlar sunan bir satış CRM platformu alın. Boru hattı CRM yazılımı ile satışları hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel çözümler sunar. EQUP, size tek bir hesap ve tek bir abonelikle birden fazla şirketi yönetme seçeneğini sunan, piyasada bulunan tek CRM+Pazarlama Otomasyonu yazılımıdır. Diğer işletmelerinizi yönetmek için yeni bir plan satın almanıza gerek yok. EQUP'un envanter havuzu özelliği, hiçbir özelliğin kullanılmadan kalmaması için E-postalarınızı, Kullanıcılarınızı, Anlaşmalarınızı, Etiketlerinizi, Görevlerinizi, Randevularınızı vb. şirketleriniz arasında bir havuzda toplamanıza olanak tanır. EQUP'ta işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde mevcuttur; birden fazla program öğrenmenize ve gerekli bilgiler için bunlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, yalnızca işe alım konusunda size yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yazılım ihtiyaçlarınızda da size yardımcı olacak özel bir hesap yöneticisine erişiminiz olacak.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendasta Platformu, bu grupların kendi markaları altında KOBİ müşterilerine satabilecekleri bulut tabanlı teknolojiler pazarındaki yeni çözümleri kolayca benimsemelerine olanak tanıyor. Platform, pazara girişi kolaylaştırmak için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu, satış araçları ve entegre bir CRM sağlıyor. Ayrıca robotik süreç otomasyonu yoluyla ölçeklendirmeye yardımcı olacak proje, siparişler ve faturalandırma yönetim sistemlerini de içerir. KOBİ'lere, Vendasta müşteri markası altında satın alınan tüm çözümler için tek bir oturum açma olanağı sağlanır. Reçete, bağlam ve izleme özelliklerine sahip tek bir entegre kontrol panelinden yararlanırlar. KOBİ'ler, İşletme Uygulaması kontrol panelini kullanarak işletmelerinin çevrimiçi ortamda başarılı olmasını sağlayacak bilgi ve çözümleri yönetebilir.
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi kaosunu durdurursunuz. Devam eden satış fırsatları, projeler ve ödemeler hakkında mükemmel bir genel bakış elde eder ve işletmenizin gerçekte nasıl performans gösterdiğine dair derin bir içgörü elde edersiniz. İş yönetimi çözümlerimizle her gün 60.000'den fazla kişi işinin kontrolünü elinde tutuyor. BT ajanslarından dijital pazarlamacılara, tesisatçılardan inşaat şirketlerine kadar. Daha fazla işe ve daha az soruna hazır mısınız?
Sangam CRM
sangamcrm.com
Sangam CRM, Satış Yöneticilerinin hayatını mümkün olduğunca kolaylaştırmak için tasarlanmış Web ve Mobil uygulamalara sahip bulut tabanlı bir CRM'dir. Sangam CRM ile kullanıcılar potansiyel müşterileri, fırsatları, satış hunisini, etkinlikleri, satış raporlamasını ve daha fazlasını tek bir yerden yönetebilir. Sangam CRM, 25'ten fazla sektörde 450'den fazla şirket ve günde 8000'den fazla kullanıcı tarafından kullanılan, sektörden bağımsız bir platformdur.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Atollon
atollon.com
Müşterilerinizi heyecanlandıracak ve şirket performansını artıracak CRM PLATFORMU. Atollon ile satın almadan siparişin yerine getirilmesine, hizmet sunumundan faturalandırmaya kadar müşteriyle ilgili tüm süreçleri otomatikleştiren ve birbirine bağlayan bir platforma sahip olursunuz. 10 ayrı uygulama yerine yalnızca bir uygulamaya ihtiyacınız olacak ve bu da şirketinizin genel performansını artıracaktır. Atollon ile şirketler, yalnızca üç aylık uygulamanın ardından üretkenliklerini ortalama %15 artıracak. Özellikle hizmet ve satış alanlarında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmalar için ideal bir araçtır.
Saleswah CRM
saleswah.com
Ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, satış, pazarlama ve saha destek ekiplerinizi büyüme için etkinleştirin. İşletmeniz diğer işletmelere satıyorsa, ekiplerinizin Saleswah'a ihtiyacı vardır. Hesabınızı Web, Windows 8 masaüstü ve Android telefon gibi birden fazla platformda kullanın. Saleswah Full Featured on beş gün boyunca bireyleri denemek ücretsizdir. Ekibe başka kullanıcıları eklemek ücretli bir hesap gerektirir. Temel Özellikler: Satış Rolü İlişkileri besleyin, programları yönetin, ziyaretleri izleyin, bir ekipte işbirliği yapın. Satışları büyütün ve zamanında destekle talep eden müşterileri memnun edin. Saleswah, önemli ve acil olana odaklanarak gününüzü düzenlemeye yardımcı olur. Kişilerinizi, görevlerinizi ve randevularınızı bağlantılı Google hesabınızla senkronize edin. Telefon kişilerinizi CRM'ye taşıyın ve başlayın. Ziyaretleri kütük, not alın ve hatta GPS aracılığıyla toplantının sokak adresini izleyin. -Uçtan uca satış döngünüzü anlaşmalara, kişilere, hesaplara, görevlere, randevulara, çağrılara erişimle yönetin. CRM'de teklifler. - Yorum göndererek ekibinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın - Tüm randevularınızı, görevlerinizi ve etkinliklerinizi planlayın ve izleyin. Google takvimiyle senkronize edin. Temel Özellikler: Hizmet Rolü Hareket halindeyken bir servis teknisyeni için Saleswah CRM, kurulum, planlanan ve düzeltici bakım ve yakıt ikmali için hizmet biletlerine katılma ve bu biletleri kapatma olanağı sunar. Çok çeşitli saha hizmeti senaryoları için - DG setleri, soğutucular, kompresörler, ACS vb. Gibi varlıkların bakımı için. Tamamen özelleştirilebilir ve size, yöneticiye, CRM'yi yapılandırma yeteneğine izin veren son derece güçlü bir arka uçla: - Herhangi bir varlık sınıfına hizmet vermek - Siteler için kendi alanlarınızı oluşturmak, ürün özellikleri - Ziyaret formlarını özelleştirme - Özelleştirilebilir bilet formları. Satış rolünde olduğu gibi tüm ziyaretler GPS'de izlenir. Biletleri kapatmak için görüntüleri ve müşteri imzalarını yakalayabilir.
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2, ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmış bir müşteri hizmetleri portalı ve hizmet CRM'sini on dakika içinde kurmanıza olanak tanıyan uygulama tabanlı bir platformdur. Müşteri konumlarında veya hizmet merkezinizde her türlü ürün için çalışır. Simply C2, müşterileri ve hizmet sağlayıcılarını aynı platformda buluşturur. * Şikayetlerin otomatik olarak onaylanması Müşterileriniz için Simply C2'yi etkinleştirin ve tüm şikayetlerin kaydedildiğinden ve otomatik bildirimlerin gönderildiğinden emin olun. * 2 yönlü sohbet ve onarım güncellemeleri Müşterileriniz seçtikleri dilde mesaj alırlar. İtalyanca, Sinhalaca veya Bengalce. İngilizce mesaj göndermeye devam edebilirsiniz. * Durum Güncellemeleri, Tahminler, Onaylar Müşteriniz onarım aşamaları, ayrıntılı tahminler ve ödeme seçeneği hakkında güncellemeler almaya devam edecektir.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye, işinizi büyütmenize yardımcı olacak güçlü bir platform sağlamak için CRM ve pazarlama araçlarını kolaylaştırır. Bir pazarlama otomasyon platformu olarak Beetle Eye ile şunları yapabilirsiniz: * E-posta pazarlama kampanyalarını otomatikleştirin * Kişiselleştirilmiş e-posta şablonları oluşturun * A/B bölünmüş testi * Kampanya varlıklarını barındırın * E-posta aboneliklerini yönetin * Anketler yapın, dağıtın ve analiz edin * Müşteri etkileşimini takip edin Beetle Eye CRM işlevlerinden bazıları şunlardır: * Potansiyel müşteri kaynaklarını bir araya getirin * Potansiyel müşterileri yönetin ve nitelendirin * Potansiyel müşteri listeleri ve segmentler oluşturun 8 Tetiklenen satış yanıtlarını gönderin * Gelişmiş potansiyel müşteri verilerini kaydedin * Özel veri modellemeden yararlanın
Twenty
twenty.com
1 Numaralı Açık Kaynak CRM. Müşteri ilişkilerinizi yönetmek için modern, güçlü ve uygun fiyatlı platform
Venntive
venntive.com
Venntive entegre pazarlama, satış ve müşteri başarısı platformu sunar.
Mokapen
mokapen.com
Mokapen, kuruluşların projeleri, görevleri ve ekip üyelerinin yanı sıra harici müşteriler, ortaklar veya tedarikçilerle olan bağlantıları yönetmesine olanak tanıyan bağımsız bir çevrimiçi işbirliğine dayalı CRM platformudur.
Taskeo
taskeo.co
Taskeo'nun Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü, şirketinizdeki kişileri yönetmeyi kolaylaştırır ve daha başarılı anlaşmalar yapmanıza yardımcı olur. Gelişmiş işlevleri sayesinde artık en iyi gelir kaynaklarınıza odaklanabilirsiniz. Taskeo'nun CRM'si, ekibinizin seveceği tüm standart özelliklerle birlikte gelir, harici araçlarla entegre olur ve özellikle Taskeo'nun e-posta pazarlama çözümüyle iyi bir şekilde eşleşir.
Koban
koban.cloud
Koban, KOBİ'ler için CRM platformu sunan Lyon yakınlarındaki bir Fransız şirketidir. Amacımız? Bir şirketin müşteri ilişkilerinin tüm yönlerini yönetmek için %100 entegre bir platform sunun. (Son olarak) tüm ekiplerinizi tek bir yazılımda bir araya getirin: ticari gelişiminizi artırmak için satış ekipleri, ultra hedefli kampanyalar oluşturmak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için pazarlama ekipleri, kazanılan tekliflerin iletilmesini kolaylaştırmak ve faturalandırmayı izlemek için satış yönetimi ekibi ve Mevcut müşterileri elde tutmak ve bunlardan yararlanmak için ekipleri destekleyin. Evet, tüm bunlar ergonomik yazılımla, kullanımı kolay, GDPR uyumlu ve mobil cihazlarda mevcut. Ancak Koban sadece özelliklerden ibaret değil. Aynı zamanda desteğin bir CRM projesinde başarı için anahtar faktör olduğuna derinden inanan bir ekiptir. 2012'den beri arzumuz her müşterimizi başarılarına doğru desteklemek olmuştur.
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