CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tunus

Pipedrive

pipedrive.com

Her şirketin çiçek açması için doğru araçlara ihtiyacı vardır. İşletmenizi ölçeklendirmek için, erişilebilen, doğru işlevselliği sunan, ustalaşmak için hızlı olan ve temel fırsatları vurgulayan yazılıma ihtiyacınız var. Pipedrive, her boyuttaki ekiplerin kullanmayı sevdiği satış odaklı bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) aracıdır. 179 ülkeyi kapsayan 100.000'den fazla ücretli müşteri ile satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliğe öncelik veren basit ama güçlü tasarımı tarafından çekiliyor. Pipedrive kullanırken, hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımı ile ekibinizin daha az zaman ve daha fazla zaman harcamasına izin veren çatlaklardan hiçbir şey düşmez. Pipedrive, küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. On yılı aşkın bir süredir, satış elemanları tarafından ve satış görevlileri için bir CRM olan en iyi CRM'yi inşa etmeye kararlıyız. Sonuç, verilerinizi merkezileştiren, tüm satış sürecinizi görselleştirmenize ve daha fazla fırsat kazanmanıza yardımcı olan kullanımı kolay, etkili bir satış aracıdır.