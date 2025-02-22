CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Insightly

insightly.com

Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına içgörüyle yardımcı olur. İşletmenize göre ölçeklenen, kullanımı kolay, esnek ve güvenli tek bir CRM'de tüm müşteri, satış ve iş verilerinizi (potansiyel müşteriler, kişiler, e-postalar, etkinlikler, fiyat teklifleri, projeler, görevler, fırsatlar ve iş raporları) merkezileştirin ve yönetin . Insightly'nin kurumsal düzeydeki Ürünler, Fiyat defterleri ve Fiyat Teklifleri (PPQ) özellikleriyle satış verimliliğini ve şeffaflığı artırın. Milyonlarca farklı ürün ve hizmeti doğrudan Insightly platformunun içinden hızla arayın, takip edin ve yönetin. Ürün ve hizmetleri bireysel fırsatlara bağlayarak insan hatalarını, darboğazları ve tutarsızlıkları ortadan kaldırın. Insightly'nin PPQ'su ile saha ekipleriniz yalnızca birkaç tıklamayla fırsatlarına yönelik özel teklifler, sözleşmeler ve teklifler oluşturabilir. Neyi, kime, ne zaman ve hangi fiyata sattığınız konusunda tam kontrol ve görünürlüğün keyfini çıkarın. İş akışlarını ve süreçlerini benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlamak, yüksek benimseme ve memnuniyet sağlamak için Insightly'nin özel nesnelerini ve uygulamalarını kullanın. Insightly'yi 500'den fazla popüler uygulamayla entegre etmek için AppConnect'i kullanın. Insightly'nin yerel CRM entegrasyonları şunları içerir: Gmail Google Workspace ve Google Apps Google Drive Quickbooks Çevrimiçi Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları Ve daha fazlası... Hem Android hem de iOS için ödüllü mobil uygulamalarla her şeyi hareket halindeyken yönetin. Kartvizitleri tarayın ve tüm bilgileri tek tıklamayla yükleyin, projeleri ve kayıtları gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve saha ekibinizin doğrudan müşterinin bulunduğu yerde fırsatlar oluşturmasına ve güncellemesine olanak tanıyın. Her sektörde güçlü olan Insightly CRM müşterileri, aynı platformda pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri ve entegrasyonlar için tamamlayıcı ürünler ekleyebilir.