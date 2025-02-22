CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

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Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
Insightly
insightly.com
Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına içgörüyle yardımcı olur. İşletmenize göre ölçeklenen, kullanımı kolay, esnek ve güvenli tek bir CRM'de tüm müşteri, satış ve iş verilerinizi (potansiyel müşteriler, kişiler, e-postalar, etkinlikler, fiyat teklifleri, projeler, görevler, fırsatlar ve iş raporları) merkezileştirin ve yönetin . Insightly'nin kurumsal düzeydeki Ürünler, Fiyat defterleri ve Fiyat Teklifleri (PPQ) özellikleriyle satış verimliliğini ve şeffaflığı artırın. Milyonlarca farklı ürün ve hizmeti doğrudan Insightly platformunun içinden hızla arayın, takip edin ve yönetin. Ürün ve hizmetleri bireysel fırsatlara bağlayarak insan hatalarını, darboğazları ve tutarsızlıkları ortadan kaldırın. Insightly'nin PPQ'su ile saha ekipleriniz yalnızca birkaç tıklamayla fırsatlarına yönelik özel teklifler, sözleşmeler ve teklifler oluşturabilir. Neyi, kime, ne zaman ve hangi fiyata sattığınız konusunda tam kontrol ve görünürlüğün keyfini çıkarın. İş akışlarını ve süreçlerini benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlamak, yüksek benimseme ve memnuniyet sağlamak için Insightly'nin özel nesnelerini ve uygulamalarını kullanın. Insightly'yi 500'den fazla popüler uygulamayla entegre etmek için AppConnect'i kullanın. Insightly'nin yerel CRM entegrasyonları şunları içerir: Gmail Google Workspace ve Google Apps Google Drive Quickbooks Çevrimiçi Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları Ve daha fazlası... Hem Android hem de iOS için ödüllü mobil uygulamalarla her şeyi hareket halindeyken yönetin. Kartvizitleri tarayın ve tüm bilgileri tek tıklamayla yükleyin, projeleri ve kayıtları gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve saha ekibinizin doğrudan müşterinin bulunduğu yerde fırsatlar oluşturmasına ve güncellemesine olanak tanıyın. Her sektörde güçlü olan Insightly CRM müşterileri, aynı platformda pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri ve entegrasyonlar için tamamlayıcı ürünler ekleyebilir.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Web Sitesi Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Raporlama, Web Kancaları ve daha fazlası! Ajans hesapları, müşterileriniz için kurulumları hızlandırmak amacıyla kopyalanabilen sınırsız alt (konum) hesapları içerir. Hesabınızı güçlendirmek için kendi Twilio ve SMTP kimlik bilgilerinizi getirin; böylece e-posta, telefon görüşmesi ve sms yoluyla toptan satış fiyatlarına erişebilirsiniz. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
SaleSmartly
salesmartly.com
Canlı Sohbet, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, E-posta, WeChat'i entegre eden çok kanallı Müşteri İletişim Platformu. Daha hızlı ve daha iyi destek sağlamanıza yardımcı olacak tüm özellikler: * Tüm çok kanallı mesajlarınızı tek bir yerde merkezileştirin - Canlı Sohbet, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, E-posta, WeChat ve daha fazlası aracılığıyla satış, pazarlama veya hizmete sorunsuz bir şekilde katılarak birleşik bir müşteri deneyimi sağlayın. * Müşteri desteğini saatler değil saniyeler içinde tamamlayın - Yerleşik otomasyonumuzla tekrarlanan görevleri ortadan kaldırarak yanıt sürelerini azaltın ve verimliliği artırın. Daha çok değil, daha akıllıca çalışın, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. * Paylaşılan sohbet, ekiplerin disiplin ve planlamayla verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır - Tüm mesajlaşma kanallarını tek bir arka uçta birleştirin ve otomatik sohbet dağıtımı ve dahili oturum dağıtımıyla ekipler arasında verimli bir şekilde işbirliği yapın. * Müşterilerinizi tek bir yerden verimli ve rahat bir şekilde segmentlere ayırın, takip edin ve analiz edin - İletişim veritabanları oluşturun, tüm iletişim etkinliği geçmişine, tarama geçmişine erişin ve verilerinizi bilgi sisteminizle senkronize edin. * Temel göstergeleri ve eğilimleri takip etme - Çok boyutlu görsel ölçümler, sorgu türleri, kanallar, müşteriler, ürünler, satışlar ve daha fazlası arasındaki bağlantıları açıkça gösterir. İş planları geliştirmenize yardımcı olmak için verilerin ölçülmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırın. * Ana diliniz olmasa bile müşterinin dilini konuşun - Gerçek zamanlı çevirilerimiz, müşterilerinizle güvenle iletişim kurmanıza ve uluslararası pazarlara açılmanıza olanak tanır.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi verimlilik araçları ve SaaS uygulamaları ile çalıştırın. 50 milyondan fazla kullanıcı bize dünya çapında güveniyor. Sonsuza dek ücretsiz planımızı deneyin!
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, araştırma ve veri girişinde size saatler kazandırır. İhtiyacınız olan bilgiyi otomatik olarak bulacağız.
Signpost
signpost.com
Signpost, müşteri geri bildirimlerini toplamak, daha fazla ve daha iyi incelemeler almak, yeni müşteriler kazanmak, yönlendirmeler almak ve tekrarlanan işleri artırmak için eksiksiz ve otomatik bir çözümdür.
Quiverflow
quiverflow.com
İhtiyacınız Olan Her Şey, Hepsi Bir Arada Daha fazla potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmek için güçlü CRM, iş akışı otomasyonu ve e-posta + SMS pazarlama araçlarımızla işinizi büyütün.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Deskera
deskera.com
Deskera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Dustera'yı kullanıyor.
Podio
podio.com
Progress Podio, çalışmanızı hızlandırmanızı ve basitleştirmenizi sağlayan esnek, özel bir işbirliği veritabanıdır. Verimliliği hızlandırmak, temel işlemleri dijitalleştirmek, veri toplamayı kolaylaştırmak ve belge iş akışlarını tek bir güvenli araçta otomatikleştirmek için hepsi bir arada bir çözüm. İlerleme podio, manuel çalışmayı azaltan ve verimliliği artıran önemli iş ve belgeleri otomatikleştirebilir, işleyebilir ve güvence altına alabilir. İşin çok yönlü formlar, güçlü veri toplama ve otomatik istemci ve belge iş akışlarıyla nasıl yapıldığını dönüştürün - birkaç basit tıklamayla sizin tarafınızdan özelleştirin. Yaratıcı ajanslar, hukuk hizmetleri, muhasebe firmaları, gayrimenkul, inşaat / imalat gibi kilit endüstrilerden kilit bölüm alanlarına kadar-satışlar, İK, pazarlama, yasal, finans. Podio’nun çeşitli ekipleri ve farklı süreçleri bağlama yeteneği, binlerce şirketin tüm operasyonlarını tek bir yerde optimize etmesine yardımcı oluyor. İlerleme podio ile, bir araçta birleşen zamanında işlemleri otomatikleştirmek için ekibinize tek bir araç verin. Müşteri veri toplamasını basitleştirmekten müşteri etkileşimlerini ve anlaşmaları otomatikleştirmeye kadar, ilerleme podio işletmenizin en temel faaliyetlerini basitleştirir.
Pipedrive
pipedrive.com
Her şirketin çiçek açması için doğru araçlara ihtiyacı vardır. İşletmenizi ölçeklendirmek için, erişilebilen, doğru işlevselliği sunan, ustalaşmak için hızlı olan ve temel fırsatları vurgulayan yazılıma ihtiyacınız var. Pipedrive, her boyuttaki ekiplerin kullanmayı sevdiği satış odaklı bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) aracıdır. 179 ülkeyi kapsayan 100.000'den fazla ücretli müşteri ile satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliğe öncelik veren basit ama güçlü tasarımı tarafından çekiliyor. Pipedrive kullanırken, hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımı ile ekibinizin daha az zaman ve daha fazla zaman harcamasına izin veren çatlaklardan hiçbir şey düşmez. Pipedrive, küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. On yılı aşkın bir süredir, satış elemanları tarafından ve satış görevlileri için bir CRM olan en iyi CRM'yi inşa etmeye kararlıyız. Sonuç, verilerinizi merkezileştiren, tüm satış sürecinizi görselleştirmenize ve daha fazla fırsat kazanmanıza yardımcı olan kullanımı kolay, etkili bir satış aracıdır.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.
Moovago
moovago.com
Moovago, organizasyonu ve müşteri takibini geliştirmek için basit bir çözüm sunuyor. Uygulama satış elemanlarının kullandığı araçları bir araya getiriyor.
Interacty
interacty.me
Pazarlamacılar (serbest çalışanlar ve ajanslar), prodüksiyon stüdyoları, yayıncılar Interacty, pazarlamacıların etkileşimli deneyimler ve oyunlar aracılığıyla kitlelerle etkileşim kurmasına ve satışları artırmasına olanak tanır. Oyunlaştırılmış pazarlama içeriği, etkileşimi ve dikkat süresini artırır ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturur. Interactive, 20'den fazla farklı oyun etkinliği oluşturmanıza olanak tanır. Tek bir abonelikle istediğiniz zaman bilgi yarışması, hafıza, eşleştirme oyunu, gizli nesne oyunu, farkı bulma, bulmaca, öncesi-sonrası, burç, fal kurabiyesi, slayt gösterisi ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Sezgisel ve esnek bir düzenleyiciyle içerik bloklarını kullanarak projenizi veya oyununuzu dakikalar içinde oluşturabilirsiniz. Interacty, zaman kazandıran iş şablonlarından oluşan geniş bir koleksiyon sunar, ayrıca harika bir fikir kitaplığıdır; burada bir sonraki pazarlama kampanyanız için bir konsept bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Interacty, Unsplash ile entegre olarak binlerce ücretsiz görsele erişmenizi sağlar. Tamamlanan projenin basit bir kopyala-yapıştır işlemiyle web sitenize yerleştirilmesi kolaydır. Projenizi sosyal ağlarda paylaşmak için bir bağlantı da kullanabilirsiniz. Interacty, CNAME ve Whitelabel'i destekler ve CSS stillerine sahip ek tasarım seçenekleri, marka bilinirliğinizi korumanıza yardımcı olur. CRM'nizle entegre olan etkileşimli içerik formlarıyla potansiyel müşteriler oluşturabilirsiniz. Interacty, potansiyel müşteri formlarını doğrudan oyuna dahil etmenize olanak tanır; dolayısıyla müşteri bilgilerinin toplanması sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Oyunu tamamladıktan sonra otomatik yönlendirme ayarlayabilirsiniz, bu da dönüşümü önemli ölçüde artırır. Hedef kitlenizi en iyi puanı almaya motive etmek için bir skor tablosu oyunu oluşturabilir ve oyununuza bir zamanlayıcı veya geri sayım ekleyebilirsiniz. Bu, bir yarışma veya ödül çekilişi düzenlerken veya etkinlikler için oyunlar oluştururken çok yararlı olabilir. Bir etkinlikte konuşmacıysanız, konuşmanızın sonuna bir oyun ekleyin; dinleyiciler adresinizi hatırlayacaktır. Kontrol panelinizden oyun başına istatistikleri görüntüleyebilir ve potansiyel müşteri listelerini indirebilirsiniz; Mailchimp gibi pazarlama araçlarıyla entegrasyon ise potansiyel müşterileri doğrudan mevcut CRM'nize göndermenize olanak tanır. Interacty'nin oyunlaştırma özellikleri, pazarlamacıların kullanıcılarla etkileşim kurmasına ve yüksek iş sonuçları elde etmesine olanak tanır.
Native AI
gonative.ai
Native Ai, markaların ve kuruluşların takip etmesine, yönetmesine, optimize etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olan, her zaman açık bir pazar istihbaratı platformudur. Büyük veri kümeleri arasında keşifler yapmak için en gelişmiş NLP ve AI teknolojilerini kullanarak markaların ürünleri kolaylaştırmasına ve tüketicileri daha iyi anlamasına olanak tanır.
Figpii
figpii.com
FigPii, sitenizdeki sorunlu alanları tespit etmenize ve çözümlerinizi test ederek dönüşümleri artırdığından emin olmanıza olanak tanıyan bir dönüşüm optimizasyon platformudur. Platform ısı haritalarını, oturum tekrar videolarını, çevrimiçi oylamayı ve AB testini içerir Daha Fazla Dönüşüm. Daha Yüksek Gelir. Daha İyi Müşteri Deneyimleri. Kullanıcı etkileşimlerinin tam resmini elde edin, müşteri hayal kırıklıklarını ortadan kaldırın, testleri başlatın ve web sitenizin kullanılmayan gelir potansiyelinin kilidini açın.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla teslimat açısından ekstra çaba harcıyoruz; ayrıca şirket içi deney ekiplerimiz, CRO'muz ve veri uzmanlarımız da hizmetinizde. Yetenekler: A/B testi: 41 veri noktasına sahip, piyasadaki gelişmiş segmentasyon motorlarından birini kullanarak denemeler oluşturun: web sitesi davranışı, trafik kaynağı, CRM verileri, GTM, hava durumu API'si vb. Gelişmiş raporlama: > Bayesian ve Frequentist istatistikleri > Sonuçları belirli hedeflere göre filtreleyin > Destekli dönüşümler veya doğrusal dağıtım > Kümülatif görünüm > Yalnızca ekibinizle önemli olanı paylaşın: pdf raporu > Tüm etkinlikleri takip edin Yerinde anketler: > Açılır pencereler veya widget'lar olarak tetiklenir > Kaydırıldığında, yüklendiğinde, çıkışta tetikleyiciler > Mantıksal dallanma > Çoklu seçim, benzersiz seçim, ızgara, NPS, CSAT, vb. > Segmentasyon davranışı > Müşteri Adayı Yakalama > Gelişmiş Raporlama Yer Paylaşımları > Çeşitli reklam öğelerini tetikleyin > Yaratıcı oluşturucu > çıkışta / yükte/ yükte Scroll Entegrasyonlar: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
Intandemly
intandemly.com
Hedef hesaplardan talep, katılım ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişiler, Süreçler ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonunu elde edersiniz 400'den fazla kuruluş, satış etkileşimini artırmak için Intandemly'ye güvenmiştir. SaaS tabanlı yazılım günümüzde 1 ile 10.000 kişi arasında değişen kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Tanımla: Intandemly, temsilciler için veri girişini ortadan kaldırırken tanımlamayı son derece kolaylaştıran bir Chrome Uzantısı sunar. Hesaplarınızı ve potansiyel müşterilerinizi araştırın, güncel iletişim verilerini alın ve bunları Potansiyel Müşteri modülüne aktarın. Beklenti: İçgörüler, hesap yönetimi, arama, e-posta otomasyonu ve daha fazlasını sunan dahili CRM'miz ile satışları artırın. Daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olmak için optimize edilmiş bir satış iş akışı oluşturun. Etkileşime geçin: Hesap hedef kitleleri oluşturun ve reklamlar, Linkedin, yeniden hedefleme doğrudan posta ve e-posta üzerinden oyunlar yürütün. Pazarlamayı kuruluşun geri kalanıyla uyumlu hale getirin ve müşterilere en kişiselleştirilmiş şekilde ulaşın.
Ramper
ramper.com.br
Tek eksiksiz B2B pazarlama ve satış platformu Ramper, potansiyel müşteri bulma (giden), pazarlama (gelen) ve B2B satışlarını (CRM) entegre eden bir platform aracılığıyla şirketinizin daha fazla potansiyel müşteri oluşturmasına ve etkileşime geçmesine, bunları satışa dönüştürmesine ve geliri artırmasına yardımcı olur.
Setupad
setupad.com
Setupad, yayıncıların esnek çözümler ve sektör uzmanlığıyla reklam gelirini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir para kazanma platformudur. Google Sertifikalı Yayıncı İş Ortağı (GCPP) ve Ön Teklif üyesi olan Setupad, her türden yayıncı için güvenilir, yüksek performanslı seçenekler sunar. Self Servis platformu, uygulamalı yayıncıların BT desteği olmadan Ön Teklif ayarlarını bağımsız olarak yönetmelerine olanak tanırken, Setupad Teklif Veren, rekabeti ve geliri artırmak için premium talep kaynaklarını entegre ederek mevcut reklam yığınlarına eklenebiliyor. Tamamen yönetilen bir deneyim arayanlar için Yönetilen Ön Teklif, Setupad'ın uzman ekibi tarafından yönetilen uçtan uca optimizasyon sağlar. Yayıncılar, Setupad'ın çeşitli teklifleri sayesinde para kazanma stratejilerini etkili ve güvenli bir şekilde ölçeklendirebilir.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yönetin 3. Doğru potansiyel müşterileri doğru satış yöneticilerine atayın ve faaliyetlerini takip edin 4. Potansiyel müşterilerle e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kurun 5. Satışları kişi bazında ayrıntılı olarak alın raporlama ve gelecekteki gelir potansiyeli 6. Birkaç tıklamayla Teklifleri, Faturaları, Satış Siparişlerini gönderin 7. Ve satış iş akışınızı basitleştirecek daha birçok şey...
Insale CRM
insale.io
Ekibiniz için basit, akıllı ve kolay Satış CRM'si. Satış süreçlerini yönetmek keyifli bir deneyime dönüşür ve satış ekibinizin sürece aşık olmasını sağlar.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, VSE'ler/KOBİ'ler için oluşturulmuş bir çevrimiçi yönetim yazılımıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan, kullanımı kolay yönetim çözümüyle zamandan tasarruf edin: faturalama, satış yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, envanter yönetimi.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix, işletmelerin müşteri ve çalışan etkileşimlerini otomatikleştirme ve kolaylaştırma biçiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış, birleşik düşük kodlu toplam deneyim platformunun önde gelen küresel sağlayıcısıdır. CloudOffix'in özelleştirme özgürlüğüne ve otomasyonun gücüne dayanan platformu, kuruluşların iş akışlarını dijitalleştirmesine, deneyimleri geliştirmesine ve ticari ve operasyonel ekipler arasında verimliliği artırmasına olanak tanır. CloudOffix'in temelinde, kapsamlı Müşteri Deneyimi (CX) ve Çalışan Deneyimi (EX) uygulamalarıyla birlikte düşük kodlu Uygulama Oluşturucumuz bulunur. Bu araçlar, müşterilerimize, kullanıma hazır şablonlar ve bağlayıcılardan oluşan bir evrenden yararlanarak özel uygulamaları zahmetsizce oluşturma olanağı sağlar. Bu, işbirliğini ve otomasyonu geliştirerek işletmelerin pazar değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ve operasyonları verimli bir şekilde ölçeklendirmesine olanak tanır. CloudOffix'in gerçek ilgiye olan bağlılığı, ticari işlemler yerine samimi ilişkilere öncelik veren yaklaşımımızı tanımlar. CloudOffix, müşterilerle ve iş ortaklarıyla şeffaf bir şekilde iletişim kurar, her kuruluşun benzersizliğine saygı duyan özel değer sunmak için dinler ve uyum sağlar. CloudOffix yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil aynı zamanda inovasyon ortağıdır. CloudOffix'in hepsi bir arada platformuyla dünya çapındaki şirketler Satış, Pazarlama, İK, CRM, Proje Yönetimi, E-Ticaret, İşbirliği, Faturalama ve Yardım Masasını tek bir entegre çözümden yönetebilir. Bu, birden fazla farklı sisteme olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve üretkenliği artırır. Dünya çapında güvenilen CloudOffix, kurduğumuz güçlü ve sürdürülebilir ilişkilerin de gösterdiği gibi, kendini müşteri başarısına adamıştır. CloudOffix'in güçlü iş ortakları ağı ve küresel varlığı, evrensel çekiciliğe sahip yerelleştirilmiş çözümler sunmamıza olanak tanıyarak, her müşterinin özel destek ve başarılı olmak için gerekli kaynakları almasını sağlar. CloudOffix ile işletmeler daha azıyla daha fazlasını elde etme çevikliğini, araçlarını ve özgürlüğünü kazanır, toplam deneyim yönetimini geliştirir ve operasyonel mükemmelliği sağlar.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye, işinizi büyütmenize yardımcı olacak güçlü bir platform sağlamak için CRM ve pazarlama araçlarını kolaylaştırır. Bir pazarlama otomasyon platformu olarak Beetle Eye ile şunları yapabilirsiniz: * E-posta pazarlama kampanyalarını otomatikleştirin * Kişiselleştirilmiş e-posta şablonları oluşturun * A/B bölünmüş testi * Kampanya varlıklarını barındırın * E-posta aboneliklerini yönetin * Anketler yapın, dağıtın ve analiz edin * Müşteri etkileşimini takip edin Beetle Eye CRM işlevlerinden bazıları şunlardır: * Potansiyel müşteri kaynaklarını bir araya getirin * Potansiyel müşterileri yönetin ve nitelendirin * Potansiyel müşteri listeleri ve segmentler oluşturun 8 Tetiklenen satış yanıtlarını gönderin * Gelişmiş potansiyel müşteri verilerini kaydedin * Özel veri modellemeden yararlanın
Venntive
venntive.com
Venntive entegre pazarlama, satış ve müşteri başarısı platformu sunar.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram, iş ekiplerinin işbirliği yapmasına, görevleri, müşteri ilişkilerini ve satışları yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bulut tabanlı bir araçtır. Anında dağıtım, kullanımı son derece kolay arayüz, web, Android ve iOS uygulamaları, sıfır yönetim ve makul fiyatlandırma ile her büyüklükteki işletme için ideal iş aracıdır.
Taskeo
taskeo.co
Taskeo'nun Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü, şirketinizdeki kişileri yönetmeyi kolaylaştırır ve daha başarılı anlaşmalar yapmanıza yardımcı olur. Gelişmiş işlevleri sayesinde artık en iyi gelir kaynaklarınıza odaklanabilirsiniz. Taskeo'nun CRM'si, ekibinizin seveceği tüm standart özelliklerle birlikte gelir, harici araçlarla entegre olur ve özellikle Taskeo'nun e-posta pazarlama çözümüyle iyi bir şekilde eşleşir.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
Size gerçekten zaman kazandıran bir CRM. SpinOffice ile tüm e-postalarınız, iş bağlantılarınız, randevularınız, görevleriniz, projeleriniz, klasörleriniz, belgeleriniz, dosyalarınız ve notlarınız için merkezi bir nokta yaratırsınız. Ne üzerinde çalışıyor olursanız olun, görev ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, SpinOffice işlerinizi halletmeyi son derece kolaylaştırır. Ve en iyisi, veritabanındaki tüm bilgileri meslektaşlarınızla paylaşırsınız. Bu, SpinOffice CRM'yi küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyi ekip uygulaması haline getirir. SpinOffice CRM, macOS, Windows PC ve mobil cihazlarda (iOS ve android) mevcuttur.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, Telefon işlevselliği sağlayan bir yazılımdır ve tüm yeni müşteriler için standart modül olarak Sanal PBX Telefon Sistemi sağlayan piyasadaki tek CRM'dir.
ShootQ
shootq.com
ShootQ, Profesyonel fotoğrafçılar, kameramanlar, düğün sektörü profesyonelleri ve daha birçok yaratıcı tür de dahil olmak üzere yaratıcı kişilere yönelik bulut tabanlı bir CRM sistemidir. Bu platform, kişileri, tüm işlerinizi yönetmenize, teklifler, sözleşmeler göndermenize, takviminizi takip etmenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com, Dijital Pazarlama Ajansları için özel olarak tasarlanmıştır. SEO, ppc, web tasarımı ve geliştirme ile diğer projelerinizi yönetebileceğiniz, satışları, müşteri ilişkileri faturalarını ve faturalandırmalarını ve genel desteği yönetebileceğiniz hepsi bir arada platform sunar.
Second CRM
secondcrm.com
Second CRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, internet ve mobil teknolojilerini kullanarak iş operasyonlarını otomatikleştirerek karlı hale getirmek için tasarlanmış, ödüllü bir iş otomasyonu çözümüdür. İkinci CRM, satış ve pazarlamayı, müşteri desteğini ve operasyonları iyileştirmeye odaklanır. İkinci CRM esnek, uygun maliyetli ve kullanımı kolay bir uygulama sunarak çoğu iş ortamına kolayca uyum sağlar. İkinci CRM, satış, pazarlama, destek ve arka uç operasyonlarındaki müşteri etkileşimlerinin tek bir görünümünü sağlar. İkinci CRM iş yükünü azaltır ve büyümeyi hızlandırırken şirketlerin enerjilerinin %100'ünü önemli olana, yani Müşterilere odaklamalarına olanak tanır.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss, ev hizmetleri, perakende, otomotiv, emlak, profesyonel hizmetler ve daha fazlasını içeren sektörlerdeki yerel işletmelere yönelik hepsi bir arada satış, pazarlama, iletişim ve otomasyon yazılım platformudur. SalesBoss, Satış, Pazarlama, SMS, E-posta, Aramalar, Takvim, Web Sohbeti, Gelen Kutusu, Boru Hattı, İncelemeler, Ödemeler, Web Siteleri, Huniler ve Otomasyonun gücünü yapay zeka destekli tek bir çözümde birleştirir. Salesboss, potansiyel müşteri yakalama ve yetiştirmeden anlaşma kapatma ve müşteriyi elde tutmaya kadar tüm satış hattınızı kullanımı kolay tek bir platformda yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca yerleşik otomasyon özellikleri, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Yerel İşletmeler verilerini düzenleyebilir, daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir, güçlü satış hatları oluşturabilir ve daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlayabilir.
Ploomes
ploomes.com
Ploomes, CRM, süreç otomasyonu ve teklif oluşturmayı birleştiren ilk platformdur. Satış elemanının çalışma ortamını birleştirerek ve müşterilerin 360 derecelik bir görünümünü sağlayarak, oluşturulan müşteri adayından dönüşüme ve sadakate kadar tüm ticari operasyonun kontrolüne sahip olun. Daha geleneksel CRM'lerin sağlamlığını ve daha basit CRM'lerin uygulama, kullanım ve bakım kolaylığını birleştirerek pazar boşluğunu dolduruyoruz. Bu konumlandırmayla Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura ve Unimed gibi müşterilere hizmet veren en büyük Latin Amerika CRM şirketi haline geldik.
Barantum
barantum.com
Barantum, kişisel asistan olarak satış görevlilerine günlük yaşamlarında yardımcı olmak için tasarlanmış, saha satış ekiplerine yönelik önde gelen Bulut CRM Endonezya'sıdır. Bunu, satış ekibiniz için, hareket halindeyken satışı daha verimli hale getirmek üzere tasarlanmış bir Siri olarak düşünün.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM yazılımı, lojistik şirketlerinin (navlun komisyoncuları, 3PL'ler) yeni nakliyeci ilişkileri geliştirmesine yardımcı olur. Salesdash, lojistikteki satış ekiplerinin satışları ve geliri artırmak için satış süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eski bir nakliye komisyoncusu satış lideri tarafından, nakliye komisyoncuları için tasarlandı. Ürün, danışmacı satış yaklaşımını benimseyen, daha geniş bir iletişim listesine sahip olan, kaçırılan takipleri engellemesi gereken, ayrıntı odaklı olmaya çabalayan, birden fazla temas noktası gerektiren daha uzun bir anlaşma döngüsüne sahip olabilen ve tutarlı bir destek sağlayanlar için en uygunudur. Müşterilerin önünde kalmak için. Görev yönetimi, iletişim yönetimi, boru hattı yönetimi ve özel raporlama, Salesdash'in temel bileşenleridir. Alanları özelleştirmek, ekip üyelerinizi eklemek ve potansiyel müşterileri bir e-tablodan içe aktarmak için yapılan uygulamaların tümü birkaç dakika içinde yapılabilir. E-posta ve takvime yönelik Gmail ve Outlook entegrasyonlarıyla potansiyel müşterilerinizle ve potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin. Salesdash'ten kişilerinize e-posta gönderin, e-posta şablonları oluşturun, açılışları izleyin ve otomatik sıralar gönderin. Yardım öncesinde araştırma yapanlar için şirket web sitelerine, şirket LinkedIn sayfalarına ve kişisel LinkedIn sayfalarına kolayca erişin. Salesdash, günümüzün görevlerini ve gecikmiş görevleri önünüzde tutan görev yönetim sistemimiz ile kaçırılan takiplerin önüne geçer. Salesdash ayrıca takip ayarlamayı unuttuğunuz potansiyel müşteriler için görevler önerir ve sistem bunları, satış sürecinizde daha ileride olabilecek potansiyel müşteriler için göstergelere göre sıralar. Salesdash hakkındaki geri bildirimler, CRM'nin nakliye komisyoncularına yönelik olarak tasarlanmış diğer sağlayıcılarla karşılaştırıldığında daha ince, daha kullanıcı dostu bir CRM olduğu yönündedir.
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp, satış raporlamasını, yönetimini, pazarlamayı yönetmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve daha fazlasını gerçekleştirmek için bulut tabanlı satış CRM yazılımı çözümü sunar. İşletmeniz için en iyi ücretsiz CRM sistemini edinin.
Fireberry
fireberry.com
Fireberry kullanarak, kullanıcı dostu bir sistemle tüm iş ihtiyaçlarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Müşterilerinizle doğrudan sistem üzerinden iletişim kurun ve ihtiyacınız olan iş bilgilerini özel yapım nesne ve alanlarla takip edin. Fireberry'nin günlük görevleri verimli bir şekilde otomatikleştirebileceğiniz otomasyonlarla sizin için çalışmasına izin verin. AI Assistant'ın oluşturduğu alanları ve yanıtları kullanarak destek taleplerini kolayca kategorilere ayırın ve yanıtlayın. Kontrol panelleri ve raporlar, işinizi geliştirmek için bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. Google, Office 365 ve Facebook gibi yerleşik entegrasyonlar, çalışmalarınızı tek bir yerde merkezileştirmenize yardımcı olur. Eğer sistemde mevcut olmayan bir ihtiyacınız varsa API'leri kullanarak üçüncü partileri kolaylıkla entegre edebilirsiniz.
ContactWise
contactwise.io
CRM - iletişim, seçmen veya müşteri ilişkileri yönetimi, eyalet ve yerel yönetimlerden satış organizasyonlarına ve yüksek öğrenim kurumlarına kadar çeşitli sektörlere ve dikeylere yayılan bir uygulamadır. ContactWise, şirketlerin satışlarını, müşteri memnuniyetini ve elde tutma oranlarını artırmalarına yardımcı olmak için gelişmiş veri odaklı yönlendirme motoruna sahip yenilikçi, bulut tabanlı bir iletişim merkezi platformudur.
Centrium CRM
centriumcrm.com
İşletmeniz için basit CRM yazılımı. Centrium sizin ve ekibinizin kişileri yönetmenize, anlaşmaları kapatmanıza ve yapılması gereken işleri takip etmenize yardımcı olacaktır.
BASCRM
bascrm.com
BASCRM, işletmelerin gelişmiş çeviklik ve iş performansı için süreç ve teknoloji konusunda yardımcı olmak amacıyla CRM yazılımı ve profesyonel hizmetler sunar.
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ve müşterilerinizin kolayca satın alma işlemi gerçekleştirebileceği profesyonel görünümlü bir Hizmet Kataloğuyla övünün. Bu, bir kontrol paneli yerine, her yeni müşterinin isteğinin bir konuşma dizisi oluşturduğu, operasyonların merkezi olarak sohbeti öneren basit ve şık bir çözümdür. Fiyat tekliflerini, faturaları, ödemeleri ve mesajları gönderdiğiniz yerdir. Sekmeler veya uygulamalar arasında geçiş yapmayı tamamen unutun ve her şeyi tek bir yerden yapın. Zendo, özel alan adından markalı renklere ve hatta kendi kişiselleştirilmiş sohbet robotunuza kadar çeşitli beyaz etiket seçenekleriyle size özel hale getirilebilir! Ekibinizi toplayın ve bu kullanımı kolay, sezgisel yazılımla işletmenizin gelişmesini sağlayın.
Cratio CRM
cratiocrm.com
Cratio CRM Yazılımı, kuruluşların tüm satış sürecini tek bir platformdan verimli bir şekilde yönetmesini sağlayan bir bulut ve mobil CRM yazılımıdır. Cratio CRM'nin kullanımı basit, uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir. Yazılım, eksiksiz satış otomasyonu için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Ürün Özellikleri: ** Potansiyel Müşteri Yönetim Sistemi -> Potansiyel Müşteriyi Otomatik Olarak Yakala -> Potansiyel Müşterileri Satış Ekibine Dağıtın -> Müşterilere Kişiselleştirilmiş E-posta ve SMS Gönderin -> Sıcak/Kazanan Potansiyel Müşterileri Belirleyin ve Odaklanın -> Müşteri Ekranını İşletmenize Uygun Şekilde Özelleştirin -> Zaman Çizelgesi ve Kullanıcı Faaliyetleriyle Potansiyel Müşteri Durumunu İzleyin ** Satış Faaliyetleri Yönetimi -> Planlama, Atama, İncelemeyi Takip Etme - Aramalar, Görevler ve Ziyaretler -> Satış Ekibine Zamanında E-posta/SMS Hatırlatıcıları Gönderin -> Tek Tıklamayla Müşterilere E-posta/SMS Gönderin -> Günlük Etkinlik ve Satış Raporlarını E-postayla Alın -> Kaçırılan, Süresi Gecikmiş veya İlerletilen Faaliyetleri Gözden Geçirin -> Günlük, Haftalık, Aylık Ekip Verimlilik Raporlarını Takip Edin ** Mobil CRM Yazılımı -> Mobilde Günlük Aktivite Planı -> Tek Tıklamayla Ziyaret Güncellemeleri -> Müşterileri doğrudan Uygulamadan arayın, E-postayla gönderin -> Haritalarla Müşteri Adresi -> GPS Konumuna Dayalı Etkinlik Güncellemeleri -> Mobil CRM Android ve IOS'ta Çalışır ** Müşteri İletişimi -> Otomatik SMS ve E-posta Uyarıları -> Şablonlarla Toplu E-posta ve SMS -> Bulut Telefon Entegrasyonu -> Hizmeti Aramak İçin Tıklayın -> Ses formatında Arama Kayıtları -> Entegre E-posta, SMS ve Ses Cratio CRM'yi Seçmek İçin 5 Neden: * Ekonomik. CRM maliyetinden en az %50 tasarruf edin. * Gerekli tüm CRM Özellikleriyle kullanımı basit * Güvenli, Ölçeklenebilir ve Birinci Sınıf Bulut Çözümü * En İyi Destek ve özel Müşteri Başarı Ekibi * İşletmenize uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir Şirket Hakkında: Cratio Software, Chennai, Hindistan merkezli bir yazılım ürünü Geliştirme Şirketidir. Şirket, alana özel Mobil Satış CRM Yazılımını daha az zaman ve maliyetle sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Kurucu ekip, yazılım geliştirme ve ürünler konusunda 15 yılı aşkın tecrübeye sahip kişilerden oluşmaktadır.
SmartSearch
smartsearch.com
SmartSearch'ün misyonu, daha hızlı, daha iyi ve daha akıllı işe alım için Başvuru Sahibi Takibi (ATS), Tedarikçi Yönetimi (VMS), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve e-İmza gibi yenilikçi yazılım çözümleri aracılığıyla insan merkezli bir çalışma geleceği tasarlamaktır. Yetenek edinme çabalarınıza güçlü aday kaynak bulma ve işbirliği araçlarını getiren eksiksiz, çevik bir yazılım çözümüdür. SmartSearch, mevcut teknolojinizle ve benzersiz iş süreçlerinizle bütünleşerek evrak işlerini azaltır, tekrarlanan çabaları ortadan kaldırır, işe alım sürecini kolaylaştırır, işleri doldurma süresini kısaltır ve işe alma maliyetlerini düşürür.
Teamgate
teamgate.com
Teamgate, başarınıza güç katacak güce sahip, akıllı Satış CRM'sidir. Bir dizi akıllı entegre özellik ile donatılmıştır; Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier ve diğerleri gibi ödüllü Teamgate yazılımı, satış ekibinize işinizi organik olarak büyütmek için hem basitlik hem de güç sağlar. Teamgate, üst üste üç yıl boyunca uluslararası düzeyde tanındı ve olağanüstü müşteri hizmetleri ve desteği, kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle çok sayıda ödül aldı ve ayrıca Satış CRM yazılımı dünyasının liderleri arasında yer aldı.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük e-ticaret platformları için entegrasyon sorunsuzdur.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, potansiyel müşteri oluşturma araçlarını, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını belirlemek için analitikleri ve web sitesi dönüşümü ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi potansiyel müşteri yaratma ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanmış, dünya çapında lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. Serviceform Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi potansiyel müşteri yaratma araçlarını ve analiz araçlarını geliştirmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin bilinçli kararlar almasına ve işletmelerini öngörülebilir şekilde büyütmesine olanak sağlamak istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sağlıyoruz. • İhtiyacınız olan tek 6 web sitesi dönüştürme aracı: Chatbot, Canlı sohbet, Dinamik form, Konuşma açılış sayfası, Etkileşim sohbet robotu, Açılır pencere ve Kayan çubuk. • Yönetim araçları: Flex xRM, Ourly Toplantı planlayıcısı, Web sitesi analitiği ve Çerez banner'ı. • İletişim araçları: Sosyal gelen kutusu, E-posta ve SMS kampanya oluşturucu.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM, iş operasyonlarını kolaylaştırmak ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım sistemidir. Tall Emu CRM, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çok çeşitli özellikler ve avantajlar sunar. * İletişim Yönetimi: Tall Emu CRM, işletmelerin müşteriler, potansiyel müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere bağlantılarını tek bir merkezi platformda etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Kullanıcılar iletişim bilgilerine, iletişim geçmişine ve etkileşimlere kolayca erişebilir. * Satış Otomasyonu: CRM, potansiyel müşteri yönetimi, fırsat takibi ve satış tahmini gibi güçlü satış otomasyon araçları sunar. Bu, satış ekiplerinin potansiyel müşterilere öncelik vermesine, satış kanallarını takip etmesine ve büyüme fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur. * Pazarlama Otomasyonu: Tall Emu CRM, işletmelerin e-posta pazarlaması, sosyal medya entegrasyonu ve liderlik yetiştirme dahil olmak üzere pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Kullanıcılar, müşterilerle etkileşim kurmak ve dönüşümleri artırmak için kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri oluşturabilir. * Müşteri Hizmetleri: Yerleşik müşteri hizmetleri özellikleri sayesinde işletmeler müşteri sorgularını, destek taleplerini ve hizmet taleplerini verimli bir şekilde yönetebilir. CRM, sorunları çözmek ve olağanüstü müşteri desteği sunmak için birleşik bir platform sağlar. Faydalar: * Geliştirilmiş Verimlilik: Tall Emu CRM, iş süreçlerini kolaylaştırır, tekrarlanan görevleri otomatikleştirir ve manuel veri girişini ortadan kaldırarak verimliliğin ve üretkenliğin artmasına neden olur. MYOB ve Xero muhasebe yazılımıyla kusursuz entegrasyon, çift girişin olmaması ve hata olasılığının azalması anlamına gelir. * Gelişmiş Müşteri İlişkileri: İşletmeler, müşteri verilerini ve etkileşimlerini merkezileştirerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilir, daha güçlü ilişkiler kurabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir. * Artan Satış Geliri: CRM'nin satış otomasyonu yetenekleri, satış ekiplerinin potansiyel müşterilere öncelik vermesine, anlaşmaları daha hızlı kapatmasına ve gelir fırsatlarını en üst düzeye çıkararak satış performansının artmasına yardımcı olur. * Etkili Pazarlama Kampanyaları: Tall Emu CRM, işletmelere hedefli pazarlama kampanyaları oluşturma, kampanya performansını izleme ve yatırım getirisini ölçme yetkisi vererek daha etkili pazarlama stratejileri ve daha yüksek dönüşüm oranları sağlar.
Team365 CRM
team365.io
Team365 CRM nedir? Team365 CRM, her büyüklük ve türden işletmelerin ve endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılayan bulut tabanlı, entegre bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur. Dünya çapında 150.000'den fazla işletme, kalıcı müşteri ilişkileri kurmak ve ekip verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için Team365 CRM'yi kullanıyor. Telefon, e-posta, canlı sohbet ve yüz yüze toplantılara yönelik genişletilmiş desteğimiz, Team365 CRM'yi pazardaki en sıkı şekilde entegre edilmiş sistem haline getiriyor. Team365'in yapay zeka destekli satış asistanı yapay zeka, satış görevlileri için gelişmiş yorumlar, çözümler ve tahminler sağlar. Satış ekibiniz iş akışı otomasyonu, müşteri adayı puanlaması, gerçek zamanlı bildirimler ve yerleşik oyunlaştırmanın yardımıyla veri girmek yerine satış yapmaya daha fazla zaman ayırabilir. Temel özelliklerimiz şunları içerir: - Müşteri Adayı Yönetimi - İş Akışı Otomasyonu - Gelişmiş Analitik - Süreç Yönetimi - Pazarlama Otomasyonu - Boru Hattı Yönetimi Team365 CRM'yi kullanarak rutin satış, pazarlama ve destek işlevlerini otomatikleştirerek müşterilerinize odaklanmanız için daha fazla zaman tanır. Manuel veri girişini azaltmanıza, fazlalıkları ortadan kaldırmanıza ve genel sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olacak optimize edilmiş iş akışları oluşturun. Potansiyel gelire ilişkin doğru tahminlerle satış ekibinizin üretkenliğini hızlandırın ve satış kotalarınızı aşmak için üretkenlik oyunlarından yararlanın. Birden fazla para birimi ayarlayın, dönüşüm olasılığı yüksek potansiyel müşterilere ve anlaşmalara öncelik vermek için AI tahminlerini kullanın ve daha fazla potansiyel müşteriye dönüşüm sağlamak için web sitesi ziyaretçilerini izleyin. Pazarlama ve satış ekiplerinizi aynı sayfada buluşturun. Google Ads entegrasyonunu kullanarak yeni potansiyel müşteriler oluşturun, hedefli e-posta pazarlama kampanyaları yürütün ve reklam harcamalarını satış geliriyle karşılaştırın. Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Her kuruluşun, müşterilerinin verilerini korumak ile çalışanlarına işlerini yapma özgürlüğü vermek arasında doğru dengeyi kurması gerektiğinin bilincindeyiz. Team365 CRM bu iki gereksinimi de karşılamayı başarıyor.
Wice CRM
wice.de
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