CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

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Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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Oncourse CRM
tryoncourse.com
Yarının işletmeleri için sezgisel yazılım olan OnCourse, Zibtek ekibi tarafından oluşturulmuş bir Satış Otomasyon platformu ve CRM'dir.
Figpii
figpii.com
FigPii, sitenizdeki sorunlu alanları tespit etmenize ve çözümlerinizi test ederek dönüşümleri artırdığından emin olmanıza olanak tanıyan bir dönüşüm optimizasyon platformudur. Platform ısı haritalarını, oturum tekrar videolarını, çevrimiçi oylamayı ve AB testini içerir Daha Fazla Dönüşüm. Daha Yüksek Gelir. Daha İyi Müşteri Deneyimleri. Kullanıcı etkileşimlerinin tam resmini elde edin, müşteri hayal kırıklıklarını ortadan kaldırın, testleri başlatın ve web sitenizin kullanılmayan gelir potansiyelinin kilidini açın.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla teslimat açısından ekstra çaba harcıyoruz; ayrıca şirket içi deney ekiplerimiz, CRO'muz ve veri uzmanlarımız da hizmetinizde. Yetenekler: A/B testi: 41 veri noktasına sahip, piyasadaki gelişmiş segmentasyon motorlarından birini kullanarak denemeler oluşturun: web sitesi davranışı, trafik kaynağı, CRM verileri, GTM, hava durumu API'si vb. Gelişmiş raporlama: > Bayesian ve Frequentist istatistikleri > Sonuçları belirli hedeflere göre filtreleyin > Destekli dönüşümler veya doğrusal dağıtım > Kümülatif görünüm > Yalnızca ekibinizle önemli olanı paylaşın: pdf raporu > Tüm etkinlikleri takip edin Yerinde anketler: > Açılır pencereler veya widget'lar olarak tetiklenir > Kaydırıldığında, yüklendiğinde, çıkışta tetikleyiciler > Mantıksal dallanma > Çoklu seçim, benzersiz seçim, ızgara, NPS, CSAT, vb. > Segmentasyon davranışı > Müşteri Adayı Yakalama > Gelişmiş Raporlama Yer Paylaşımları > Çeşitli reklam öğelerini tetikleyin > Yaratıcı oluşturucu > çıkışta / yükte/ yükte Scroll Entegrasyonlar: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
Intandemly
intandemly.com
Hedef hesaplardan talep, katılım ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişiler, Süreçler ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonunu elde edersiniz 400'den fazla kuruluş, satış etkileşimini artırmak için Intandemly'ye güvenmiştir. SaaS tabanlı yazılım günümüzde 1 ile 10.000 kişi arasında değişen kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Tanımla: Intandemly, temsilciler için veri girişini ortadan kaldırırken tanımlamayı son derece kolaylaştıran bir Chrome Uzantısı sunar. Hesaplarınızı ve potansiyel müşterilerinizi araştırın, güncel iletişim verilerini alın ve bunları Potansiyel Müşteri modülüne aktarın. Beklenti: İçgörüler, hesap yönetimi, arama, e-posta otomasyonu ve daha fazlasını sunan dahili CRM'miz ile satışları artırın. Daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olmak için optimize edilmiş bir satış iş akışı oluşturun. Etkileşime geçin: Hesap hedef kitleleri oluşturun ve reklamlar, Linkedin, yeniden hedefleme doğrudan posta ve e-posta üzerinden oyunlar yürütün. Pazarlamayı kuruluşun geri kalanıyla uyumlu hale getirin ve müşterilere en kişiselleştirilmiş şekilde ulaşın.
Ramper
ramper.com.br
Tek eksiksiz B2B pazarlama ve satış platformu Ramper, potansiyel müşteri bulma (giden), pazarlama (gelen) ve B2B satışlarını (CRM) entegre eden bir platform aracılığıyla şirketinizin daha fazla potansiyel müşteri oluşturmasına ve etkileşime geçmesine, bunları satışa dönüştürmesine ve geliri artırmasına yardımcı olur.
Setupad
setupad.com
Setupad, yayıncıların esnek çözümler ve sektör uzmanlığıyla reklam gelirini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir para kazanma platformudur. Google Sertifikalı Yayıncı İş Ortağı (GCPP) ve Ön Teklif üyesi olan Setupad, her türden yayıncı için güvenilir, yüksek performanslı seçenekler sunar. Self Servis platformu, uygulamalı yayıncıların BT desteği olmadan Ön Teklif ayarlarını bağımsız olarak yönetmelerine olanak tanırken, Setupad Teklif Veren, rekabeti ve geliri artırmak için premium talep kaynaklarını entegre ederek mevcut reklam yığınlarına eklenebiliyor. Tamamen yönetilen bir deneyim arayanlar için Yönetilen Ön Teklif, Setupad'ın uzman ekibi tarafından yönetilen uçtan uca optimizasyon sağlar. Yayıncılar, Setupad'ın çeşitli teklifleri sayesinde para kazanma stratejilerini etkili ve güvenli bir şekilde ölçeklendirebilir.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yönetin 3. Doğru potansiyel müşterileri doğru satış yöneticilerine atayın ve faaliyetlerini takip edin 4. Potansiyel müşterilerle e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kurun 5. Satışları kişi bazında ayrıntılı olarak alın raporlama ve gelecekteki gelir potansiyeli 6. Birkaç tıklamayla Teklifleri, Faturaları, Satış Siparişlerini gönderin 7. Ve satış iş akışınızı basitleştirecek daha birçok şey...
Quiverflow
quiverflow.com
İhtiyacınız Olan Her Şey, Hepsi Bir Arada Daha fazla potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmek için güçlü CRM, iş akışı otomasyonu ve e-posta + SMS pazarlama araçlarımızla işinizi büyütün.
Insale CRM
insale.io
Ekibiniz için basit, akıllı ve kolay Satış CRM'si. Satış süreçlerini yönetmek keyifli bir deneyime dönüşür ve satış ekibinizin sürece aşık olmasını sağlar.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, VSE'ler/KOBİ'ler için oluşturulmuş bir çevrimiçi yönetim yazılımıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan, kullanımı kolay yönetim çözümüyle zamandan tasarruf edin: faturalama, satış yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, envanter yönetimi.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix, işletmelerin müşteri ve çalışan etkileşimlerini otomatikleştirme ve kolaylaştırma biçiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış, birleşik düşük kodlu toplam deneyim platformunun önde gelen küresel sağlayıcısıdır. CloudOffix'in özelleştirme özgürlüğüne ve otomasyonun gücüne dayanan platformu, kuruluşların iş akışlarını dijitalleştirmesine, deneyimleri geliştirmesine ve ticari ve operasyonel ekipler arasında verimliliği artırmasına olanak tanır. CloudOffix'in temelinde, kapsamlı Müşteri Deneyimi (CX) ve Çalışan Deneyimi (EX) uygulamalarıyla birlikte düşük kodlu Uygulama Oluşturucumuz bulunur. Bu araçlar, müşterilerimize, kullanıma hazır şablonlar ve bağlayıcılardan oluşan bir evrenden yararlanarak özel uygulamaları zahmetsizce oluşturma olanağı sağlar. Bu, işbirliğini ve otomasyonu geliştirerek işletmelerin pazar değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ve operasyonları verimli bir şekilde ölçeklendirmesine olanak tanır. CloudOffix'in gerçek ilgiye olan bağlılığı, ticari işlemler yerine samimi ilişkilere öncelik veren yaklaşımımızı tanımlar. CloudOffix, müşterilerle ve iş ortaklarıyla şeffaf bir şekilde iletişim kurar, her kuruluşun benzersizliğine saygı duyan özel değer sunmak için dinler ve uyum sağlar. CloudOffix yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil aynı zamanda inovasyon ortağıdır. CloudOffix'in hepsi bir arada platformuyla dünya çapındaki şirketler Satış, Pazarlama, İK, CRM, Proje Yönetimi, E-Ticaret, İşbirliği, Faturalama ve Yardım Masasını tek bir entegre çözümden yönetebilir. Bu, birden fazla farklı sisteme olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve üretkenliği artırır. Dünya çapında güvenilen CloudOffix, kurduğumuz güçlü ve sürdürülebilir ilişkilerin de gösterdiği gibi, kendini müşteri başarısına adamıştır. CloudOffix'in güçlü iş ortakları ağı ve küresel varlığı, evrensel çekiciliğe sahip yerelleştirilmiş çözümler sunmamıza olanak tanıyarak, her müşterinin özel destek ve başarılı olmak için gerekli kaynakları almasını sağlar. CloudOffix ile işletmeler daha azıyla daha fazlasını elde etme çevikliğini, araçlarını ve özgürlüğünü kazanır, toplam deneyim yönetimini geliştirir ve operasyonel mükemmelliği sağlar.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye, işinizi büyütmenize yardımcı olacak güçlü bir platform sağlamak için CRM ve pazarlama araçlarını kolaylaştırır. Bir pazarlama otomasyon platformu olarak Beetle Eye ile şunları yapabilirsiniz: * E-posta pazarlama kampanyalarını otomatikleştirin * Kişiselleştirilmiş e-posta şablonları oluşturun * A/B bölünmüş testi * Kampanya varlıklarını barındırın * E-posta aboneliklerini yönetin * Anketler yapın, dağıtın ve analiz edin * Müşteri etkileşimini takip edin Beetle Eye CRM işlevlerinden bazıları şunlardır: * Potansiyel müşteri kaynaklarını bir araya getirin * Potansiyel müşterileri yönetin ve nitelendirin * Potansiyel müşteri listeleri ve segmentler oluşturun 8 Tetiklenen satış yanıtlarını gönderin * Gelişmiş potansiyel müşteri verilerini kaydedin * Özel veri modellemeden yararlanın
Venntive
venntive.com
Venntive entegre pazarlama, satış ve müşteri başarısı platformu sunar.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram, iş ekiplerinin işbirliği yapmasına, görevleri, müşteri ilişkilerini ve satışları yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bulut tabanlı bir araçtır. Anında dağıtım, kullanımı son derece kolay arayüz, web, Android ve iOS uygulamaları, sıfır yönetim ve makul fiyatlandırma ile her büyüklükteki işletme için ideal iş aracıdır.
Taskeo
taskeo.co
Taskeo'nun Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü, şirketinizdeki kişileri yönetmeyi kolaylaştırır ve daha başarılı anlaşmalar yapmanıza yardımcı olur. Gelişmiş işlevleri sayesinde artık en iyi gelir kaynaklarınıza odaklanabilirsiniz. Taskeo'nun CRM'si, ekibinizin seveceği tüm standart özelliklerle birlikte gelir, harici araçlarla entegre olur ve özellikle Taskeo'nun e-posta pazarlama çözümüyle iyi bir şekilde eşleşir.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
Size gerçekten zaman kazandıran bir CRM. SpinOffice ile tüm e-postalarınız, iş bağlantılarınız, randevularınız, görevleriniz, projeleriniz, klasörleriniz, belgeleriniz, dosyalarınız ve notlarınız için merkezi bir nokta yaratırsınız. Ne üzerinde çalışıyor olursanız olun, görev ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, SpinOffice işlerinizi halletmeyi son derece kolaylaştırır. Ve en iyisi, veritabanındaki tüm bilgileri meslektaşlarınızla paylaşırsınız. Bu, SpinOffice CRM'yi küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyi ekip uygulaması haline getirir. SpinOffice CRM, macOS, Windows PC ve mobil cihazlarda (iOS ve android) mevcuttur.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, Telefon işlevselliği sağlayan bir yazılımdır ve tüm yeni müşteriler için standart modül olarak Sanal PBX Telefon Sistemi sağlayan piyasadaki tek CRM'dir.
ShootQ
shootq.com
ShootQ, Profesyonel fotoğrafçılar, kameramanlar, düğün sektörü profesyonelleri ve daha birçok yaratıcı tür de dahil olmak üzere yaratıcı kişilere yönelik bulut tabanlı bir CRM sistemidir. Bu platform, kişileri, tüm işlerinizi yönetmenize, teklifler, sözleşmeler göndermenize, takviminizi takip etmenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com, Dijital Pazarlama Ajansları için özel olarak tasarlanmıştır. SEO, ppc, web tasarımı ve geliştirme ile diğer projelerinizi yönetebileceğiniz, satışları, müşteri ilişkileri faturalarını ve faturalandırmalarını ve genel desteği yönetebileceğiniz hepsi bir arada platform sunar.
Second CRM
secondcrm.com
Second CRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, internet ve mobil teknolojilerini kullanarak iş operasyonlarını otomatikleştirerek karlı hale getirmek için tasarlanmış, ödüllü bir iş otomasyonu çözümüdür. İkinci CRM, satış ve pazarlamayı, müşteri desteğini ve operasyonları iyileştirmeye odaklanır. İkinci CRM esnek, uygun maliyetli ve kullanımı kolay bir uygulama sunarak çoğu iş ortamına kolayca uyum sağlar. İkinci CRM, satış, pazarlama, destek ve arka uç operasyonlarındaki müşteri etkileşimlerinin tek bir görünümünü sağlar. İkinci CRM iş yükünü azaltır ve büyümeyi hızlandırırken şirketlerin enerjilerinin %100'ünü önemli olana, yani Müşterilere odaklamalarına olanak tanır.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss, ev hizmetleri, perakende, otomotiv, emlak, profesyonel hizmetler ve daha fazlasını içeren sektörlerdeki yerel işletmelere yönelik hepsi bir arada satış, pazarlama, iletişim ve otomasyon yazılım platformudur. SalesBoss, Satış, Pazarlama, SMS, E-posta, Aramalar, Takvim, Web Sohbeti, Gelen Kutusu, Boru Hattı, İncelemeler, Ödemeler, Web Siteleri, Huniler ve Otomasyonun gücünü yapay zeka destekli tek bir çözümde birleştirir. Salesboss, potansiyel müşteri yakalama ve yetiştirmeden anlaşma kapatma ve müşteriyi elde tutmaya kadar tüm satış hattınızı kullanımı kolay tek bir platformda yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca yerleşik otomasyon özellikleri, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Yerel İşletmeler verilerini düzenleyebilir, daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir, güçlü satış hatları oluşturabilir ve daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlayabilir.
Ploomes
ploomes.com
Ploomes, CRM, süreç otomasyonu ve teklif oluşturmayı birleştiren ilk platformdur. Satış elemanının çalışma ortamını birleştirerek ve müşterilerin 360 derecelik bir görünümünü sağlayarak, oluşturulan müşteri adayından dönüşüme ve sadakate kadar tüm ticari operasyonun kontrolüne sahip olun. Daha geleneksel CRM'lerin sağlamlığını ve daha basit CRM'lerin uygulama, kullanım ve bakım kolaylığını birleştirerek pazar boşluğunu dolduruyoruz. Bu konumlandırmayla Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura ve Unimed gibi müşterilere hizmet veren en büyük Latin Amerika CRM şirketi haline geldik.
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kullanımı kolay, hepsi bir arada bir satış CRM'sidir. Pepper Cloud CRM, potansiyel müşterileri, satış fırsatlarını, müşteri etkileşimini ve gelir tahminini sorunsuz bir şekilde yöneterek KOBİ'lere yardımcı olur. Pepper Cloud, WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp ve diğer birçok araçla tamamen entegredir. Pepper Cloud ile satış verilerinizi birden fazla excel sayfasında, telefon mesajında veya e-postada yönetmeniz gerekmez. CRM size satışlarınızı ve müşterilerinizi yönetebileceğiniz tek bir platform sunar.
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com, satış sürecinizi yönetmek ve müşteri verilerinizi düzenlemek için kullanılan bir Satış CRM Yazılımıdır. Sıfır öğrenme eğrisi, ucuz ve ölçeklenebilir. Onpipeline, doğru anlaşmalara odaklanmanıza gerçekten yardımcı olan basit bir arayüz sunar. Hiçbir fırsatı kaçırmamak ve daha kısa sürede daha fazla satış sağlamak için tasarlanmış araçlar. Google veya Microsoft takvimleri, mailchimp, Quickbooks ve daha fazlasıyla yerel entegrasyonları içerir. Ayrıca güçlü bir API, web kancaları ve harici uygulamalarınızı entegre etmek için widget'lar oluşturma yeteneği içerir.
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy, satışlarınızı, görevlerinizi, müşterilerinizi ve daha fazlasını dünyanın her yerinden yönetmek için birden fazla cihazda kullanılabilen merkezi bir CRM çözümüdür.
Moovago
moovago.com
Moovago, organizasyonu ve müşteri takibini geliştirmek için basit bir çözüm sunuyor. Uygulama satış elemanlarının kullandığı araçları bir araya getiriyor.
Markate
markate.com
Markate.com: Ev Hizmetleri Sağlayıcıları için güçlü CRM, İş Yönetimi ve Pazarlama Otomasyonu araçları Markate uygulaması uygun fiyatlı, mobil kullanıma hazır, kullanımı kolay, uçtan uca bir yönetim çözümü arayan her hizmet işletmesi için idealdir. Markate'in işletmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin. * Markate ile Sizin İşiniz, Sizin Yolunuz Markate, iş hedeflerinize ulaşmak için birlikte çalışarak sizinle ortak çalışır. * Verimlilik için Operasyonlarınızı Kolaylaştırın Evrak işlerini azaltmak, süreçleri otomatikleştirmek ve zamanınızı boşa çıkarmak için tasarlandı. * İhtiyaçlarınıza Uygun Ekonomik, Esnek Çözümler Küçük işletmeleri güçlendirmek, masrafları en aza indirirken daha verimli çalışmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. * Zamanı, Kaynakları ve Karı En Üst Düzeye Çıkarın İşletmenizi gerçekten ileriye taşıyan şeylere odaklanabilmeniz için operasyonlarınızı basitleştirmek için burada. * Müşterileri Ömür Boyu Tutun Başarılı işinizin çok önemli bir yönü olan müşteriyi elde tutmayı artırmak için tasarlanmış pazarlama araçlarıyla donatılmıştır.
FunnelMaker
funnelmaker.com
Funnel Maker, küçük işletmelere yönelik yüzlerce CRM, iletişim, satış ve pazarlama yazılım aracını tek bir oturum açma işlemiyle sunar.
Upnify CRM
upnify.com
Upnify CRM, profesyonel satış görevlileri tarafından tasarlanmış bir satış sistemidir. Upnify'ın otomatik araçları ve raporları sayesinde, satış yöneticilerinin takipler, çağrılar, ziyaretler gibi faaliyetlerini kontrol ederek yanıt hızınızı artırabilecek ve takip kalıplarınızı güçlendirebileceksiniz. , video konferanslar, fiyat teklifleri, e-postalar, WhatsApp, sms vb. Unify CRM ile satış sürecinizin kontrolünü elinize alın ve daha fazla satış yapın.
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace, işletme yöneticilerinin işlerini yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olacak dijital araçlar ve uygulamalar için alışveriş yapmalarına olanak sağlamak üzere mevcut en iyi yazılım şirketleriyle ortaklık kurar. Satın almanın ardından araçlara doğrudan Qebot Platformu üzerinden erişilebiliyor. İşletmenizin tamamını yönetmek için tek bir giriş. Mevcut teklifler: -Web sitesi oluşturucu -Sosyal medya yöneticisi -Dizin listeleme yöneticisi -İnceleme/itibar yöneticisi -E-posta pazarlama yöneticisi -Bulut depolama -CRM -Reklam kampanyası yöneticisi -İçerik Pazarlama
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud, mikro ve küçük işletme sahipleri için muhasebe (BI) içeren bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve raporlama bölümü ile entegre edilmiş bir bulut işletme yönetimi yazılımıdır (ERP).
Barantum
barantum.com
Barantum, kişisel asistan olarak satış görevlilerine günlük yaşamlarında yardımcı olmak için tasarlanmış, saha satış ekiplerine yönelik önde gelen Bulut CRM Endonezya'sıdır. Bunu, satış ekibiniz için, hareket halindeyken satışı daha verimli hale getirmek üzere tasarlanmış bir Siri olarak düşünün.
Simpleview
simpleviewinc.com
Granicus'un bir parçası olan Simpleview, CRM, CMS, web sitesi tasarımı, dijital pazarlama hizmetleri ve kongre büroları, mekanlar, turizm kurulları, destinasyon pazarlama organizasyonları (DMO'lar) ve turistik mekanlara yönelik veri öngörüleri alanında dünya çapında lider bir sağlayıcıdır. Şirket, küçük kasabalar, dünya başkentleri, en iyi toplantı yerleri ve birden fazla kıtadaki ülkeler de dahil olmak üzere her boyuttaki müşteriye hizmet veren dünya çapında personel istihdam etmektedir.
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog, Satış Etkinleştirme avantajlarının tamamının bir araya toplandığı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) çözümüdür. Rolldog, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olurken, gelirleri artırmaya, satışları ve pazarlama etkinliğini artırmaya yardımcı olmak için olası satışları ve fırsatları proaktif bir şekilde izleyip puanlıyor. Rolldog ayrıca halihazırda bir CRM çalıştıran şirketlerin fırsatları nitelendirme, yönetme, puanlama ve kapatma yöntemlerini büyük ölçüde iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Potansiyel Müşteri ve Fırsat Yönetimi modülü de dahil olmak üzere CRM ile ilgili bir çözüm paketi sunmaktadır - bunların tümü her biri için özel olarak yapılandırılabilir iş ve onların ihtiyaçları. Bizi gerçekten farklı kılan, Rolldog'un "öncülükten kapanışa" kadar fırsatları değerlendirmeye ve yönetmeye yardımcı olma yeteneğidir.
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk, her satış organizasyonunun satış sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, anlaşmaları kapatmak için daha fazla zaman ve enerji sağlayan bir CRM ve potansiyel müşteri arama aracıdır. Satış uzmanları ve satış ekibine sahip kuruluşlar için oluşturulmuş bir araçtır. Tapdesk, yapay zeka tarafından desteklenmektedir ve Makine öğrenimi algoritmamız, üretkenliğinizi artırmak ve israfı azaltmak için size ilgili verileri sağlar. Kullanıcıların karar vericileri ve potansiyel müşterileri birden fazla kritere göre bulmasına olanak tanıyan benzersiz bir arama yeteneğimiz var.
Livespace
livespace.io
Bir sonraki nesil. Görev ve satış otomasyonu ile B2B süreç odaklı CRM - Livespace, profesyoneller için bilenler tarafından oluşturulmuş, sezgisel ve uyarlanabilir, bulut tabanlı bir CRM platformudur. Satış sürecinizi kolaylaştırın, hedefler belirleyin ve tüm müşteri bilgilerinizi güncel tutun. Uyarlanabilir potansiyel müşteri puanlama sistemi ve otomatik satış süreçlerini kullanan Livespace kullanıcıları, her potansiyel müşteriden en fazla kazancı elde edebilir. Sorunsuz entegrasyon için açık API'sinin yanı sıra mobil/tablet erişimiyle Livespace, kullanıcılarına öncelik verme ve zamanı önemli olan yerde geçirme olanağı tanır.
Karma CRM
karmacrm.com
karmaCRM, netlik ve verimlilik yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmaya yönelik tamamen özelleştirilebilir bir çözümdür
Soffront
soffront.com
Soffront, ödüllü bir CRM ve pazarlama platformunun yanı sıra tam olarak yönetilen pazarlama hizmetleri sunar. Soffront, 25 yılı aşkın bir süredir binlerce işletmenin markasını oluşturmasına, daha fazla potansiyel müşteri elde etmesine ve daha fazla satış gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Soffront, müşterilere kendi genişletilmiş ekipleri gibi çalışan uzman bir pazarlama ekibine erişim olanağı sağlar. Sunulan yönetilen pazarlama hizmetleri arasında web sitesi tasarımı, SEO, dijital reklamcılık ve sosyal pazarlama hizmetleri yer alır. Soffront platformu tamamen web tabanlıdır, hiçbir şey yüklemeye gerek yoktur ve potansiyel müşteri yönetimi, e-posta ve sosyal pazarlama, itibar yönetimi, satış araştırması ve tahmini, müşteri hizmetleri ve daha fazlasını içerir. Platform, programlamak veya harici BT bilgisine ihtiyaç duymak yerine sürükle ve bırak araçlarıyla yapılandırılabilir.
CentralStationCRM
centralstationcrm.com
KOBİ'ler ve küçük ekipler için mükemmel müşteri ilişkileri yönetimi aracı. Kullanıcı dostu, web tabanlı ve 60 saniyede başlamaya hazır. Hiçbir yükümlülük içermeyen 30 günlük ücretsiz deneme için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.
Zixflow
zixflow.com
Yapay zeka ile müşterileri yönetmenin, onlarla etkileşime geçmenin ve elde tutmanın yeni yolu Hepsi bir arada çalışma alanıyla başarıyı artırın. Kendi CRM'nizi, iş akışı otomasyonunuzu ve e-posta, SMS veya WhatsApp aracılığıyla etkileşiminizi oluşturun.
Teamgate
teamgate.com
Teamgate, başarınıza güç katacak güce sahip, akıllı Satış CRM'sidir. Bir dizi akıllı entegre özellik ile donatılmıştır; Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier ve diğerleri gibi ödüllü Teamgate yazılımı, satış ekibinize işinizi organik olarak büyütmek için hem basitlik hem de güç sağlar. Teamgate, üst üste üç yıl boyunca uluslararası düzeyde tanındı ve olağanüstü müşteri hizmetleri ve desteği, kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle çok sayıda ödül aldı ve ayrıca Satış CRM yazılımı dünyasının liderleri arasında yer aldı.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük e-ticaret platformları için entegrasyon sorunsuzdur.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, potansiyel müşteri oluşturma araçlarını, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını belirlemek için analitikleri ve web sitesi dönüşümü ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi potansiyel müşteri yaratma ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanmış, dünya çapında lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. Serviceform Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi potansiyel müşteri yaratma araçlarını ve analiz araçlarını geliştirmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin bilinçli kararlar almasına ve işletmelerini öngörülebilir şekilde büyütmesine olanak sağlamak istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sağlıyoruz. • İhtiyacınız olan tek 6 web sitesi dönüştürme aracı: Chatbot, Canlı sohbet, Dinamik form, Konuşma açılış sayfası, Etkileşim sohbet robotu, Açılır pencere ve Kayan çubuk. • Yönetim araçları: Flex xRM, Ourly Toplantı planlayıcısı, Web sitesi analitiği ve Çerez banner'ı. • İletişim araçları: Sosyal gelen kutusu, E-posta ve SMS kampanya oluşturucu.
SmartSearch
smartsearch.com
SmartSearch'ün misyonu, daha hızlı, daha iyi ve daha akıllı işe alım için Başvuru Sahibi Takibi (ATS), Tedarikçi Yönetimi (VMS), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve e-İmza gibi yenilikçi yazılım çözümleri aracılığıyla insan merkezli bir çalışma geleceği tasarlamaktır. Yetenek edinme çabalarınıza güçlü aday kaynak bulma ve işbirliği araçlarını getiren eksiksiz, çevik bir yazılım çözümüdür. SmartSearch, mevcut teknolojinizle ve benzersiz iş süreçlerinizle bütünleşerek evrak işlerini azaltır, tekrarlanan çabaları ortadan kaldırır, işe alım sürecini kolaylaştırır, işleri doldurma süresini kısaltır ve işe alma maliyetlerini düşürür.
CrmOne
crmone.com
Merkezi bir CRM sisteminin olmaması, veri organizasyonunun bozulmasına, etkisiz iletişime, kaçırılan satış fırsatlarına ve sınırlı müşteri içgörülerine neden olabilir. Birçok küçük ve orta ölçekli şirket, farklı temel özelliklere veya birden fazla aboneliğe yüksek bedeller ödemeden müşteri ilişkilerini yönetmekte zorluk çekiyor. Ancak bu şekilde olmak zorunda değildir. CrmOne ile işletmeler, bütçelerini zorlamadan satış ve pazarlama için ihtiyaç duyabilecekleri hiçbir özellikten ödün vermeden müşteri ilişkilerini tek bir yerden yönetebilecekleri kusursuz bir çözümle kendilerini güçlendirebilirler. CrmOne, müşteri adayı yönetimi ve satış hattı takibinden müşteri desteği ve analitiğine kadar çeşitli sektörlerdeki işletmelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için çok yönlü bir araç seti sunar. CrmOne, dünya çapında 4000'den fazla yeni girişime, büyüyen işletmeye ve işletmeye güç veren, mükemmellik ve yeniliğe olan bağlılığını gösteren zengin bir geçmişe sahiptir.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM, iş operasyonlarını kolaylaştırmak ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım sistemidir. Tall Emu CRM, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çok çeşitli özellikler ve avantajlar sunar. * İletişim Yönetimi: Tall Emu CRM, işletmelerin müşteriler, potansiyel müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere bağlantılarını tek bir merkezi platformda etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Kullanıcılar iletişim bilgilerine, iletişim geçmişine ve etkileşimlere kolayca erişebilir. * Satış Otomasyonu: CRM, potansiyel müşteri yönetimi, fırsat takibi ve satış tahmini gibi güçlü satış otomasyon araçları sunar. Bu, satış ekiplerinin potansiyel müşterilere öncelik vermesine, satış kanallarını takip etmesine ve büyüme fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur. * Pazarlama Otomasyonu: Tall Emu CRM, işletmelerin e-posta pazarlaması, sosyal medya entegrasyonu ve liderlik yetiştirme dahil olmak üzere pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Kullanıcılar, müşterilerle etkileşim kurmak ve dönüşümleri artırmak için kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri oluşturabilir. * Müşteri Hizmetleri: Yerleşik müşteri hizmetleri özellikleri sayesinde işletmeler müşteri sorgularını, destek taleplerini ve hizmet taleplerini verimli bir şekilde yönetebilir. CRM, sorunları çözmek ve olağanüstü müşteri desteği sunmak için birleşik bir platform sağlar. Faydalar: * Geliştirilmiş Verimlilik: Tall Emu CRM, iş süreçlerini kolaylaştırır, tekrarlanan görevleri otomatikleştirir ve manuel veri girişini ortadan kaldırarak verimliliğin ve üretkenliğin artmasına neden olur. MYOB ve Xero muhasebe yazılımıyla kusursuz entegrasyon, çift girişin olmaması ve hata olasılığının azalması anlamına gelir. * Gelişmiş Müşteri İlişkileri: İşletmeler, müşteri verilerini ve etkileşimlerini merkezileştirerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilir, daha güçlü ilişkiler kurabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir. * Artan Satış Geliri: CRM'nin satış otomasyonu yetenekleri, satış ekiplerinin potansiyel müşterilere öncelik vermesine, anlaşmaları daha hızlı kapatmasına ve gelir fırsatlarını en üst düzeye çıkararak satış performansının artmasına yardımcı olur. * Etkili Pazarlama Kampanyaları: Tall Emu CRM, işletmelere hedefli pazarlama kampanyaları oluşturma, kampanya performansını izleme ve yatırım getirisini ölçme yetkisi vererek daha etkili pazarlama stratejileri ve daha yüksek dönüşüm oranları sağlar.
Team365 CRM
team365.io
Team365 CRM nedir? Team365 CRM, her büyüklük ve türden işletmelerin ve endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılayan bulut tabanlı, entegre bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur. Dünya çapında 150.000'den fazla işletme, kalıcı müşteri ilişkileri kurmak ve ekip verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için Team365 CRM'yi kullanıyor. Telefon, e-posta, canlı sohbet ve yüz yüze toplantılara yönelik genişletilmiş desteğimiz, Team365 CRM'yi pazardaki en sıkı şekilde entegre edilmiş sistem haline getiriyor. Team365'in yapay zeka destekli satış asistanı yapay zeka, satış görevlileri için gelişmiş yorumlar, çözümler ve tahminler sağlar. Satış ekibiniz iş akışı otomasyonu, müşteri adayı puanlaması, gerçek zamanlı bildirimler ve yerleşik oyunlaştırmanın yardımıyla veri girmek yerine satış yapmaya daha fazla zaman ayırabilir. Temel özelliklerimiz şunları içerir: - Müşteri Adayı Yönetimi - İş Akışı Otomasyonu - Gelişmiş Analitik - Süreç Yönetimi - Pazarlama Otomasyonu - Boru Hattı Yönetimi Team365 CRM'yi kullanarak rutin satış, pazarlama ve destek işlevlerini otomatikleştirerek müşterilerinize odaklanmanız için daha fazla zaman tanır. Manuel veri girişini azaltmanıza, fazlalıkları ortadan kaldırmanıza ve genel sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olacak optimize edilmiş iş akışları oluşturun. Potansiyel gelire ilişkin doğru tahminlerle satış ekibinizin üretkenliğini hızlandırın ve satış kotalarınızı aşmak için üretkenlik oyunlarından yararlanın. Birden fazla para birimi ayarlayın, dönüşüm olasılığı yüksek potansiyel müşterilere ve anlaşmalara öncelik vermek için AI tahminlerini kullanın ve daha fazla potansiyel müşteriye dönüşüm sağlamak için web sitesi ziyaretçilerini izleyin. Pazarlama ve satış ekiplerinizi aynı sayfada buluşturun. Google Ads entegrasyonunu kullanarak yeni potansiyel müşteriler oluşturun, hedefli e-posta pazarlama kampanyaları yürütün ve reklam harcamalarını satış geliriyle karşılaştırın. Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Her kuruluşun, müşterilerinin verilerini korumak ile çalışanlarına işlerini yapma özgürlüğü vermek arasında doğru dengeyi kurması gerektiğinin bilincindeyiz. Team365 CRM bu iki gereksinimi de karşılamayı başarıyor.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM yazılımı, lojistik şirketlerinin (navlun komisyoncuları, 3PL'ler) yeni nakliyeci ilişkileri geliştirmesine yardımcı olur. Salesdash, lojistikteki satış ekiplerinin satışları ve geliri artırmak için satış süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eski bir nakliye komisyoncusu satış lideri tarafından, nakliye komisyoncuları için tasarlandı. Ürün, danışmacı satış yaklaşımını benimseyen, daha geniş bir iletişim listesine sahip olan, kaçırılan takipleri engellemesi gereken, ayrıntı odaklı olmaya çabalayan, birden fazla temas noktası gerektiren daha uzun bir anlaşma döngüsüne sahip olabilen ve tutarlı bir destek sağlayanlar için en uygunudur. Müşterilerin önünde kalmak için. Görev yönetimi, iletişim yönetimi, boru hattı yönetimi ve özel raporlama, Salesdash'in temel bileşenleridir. Alanları özelleştirmek, ekip üyelerinizi eklemek ve potansiyel müşterileri bir e-tablodan içe aktarmak için yapılan uygulamaların tümü birkaç dakika içinde yapılabilir. E-posta ve takvime yönelik Gmail ve Outlook entegrasyonlarıyla potansiyel müşterilerinizle ve potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin. Salesdash'ten kişilerinize e-posta gönderin, e-posta şablonları oluşturun, açılışları izleyin ve otomatik sıralar gönderin. Yardım öncesinde araştırma yapanlar için şirket web sitelerine, şirket LinkedIn sayfalarına ve kişisel LinkedIn sayfalarına kolayca erişin. Salesdash, günümüzün görevlerini ve gecikmiş görevleri önünüzde tutan görev yönetim sistemimiz ile kaçırılan takiplerin önüne geçer. Salesdash ayrıca takip ayarlamayı unuttuğunuz potansiyel müşteriler için görevler önerir ve sistem bunları, satış sürecinizde daha ileride olabilecek potansiyel müşteriler için göstergelere göre sıralar. Salesdash hakkındaki geri bildirimler, CRM'nin nakliye komisyoncularına yönelik olarak tasarlanmış diğer sağlayıcılarla karşılaştırıldığında daha ince, daha kullanıcı dostu bir CRM olduğu yönündedir.
Kinabase
kinabase.com
Kinabase, hızla büyüyen ekiplerin güvendiği, iş bilgilerinizi, süreçlerinizi ve daha fazlasını yönetmenin daha akıllı bir yoludur. Karmaşıklığı kolayca yönetin Şirketlerden ve kişilerden süreçlere, satış siparişlerine ve altyapıya kadar Kinabase, kuruluşunuz genelinde olup bitenleri takip etmenize olanak tanır. Hızı ve verimliliği artırın İhtiyaç duyduğunuz bilgileri parmaklarınızın ucuna getirin. Verimliliği artırın, riski azaltın ve ihtiyacınız olan bilgileri daha hızlı bulun. Birden fazla veri aracını kullanımı kolay tek bir sistemde birleştirin. Esnekliğin gücünü kazanın Kinabase, düşünce hızında hareket etmenizi sağlayan benzersiz ve akıllı bir veri yapısına sahiptir. Geleneksel CRM ve ERP sistemlerinin katılığı olmadan. İnsanlardan süreçlere ve mükemmelliğe kadar Kinabase, sizin için önemli olan bilgileri yönetecek şekilde kolayca yapılandırılabilir. Üretimden işe alıma ve danışmanlığa kadar çok çeşitli amaçlar için uyarlanabilir ve etkilidir.
Inperium
inperium.com
Inperium Sell mükemmel dengelenmiş bir satış CRM'sidir. İşletmenizi ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğunuz özellikleri, yolunuza çıkacak gereksiz karmaşıklık olmadan, geleneksel CRM'lerin maliyetinin çok altında bir maliyetle elde edersiniz. Inperium Sell, satış ekiplerinizin karmaşık menüler ve arayüzlerle uğraşmak yerine satış fırsatlarına odaklanmasını sağlar. Mevcut BT ekosisteminize kolayca entegre olan bir çözümle satış sürecinizi düzenleyin, tam işlem hattı şeffaflığının keyfini çıkarın, müşteri iletişim kanallarını birleştirin ve fiyat teklifi, faturalandırma ve faturalandırmayı otomatikleştirerek hızlı değer elde etme süresi ve sürdürülebilir yatırım getirisi sağlayın.
Coretal
coretal.co
Coretal ile zamandan, paradan ve hayal kırıklığından tasarruf etmenize yardımcı oluyoruz. Temel iş yönetimi platformuyla süreçlerinizi kolaylaştırın. Coretal - coretal.co - işinizi yürütebileceğiniz yenilikçi hepsi bir arada platformdur; proje yönetimi, faturalandırma, teklifler, CRM, destek ve biletleme, takvim, planlama ve çok daha fazlasını içerir. Temel iş ihtiyaçlarınız için başvurulacak platformu oluşturuyoruz. Zamandan, paradan ve stresten tasarruf etmenizi sağlar. Kontrol panelimiz ve widget'larımız sayesinde işletmenize her zaman genel bir bakış elde edin. Panolar - Esnek. Özelleştirilebilir. Güçlü. Panoları istediğiniz gibi oluşturun, kurun ve yönetin. Süreçleri takip etmek için Görev Panoları, proje Panoları, Panolar. Personeli yönetmek için kurullar. Herhangi bir çözüm veya sorun için panolar. Panoları projelere bağlayın. Bağımsız kurullara sahip olun. Gerçekten seçim sizin Projeler - Özetler, görevler, zaman çizelgeleri, zaman takibi, konuşmalar, kararlar, faturalar, teklifler ve sözleşmelerle birlikte projeleri tek bir yerden takip edin. Faturalar - Fatura özelliğimizi kullanarak gönderin, takip edin ve ödeme alın. Kişiler - Kişileri kaydedin ve onlarla olan etkileşiminizi ve iletişimlerinizi takip edin.
Composity
composity.com
Composity, özellikle KOBİ'ler için tasarlanmış, Satış ve Pazarlama araçlarıyla genişletilmiş bulut tabanlı bir ERP çözümüdür. Kuruluşun iç ve dış iş süreçlerinin (Muhasebe, Envanter Yönetimi, Faturalama Sistemi, Doküman Yönetimi, Kurumsal Web Sitesi ve e-Ticaret, CRM, Müşteri Tabanı Organizasyonu ve Rapor Oluşturucu) tüm yönlerini yöneten "hazır" bir yazılım çözümüdür. .
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC, son derece rekabetçi fiyatlandırmayla eksiksiz bir CRM platformu sunar; pazarlama otomasyonu, satış gücü otomasyonu, hizmet yönetimi, genişletilebilir platform ve endüstri CRM çözümleri ve daha fazlasını kapsayan iş uygulamaları içerir. CloudCC, sizin için yapabileceğimiz bir CRM çözümü bulabilmeniz için SaaS ve PaaS sağlar.
Adviai
adviai.com
Adviai, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerini birbirine bağlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm yazılım, entegrasyon ve kaynakları içeren bir CRM platformudur.
Wice CRM
wice.de
Wice CRM yazılım sistemini ücretsiz deneyin. Buluttan CRM On Demand veya CRM On Premise olarak tesislerinizde barındırılır. Şimdi öğren.
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ve müşterilerinizin kolayca satın alma işlemi gerçekleştirebileceği profesyonel görünümlü bir Hizmet Kataloğuyla övünün. Bu, bir kontrol paneli yerine, her yeni müşterinin isteğinin bir konuşma dizisi oluşturduğu, operasyonların merkezi olarak sohbeti öneren basit ve şık bir çözümdür. Fiyat tekliflerini, faturaları, ödemeleri ve mesajları gönderdiğiniz yerdir. Sekmeler veya uygulamalar arasında geçiş yapmayı tamamen unutun ve her şeyi tek bir yerden yapın. Zendo, özel alan adından markalı renklere ve hatta kendi kişiselleştirilmiş sohbet robotunuza kadar çeşitli beyaz etiket seçenekleriyle size özel hale getirilebilir! Ekibinizi toplayın ve bu kullanımı kolay, sezgisel yazılımla işletmenizin gelişmesini sağlayın.
BASCRM
bascrm.com
BASCRM, işletmelerin gelişmiş çeviklik ve iş performansı için süreç ve teknoloji konusunda yardımcı olmak amacıyla CRM yazılımı ve profesyonel hizmetler sunar.
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