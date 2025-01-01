CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar için bir satış ve pazarlama platformudur. CRM, e-posta, SMS, randevu planlama ve raporlama araçları sunar.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, satış ekipleri için tasarlanmış bir CRM aracıdır. Satış süreçlerini yönetmek, otomatikleştirmek ve analiz yapmak için kullanılır.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.
Bigin
bigin.com
Bigin, küçük işletmelere yönelik basit bir CRM uygulamasıdır. Satış süreçlerini yönetmeyi, etkileşimleri izlemeyi ve raporlama yapmayı kolaylaştırır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Attio
attio.com
Attio, kullanıcıların özelleştirilmiş iş akışlarıyla müşteri verilerini yönetmesine ve etkileşimleri izlemesine olanak tanıyan bir CRM platformudur.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.
Podio
podio.com
Podio, ekiplerin iş süreçlerini yönetmelerine, projeleri organize etmelerine ve belgeleri otomatikleştirmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir işbirliği platformudur.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader, projeleri yönetmek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve faturalandırma süreçlerini düzenlemek için entegre bir iş yönetim yazılımıdır.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Copper
copper.com
Copper, Google Workspace ile entegre bir müşteri ve proje yönetimi aracıdır. Müşteri etkileşimlerini yönetir, görevleri otomatikleştirir ve verimliliği artırır.
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için iş yönetim aracıdır. Müşteri iletişimi ve tüm işlemleri tek noktada birleştirir.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.
Capsule
capsulecrm.com
Kapsül, küçük işletmelere müşteri ilişkilerini yönetme, satış süreçlerini düzenleme ve görevleri izleme konusunda yardımcı olan bir CRM uygulamasıdır.
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonu gibi işlevleri merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Daha az sinir bozucu CRM, küçük işletmelerin iletişimlerini yönetmelerine, olası satışları takip etmelerine ve müşteri etkileşimlerini basit bir arayüzle yönetmelerine yardımcı olur.
SaleSmartly
salesmartly.com
SaleSmartly, canlı sohbet ve mesajlaşma uygulamalarını entegre eden bir müşteri iletişim platformudur. Çoklu kanallardan gelen mesajları tek bir yerde toplar.
Planfix
planfix.com
Planfix, işletmelere proje ve iş yönetimi, CRM, finans ve daha fazlasını entegre bir sistemle yönetme imkanı sunan bir platformdur.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger, küçük ve orta ölçekli işletmelere satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini yönetmek için bulut tabanlı bir CRM çözümüdür.
Snov.io
snov.io
Snov.io, e-posta adreslerini bulma, doğrulama ve otomatik kampanya yönetimi yaparak işletmelerin satış süreçlerini kolaylaştırır.
Accelo
accelo.com
Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate, satış süreçlerini ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yardımcı olan esnek bir CRM çözümüdür. İş akışları ve otomasyon araçları sunar.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare, küçük işletmeler için otomatik veri girişi ve müşteri yönetimi sağlayan basit bir CRM yazılımıdır. Google ve Outlook ile entegre çalışır.
Method CRM
method.me
Method CRM, QuickBooks ile entegre çalışan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır. Müşteri verilerini senkronize eder ve iş akışlarını otomatikleştirir.
Leadsales
leadsales.io
LeadSales, WhatsApp, Facebook ve Instagram üzerinden müşteri iletişimini merkezi hale getiren bir CRM uygulamasıdır.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.
Kylas
kylas.io
Kylas, küçük ve büyüyen işletmelerin satış süreçlerini kolaylaştıran ve verimlilik artıran bir satış CRM yazılımıdır.
Insightly
insightly.com
Insightly, müşteri ilişkilerini yönetmek, satış boru hatları oluşturmak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılan bir CRM platformudur.
Refrens
refrens.com
Refrens, potansiyel müşteri yönetimini, satış süreçlerini izlemeyi ve iletişim kurmayı basit hale getiren bir uygulamadır.
Canopy
canopytax.com
Canopy, muhasebe firmaları için tasarlanmış bulut tabanlı bir uygulama yönetim yazılımıdır. Müşteri yönetimi, zaman ve faturalama gibi özellikler sunar.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeler için hızlı satış yönetimi sunan GenAI destekli bir yazılım platformudur. CRM, analitik ve otomasyon araçları içerir.
Amwork
amwork.com
Amwork, işletmelere özelleştirilebilir çalışma alanları oluşturan, süreçlerini otomatikleştirip işbirliğini artıran bir platformdur.
NinjaPipe
ninjapipe.com
NinjaPipe, satış süreçlerini yönetmek için CRM ve otomasyon araçları sunan bir yazılımdır. Kullanıcılar, potansiyel müşterileri izleyip etkileşimde bulunabilir.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM, dijital pazarlama ajansları için tasarlanmış, satış, müşteri ilişkileri ve projeleri yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir CRM uygulamasıdır.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport, hizmet işletmelerinin pazarlama, satış ve operasyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir iş yazılımıdır.
500apps
500apps.com
CRM.io, satışları artırmak için gelişmiş bir CRM yazılımıdır. Müşteri ilişkilerini yönetmek ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için 50 uygulama sunar.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, KOBİ'ler için geliştirilmiş çevrimiçi bir yönetim yazılımıdır. Faturalama, satış yönetimi, muhasebe ve proje yönetimi yapar.
Sellsy
sellsy.com
Sellsy, satış süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir CRM çözümüdür. Faturalama, müşteri yönetimi, pazarlama ve proje yönetimi gibi özellikler sunar.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss, yerel işletmeler için satış, pazarlama ve iletişim süreçlerini bir araya getiren entegre bir yazılım platformudur.
NeoDove
neodove.com
NeoDove, müşteri etkileşimlerini yönetmek ve iletişimi geliştirmek için tasarlanmış bir CRM ve telecalling uygulamasıdır.
noCRM.io
nocrm.io
noCRM.io, satış süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir potansiyel müşteri yönetim uygulamasıdır.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, pazarlama otomasyonu için kapsamlı bir platformdur. Sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama ve analiz araçları sunar.
Mekari Qontak
qontak.com
Mekari Qontak, çoklu iletişim kanallarını tek bir platformda toplayarak işletmelere müşteri hizmetleri ve satış süreçlerini yönetmelerini sağlar.
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