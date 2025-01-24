CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

Interacty

interacty.me

Pazarlamacılar (serbest çalışanlar ve ajanslar), prodüksiyon stüdyoları, yayıncılar Interacty, pazarlamacıların etkileşimli deneyimler ve oyunlar aracılığıyla kitlelerle etkileşim kurmasına ve satışları artırmasına olanak tanır. Oyunlaştırılmış pazarlama içeriği, etkileşimi ve dikkat süresini artırır ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturur. Interactive, 20'den fazla farklı oyun etkinliği oluşturmanıza olanak tanır. Tek bir abonelikle istediğiniz zaman bilgi yarışması, hafıza, eşleştirme oyunu, gizli nesne oyunu, farkı bulma, bulmaca, öncesi-sonrası, burç, fal kurabiyesi, slayt gösterisi ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Sezgisel ve esnek bir düzenleyiciyle içerik bloklarını kullanarak projenizi veya oyununuzu dakikalar içinde oluşturabilirsiniz. Interacty, zaman kazandıran iş şablonlarından oluşan geniş bir koleksiyon sunar, ayrıca harika bir fikir kitaplığıdır; burada bir sonraki pazarlama kampanyanız için bir konsept bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Interacty, Unsplash ile entegre olarak binlerce ücretsiz görsele erişmenizi sağlar. Tamamlanan projenin basit bir kopyala-yapıştır işlemiyle web sitenize yerleştirilmesi kolaydır. Projenizi sosyal ağlarda paylaşmak için bir bağlantı da kullanabilirsiniz. Interacty, CNAME ve Whitelabel'i destekler ve CSS stillerine sahip ek tasarım seçenekleri, marka bilinirliğinizi korumanıza yardımcı olur. CRM'nizle entegre olan etkileşimli içerik formlarıyla potansiyel müşteriler oluşturabilirsiniz. Interacty, potansiyel müşteri formlarını doğrudan oyuna dahil etmenize olanak tanır; dolayısıyla müşteri bilgilerinin toplanması sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Oyunu tamamladıktan sonra otomatik yönlendirme ayarlayabilirsiniz, bu da dönüşümü önemli ölçüde artırır. Hedef kitlenizi en iyi puanı almaya motive etmek için bir skor tablosu oyunu oluşturabilir ve oyununuza bir zamanlayıcı veya geri sayım ekleyebilirsiniz. Bu, bir yarışma veya ödül çekilişi düzenlerken veya etkinlikler için oyunlar oluştururken çok yararlı olabilir. Bir etkinlikte konuşmacıysanız, konuşmanızın sonuna bir oyun ekleyin; dinleyiciler adresinizi hatırlayacaktır. Kontrol panelinizden oyun başına istatistikleri görüntüleyebilir ve potansiyel müşteri listelerini indirebilirsiniz; Mailchimp gibi pazarlama araçlarıyla entegrasyon ise potansiyel müşterileri doğrudan mevcut CRM'nize göndermenize olanak tanır. Interacty'nin oyunlaştırma özellikleri, pazarlamacıların kullanıcılarla etkileşim kurmasına ve yüksek iş sonuçları elde etmesine olanak tanır.