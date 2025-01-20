CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Romanya

MiniCRM

minicrm.hu

MiniCRM, 2009 yılında kurulmuş, 1700'den fazla müşteriye her tür ve büyüklükteki şirketin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir CRM yazılım sistemi sağlayan bir şirkettir. MiniCRM ekibi Macaristan ve Romanya olmak üzere iki ülkeye yayılmıştır ve yaklaşık 60 çalışandan oluşmaktadır. MiniCRM sisteminin birincil rolü, şirketlere tüm müşterilerini tek bir yerden yönetebilecekleri bir sistem sunarken, aynı zamanda satış sürecine dahil olan bazı süreçleri de otomatikleştirmektir. MiniCRM, yalnızca satış faaliyetlerinin değil, bir şirketteki tüm faaliyetlerin daha iyi planlanmasına, organize edilmesine ve izlenmesine olanak tanır. Birbiriyle bağlantılı birçok özelliğe sahiptir: satış, pazarlama, proje yönetimi, faturalama, yardım masası, hesap yönetimi, süreç planlama. Uygulama takvimler, reklam hesapları (Facebook Reklamları, Google Reklamları), WooCommerce, Gravity Forms, Çağrı Kaydı, Google E-Tablolar ve diğerleri ile entegredir. Pratik olarak, tüm ekip faaliyeti aynı yerden yönetilebilir ve bir çalışan, bir potansiyel müşteri veya müşteri hakkındaki tüm ayrıntıları görebilir: nereden geldiler, hangi özellikleri kullanıyorlar, daha önce hangi teklifleri ve faturaları aldılar, hangi teknik karşılaştıkları sorunlar ve bunların nasıl çözüldüğü vb. Bir yönetici, herhangi bir faaliyetin durumunu ve kimin sorumlu olduğunu gerçek zamanlı olarak görebilir. MiniCRM, CRM sisteminin yanı sıra müşterilere CRM uygulaması konusunda destek sağlamanın yanı sıra müşterilere yönelik eğitimler ve web seminerleri de sunmaktadır. Şirketlerin, CRM sisteminizi sizin için kalıcı olarak çalıştıracak bir MiniCRM danışmanını da içeren tam hizmetli bir CRM'yi tercih etme seçeneği bile vardır. Temel fayda, süreçlerin (otomatik faturalandırma, mesajlaşma, hatırlatmalar vb.) organize edilmesi ve otomatikleştirilmesiyle çalışanların rutini azaltması ve en önemli görevlere odaklanmak için daha fazla zamana sahip olmasıdır. Verimlilik artar ve doğru kurulduğunda ve kullanıldığında, yeni personel alımına gerek kalmadan şirket gelirleri artar ve operasyonel maliyetler azalır.