Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
Yeni Uygulama Gönder
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Web Sitesi Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Raporlama, Web Kancaları ve daha fazlası! Ajans hesapları, müşterileriniz için kurulumları hızlandırmak amacıyla kopyalanabilen sınırsız alt (konum) hesapları içerir. Hesabınızı güçlendirmek için kendi Twilio ve SMTP kimlik bilgilerinizi getirin; böylece e-posta, telefon görüşmesi ve sms yoluyla toptan satış fiyatlarına erişebilirsiniz. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiçbir şey gözden kaçmaz; hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımıyla ekibinizin dosyalamaya daha az, satışa ise daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Podio
podio.com
Podio, çalışmanızı hızlandırmanıza ve basitleştirmenize olanak tanıyan esnek, özel bir işbirliği veritabanıdır. Tek bir güvenli araçta verimliliği hızlandırmak, temel süreçleri dijitalleştirmek, veri toplamayı kolaylaştırmak ve belge iş akışlarını otomatikleştirmek için hepsi bir arada çözüm. Podio, manuel işleri azaltan ve verimliliği artıran önemli iş ve belge süreçlerini otomatikleştirebilir, operasyonel hale getirebilir ve güvence altına alabilir. Birkaç basit tıklamayla tamamen sizin tarafınızdan özelleştirilebilen çok yönlü formlar, güçlü veri toplama ve otomatik istemci ve belge iş akışlarıyla işin yapılma şeklini dönüştürün. Yaratıcı ajanslar, hukuk hizmetleri, muhasebe firmaları, emlak, inşaat/üretim gibi önemli sektörlerden satış, İK, pazarlama, hukuk, finans gibi önemli departman alanlarına kadar. Podio'nun farklı ekipleri ve farklı süreçleri birbirine bağlama yeteneği, binlerce şirketin tüm operasyonlarını tek bir yerden optimize etmesine yardımcı oluyor. Podio ile ekibinize, süreçlerin zamanında otomatikleştirilmesi için tek bir araçta birleştirilen tek bir araç verin. Podio, müşteri verilerinin toplanmasını basitleştirmekten müşteri etkileşimlerini ve anlaşmalarını otomatikleştirmeye kadar işletmenizin en temel faaliyetlerini basitleştirir.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.
Deskera
deskera.com
Dustera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklendirilmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Scoro
scoro.com
Scoro, ayrık sistemler, öngörülemeyen iş yükleri ve daralan kar marjları ile uğraşmaktan yorulan hizmet işletmelerinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir iş yönetimi yazılımıdır. Güçlü özellikleri ve sezgisel arayüzüyle Scoro, ajansların, danışmanlık şirketlerinin ve diğer profesyonel hizmet işletmelerinin tüm iş akışını kolaylaştırmayı ve optimize etmeyi amaçlayarak onlara tekliften nakite kadar operasyonlarının tüm yönlerini yönetmeleri için birleşik bir platform sağlar. Proje yönetimi, zaman takibi, işbirliği, faturalama ve raporlama gibi temel işlevleri tek bir çözümde birleştiren Scoro, farklı araçlar arasında geçiş yapma zorluğunu ortadan kaldırır ve iş sürecine tutarlılık getirir. İşletmelerin projeleri üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmalarını, kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmelerini ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemelerini sağlayarak üretkenliği artırır ve projelerin zamanında teslim edilmesini sağlar. Scoro'nun veriye dayalı içgörüleri ve analitiği, işletmelerin bilinçli kararlar almasına, iyileştirilecek alanları belirlemesine ve genel büyümeyi ve kârlılığı artırmasına olanak sağlar. Hizmet işletmelerinin giderek artan karmaşıklık ve rekabetle karşı karşıya kaldığı bir dünyada Scoro, operasyonları optimize etmek, karlılığı artırmak ve uzun vadeli başarıyı desteklemek için bütünsel bir çözüm sunan güvenilir bir müttefik olarak duruyor.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Ringy
ringy.com
CRM en önemli şeyin üzerine inşa edildi: iletişim! Konuşmalar satışları artırır. Ringy bunları senin için hallediyor. Arka cebinizde otomatikleştirilmiş bir satış ekibiyle çağrıları müşterilere dönüştürün. Ringy, ekibinizi desteklemek, performansı artırmak ve müşteri adayı yetiştirme ile anlaşma kapatma arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmış eksiksiz bir CRM'dir. Ringy ile büyüyen işletmeler en son teknolojiye sahip CRM özelliklerine rekabetçi bir fiyata sahip olur.
Snov.io
snov.io
Snov.io işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şey! Potansiyel müşteri yaratma, e-posta doğrulama, otomatik e-posta erişimi, e-posta hazırlama ve müşteri yönetimine yönelik ödüllü araçlarıyla satışlarınızı geniş ölçekte otomatikleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Zendesk Sell
zendesk.com
Mükemmel bir müşteri deneyimi sunarken gelir hedefinize ulaşmak zordur. Zendesk Sell bunu kolaylaştırıyor. Zendesk Sell, kurulumu hızlı, sezgisel ve sevmesi kolay, gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak modern bir satış CRM'sidir. Üretkenlik araçları, gelişmiş analizler ve satıştan hizmete kadar eksiksiz bir müşteri görünümü sunan Sell, satış ekibinizin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir merkezi araçta sağlar. Zendesk Sell, Zendesk'in daha iyi müşteri deneyimleri yaratmak için tasarlanmış ürün portföyünün bir parçasıdır. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 160.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
TeamWave
teamwave.com
TeamWave en iyi küçük işletme CRM, proje yönetimi ve İKYS yazılımıdır. Projelerinizi, ekibinizi ve satışlarınızı yönetmenin daha iyi bir yolu.
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli bir isim olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın bir süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
SaleSmartly
salesmartly.com
Canlı Sohbet, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, E-posta, WeChat'i entegre eden çok kanallı Müşteri İletişim Platformu. Daha hızlı ve daha iyi destek sağlamanıza yardımcı olacak tüm özellikler: * Tüm çok kanallı mesajlarınızı tek bir yerde merkezileştirin - Canlı Sohbet, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, E-posta, WeChat ve daha fazlası aracılığıyla satış, pazarlama veya hizmete sorunsuz bir şekilde katılarak birleşik bir müşteri deneyimi sağlayın. * Müşteri desteğini saatler değil saniyeler içinde tamamlayın - Yerleşik otomasyonumuzla tekrarlanan görevleri ortadan kaldırarak yanıt sürelerini azaltın ve verimliliği artırın. Daha çok değil, daha akıllıca çalışın, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. * Paylaşılan sohbet, ekiplerin disiplin ve planlamayla verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır - Tüm mesajlaşma kanallarını tek bir arka uçta birleştirin ve otomatik sohbet dağıtımı ve dahili oturum dağıtımıyla ekipler arasında verimli bir şekilde işbirliği yapın. * Müşterilerinizi tek bir yerden verimli ve rahat bir şekilde segmentlere ayırın, takip edin ve analiz edin - İletişim veritabanları oluşturun, tüm iletişim etkinliği geçmişine, tarama geçmişine erişin ve verilerinizi bilgi sisteminizle senkronize edin. * Temel göstergeleri ve eğilimleri takip etme - Çok boyutlu görsel ölçümler, sorgu türleri, kanallar, müşteriler, ürünler, satışlar ve daha fazlası arasındaki bağlantıları açıkça gösterir. İş planları geliştirmenize yardımcı olmak için verilerin ölçülmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırın. * Ana diliniz olmasa bile müşterinin dilini konuşun - Gerçek zamanlı çevirilerimiz, müşterilerinizle güvenle iletişim kurmanıza ve uluslararası pazarlara açılmanıza olanak tanır.
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ve müşterilerinizin kolayca satın alma işlemi gerçekleştirebileceği profesyonel görünümlü bir Hizmet Kataloğuyla övünün. Bu, bir kontrol paneli yerine, her yeni müşterinin isteğinin bir konuşma dizisi oluşturduğu, operasyonların merkezi olarak sohbeti öneren basit ve şık bir çözümdür. Fiyat tekliflerini, faturaları, ödemeleri ve mesajları gönderdiğiniz yerdir. Sekmeler veya uygulamalar arasında geçiş yapmayı tamamen unutun ve her şeyi tek bir yerden yapın. Zendo, özel alan adından markalı renklere ve hatta kendi kişiselleştirilmiş sohbet robotunuza kadar çeşitli beyaz etiket seçenekleriyle size özel hale getirilebilir! Ekibinizi toplayın ve bu kullanımı kolay, sezgisel yazılımla işletmenizin gelişmesini sağlayın.
Markate
markate.com
Markate.com: Ev Hizmetleri Sağlayıcıları için güçlü CRM, İş Yönetimi ve Pazarlama Otomasyonu araçları Markate uygulaması uygun fiyatlı, mobil kullanıma hazır, kullanımı kolay, uçtan uca bir yönetim çözümü arayan her hizmet işletmesi için idealdir. Markate'in işletmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin. * Markate ile Sizin İşiniz, Sizin Yolunuz Markate, iş hedeflerinize ulaşmak için birlikte çalışarak sizinle ortak çalışır. * Verimlilik için Operasyonlarınızı Kolaylaştırın Evrak işlerini azaltmak, süreçleri otomatikleştirmek ve zamanınızı boşa çıkarmak için tasarlandı. * İhtiyaçlarınıza Uygun Ekonomik, Esnek Çözümler Küçük işletmeleri güçlendirmek, masrafları en aza indirirken daha verimli çalışmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. * Zamanı, Kaynakları ve Karı En Üst Düzeye Çıkarın İşletmenizi gerçekten ileriye taşıyan şeylere odaklanabilmeniz için operasyonlarınızı basitleştirmek için burada. * Müşterileri Ömür Boyu Tutun Başarılı işinizin çok önemli bir yönü olan müşteriyi elde tutmayı artırmak için tasarlanmış pazarlama araçlarıyla donatılmıştır.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yönetin 3. Doğru potansiyel müşterileri doğru satış yöneticilerine atayın ve faaliyetlerini takip edin 4. Potansiyel müşterilerle e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kurun 5. Satışları kişi bazında ayrıntılı olarak alın raporlama ve gelecekteki gelir potansiyeli 6. Birkaç tıklamayla Teklifleri, Faturaları, Satış Siparişlerini gönderin 7. Ve satış iş akışınızı basitleştirecek daha birçok şey...
AllClients
allclients.com
Çok küçük işletmeler için 1 Numaralı Müşteri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Sistemi. Çok küçük işletmeler için tasarlanmıştır. Kişilerinizi kolayca yönetin, e-posta gönderin ve pazarlamanızı otomatik pilota alın.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
vcita
vcita.com
vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dostu bir kontrol panelinden not tutarak ve müşterilerin ödeme geçmişini görüntüleyerek müşterilerle olan etkileşimlerinizi takip edin.
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterilerinizin beklentilerini aşmak ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek için Thryv ile ortak olun. Thryv, küçük işletme sahiplerinin hedeflerini ve benzersiz ihtiyaçlarını anlayan uzmanlarla, her zaman, 7/24 ulaşılabilen, sınıfının en iyisi desteğimizi içerir. Thryv şunları yönetir: * Müşteri iletişimi * Tahminler, faturalandırma ve ödemeler * Randevu planlama * İtibar yönetimi * Sosyal medya yönetimi ve daha fazlası! Thryv, kullanımı kolay tek bir yazılımla görevleri otomatikleştirir ve müşterileri işinizin merkezine yerleştirerek daha fazla müşteriye ulaşmanızı, düzenli kalmanızı, daha hızlı ödeme almanızı ve otomatik olarak incelemeler oluşturmanızı kolaylaştırır. Thryv müşterilerin şunları yapmasını kolaylaştırır: * Derecelendirmeler ve incelemeler, sosyal varlık ve doğru arama sonuçları aracılığıyla sizi çevrimiçi olarak bulun. * Kolayca ve anında etkileşim kurun, hatırlatıcılar alın, metin ve e-posta gönderin ve randevu planlayın. * Zahmetsizce ödeme yapın, makbuzları anında alın, güvenli olduğunu bilin ve nasıl ödeme yapacağınızı seçin. * Kendilerine geri dönüş isteyen, iletişimde kalan ve inceleme talep eden otomatik mesajlarla etkileşimde kalın. Thryv'in ödüllü yazılımı ABD, Kanada ve Avustralya'da 45.000'den fazla işletmenin iş yapma ve müşterilerini yönetme şekillerini dönüştürmesine yardımcı oluyor.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, takımların sevdiği kullanımı kolay proje yönetimi ile birlikte sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. İşi zamanında ve bütçede teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı bir platformda anlayın. Merkezi Cork, İrlanda'da ve daha önce bir ajans işleten bir ekip tarafından kurulan Teamwork.com, 350'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ekiple dünya çapında 20.000'den fazla müşteriye sahiptir.
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi kaosunu durdurursunuz. Devam eden satış fırsatları, projeler ve ödemeler hakkında mükemmel bir genel bakış elde eder ve işletmenizin gerçekte nasıl performans gösterdiğine dair derin bir içgörü elde edersiniz. İş yönetimi çözümlerimizle her gün 60.000'den fazla kişi işinin kontrolünü elinde tutuyor. BT ajanslarından dijital pazarlamacılara, tesisatçılardan inşaat şirketlerine kadar. Daha fazla işe ve daha az soruna hazır mısınız?
Striven
striven.com
İşiniz en iyi şekilde. Striven, gelirinizi artırmak, verimli çalışmak ve operasyonlarınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılımıdır. Striven eksiksiz bir yazılım çözümüdür; muhasebe, satış, projeler, yönetim ve raporlama için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel özellikleri tek bir basit sistemde birleştirdik. Basitleştirin, Birleştirin, Geliştirin. Striven ile bir daha asla ayrı ve bağlantısız yazılım uygulamalarına ihtiyacınız olmayacak. Son olarak, işinizin tamamını istediğiniz yerden, istediğiniz cihazdan yönetebilirsiniz.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olur. İşletmeler NetHunt CRM ile 5 kat büyüyor, müşteri hikayelerini kontrol edin - https://nethunt.com/case-studies
Copper
prosperworks.com
G Suite ile çalışan CRM yazılımına ihtiyaç duyduğunuzda Copper'a ihtiyacınız olur. Bizi deneyin ve işletmenizin daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına nasıl yardımcı olabileceğimizi görün.
Canopy
canopytax.com
Muhasebe firmanızın parçalarını ayırın ve ekibinizi, müşterilerinizi ve görevlerinizi tek bir merkezi merkezden yönetin. Canopy, vergi, defter tutma ve muhasebe firmaları için oluşturulmuş bulut tabanlı muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır. Fazladan oturum açma, aşırı tıklama veya stres olmadan teklif gönderme, ödeme kabul etme ve aradaki her şeyi yapın. Uygulama Yönetimi Paketi, firmanıza uyacak şekilde oluşturulmuştur ve Müşteri Yönetimi, Zaman ve Faturalandırma, Doküman Yönetimi, Vergi Çözümü (birkaçını saymak gerekirse) ve tüm bunları kolaylaştırmak için iş akışları ve otomasyonlar dahil olmak üzere modern bir muhasebe firmasını yönetmek için gereken her şeyi sunar. . Verimliliğin kilidini açın. Anlamlı müşteri ilişkilerinin kilidini açın. Kolayca yüklenen belgelerin, otomasyonun, daha hızlı ödemelerin ve hatta yapay zekanın kilidini açın. Canopy ile her zaman istediğiniz firmanın kilidini açabilirsiniz. Canopy'yi 15 gün boyunca ücretsiz deneyin veya özelleştirilmiş bir demo için bir müşteri temsilcisiyle görüşün.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, satış ekibinizin gerçekten seveceği güçlü, kullanımı kolay bir satış platformuyla ekibinizin organize olmasına, günlük işlerde görünürlük kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olan tam özellikli bir CRM'dir. Anında görünürlükle daha akıllı ve daha hızlı çalışın, satış ekiplerine daha azıyla daha fazlasını yapma gücü verin. Tüm araçlarınızı tek bir yerde toplayarak döngü sürelerini hızlandırın, daha fazla anlaşma yapın, zamandan tasarruf edin, iş süreçlerini iyileştirin ve hiçbir şeyin gözden kaçırılmamasını sağlayın. İşletmenizi e-tablolardan ve e-postalardan kurtarın ve iş günlerinizi FreeAgent CRM ile kazanın.
Indy
weareindy.com
Indy'nin serbest çalışanlara yönelik hepsi bir arada CRM yazılımıyla potansiyel müşteri bulun, teklif yazın, proje planlayın, işleri takip edin, müşterilerle sohbet edin ve fatura gönderin. Ücretsiz deneyin!
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde birleştirir. Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası dahil olmak üzere potansiyel müşteriden ödemeye kadar müşteri iş tesliminin tüm yönlerini yönetir. Zaman ve paraya önem veren müşteri iş yönetimi platformu, size en güncel iş verileriniz ve finansal performansınıza ilişkin bütünsel bir görünüm sunar. Müşteri iletişimlerinin, etkinliklerinin ve çalışmalarının tek bir platformda merkezileştirilmesi sayesinde, durum güncellemesi istemenize gerek kalmadan işlerin nerede olduğunu her zaman bilirsiniz. Accelo, görünürlüğü ve koordinasyonu geliştirmek için iş akışlarını düzene sokar ve işletme ve ekipler genelinde verimliliği artırır, liderlerin işi yürütmesine ve profesyonellerin en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olur. Güçlü otomasyondan yararlanılarak yöneticilerin projeleri zamanında ve bütçe dahilinde kolaylıkla teslim etmeleri sağlanır. Accelo'nun güncel ve güvenli analitiği, liderlere akıllı kararlar alma konusunda güven vererek işin büyümesini ve refahını sağlar.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram, iş ekiplerinin işbirliği yapmasına, görevleri, müşteri ilişkilerini ve satışları yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bulut tabanlı bir araçtır. Anında dağıtım, kullanımı son derece kolay arayüz, web, Android ve iOS uygulamaları, sıfır yönetim ve makul fiyatlandırma ile her büyüklükteki işletme için ideal iş aracıdır.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, Telefon işlevselliği sağlayan bir yazılımdır ve tüm yeni müşteriler için standart modül olarak Sanal PBX Telefon Sistemi sağlayan piyasadaki tek CRM'dir.
Venntive
venntive.com
Venntive entegre pazarlama, satış ve müşteri başarısı platformu sunar.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye, işinizi büyütmenize yardımcı olacak güçlü bir platform sağlamak için CRM ve pazarlama araçlarını kolaylaştırır. Bir pazarlama otomasyon platformu olarak Beetle Eye ile şunları yapabilirsiniz: * E-posta pazarlama kampanyalarını otomatikleştirin * Kişiselleştirilmiş e-posta şablonları oluşturun * A/B bölünmüş testi * Kampanya varlıklarını barındırın * E-posta aboneliklerini yönetin * Anketler yapın, dağıtın ve analiz edin * Müşteri etkileşimini takip edin Beetle Eye CRM işlevlerinden bazıları şunlardır: * Potansiyel müşteri kaynaklarını bir araya getirin * Potansiyel müşterileri yönetin ve nitelendirin * Potansiyel müşteri listeleri ve segmentler oluşturun 8 Tetiklenen satış yanıtlarını gönderin * Gelişmiş potansiyel müşteri verilerini kaydedin * Özel veri modellemeden yararlanın
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix, işletmelerin müşteri ve çalışan etkileşimlerini otomatikleştirme ve kolaylaştırma biçiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış, birleşik düşük kodlu toplam deneyim platformunun önde gelen küresel sağlayıcısıdır. CloudOffix'in özelleştirme özgürlüğüne ve otomasyonun gücüne dayanan platformu, kuruluşların iş akışlarını dijitalleştirmesine, deneyimleri geliştirmesine ve ticari ve operasyonel ekipler arasında verimliliği artırmasına olanak tanır. CloudOffix'in temelinde, kapsamlı Müşteri Deneyimi (CX) ve Çalışan Deneyimi (EX) uygulamalarıyla birlikte düşük kodlu Uygulama Oluşturucumuz bulunur. Bu araçlar, müşterilerimize, kullanıma hazır şablonlar ve bağlayıcılardan oluşan bir evrenden yararlanarak özel uygulamaları zahmetsizce oluşturma olanağı sağlar. Bu, işbirliğini ve otomasyonu geliştirerek işletmelerin pazar değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ve operasyonları verimli bir şekilde ölçeklendirmesine olanak tanır. CloudOffix'in gerçek ilgiye olan bağlılığı, ticari işlemler yerine samimi ilişkilere öncelik veren yaklaşımımızı tanımlar. CloudOffix, müşterilerle ve iş ortaklarıyla şeffaf bir şekilde iletişim kurar, her kuruluşun benzersizliğine saygı duyan özel değer sunmak için dinler ve uyum sağlar. CloudOffix yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil aynı zamanda inovasyon ortağıdır. CloudOffix'in hepsi bir arada platformuyla dünya çapındaki şirketler Satış, Pazarlama, İK, CRM, Proje Yönetimi, E-Ticaret, İşbirliği, Faturalama ve Yardım Masasını tek bir entegre çözümden yönetebilir. Bu, birden fazla farklı sisteme olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve üretkenliği artırır. Dünya çapında güvenilen CloudOffix, kurduğumuz güçlü ve sürdürülebilir ilişkilerin de gösterdiği gibi, kendini müşteri başarısına adamıştır. CloudOffix'in güçlü iş ortakları ağı ve küresel varlığı, evrensel çekiciliğe sahip yerelleştirilmiş çözümler sunmamıza olanak tanıyarak, her müşterinin özel destek ve başarılı olmak için gerekli kaynakları almasını sağlar. CloudOffix ile işletmeler daha azıyla daha fazlasını elde etme çevikliğini, araçlarını ve özgürlüğünü kazanır, toplam deneyim yönetimini geliştirir ve operasyonel mükemmelliği sağlar.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, VSE'ler/KOBİ'ler için oluşturulmuş bir çevrimiçi yönetim yazılımıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan, kullanımı kolay yönetim çözümüyle zamandan tasarruf edin: faturalama, satış yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, envanter yönetimi.
Insale CRM
insale.io
Ekibiniz için basit, akıllı ve kolay Satış CRM'si. Satış süreçlerini yönetmek keyifli bir deneyime dönüşür ve satış ekibinizin sürece aşık olmasını sağlar.
Quiverflow
quiverflow.com
İhtiyacınız Olan Her Şey, Hepsi Bir Arada Daha fazla potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmek için güçlü CRM, iş akışı otomasyonu ve e-posta + SMS pazarlama araçlarımızla işinizi büyütün.
Simply C2
simplyc2.com
Simply C2, ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmış bir müşteri hizmetleri portalı ve hizmet CRM'sini on dakika içinde kurmanıza olanak tanıyan uygulama tabanlı bir platformdur. Müşteri konumlarında veya hizmet merkezinizde her türlü ürün için çalışır. Simply C2, müşterileri ve hizmet sağlayıcılarını aynı platformda buluşturur. * Şikayetlerin otomatik olarak onaylanması Müşterileriniz için Simply C2'yi etkinleştirin ve tüm şikayetlerin kaydedildiğinden ve otomatik bildirimlerin gönderildiğinden emin olun. * 2 yönlü sohbet ve onarım güncellemeleri Müşterileriniz seçtikleri dilde mesaj alırlar. İtalyanca, Sinhalaca veya Bengalce. İngilizce mesaj göndermeye devam edebilirsiniz. * Durum Güncellemeleri, Tahminler, Onaylar Müşteriniz onarım aşamaları, ayrıntılı tahminler ve ödeme seçeneği hakkında güncellemeler almaya devam edecektir.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
Leadsales
leadsales.io
WhatsApp, Facebook ve Instagram için CRM Sohbetlerinizi sütunlar halinde merkezileştirin, bunları otomatik olarak satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinize atayın