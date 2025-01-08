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CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Web Sitesi Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Raporlama, Web Kancaları ve daha fazlası! Ajans hesapları, müşterileriniz için kurulumları hızlandırmak amacıyla kopyalanabilen sınırsız alt (konum) hesapları içerir. Hesabınızı güçlendirmek için kendi Twilio ve SMTP kimlik bilgilerinizi getirin; böylece e-posta, telefon görüşmesi ve sms yoluyla toptan satış fiyatlarına erişebilirsiniz. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiçbir şey gözden kaçmaz; hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımıyla ekibinizin dosyalamaya daha az, satışa ise daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, takımların sevdiği kullanımı kolay proje yönetimi ile birlikte sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. İşi zamanında ve bütçede teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı bir platformda anlayın. Merkezi Cork, İrlanda'da ve daha önce bir ajans işleten bir ekip tarafından kurulan Teamwork.com, 350'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ekiple dünya çapında 20.000'den fazla müşteriye sahiptir.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Podio
podio.com
Podio, çalışmanızı hızlandırmanıza ve basitleştirmenize olanak tanıyan esnek, özel bir işbirliği veritabanıdır. Tek bir güvenli araçta verimliliği hızlandırmak, temel süreçleri dijitalleştirmek, veri toplamayı kolaylaştırmak ve belge iş akışlarını otomatikleştirmek için hepsi bir arada çözüm. Podio, manuel işleri azaltan ve verimliliği artıran önemli iş ve belge süreçlerini otomatikleştirebilir, operasyonel hale getirebilir ve güvence altına alabilir. Birkaç basit tıklamayla tamamen sizin tarafınızdan özelleştirilebilen çok yönlü formlar, güçlü veri toplama ve otomatik istemci ve belge iş akışlarıyla işin yapılma şeklini dönüştürün. Yaratıcı ajanslar, hukuk hizmetleri, muhasebe firmaları, emlak, inşaat/üretim gibi önemli sektörlerden satış, İK, pazarlama, hukuk, finans gibi önemli departman alanlarına kadar. Podio'nun farklı ekipleri ve farklı süreçleri birbirine bağlama yeteneği, binlerce şirketin tüm operasyonlarını tek bir yerden optimize etmesine yardımcı oluyor. Podio ile ekibinize, süreçlerin zamanında otomatikleştirilmesi için tek bir araçta birleştirilen tek bir araç verin. Podio, müşteri verilerinin toplanmasını basitleştirmekten müşteri etkileşimlerini ve anlaşmalarını otomatikleştirmeye kadar işletmenizin en temel faaliyetlerini basitleştirir.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi kaosunu durdurursunuz. Devam eden satış fırsatları, projeler ve ödemeler hakkında mükemmel bir genel bakış elde eder ve işletmenizin gerçekte nasıl performans gösterdiğine dair derin bir içgörü elde edersiniz. İş yönetimi çözümlerimizle her gün 60.000'den fazla kişi işinin kontrolünü elinde tutuyor. BT ajanslarından dijital pazarlamacılara, tesisatçılardan inşaat şirketlerine kadar. Daha fazla işe ve daha az soruna hazır mısınız?
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Deskera
deskera.com
Dustera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklendirilmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre, bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi, birden fazla sistemi öğrenmeye ve daha sonra bu birden fazla sistemin birlikte çalışmasını sağlamaya çalışırken çok fazla zaman ve para harcadıkları için yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradılar. SuiteDash, en sık kullanılan iş araçlarını tek bir araçta birleştirerek bu sorunu çözer.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite basitlik, işlevsellik ve özelleştirmeye odaklanan bir bulut işletme yönetimi yazılımıdır. Satın almalarınız, satışlarınız, envanteriniz, finansmanınız ve maliyetleriniz üzerinde tam kontrol. Tüm günlük iş faaliyetlerinizi tek bir yerden yönetin. Her türlü işletme ve perakende satış için mükemmel şekilde uygundur.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Attio
attio.com
Attio geleceğin CRM'sidir. Veriye dayalı, tamamen özelleştirilebilir ve sezgisel olarak işbirliğine dayalı Attio, işletmenizin ilerlemesini sağlayan müşteri ilişkileri yönetimi sunar. Günümüzün en hızlı büyüyen girişimlerinden dünyanın en büyük kuruluşlarına kadar her ölçekteki şirket, CRM'lerini tam istedikleri gibi oluşturmak için Attio'yu kullanıyor.
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli bir isim olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın bir süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Copper
prosperworks.com
G Suite ile çalışan CRM yazılımına ihtiyaç duyduğunuzda Copper'a ihtiyacınız olur. Bizi deneyin ve işletmenizin daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına nasıl yardımcı olabileceğimizi görün.
Capsule
capsulecrm.com
Basit ama güçlü CRM. 10.000'den fazla küresel işletmeye katılın ve kişileri, satışları yönetmenin ve kalıcı ilişkiler kurmanın daha kolay bir yolunu keşfedin.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde birleştirir. Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası dahil olmak üzere potansiyel müşteriden ödemeye kadar müşteri iş tesliminin tüm yönlerini yönetir. Zaman ve paraya önem veren müşteri iş yönetimi platformu, size en güncel iş verileriniz ve finansal performansınıza ilişkin bütünsel bir görünüm sunar. Müşteri iletişimlerinin, etkinliklerinin ve çalışmalarının tek bir platformda merkezileştirilmesi sayesinde, durum güncellemesi istemenize gerek kalmadan işlerin nerede olduğunu her zaman bilirsiniz. Accelo, görünürlüğü ve koordinasyonu geliştirmek için iş akışlarını düzene sokar ve işletme ve ekipler genelinde verimliliği artırır, liderlerin işi yürütmesine ve profesyonellerin en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olur. Güçlü otomasyondan yararlanılarak yöneticilerin projeleri zamanında ve bütçe dahilinde kolaylıkla teslim etmeleri sağlanır. Accelo'nun güncel ve güvenli analitiği, liderlere akıllı kararlar alma konusunda güven vererek işin büyümesini ve refahını sağlar.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Insightly
insightly.com
Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına içgörüyle yardımcı olur. İşletmenize göre ölçeklenen, kullanımı kolay, esnek ve güvenli tek bir CRM'de tüm müşteri, satış ve iş verilerinizi (potansiyel müşteriler, kişiler, e-postalar, etkinlikler, fiyat teklifleri, projeler, görevler, fırsatlar ve iş raporları) merkezileştirin ve yönetin . Insightly'nin kurumsal düzeydeki Ürünler, Fiyat defterleri ve Fiyat Teklifleri (PPQ) özellikleriyle satış verimliliğini ve şeffaflığı artırın. Milyonlarca farklı ürün ve hizmeti doğrudan Insightly platformunun içinden hızla arayın, takip edin ve yönetin. Ürün ve hizmetleri bireysel fırsatlara bağlayarak insan hatalarını, darboğazları ve tutarsızlıkları ortadan kaldırın. Insightly'nin PPQ'su ile saha ekipleriniz yalnızca birkaç tıklamayla fırsatlarına yönelik özel teklifler, sözleşmeler ve teklifler oluşturabilir. Neyi, kime, ne zaman ve hangi fiyata sattığınız konusunda tam kontrol ve görünürlüğün keyfini çıkarın. İş akışlarını ve süreçlerini benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlamak, yüksek benimseme ve memnuniyet sağlamak için Insightly'nin özel nesnelerini ve uygulamalarını kullanın. Insightly'yi 500'den fazla popüler uygulamayla entegre etmek için AppConnect'i kullanın. Insightly'nin yerel CRM entegrasyonları şunları içerir: Gmail Google Workspace ve Google Apps Google Drive Quickbooks Çevrimiçi Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları Ve daha fazlası... Hem Android hem de iOS için ödüllü mobil uygulamalarla her şeyi hareket halindeyken yönetin. Kartvizitleri tarayın ve tüm bilgileri tek tıklamayla yükleyin, projeleri ve kayıtları gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve saha ekibinizin doğrudan müşterinin bulunduğu yerde fırsatlar oluşturmasına ve güncellemesine olanak tanıyın. Her sektörde güçlü olan Insightly CRM müşterileri, aynı platformda pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri ve entegrasyonlar için tamamlayıcı ürünler ekleyebilir.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Binlerce küçük işletme, kişileri yönetmek, potansiyel müşterileri takip etmek ve takiplerden haberdar olmak için Daha Az Rahatsız Edici CRM'yi kullanıyor. Ücretsiz müşteri hizmetleri kurulumu kolaylaştırır.
Planfix
planfix.com
Planfix platformu, kuruluşların tüm işlerini çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanır. Şirketin büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun, Planfix'in mükemmel bir proje ve iş yönetimi aracı olarak sunabileceği şeyler vardır. Planfix ile şirketiniz, süreç tasarımından görünümüne kadar tamamen özelleştirilebilir bir yönetim sistemine kavuşur. Entegre Planfix platformu, kullanıcıların görev ve projeleri, CRM, satış, pazarlama, üretim, lojistik, destek hizmetleri, finans ve insan kaynaklarını aynı anda yönetmesine olanak tanır. Ekipler arasındaki veri aktarımı sorunsuzdur; örneğin, uygulama aşamasındaki işlemler projelere dönüşür ve bunlar daha sonra desteğe aktarılır. Esnek erişim ayarları, kullanıcıların yalnızca işte üretken kalmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri görüntülemelerine olanak tanırken, yöneticiler de iş sürecinin tamamını görüntüleyebilir. Bir şirket içindeki çeşitli iş süreçlerini yapılandırmak ve kontrol etmek için hiçbir programlamaya gerek yoktur. Platform, proje yönetimi, müşteri muhasebesi, görev yönetimi, çevrimiçi Gantt şemaları, e-posta entegrasyonu, takvimler, gerçek zamanlı etkinlik günlükleri, analiz ve raporlama, harici kullanıcıları bağlama, hesapları bağlama ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli güçlü özellikler sunar. İster yeni başlayan ister teknoloji meraklısı bir kullanıcı olun, Planfix mükemmel bir seçim olacaktır. Deneyimli kullanıcılar Planfix'te diğer hizmet ve sistemlerde bulunmayan özellikleri bulacaktır. Bu özellikler arasında kapsamlı özelleştirme, karmaşık iş süreçlerinin gelişmiş otomasyonu ve esnek proje oluşturma yer alır. Alternatif olarak, kullanıma hazır konfigürasyonlar ve otomatikleştirilmiş prosedürler, katılım ve uygulamayı kolaylaştırır. Planfix'in özel işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu kuruluşları ve ortak bir amaç doğrultusunda çalışan diğer gruplar için uygun olduğuna inanıyoruz. 68.000'den fazla kullanıcı, 7.000'den fazla şirkette iş akışlarını otomatikleştirmek için Planfix'i kullanıyor.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger'in misyonu, küçük ve orta ölçekli işletmelerde müşteriyle yüz yüze kalan ekiplere müşterilerle verimli ve kalıcı ilişkiler kurma yeteneği veren yazılımlar geliştirmektir. Vtiger CRM, tüm müşteri bilgilerinizin 360 derecelik görünümünü tek bir yerde sağlar ve gerçek zamanlı eylemler ve konuşmaya dayalı Öngörüler ile satış, destek ve pazarlama temas noktalarınızı optimize etmenize yardımcı olur. Vtiger CRM, ekiplerin tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca keyifli deneyimler yaratmasına yardımcı olur - AI destekli CRM ve güçlü otomasyon araçları, satış ekiplerinin doğru anlaşmalara odaklanmasına ve büyüme sağlamasına yardımcı olur. Vtiger ile, ayrımları ortadan kaldırmak ve pazarlama, satış ve desteği tek bir kaynaktan aynı sayfada almak için birleşik bir CRM edinin. Müşterilerinizle birden fazla kanalda etkileşim kurarak olağanüstü müşteri deneyimi ve desteği sunun. Hem Android hem de iOS için mobil uygulamalarımızla işlerinizi hareket halindeyken yönetin.
Snov.io
snov.io
Snov.io işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şey! Potansiyel müşteri yaratma, e-posta doğrulama, otomatik e-posta erişimi, e-posta hazırlama ve müşteri yönetimine yönelik ödüllü araçlarıyla satışlarınızı geniş ölçekte otomatikleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz.
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM, büyüyen işletmelerin satış çabalarını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Sezgiseldir ve birçok özelliğe sahiptir. 15 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Canopy
canopytax.com
Muhasebe firmanızın parçalarını ayırın ve ekibinizi, müşterilerinizi ve görevlerinizi tek bir merkezi merkezden yönetin. Canopy, vergi, defter tutma ve muhasebe firmaları için oluşturulmuş bulut tabanlı muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır. Fazladan oturum açma, aşırı tıklama veya stres olmadan teklif gönderme, ödeme kabul etme ve aradaki her şeyi yapın. Uygulama Yönetimi Paketi, firmanıza uyacak şekilde oluşturulmuştur ve Müşteri Yönetimi, Zaman ve Faturalandırma, Doküman Yönetimi, Vergi Çözümü (birkaçını saymak gerekirse) ve tüm bunları kolaylaştırmak için iş akışları ve otomasyonlar dahil olmak üzere modern bir muhasebe firmasını yönetmek için gereken her şeyi sunar. . Verimliliğin kilidini açın. Anlamlı müşteri ilişkilerinin kilidini açın. Kolayca yüklenen belgelerin, otomasyonun, daha hızlı ödemelerin ve hatta yapay zekanın kilidini açın. Canopy ile her zaman istediğiniz firmanın kilidini açabilirsiniz. Canopy'yi 15 gün boyunca ücretsiz deneyin veya özelleştirilmiş bir demo için bir müşteri temsilcisiyle görüşün.
Zendesk Sell
zendesk.com
Mükemmel bir müşteri deneyimi sunarken gelir hedefinize ulaşmak zordur. Zendesk Sell bunu kolaylaştırıyor. Zendesk Sell, kurulumu hızlı, sezgisel ve sevmesi kolay, gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak modern bir satış CRM'sidir. Üretkenlik araçları, gelişmiş analizler ve satıştan hizmete kadar eksiksiz bir müşteri görünümü sunan Sell, satış ekibinizin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir merkezi araçta sağlar. Zendesk Sell, Zendesk'in daha iyi müşteri deneyimleri yaratmak için tasarlanmış ürün portföyünün bir parçasıdır. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 160.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterilerinizin beklentilerini aşmak ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek için Thryv ile ortak olun. Thryv, küçük işletme sahiplerinin hedeflerini ve benzersiz ihtiyaçlarını anlayan uzmanlarla, her zaman, 7/24 ulaşılabilen, sınıfının en iyisi desteğimizi içerir. Thryv şunları yönetir: * Müşteri iletişimi * Tahminler, faturalandırma ve ödemeler * Randevu planlama * İtibar yönetimi * Sosyal medya yönetimi ve daha fazlası! Thryv, kullanımı kolay tek bir yazılımla görevleri otomatikleştirir ve müşterileri işinizin merkezine yerleştirerek daha fazla müşteriye ulaşmanızı, düzenli kalmanızı, daha hızlı ödeme almanızı ve otomatik olarak incelemeler oluşturmanızı kolaylaştırır. Thryv müşterilerin şunları yapmasını kolaylaştırır: * Derecelendirmeler ve incelemeler, sosyal varlık ve doğru arama sonuçları aracılığıyla sizi çevrimiçi olarak bulun. * Kolayca ve anında etkileşim kurun, hatırlatıcılar alın, metin ve e-posta gönderin ve randevu planlayın. * Zahmetsizce ödeme yapın, makbuzları anında alın, güvenli olduğunu bilin ve nasıl ödeme yapacağınızı seçin. * Kendilerine geri dönüş isteyen, iletişimde kalan ve inceleme talep eden otomatik mesajlarla etkileşimde kalın. Thryv'in ödüllü yazılımı ABD, Kanada ve Avustralya'da 45.000'den fazla işletmenin iş yapma ve müşterilerini yönetme şekillerini dönüştürmesine yardımcı oluyor.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yönetin 3. Doğru potansiyel müşterileri doğru satış yöneticilerine atayın ve faaliyetlerini takip edin 4. Potansiyel müşterilerle e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kurun 5. Satışları kişi bazında ayrıntılı olarak alın raporlama ve gelecekteki gelir potansiyeli 6. Birkaç tıklamayla Teklifleri, Faturaları, Satış Siparişlerini gönderin 7. Ve satış iş akışınızı basitleştirecek daha birçok şey...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretken Yapay Zeka araçları Sales Co-Pliot ve Analytics Co-Pliot, anlık analizler ve derinlemesine içgörülerle etkin ve yüksek kaliteli satış yaklaşımlarını mümkün kılıyor. CRM'lerin çoğunluğu öncelikli olarak B2B kullanım senaryoları için oluşturulmuştur ve B2C ve B2B2C işletmeleri için etkili bir şekilde uyum sağlamakta başarısız olmaktadır. Modern B2C satışlarının yüksek hızı ve hacmi, dinamik pazar ortamlarına hızla uyum sağlamak için çevik satış yönetimine olanak tanıyan entegre bir satış platformunu gerektirir.
Salesmate
salesmate.io
Çoğu CRM katıdır, esnek değildir ve kuruluşlara çok fazla paraya mal olur ve Salesmate tam da bu sıkıntılı noktaları çözer. Salesmate, kuruluşunuzdaki birden fazla ekip için esnek, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. Platform, yerleşik araçlar sunarak, entegrasyon maliyetlerinden tasarruf ederek ve yüksek özelleştirme yetenekleri sunarak bu sorunları çözmektedir. Salesmate'in özü, satış, pazarlama ve başarı ekiplerinin kişileri, potansiyel müşterileri, aboneleri ve günlük etkinlikleri zahmetsizce yönetebildiği CRM modülüdür. Bu temel unsurlarla birlikte CRM modülü, ön saflardaki ekiplerin her gün kullanabileceği Arama, Mesajlaşma, Boru Hattı Yönetimi, Anlaşmalar, Konuşmalar ve çok daha fazlası gibi yerleşik araçlarla birlikte gelir. Daha yüksek satış sonuçlarının temel nedenlerinden biri, işlemleri otomatikleştirme ve satış için daha fazla zaman tasarrufu sağlama yeteneğidir. Salesmate'in İş Akışları ve Sıraları sunduğu yer burasıdır. İş akışları anlaşma ataması, görev ataması veya tarihe dayalı iletişim gibi görevleri otomatikleştirir. While Sequences, şartlar ve koşullarınıza bağlı olarak takipleri otomatik pilota alabilir. Sektörün ilk yapay zeka destekli yardımcı pilotu sayesinde satış ekibinizdeki herkes kişisel yardım alır. 'Sandy AI' sizin için toplantı rezervasyonu yapabilir, e-posta taslağı hazırlayabilir veya not ekleyebilir. Tek yapmanız gereken – sadece istemek! Satış ekiplerinin yalnızca pazarlama ekipleri yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturduğunda çalışabileceğini biliyoruz. Burası Salesmate'in pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturma ve yürütme ve daha geniş kitlelere ulaşma konusunda güç verdiği yerdir. Sadece bu da değil, pazarlama ekipleri aynı zamanda web sitesi ziyaretçilerini takip edebilir, formları veya potansiyel müşteri oluşturma botlarını kullanarak potansiyel müşteriler toplayabilir, her potansiyel müşteriyi puanlayabilir, pazarlama yolculukları oluşturabilir ve daha yüksek başarı için en iyi MQL'leri satış ekiplerine gönderebilir. Son olarak, mükemmel bir müşteri hizmetleri ekibi, işletme için gerçek anlamda elde tutma, etkileşim ve gelir manevraları yapabilir. Bu nedenle Salesmate, müşterilerinize en iyi deneyimleri sunmak için Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Paylaşılan Gelen Kutuları gibi araçlar sağlar. Doğal olarak trendleri tahmin etmek, çevik olmak ve büyüme yolculuğunuzda kararlar almak için içgörülere ihtiyacınız var. Kontrol Panellerinin, Şablonların, Özel Raporların ve Analizlerin ekiplerinizde ve işletmenizde neler olup bittiğini görmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunacağı yer burasıdır. Potansiyel müşteri yaratmadan birinci sınıf müşteri deneyimlerine kadar Salesmate'de ekibinizdeki herkes için bir şeyler vardır. Salesmate'in, kredi kartı bilgilerinizi paylaşmadan platformun her köşesini keşfedebileceğiniz 15 günlük ücretsiz deneme süresi vardır. Güvenli, emniyetli ve ekibinizdeki herkesin denemesine açık.
Nimble
nimble.com
Nimble, tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve kullanımı kolay Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Nimble, hem Microsoft 365 hem de Google Workspace ile zahmetsizce entegre olarak tüm platformlarınızdan kişileri ve potansiyel müşterileri toplarken, otomasyon araçlarımız da yoğun işlerin üstesinden gelir. Nimble maksimum üretkenlik için iş akışınızı düzenlerken, en önemli olana odaklanın: işinizi büyütmek ve ilişkilerinizi geliştirmek.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle daha fazla anlaşma yapın. Zamandan tasarruf edin ve yöneticinizi ve veri girişinizi otomatikleştirin. Web'in herhangi bir yerinden bir tıklamayla potansiyel müşteriler oluşturun. iOS ve Android mobil uygulamalarıyla hareket halindeyken CRM avantajlarından yararlanın. 37 saniyeden kısa sürede fırsatlar oluşturun ve satış teklifleri gönderin. Sorularınız var mı? E-posta, telefon ve sohbet yoluyla destek sunuyoruz.
SaleSmartly
salesmartly.com
Canlı Sohbet, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, E-posta, WeChat'i entegre eden çok kanallı Müşteri İletişim Platformu. Daha hızlı ve daha iyi destek sağlamanıza yardımcı olacak tüm özellikler: * Tüm çok kanallı mesajlarınızı tek bir yerde merkezileştirin - Canlı Sohbet, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, E-posta, WeChat ve daha fazlası aracılığıyla satış, pazarlama veya hizmete sorunsuz bir şekilde katılarak birleşik bir müşteri deneyimi sağlayın. * Müşteri desteğini saatler değil saniyeler içinde tamamlayın - Yerleşik otomasyonumuzla tekrarlanan görevleri ortadan kaldırarak yanıt sürelerini azaltın ve verimliliği artırın. Daha çok değil, daha akıllıca çalışın, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. * Paylaşılan sohbet, ekiplerin disiplin ve planlamayla verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır - Tüm mesajlaşma kanallarını tek bir arka uçta birleştirin ve otomatik sohbet dağıtımı ve dahili oturum dağıtımıyla ekipler arasında verimli bir şekilde işbirliği yapın. * Müşterilerinizi tek bir yerden verimli ve rahat bir şekilde segmentlere ayırın, takip edin ve analiz edin - İletişim veritabanları oluşturun, tüm iletişim etkinliği geçmişine, tarama geçmişine erişin ve verilerinizi bilgi sisteminizle senkronize edin. * Temel göstergeleri ve eğilimleri takip etme - Çok boyutlu görsel ölçümler, sorgu türleri, kanallar, müşteriler, ürünler, satışlar ve daha fazlası arasındaki bağlantıları açıkça gösterir. İş planları geliştirmenize yardımcı olmak için verilerin ölçülmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırın. * Ana diliniz olmasa bile müşterinin dilini konuşun - Gerçek zamanlı çevirilerimiz, müşterilerinizle güvenle iletişim kurmanıza ve uluslararası pazarlara açılmanıza olanak tanır.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.
TeamWave
teamwave.com
TeamWave en iyi küçük işletme CRM, proje yönetimi ve İKYS yazılımıdır. Projelerinizi, ekibinizi ve satışlarınızı yönetmenin daha iyi bir yolu.
Leadsales
leadsales.io
WhatsApp, Facebook ve Instagram için CRM Sohbetlerinizi sütunlar halinde merkezileştirin, bunları otomatik olarak satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinize atayın
Method CRM
method.me
Yöntem: CRM, Intuit apps.com'da 1.300'den fazla beş yıldızlı incelemeyle QuickBooks Masaüstü ve Çevrimiçi kullanıcıları için 1 numaralı CRM'dir. Yöntemi Kullanın: Müşteri bilgileriniz, faturalarınız, ödemeleriniz ve daha fazlası için anında, iki yönlü bir senkronizasyon elde etmek için CRM'nin patentli QuickBooks entegrasyonu, böylece verileriniz her zaman güncel olur! Daha da iyisi, Metod:CRM, müşteri adayı toplamanın yanı sıra tahmin ve fatura oluşturma sürecinizi de otomatikleştirdiğinden gününüze zaman ayırın. Yöntem:CRM ile üretkenliğiniz hızla artar ve çift veri girişine tamamen veda edebilirsiniz! Yöntem: CRM'nin yerleşik çevrimiçi müşteri portalları, müşteri hizmetlerinizi geliştirmek ve müşterilerinizin daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Method:CRM'in güçlü aktivite takibi ve her müşteriden anında elde ettiğiniz 360 derecelik görünüm ile pazarlama ve satışa veri odaklı bir yaklaşımı kolayca benimseyin.
vcita
vcita.com
vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dostu bir kontrol panelinden not tutarak ve müşterilerin ödeme geçmişini görüntüleyerek müşterilerle olan etkileşimlerinizi takip edin.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olur. İşletmeler NetHunt CRM ile 5 kat büyüyor, müşteri hikayelerini kontrol edin - https://nethunt.com/case-studies
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss, ev hizmetleri, perakende, otomotiv, emlak, profesyonel hizmetler ve daha fazlasını içeren sektörlerdeki yerel işletmelere yönelik hepsi bir arada satış, pazarlama, iletişim ve otomasyon yazılım platformudur. SalesBoss, Satış, Pazarlama, SMS, E-posta, Aramalar, Takvim, Web Sohbeti, Gelen Kutusu, Boru Hattı, İncelemeler, Ödemeler, Web Siteleri, Huniler ve Otomasyonun gücünü yapay zeka destekli tek bir çözümde birleştirir. Salesboss, potansiyel müşteri yakalama ve yetiştirmeden anlaşma kapatma ve müşteriyi elde tutmaya kadar tüm satış hattınızı kullanımı kolay tek bir platformda yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca yerleşik otomasyon özellikleri, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Yerel İşletmeler verilerini düzenleyebilir, daha fazla potansiyel müşteri oluşturabilir, güçlü satış hatları oluşturabilir ve daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlayabilir.
eWay-CRM
eway-crm.com
eWay-CRM şirketlerin gerçekten etkili olmasına yardımcı olur. Tanınmış Outlook ortamını tam teşekküllü bir CRM'ye dönüştürüyoruz. Ücretsiz İndirin.