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CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nijerya
Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite basitlik, işlevsellik ve özelleştirmeye odaklanan bir bulut işletme yönetimi yazılımıdır. Satın almalarınız, satışlarınız, envanteriniz, finansmanınız ve maliyetleriniz üzerinde tam kontrol. Tüm günlük iş faaliyetlerinizi tek bir yerden yönetin. Her türlü işletme ve perakende satış için mük...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştiril...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluştu...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Snov.io
snov.io
Snov.io işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şey! Potansiyel müşteri yaratma, e-posta doğrulama, otomatik e-posta erişimi, e-posta hazırlama ve müşteri yönetimine yönelik ödüllü araçlarıyla satışlarınızı geniş ölçekte otomatikleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje ...
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha ...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşteriler...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırk...
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...
Copper
prosperworks.com
G Suite ile çalışan CRM yazılımına ihtiyaç duyduğunuzda Copper'a ihtiyacınız olur. Bizi deneyin ve işletmenizin daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına nasıl yardımcı olabileceğimizi görün.
Planfix
planfix.com
Planfix platformu, kuruluşların tüm işlerini çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanır. Şirketin büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun, Planfix'in mükemmel bir proje ve iş yönetimi aracı olarak sunabileceği şeyler vardır. Planfix ile şirketiniz, süreç tasarımından görünümüne kadar tamamen özelleşti...
Salesmate
salesmate.io
Çoğu CRM katıdır, esnek değildir ve kuruluşlara çok fazla paraya mal olur ve Salesmate tam da bu sıkıntılı noktaları çözer. Salesmate, kuruluşunuzdaki birden fazla ekip için esnek, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. Platform, yerleşik araçlar sunarak, entegrasyon maliyetlerinden tas...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı...
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
Upnify CRM
upnify.com
Upnify CRM, profesyonel satış görevlileri tarafından tasarlanmış bir satış sistemidir. Upnify'ın otomatik araçları ve raporları sayesinde, satış yöneticilerinin takipler, çağrılar, ziyaretler gibi faaliyetlerini kontrol ederek yanıt hızınızı artırabilecek ve takip kalıplarınızı güçlendirebileceksini...
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi ka...
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre, bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi, birden fazla sistemi öğrenmeye ve daha sonra bu birden fazla sistemin birl...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde...
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM, büyüyen işletmelerin satış çabalarını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Sezgiseldir ve birçok özelliğe sahiptir. 15 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterileri...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yöneti...
SaleSmartly
salesmartly.com
Canlı Sohbet, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, E-posta, WeChat'i entegre eden çok kanallı Müşteri İletişim Platformu. Daha hızlı ve daha iyi destek sağlamanıza yardımcı olacak tüm özellikler: * Tüm çok kanallı mesajlarınızı tek bir yerde merkezileştirin - Canlı Sohbet, Messe...
Scoro
scoro.com
Scoro, ayrık sistemler, öngörülemeyen iş yükleri ve daralan kar marjları ile uğraşmaktan yorulan hizmet işletmelerinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir iş yönetimi yazılımıdır. Güçlü özellikleri ve sezgisel arayüzüyle Scoro, ajansların, danışmanlık şirketl...
Clientjoy
clientjoy.io
Clientjoy, Serbest Çalışanlar ve İşletmeler için Potansiyel Müşterileri, Teklifleri, Müşterileri, Faturalandırmayı ve Gelirleri tek bir yerden yönetmeye yönelik hepsi bir arada bir CRM Çözümü ve Büyüme Motorudur.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...
Simply CRM
simply-crm.com
Simply CRM ile daha fazla müşteri kazanın, işinizi optimize edin ve daha fazla para kazanın. Aslında kullanacağınız CRM'dir: Görsel genel bakışlarla kullanımı kolay. Hepsi bir arada platform - CRM, Yardım Masası, Finans ve Proje Yönetimi dahil. Ayrıca 7/24 ücretsiz destek sunuyoruz (yerel dilinizde!...
Cratio CRM
cratiocrm.com
Cratio CRM Yazılımı, kuruluşların tüm satış sürecini tek bir platformdan verimli bir şekilde yönetmesini sağlayan bir bulut ve mobil CRM yazılımıdır. Cratio CRM'nin kullanımı basit, uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir. Yazılım, eksiksiz satış otomasyonu için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Ürün...
VBOUT
vbout.com
VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapl...
Intandemly
intandemly.com
Hedef hesaplardan talep, katılım ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişiler, Süreçler ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonunu elde edersiniz 400'den fazla kuruluş, satış etkileşimini artırmak için Intandemly'ye güvenmiştir. SaaS tabanlı...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, her şekil ve büyüklükteki şirket için tasarlanmış entegre iş uygulamalarından oluşan bir bulut platformudur. Satış ve pazarlamadan faturalandırma ve desteğe ve aradaki her şeye kadar Apptivo'nun uygulamalarını kullanarak neredeyse tüm ticari görevleri yönetmenize olanak tanır. Apptivo'da uy...
Pepper Cloud
peppercloud.com
Pepper Cloud, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kullanımı kolay, hepsi bir arada bir satış CRM'sidir. Pepper Cloud CRM, potansiyel müşterileri, satış fırsatlarını, müşteri etkileşimini ve gelir tahminini sorunsuz bir şekilde yöneterek KOBİ'lere yardımcı olur. Pepper Cloud, WhatsApp, Facebook...
Raynet CRM
raynet.cz
CRM'nizi basitleştirin. Tüm kişiler, anlaşmalar, takviminiz, satış hattı analiziniz – hepsi tek bir yerde. İşinizi kolaylaştıran ve işinizle ilgili kapsamlı bir genel bakış sunan mükemmel şekilde organize edilmiş veriler. RAYNET CRM, satış elemanlarınıza ve yöneticilerinize yardımcı olur: Satış tems...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla tesli...
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy, satışlarınızı, görevlerinizi, müşterilerinizi ve daha fazlasını dünyanın her yerinden yönetmek için birden fazla cihazda kullanılabilen merkezi bir CRM çözümüdür.
Markate
markate.com
Markate.com: Ev Hizmetleri Sağlayıcıları için güçlü CRM, İş Yönetimi ve Pazarlama Otomasyonu araçları Markate uygulaması uygun fiyatlı, mobil kullanıma hazır, kullanımı kolay, uçtan uca bir yönetim çözümü arayan her hizmet işletmesi için idealdir. Markate'in işletmenize nasıl yardımcı olduğunu öğre...
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel ç...
Moskit CRM
moskitcrm.com
Satışları artırmak söz konusu olduğunda iyi bir CRM'yi benimsemek, sonuçları artırmak için hayati önem taşır. Moskit CRM'yi keşfedin.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
Size gerçekten zaman kazandıran bir CRM. SpinOffice ile tüm e-postalarınız, iş bağlantılarınız, randevularınız, görevleriniz, projeleriniz, klasörleriniz, belgeleriniz, dosyalarınız ve notlarınız için merkezi bir nokta yaratırsınız. Ne üzerinde çalışıyor olursanız olun, görev ne kadar büyük veya kü...
webCRM
webcrm.com
Entegre iş büyümesi ve müşteri yönetimi çözümleri. Ödüllü CRM platformumuzla gelirinizi artırın, müşteri ilişkilerini geliştirin ve performansı analiz edin.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM, tüm işletmenizi birleştirerek tek bir bulut tabanlı sistemle herkesin daha iyi çalışmasına, birlikte çalışmasına ve doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur. Pazarlama daha yüksek kaliteli potansiyel müşteriler yaratabilir, satışlar daha fazla anlaşma yapabilir, finans hızlı ve kolay b...
MyClients CRM
services.gomyclients.com
MyClients CRM, küçük işletmeleri, koçları ve yalnız girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış kapsamlı, hepsi bir arada bir platformdur. Potansiyel müşteri yönetimi, müşteri ilişkilerini geliştirme, pazarlama otomasyonu, analitik ve yapay zeka destekli araçlar dahil olmak üzere bir dizi güçlü özel...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, VSE'ler/KOBİ'ler için oluşturulmuş bir çevrimiçi yönetim yazılımıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan, kullanımı kolay yönetim çözümüyle zamandan tasarruf edin: faturalama, satış yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, envanter yönetimi.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, araştırma ve veri girişinde size saatler kazandırır. İhtiyacınız olan bilgiyi otomatik olarak bulacağız.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales nedir? Nutsales, ölçeklenebilir bir insan ekibi tarafından desteklenen yapay zeka odaklı bir CRM platformudur. Satış, Müşteri Desteği, İnsan Kaynakları vb. için Gmail Entegrasyonu ile ardışık düzenleri özelleştirerek, birden çok posta kutunuzu etkileşimli dönüşüm hunileri haline getirebilir...