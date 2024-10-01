Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Kategoriler

CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hindistan

Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.

Yeni Uygulama Gönder


Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluştu...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.

Kylas

Kylas

kylas.io

Kylas Sales CRM, büyüyen işletmelerin satış çabalarını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Sezgiseldir ve birçok özelliğe sahiptir. 15 gün boyunca ücretsiz deneyin!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretke...

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera, KOBİ'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmelerine olanak tanıyan, ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden üretim tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha ...

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırk...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX

Brevo

Brevo

brevo.com

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yöneti...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje ...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış...

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi ka...

TeamWave

TeamWave

teamwave.com

TeamWave en iyi küçük işletme CRM, proje yönetimi ve İKYS yazılımıdır. Projelerinizi, ekibinizi ve satışlarınızı yönetmenin daha iyi bir yolu.

Cratio CRM

Cratio CRM

cratiocrm.com

Cratio CRM Yazılımı, kuruluşların tüm satış sürecini tek bir platformdan verimli bir şekilde yönetmesini sağlayan bir bulut ve mobil CRM yazılımıdır. Cratio CRM'nin kullanımı basit, uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir. Yazılım, eksiksiz satış otomasyonu için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Ürün...

NeoDove

NeoDove

neodove.com

İhtiyaç duyacağınız tek telefon çevirici ve CRM. Üretkenliği artırmak ve satışları artırmak için tam özellikli bir Çevirici ve Telefonla Arama CRM'si.

Sangam CRM

Sangam CRM

sangamcrm.com

Sangam CRM, Satış Yöneticilerinin hayatını mümkün olduğunca kolaylaştırmak için tasarlanmış Web ve Mobil uygulamalara sahip bulut tabanlı bir CRM'dir. Sangam CRM ile kullanıcılar potansiyel müşterileri, fırsatları, satış hunisini, etkinlikleri, satış raporlamasını ve daha fazlasını tek bir yerden yö...

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşteriler...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...

Clientjoy

Clientjoy

clientjoy.io

Clientjoy, Serbest Çalışanlar ve İşletmeler için Potansiyel Müşterileri, Teklifleri, Müşterileri, Faturalandırmayı ve Gelirleri tek bir yerden yönetmeye yönelik hepsi bir arada bir CRM Çözümü ve Büyüme Motorudur.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

FreeAgent CRM, satış ekibinizin gerçekten seveceği güçlü, kullanımı kolay bir satış platformuyla ekibinizin organize olmasına, günlük işlerde görünürlük kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olan tam özellikli bir CRM'dir. Anında görünürlükle daha akıllı ve daha hızlı çalışın, satış ekipl...

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.

Snov.io

Snov.io

snov.io

Snov.io işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şey! Potansiyel müşteri yaratma, e-posta doğrulama, otomatik e-posta erişimi, e-posta hazırlama ve müşteri yönetimine yönelik ödüllü araçlarıyla satışlarınızı geniş ölçekte otomatikleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...

Osmos Sales CRM

Osmos Sales CRM

osmoscloud.com

Osmos Cloud, mikro ve küçük işletme sahipleri için muhasebe (BI) içeren bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve raporlama bölümü ile entegre edilmiş bir bulut işletme yönetimi yazılımıdır (ERP).

webCRM

webCRM

webcrm.com

Entegre iş büyümesi ve müşteri yönetimi çözümleri. Ödüllü CRM platformumuzla gelirinizi artırın, müşteri ilişkilerini geliştirin ve performansı analiz edin.

Breakcold

Breakcold

breakcold.com

Breakcold, E-posta, LinkedIn ve Twitter aracılığıyla B2B kişileriyle etkileşim kurabileceğiniz ve iletişim kurabileceğiniz bir Satış CRM'sidir. KOBİ'ler ve Startup'lar için bir Sosyal Satış CRM'sidir.

Oncourse CRM

Oncourse CRM

tryoncourse.com

Yarının işletmeleri için sezgisel yazılım olan OnCourse, Zibtek ekibi tarafından oluşturulmuş bir Satış Otomasyon platformu ve CRM'dir.

StarterCRM

StarterCRM

startercrm.com

StarterCRM, özellikle küçük işletmeler için tasarlanmış bir web tabanlı uygulamalar paketidir. Bu araçlar, müşteri ve potansiyel müşteri bilgilerini yönetmenize, müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmanıza ve daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olacaktır. * Potansiyel Müşterilerinizi Yönetin - ...

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger'in misyonu, küçük ve orta ölçekli işletmelerde müşteriyle yüz yüze kalan ekiplere müşterilerle verimli ve kalıcı ilişkiler kurma yeteneği veren yazılımlar geliştirmektir. Vtiger CRM, tüm müşteri bilgilerinizin 360 derecelik görünümünü tek bir yerde sağlar ve gerçek zamanlı eylemler ve konuşma...

Method CRM

Method CRM

method.me

Yöntem: CRM, Intuit apps.com'da 1.300'den fazla beş yıldızlı incelemeyle QuickBooks Masaüstü ve Çevrimiçi kullanıcıları için 1 numaralı CRM'dir. Yöntemi Kullanın: Müşteri bilgileriniz, faturalarınız, ödemeleriniz ve daha fazlası için anında, iki yönlü bir senkronizasyon elde etmek için CRM'nin paten...

CloudCC

CloudCC

cloudcc.com

CloudCC, son derece rekabetçi fiyatlandırmayla eksiksiz bir CRM platformu sunar; pazarlama otomasyonu, satış gücü otomasyonu, hizmet yönetimi, genişletilebilir platform ve endüstri CRM çözümleri ve daha fazlasını kapsayan iş uygulamaları içerir. CloudCC, sizin için yapabileceğimiz bir CRM çözümü bul...

Simply CRM

Simply CRM

simply-crm.com

Simply CRM ile daha fazla müşteri kazanın, işinizi optimize edin ve daha fazla para kazanın. Aslında kullanacağınız CRM'dir: Görsel genel bakışlarla kullanımı kolay. Hepsi bir arada platform - CRM, Yardım Masası, Finans ve Proje Yönetimi dahil. Ayrıca 7/24 ücretsiz destek sunuyoruz (yerel dilinizde!...

SEO CRM

SEO CRM

seocrm.com

SEOCRM.com, Dijital Pazarlama Ajansları için özel olarak tasarlanmıştır. SEO, ppc, web tasarımı ve geliştirme ile diğer projelerinizi yönetebileceğiniz, satışları, müşteri ilişkileri faturalarını ve faturalandırmalarını ve genel desteği yönetebileceğiniz hepsi bir arada platform sunar.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.

SpinOffice CRM

SpinOffice CRM

spinoffice-crm.com

Size gerçekten zaman kazandıran bir CRM. SpinOffice ile tüm e-postalarınız, iş bağlantılarınız, randevularınız, görevleriniz, projeleriniz, klasörleriniz, belgeleriniz, dosyalarınız ve notlarınız için merkezi bir nokta yaratırsınız. Ne üzerinde çalışıyor olursanız olun, görev ne kadar büyük veya kü...

Pipeline CRM

Pipeline CRM

pipelinecrm.com

Satış görevlileri tarafından Satış Görevlileri için CRM Kolay kurulum, kusursuz entegrasyonlar, tam özelleştirme ve sezgisel araçlar sunan bir satış CRM platformu edinin. Pipeline CRM yazılımıyla satışları hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

1CRM

1CRM

1crm.com

1CRM, işletmelerin piyasadaki en sezgisel, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümüyle uzun süreli müşteri ilişkileri ve deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. Kapsamlı ve özelleştirmesi kolay bir CRM çözümüne odaklanan 1CRM, ihtiyaca uygun CRM'leri her yerdeki...

RealtimeCRM

RealtimeCRM

realtimecrm.co.uk

RealtimeCRM, araştırma ve veri girişinde size saatler kazandırır. İhtiyacınız olan bilgiyi otomatik olarak bulacağız.

Tall Emu CRM

Tall Emu CRM

tallemucrm.com

Tall Emu CRM, iş operasyonlarını kolaylaştırmak ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım sistemidir. Tall Emu CRM, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çok çeşitli özellikler ve avantajlar ...

Deputy CRM

Deputy CRM

deputycrm.com

Vice CRM, her ölçekteki işletmeye hitap eden eksiksiz bir çözümdür. İK, proje, çalışan ve finans yönetimini tek bir platformda birleştirir. Vice CRM ile iş yönetiminizi düzene sokabilir, verimliliği artırabilir ve işinizi ileriye taşımak için gerçek zamanlı bilgiler elde edebilirsiniz. Bu platform k...

Insale CRM

Insale CRM

insale.io

Ekibiniz için basit, akıllı ve kolay Satış CRM'si. Satış süreçlerini yönetmek keyifli bir deneyime dönüşür ve satış ekibinizin sürece aşık olmasını sağlar.

SolvCRM

SolvCRM

solvcrm.co

Elektronik tablolarla ve parçalanmış verilerle hokkabazlık yapmayı unutun. Yeni kurulan şirketler için satış ortamı gelişti ve SolvCRM sizi ileriye taşımak için burada. Satış huninizi kolaylaştırmak, kişiselleştirilmiş otomasyonla potansiyel müşterileri beslemek ve anlaşmaları ışık hızında kapatmak ...

SellCRM

SellCRM

sellcrm.net

SellCRM, işletmelerin faaliyetlerini ve verilerini organize etmelerine, daha olası müşterilere daha basit ve daha hızlı yanıt vermelerine yardımcı olan basit ve modern bir CRM platformudur. SellCRM, şirketinizi, müşterilerinizi ve ortaklarınızı takip eden, fırsatlarınızı, etkinliklerinizi ve daha ...

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası