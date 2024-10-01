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CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hindistan
Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluştu...
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM, büyüyen işletmelerin satış çabalarını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Sezgiseldir ve birçok özelliğe sahiptir. 15 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretke...
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmelerine olanak tanıyan, ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden üretim tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha ...
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırk...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yöneti...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje ...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış...
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi ka...
TeamWave
teamwave.com
TeamWave en iyi küçük işletme CRM, proje yönetimi ve İKYS yazılımıdır. Projelerinizi, ekibinizi ve satışlarınızı yönetmenin daha iyi bir yolu.
Cratio CRM
cratiocrm.com
Cratio CRM Yazılımı, kuruluşların tüm satış sürecini tek bir platformdan verimli bir şekilde yönetmesini sağlayan bir bulut ve mobil CRM yazılımıdır. Cratio CRM'nin kullanımı basit, uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir. Yazılım, eksiksiz satış otomasyonu için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Ürün...
NeoDove
neodove.com
İhtiyaç duyacağınız tek telefon çevirici ve CRM. Üretkenliği artırmak ve satışları artırmak için tam özellikli bir Çevirici ve Telefonla Arama CRM'si.
Sangam CRM
sangamcrm.com
Sangam CRM, Satış Yöneticilerinin hayatını mümkün olduğunca kolaylaştırmak için tasarlanmış Web ve Mobil uygulamalara sahip bulut tabanlı bir CRM'dir. Sangam CRM ile kullanıcılar potansiyel müşterileri, fırsatları, satış hunisini, etkinlikleri, satış raporlamasını ve daha fazlasını tek bir yerden yö...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşteriler...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Clientjoy
clientjoy.io
Clientjoy, Serbest Çalışanlar ve İşletmeler için Potansiyel Müşterileri, Teklifleri, Müşterileri, Faturalandırmayı ve Gelirleri tek bir yerden yönetmeye yönelik hepsi bir arada bir CRM Çözümü ve Büyüme Motorudur.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, satış ekibinizin gerçekten seveceği güçlü, kullanımı kolay bir satış platformuyla ekibinizin organize olmasına, günlük işlerde görünürlük kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olan tam özellikli bir CRM'dir. Anında görünürlükle daha akıllı ve daha hızlı çalışın, satış ekipl...
Canopy
canopytax.com
Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.
Snov.io
snov.io
Snov.io işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şey! Potansiyel müşteri yaratma, e-posta doğrulama, otomatik e-posta erişimi, e-posta hazırlama ve müşteri yönetimine yönelik ödüllü araçlarıyla satışlarınızı geniş ölçekte otomatikleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz.
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
Osmos Sales CRM
osmoscloud.com
Osmos Cloud, mikro ve küçük işletme sahipleri için muhasebe (BI) içeren bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve raporlama bölümü ile entegre edilmiş bir bulut işletme yönetimi yazılımıdır (ERP).
webCRM
webcrm.com
Entegre iş büyümesi ve müşteri yönetimi çözümleri. Ödüllü CRM platformumuzla gelirinizi artırın, müşteri ilişkilerini geliştirin ve performansı analiz edin.
Breakcold
breakcold.com
Breakcold, E-posta, LinkedIn ve Twitter aracılığıyla B2B kişileriyle etkileşim kurabileceğiniz ve iletişim kurabileceğiniz bir Satış CRM'sidir. KOBİ'ler ve Startup'lar için bir Sosyal Satış CRM'sidir.
Oncourse CRM
tryoncourse.com
Yarının işletmeleri için sezgisel yazılım olan OnCourse, Zibtek ekibi tarafından oluşturulmuş bir Satış Otomasyon platformu ve CRM'dir.
StarterCRM
startercrm.com
StarterCRM, özellikle küçük işletmeler için tasarlanmış bir web tabanlı uygulamalar paketidir. Bu araçlar, müşteri ve potansiyel müşteri bilgilerini yönetmenize, müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmanıza ve daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olacaktır. * Potansiyel Müşterilerinizi Yönetin - ...
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...
Vtiger
vtiger.com
Vtiger'in misyonu, küçük ve orta ölçekli işletmelerde müşteriyle yüz yüze kalan ekiplere müşterilerle verimli ve kalıcı ilişkiler kurma yeteneği veren yazılımlar geliştirmektir. Vtiger CRM, tüm müşteri bilgilerinizin 360 derecelik görünümünü tek bir yerde sağlar ve gerçek zamanlı eylemler ve konuşma...
Method CRM
method.me
Yöntem: CRM, Intuit apps.com'da 1.300'den fazla beş yıldızlı incelemeyle QuickBooks Masaüstü ve Çevrimiçi kullanıcıları için 1 numaralı CRM'dir. Yöntemi Kullanın: Müşteri bilgileriniz, faturalarınız, ödemeleriniz ve daha fazlası için anında, iki yönlü bir senkronizasyon elde etmek için CRM'nin paten...
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC, son derece rekabetçi fiyatlandırmayla eksiksiz bir CRM platformu sunar; pazarlama otomasyonu, satış gücü otomasyonu, hizmet yönetimi, genişletilebilir platform ve endüstri CRM çözümleri ve daha fazlasını kapsayan iş uygulamaları içerir. CloudCC, sizin için yapabileceğimiz bir CRM çözümü bul...
Simply CRM
simply-crm.com
Simply CRM ile daha fazla müşteri kazanın, işinizi optimize edin ve daha fazla para kazanın. Aslında kullanacağınız CRM'dir: Görsel genel bakışlarla kullanımı kolay. Hepsi bir arada platform - CRM, Yardım Masası, Finans ve Proje Yönetimi dahil. Ayrıca 7/24 ücretsiz destek sunuyoruz (yerel dilinizde!...
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com, Dijital Pazarlama Ajansları için özel olarak tasarlanmıştır. SEO, ppc, web tasarımı ve geliştirme ile diğer projelerinizi yönetebileceğiniz, satışları, müşteri ilişkileri faturalarını ve faturalandırmalarını ve genel desteği yönetebileceğiniz hepsi bir arada platform sunar.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
Size gerçekten zaman kazandıran bir CRM. SpinOffice ile tüm e-postalarınız, iş bağlantılarınız, randevularınız, görevleriniz, projeleriniz, klasörleriniz, belgeleriniz, dosyalarınız ve notlarınız için merkezi bir nokta yaratırsınız. Ne üzerinde çalışıyor olursanız olun, görev ne kadar büyük veya kü...
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
Satış görevlileri tarafından Satış Görevlileri için CRM Kolay kurulum, kusursuz entegrasyonlar, tam özelleştirme ve sezgisel araçlar sunan bir satış CRM platformu edinin. Pipeline CRM yazılımıyla satışları hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
1CRM
1crm.com
1CRM, işletmelerin piyasadaki en sezgisel, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümüyle uzun süreli müşteri ilişkileri ve deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. Kapsamlı ve özelleştirmesi kolay bir CRM çözümüne odaklanan 1CRM, ihtiyaca uygun CRM'leri her yerdeki...
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, araştırma ve veri girişinde size saatler kazandırır. İhtiyacınız olan bilgiyi otomatik olarak bulacağız.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM, iş operasyonlarını kolaylaştırmak ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım sistemidir. Tall Emu CRM, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çok çeşitli özellikler ve avantajlar ...
Deputy CRM
deputycrm.com
Vice CRM, her ölçekteki işletmeye hitap eden eksiksiz bir çözümdür. İK, proje, çalışan ve finans yönetimini tek bir platformda birleştirir. Vice CRM ile iş yönetiminizi düzene sokabilir, verimliliği artırabilir ve işinizi ileriye taşımak için gerçek zamanlı bilgiler elde edebilirsiniz. Bu platform k...
Insale CRM
insale.io
Ekibiniz için basit, akıllı ve kolay Satış CRM'si. Satış süreçlerini yönetmek keyifli bir deneyime dönüşür ve satış ekibinizin sürece aşık olmasını sağlar.
SolvCRM
solvcrm.co
Elektronik tablolarla ve parçalanmış verilerle hokkabazlık yapmayı unutun. Yeni kurulan şirketler için satış ortamı gelişti ve SolvCRM sizi ileriye taşımak için burada. Satış huninizi kolaylaştırmak, kişiselleştirilmiş otomasyonla potansiyel müşterileri beslemek ve anlaşmaları ışık hızında kapatmak ...
SellCRM
sellcrm.net
SellCRM, işletmelerin faaliyetlerini ve verilerini organize etmelerine, daha olası müşterilere daha basit ve daha hızlı yanıt vermelerine yardımcı olan basit ve modern bir CRM platformudur. SellCRM, şirketinizi, müşterilerinizi ve ortaklarınızı takip eden, fırsatlarınızı, etkinliklerinizi ve daha ...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...