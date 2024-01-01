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CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Krallık
Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluştu...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanışlılığa öncelik veren basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiç...
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Binlerce küçük işletme, kişileri yönetmek, potansiyel müşterileri takip etmek ve takiplerden haberdar olmak için Daha Az Rahatsız Edici CRM'yi kullanıyor. Ücretsiz müşteri hizmetleri kurulumu kolaylaştırır.
Capsule
capsulecrm.com
Basit ama güçlü CRM. 10.000'den fazla küresel işletmeye katılın ve kişileri, satışları yönetmenin ve kalıcı ilişkiler kurmanın daha kolay bir yolunu keşfedin.
Attio
attio.com
Attio geleceğin CRM'sidir. Veriye dayalı, tamamen özelleştirilebilir ve sezgisel olarak işbirliğine dayalı Attio, işletmenizin ilerlemesini sağlayan müşteri ilişkileri yönetimi sunar. Günümüzün en hızlı büyüyen girişimlerinden dünyanın en büyük kuruluşlarına kadar her ölçekteki şirket, CRM'lerini ta...
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha ...
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Podio
podio.com
Podio, çalışmanızı hızlandırmanıza ve basitleştirmenize olanak tanıyan esnek, özel bir işbirliği veritabanıdır. Tek bir güvenli araçta verimliliği hızlandırmak, temel süreçleri dijitalleştirmek, veri toplamayı kolaylaştırmak ve belge iş akışlarını otomatikleştirmek için hepsi bir arada çözüm. Podio,...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Scoro
scoro.com
Scoro, ayrık sistemler, öngörülemeyen iş yükleri ve daralan kar marjları ile uğraşmaktan yorulan hizmet işletmelerinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir iş yönetimi yazılımıdır. Güçlü özellikleri ve sezgisel arayüzüyle Scoro, ajansların, danışmanlık şirketl...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Insightly
insightly.com
Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri ku...
Zendesk Sell
zendesk.com
Mükemmel bir müşteri deneyimi sunarken gelir hedefinize ulaşmak zordur. Zendesk Sell bunu kolaylaştırıyor. Zendesk Sell, kurulumu hızlı, sezgisel ve sevmesi kolay, gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak modern bir satış CRM'sidir. Üretkenlik araçları, gelişmiş analizler ve satıştan hizmete kadar eks...
vcita
vcita.com
vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dost...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, satış ekibinizin gerçekten seveceği güçlü, kullanımı kolay bir satış platformuyla ekibinizin organize olmasına, günlük işlerde görünürlük kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olan tam özellikli bir CRM'dir. Anında görünürlükle daha akıllı ve daha hızlı çalışın, satış ekipl...
noCRM.io
nocrm.io
Satış görevlileri için oluşturulmuş sorunsuz müşteri adayı yönetimi yazılımı. noCRM ile, sonsuz veri girişi olmadan anlaşmaları kapatmaya odaklanabilirsiniz. Geleneksel CRM yazılımlarından farklı olarak, noCRM.io, satış elemanlarının daha az çabayla daha fazla anlaşmayı tamamlamasını kolaylaştırarak...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...
Raynet CRM
raynet.cz
CRM'nizi basitleştirin. Tüm kişiler, anlaşmalar, takviminiz, satış hattı analiziniz – hepsi tek bir yerde. İşinizi kolaylaştıran ve işinizle ilgili kapsamlı bir genel bakış sunan mükemmel şekilde organize edilmiş veriler. RAYNET CRM, satış elemanlarınıza ve yöneticilerinize yardımcı olur: Satış tems...
CompanyHub
companyhub.com
İletişim yönetimi, satış hattı yönetimi, teklifler ve ürün yönetimi gibi genel CRM özelliklerinin yanı sıra CompanyHub, CRM'lerin aşağıdaki yönleriyle çok güçlüdür. Farklı sektörler için özelleştirilebilir Normalde CRM'ler özelleştirilebilir olduklarını söylediklerinde, yalnızca bazı alanları saklam...
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird daha iyi uyumluluk için modern araçlar tasarlar. Akıllı uyumluluk CRM'miz, araştırmaları daha verimli, doğru ve etkili hale getirir.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Copper
prosperworks.com
G Suite ile çalışan CRM yazılımına ihtiyaç duyduğunuzda Copper'a ihtiyacınız olur. Bizi deneyin ve işletmenizin daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına nasıl yardımcı olabileceğimizi görün.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşteriler...
Planfix
planfix.com
Planfix, insanların ortak çalışmasını organize etmeye ve yönetmeye yardımcı olur. Müşterilerimiz Planfix'i CRM, kontrol odası ve teknik destek sistemi olarak kullanıyor, onun yardımıyla şirketleri yönetiyor, görevleri veriyor ve kontrol ediyor, proje faaliyetlerini yürütüyor, kaynak muhasebesi ve fi...
Nimble
nimble.com
Nimble, tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve kullanımı kolay Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Nimble, hem Microsoft 365 hem de Google Workspace ile zahmetsizce entegre olarak tüm platformlarınızda...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olu...
Simply CRM
simply-crm.com
Simply CRM ile daha fazla müşteri kazanın, işinizi optimize edin ve daha fazla para kazanın. Aslında kullanacağınız CRM'dir: Görsel genel bakışlarla kullanımı kolay. Hepsi bir arada platform - CRM, Yardım Masası, Finans ve Proje Yönetimi dahil. Ayrıca 7/24 ücretsiz destek sunuyoruz (yerel dilinizde!...
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com, Dijital Pazarlama Ajansları için özel olarak tasarlanmıştır. SEO, ppc, web tasarımı ve geliştirme ile diğer projelerinizi yönetebileceğiniz, satışları, müşteri ilişkileri faturalarını ve faturalandırmalarını ve genel desteği yönetebileceğiniz hepsi bir arada platform sunar.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla tesli...
Interacty
interacty.me
Pazarlamacılar (serbest çalışanlar ve ajanslar), prodüksiyon stüdyoları, yayıncılar Interacty, pazarlamacıların etkileşimli deneyimler ve oyunlar aracılığıyla kitlelerle etkileşim kurmasına ve satışları artırmasına olanak tanır. Oyunlaştırılmış pazarlama içeriği, etkileşimi ve dikkat süresini artırı...
sales-i
sales-i.com
sales-i, satış fonksiyonlarının performansını artırmak isteyen ancak ihtiyaç duydukları müşteri görünürlüğünü elde edemeyen imalat, toptancı ve dağıtım işletmeleri için tasarlanmış, ödüllü, veri odaklı bir gelir optimizasyon platformudur. - Satış ekibinizi gizli, kapatılması kolay fırsatlar konusund...
Livespace
livespace.io
Bir sonraki nesil. Görev ve satış otomasyonu ile B2B süreç odaklı CRM - Livespace, profesyoneller için bilenler tarafından oluşturulmuş, sezgisel ve uyarlanabilir, bulut tabanlı bir CRM platformudur. Satış sürecinizi kolaylaştırın, hedefler belirleyin ve tüm müşteri bilgilerinizi güncel tutun. Uyarl...
MyClients CRM
services.gomyclients.com
MyClients CRM, küçük işletmeleri, koçları ve yalnız girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış kapsamlı, hepsi bir arada bir platformdur. Potansiyel müşteri yönetimi, müşteri ilişkilerini geliştirme, pazarlama otomasyonu, analitik ve yapay zeka destekli araçlar dahil olmak üzere bir dizi güçlü özel...
Breakcold
breakcold.com
Breakcold, E-posta, LinkedIn ve Twitter aracılığıyla B2B kişileriyle etkileşim kurabileceğiniz ve iletişim kurabileceğiniz bir Satış CRM'sidir. KOBİ'ler ve Startup'lar için bir Sosyal Satış CRM'sidir.
Payaca
payaca.com
İddialı Saha Hizmeti İşletmeleri için Müşteri İlişkileri Yönetimi. Müşteri etkileşimini geliştirmek, iş akışlarını optimize etmek ve büyümeyi desteklemek için tasarlanmış basit ama güçlü CRM çözümleriyle saha hizmeti işinizi geliştirin.
Wice CRM
wice.de
Wice CRM yazılım sistemini ücretsiz deneyin. Buluttan CRM On Demand veya CRM On Premise olarak tesislerinizde barındırılır. Şimdi öğren.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM yazılımı, lojistik şirketlerinin (navlun komisyoncuları, 3PL'ler) yeni nakliyeci ilişkileri geliştirmesine yardımcı olur. Salesdash, lojistikteki satış ekiplerinin satışları ve geliri artırmak için satış süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eski bir nakliye komisyoncusu satış l...
Kinabase
kinabase.com
Kinabase, hızla büyüyen ekiplerin güvendiği, iş bilgilerinizi, süreçlerinizi ve daha fazlasını yönetmenin daha akıllı bir yoludur. Karmaşıklığı kolayca yönetin Şirketlerden ve kişilerden süreçlere, satış siparişlerine ve altyapıya kadar Kinabase, kuruluşunuz genelinde olup bitenleri takip etmenize o...
Teamgate
teamgate.com
Teamgate, başarınıza güç katacak güce sahip, akıllı Satış CRM'sidir. Bir dizi akıllı entegre özellik ile donatılmıştır; Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier ve diğerleri gibi ödüllü Teamgate yazılımı, satış ekibinize işinizi organik olarak büyütmek için hem basitlik hem de güç sağlar. Teamgate, üs...
ClientTether
clienttether.com
Satış etkileşimi otomasyon platformumuz ve CRM'mizi kullanarak pazarlama çabalarınız sonucunda oluşturulan potansiyel müşterilerle anında bağlantı kurun. Potansiyel müşteri dönüşümünü en üst düzeye çıkarmak için bir potansiyel müşteri aldığınızda 29 saniye içinde kişiselleştirilmiş bir kısa mesaj gö...
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi ka...