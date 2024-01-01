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CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Krallık

Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluştu...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanışlılığa öncelik veren basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiç...

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

lessannoyingcrm.com

Binlerce küçük işletme, kişileri yönetmek, potansiyel müşterileri takip etmek ve takiplerden haberdar olmak için Daha Az Rahatsız Edici CRM'yi kullanıyor. Ücretsiz müşteri hizmetleri kurulumu kolaylaştırır.

Capsule

Capsule

capsulecrm.com

Basit ama güçlü CRM. 10.000'den fazla küresel işletmeye katılın ve kişileri, satışları yönetmenin ve kalıcı ilişkiler kurmanın daha kolay bir yolunu keşfedin.

Attio

Attio

attio.com

Attio geleceğin CRM'sidir. Veriye dayalı, tamamen özelleştirilebilir ve sezgisel olarak işbirliğine dayalı Attio, işletmenizin ilerlemesini sağlayan müşteri ilişkileri yönetimi sunar. Günümüzün en hızlı büyüyen girişimlerinden dünyanın en büyük kuruluşlarına kadar her ölçekteki şirket, CRM'lerini ta...

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha ...

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...

Podio

Podio

podio.com

Podio, çalışmanızı hızlandırmanıza ve basitleştirmenize olanak tanıyan esnek, özel bir işbirliği veritabanıdır. Tek bir güvenli araçta verimliliği hızlandırmak, temel süreçleri dijitalleştirmek, veri toplamayı kolaylaştırmak ve belge iş akışlarını otomatikleştirmek için hepsi bir arada çözüm. Podio,...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...

Brevo

Brevo

brevo.com

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.

Scoro

Scoro

scoro.com

Scoro, ayrık sistemler, öngörülemeyen iş yükleri ve daralan kar marjları ile uğraşmaktan yorulan hizmet işletmelerinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir iş yönetimi yazılımıdır. Güçlü özellikleri ve sezgisel arayüzüyle Scoro, ajansların, danışmanlık şirketl...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri ku...

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Mükemmel bir müşteri deneyimi sunarken gelir hedefinize ulaşmak zordur. Zendesk Sell bunu kolaylaştırıyor. Zendesk Sell, kurulumu hızlı, sezgisel ve sevmesi kolay, gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak modern bir satış CRM'sidir. Üretkenlik araçları, gelişmiş analizler ve satıştan hizmete kadar eks...

vcita

vcita

vcita.com

vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dost...

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

FreeAgent CRM, satış ekibinizin gerçekten seveceği güçlü, kullanımı kolay bir satış platformuyla ekibinizin organize olmasına, günlük işlerde görünürlük kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olan tam özellikli bir CRM'dir. Anında görünürlükle daha akıllı ve daha hızlı çalışın, satış ekipl...

noCRM.io

noCRM.io

nocrm.io

Satış görevlileri için oluşturulmuş sorunsuz müşteri adayı yönetimi yazılımı. noCRM ile, sonsuz veri girişi olmadan anlaşmaları kapatmaya odaklanabilirsiniz. Geleneksel CRM yazılımlarından farklı olarak, noCRM.io, satış elemanlarının daha az çabayla daha fazla anlaşmayı tamamlamasını kolaylaştırarak...

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...

Raynet CRM

Raynet CRM

raynet.cz

CRM'nizi basitleştirin. Tüm kişiler, anlaşmalar, takviminiz, satış hattı analiziniz – hepsi tek bir yerde. İşinizi kolaylaştıran ve işinizle ilgili kapsamlı bir genel bakış sunan mükemmel şekilde organize edilmiş veriler. RAYNET CRM, satış elemanlarınıza ve yöneticilerinize yardımcı olur: Satış tems...

CompanyHub

CompanyHub

companyhub.com

İletişim yönetimi, satış hattı yönetimi, teklifler ve ürün yönetimi gibi genel CRM özelliklerinin yanı sıra CompanyHub, CRM'lerin aşağıdaki yönleriyle çok güçlüdür. Farklı sektörler için özelleştirilebilir Normalde CRM'ler özelleştirilebilir olduklarını söylediklerinde, yalnızca bazı alanları saklam...

Hummingbird

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird daha iyi uyumluluk için modern araçlar tasarlar. Akıllı uyumluluk CRM'miz, araştırmaları daha verimli, doğru ve etkili hale getirir.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje ...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

Copper

Copper

prosperworks.com

G Suite ile çalışan CRM yazılımına ihtiyaç duyduğunuzda Copper'a ihtiyacınız olur. Bizi deneyin ve işletmenizin daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına nasıl yardımcı olabileceğimizi görün.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşteriler...

Planfix

Planfix

planfix.com

Planfix, insanların ortak çalışmasını organize etmeye ve yönetmeye yardımcı olur. Müşterilerimiz Planfix'i CRM, kontrol odası ve teknik destek sistemi olarak kullanıyor, onun yardımıyla şirketleri yönetiyor, görevleri veriyor ve kontrol ediyor, proje faaliyetlerini yürütüyor, kaynak muhasebesi ve fi...

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble, tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve kullanımı kolay Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Nimble, hem Microsoft 365 hem de Google Workspace ile zahmetsizce entegre olarak tüm platformlarınızda...

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle...

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olu...

Simply CRM

Simply CRM

simply-crm.com

Simply CRM ile daha fazla müşteri kazanın, işinizi optimize edin ve daha fazla para kazanın. Aslında kullanacağınız CRM'dir: Görsel genel bakışlarla kullanımı kolay. Hepsi bir arada platform - CRM, Yardım Masası, Finans ve Proje Yönetimi dahil. Ayrıca 7/24 ücretsiz destek sunuyoruz (yerel dilinizde!...

SEO CRM

SEO CRM

seocrm.com

SEOCRM.com, Dijital Pazarlama Ajansları için özel olarak tasarlanmıştır. SEO, ppc, web tasarımı ve geliştirme ile diğer projelerinizi yönetebileceğiniz, satışları, müşteri ilişkileri faturalarını ve faturalandırmalarını ve genel desteği yönetebileceğiniz hepsi bir arada platform sunar.

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla tesli...

Interacty

Interacty

interacty.me

Pazarlamacılar (serbest çalışanlar ve ajanslar), prodüksiyon stüdyoları, yayıncılar Interacty, pazarlamacıların etkileşimli deneyimler ve oyunlar aracılığıyla kitlelerle etkileşim kurmasına ve satışları artırmasına olanak tanır. Oyunlaştırılmış pazarlama içeriği, etkileşimi ve dikkat süresini artırı...

sales-i

sales-i

sales-i.com

sales-i, satış fonksiyonlarının performansını artırmak isteyen ancak ihtiyaç duydukları müşteri görünürlüğünü elde edemeyen imalat, toptancı ve dağıtım işletmeleri için tasarlanmış, ödüllü, veri odaklı bir gelir optimizasyon platformudur. - Satış ekibinizi gizli, kapatılması kolay fırsatlar konusund...

Livespace

Livespace

livespace.io

Bir sonraki nesil. Görev ve satış otomasyonu ile B2B süreç odaklı CRM - Livespace, profesyoneller için bilenler tarafından oluşturulmuş, sezgisel ve uyarlanabilir, bulut tabanlı bir CRM platformudur. Satış sürecinizi kolaylaştırın, hedefler belirleyin ve tüm müşteri bilgilerinizi güncel tutun. Uyarl...

MyClients CRM

MyClients CRM

services.gomyclients.com

MyClients CRM, küçük işletmeleri, koçları ve yalnız girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış kapsamlı, hepsi bir arada bir platformdur. Potansiyel müşteri yönetimi, müşteri ilişkilerini geliştirme, pazarlama otomasyonu, analitik ve yapay zeka destekli araçlar dahil olmak üzere bir dizi güçlü özel...

Breakcold

Breakcold

breakcold.com

Breakcold, E-posta, LinkedIn ve Twitter aracılığıyla B2B kişileriyle etkileşim kurabileceğiniz ve iletişim kurabileceğiniz bir Satış CRM'sidir. KOBİ'ler ve Startup'lar için bir Sosyal Satış CRM'sidir.

Payaca

Payaca

payaca.com

İddialı Saha Hizmeti İşletmeleri için Müşteri İlişkileri Yönetimi. Müşteri etkileşimini geliştirmek, iş akışlarını optimize etmek ve büyümeyi desteklemek için tasarlanmış basit ama güçlü CRM çözümleriyle saha hizmeti işinizi geliştirin.

Wice CRM

Wice CRM

wice.de

Wice CRM yazılım sistemini ücretsiz deneyin. Buluttan CRM On Demand veya CRM On Premise olarak tesislerinizde barındırılır. Şimdi öğren.

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Salesdash CRM yazılımı, lojistik şirketlerinin (navlun komisyoncuları, 3PL'ler) yeni nakliyeci ilişkileri geliştirmesine yardımcı olur. Salesdash, lojistikteki satış ekiplerinin satışları ve geliri artırmak için satış süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eski bir nakliye komisyoncusu satış l...

Kinabase

Kinabase

kinabase.com

Kinabase, hızla büyüyen ekiplerin güvendiği, iş bilgilerinizi, süreçlerinizi ve daha fazlasını yönetmenin daha akıllı bir yoludur. Karmaşıklığı kolayca yönetin Şirketlerden ve kişilerden süreçlere, satış siparişlerine ve altyapıya kadar Kinabase, kuruluşunuz genelinde olup bitenleri takip etmenize o...

Teamgate

Teamgate

teamgate.com

Teamgate, başarınıza güç katacak güce sahip, akıllı Satış CRM'sidir. Bir dizi akıllı entegre özellik ile donatılmıştır; Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier ve diğerleri gibi ödüllü Teamgate yazılımı, satış ekibinize işinizi organik olarak büyütmek için hem basitlik hem de güç sağlar. Teamgate, üs...

ClientTether

ClientTether

clienttether.com

Satış etkileşimi otomasyon platformumuz ve CRM'mizi kullanarak pazarlama çabalarınız sonucunda oluşturulan potansiyel müşterilerle anında bağlantı kurun. Potansiyel müşteri dönüşümünü en üst düzeye çıkarmak için bir potansiyel müşteri aldığınızda 29 saniye içinde kişiselleştirilmiş bir kısa mesaj gö...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi ka...

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