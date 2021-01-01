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CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Angola
Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
HighLevel
gohighlevel.com
Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: MSP İşinizi Yönetmek için Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA) Yazılımı. Kanıtlanmış bir PSA çözümüyle operasyonlarınızı kolaylaştırın.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, California'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta...
Podio
podio.com
Podio, proje yönetimi çalışma alanlarındaki ekip iletişimini, iş süreçlerini, verileri ve içeriği proje ihtiyaçlarına göre düzenlemek için web tabanlı bir platform sağlar.
Softr Studio
softr.io
Softr, Airtable verilerinizi güzel ve güçlü bir web sitesine, web uygulamasına veya müşteri portalına dönüştürür. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Teamleader
teamleader.eu
Daha fazla iş. Daha az güçlük. Tek bir kullanışlı araçta müşteri yönetimi, proje yönetimi ve faturalandırma. Teamleader 11.000 KOBİ'nin işini kolaylaştırıyor.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Deskera
deskera.com
İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise, ödüllü MSP teknolojisi ve BT yönetimi yazılım paketiyle teknoloji hizmet sağlayıcılarının hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
SuiteDash
suitedash.com
Güvenli Müşteri Portalı Yazılımımızı kullanarak kendi Müşteri Portalınızı veya Müşteri Portalı erişiminizi tasarlayın: Beyaz Etiketli, Tamamen markalı Oturum Açma, Kontrol Paneli ve E-posta Bildirimleri
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Copper
prosperworks.com
G Suite ile çalışan CRM yazılımına ihtiyaç duyduğunuzda Copper'a ihtiyacınız olur. Bizi deneyin ve işletmenizin daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına nasıl yardımcı olabileceğimizi görün.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Attio
attio.com
Bir sonraki mücadelenizi mi arıyorsunuz? Paradigmaları değiştirmek kolay değil ve ekibe katılıp CRM'yi sonsuza kadar değiştirecek daha olağanüstü insanlar arıyoruz.
Capsule
capsulecrm.com
Basit ama güçlü CRM. 10.000'den fazla küresel işletmeye katılın ve kişileri, satışları yönetmenin ve kalıcı ilişkiler kurmanın daha kolay bir yolunu keşfedin.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir bilgisayar teknolojisi şirketidir.
Bloom
bloom.io
Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell, satış ekipleri için üretkenliği, süreçleri ve satış hattı görünürlüğünü artıran bir satış CRM yazılım aracıdır. Sürtünmeyi ortadan kaldırın ve daha fazla satış yapın.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Binlerce küçük işletme, kişileri yönetmek, takip etmek için Daha Az Rahatsız Edici CRM kullanıyor liderlik edin ve takipleri takip edin. Ücretsiz müşteri hizmetleri kurulumu kolaylaştırır.
Nimble
nimble.com
CRM, satış elemanlarından daha fazlası için. Tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM. Kullanımı kolaydır, Outlook/Gmail gelen kutunuzda, sosyal medyada, web'de çalışır.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
Planfix
planfix.com
Planfix, insanların ortak çalışmasını organize etmeye ve yönetmeye yardımcı olur. Müşterilerimiz Planfix'i CRM, kontrol odası ve teknik destek sistemi olarak kullanıyor, onun yardımıyla şirketleri yönetiyor, görevleri veriyor ve kontrol ediyor, proje faaliyetlerini yürütüyor, kaynak muhasebesi ve fi...
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM, 300.000'den fazla işletmenin satışlarını artırmasına, pazarlama yatırım getirisini artırmasına ve mükemmel müşteri hizmeti sunmasına yardımcı olan çevrimiçi bir yazılımdır. 15 gün boyunca ücretsiz deneyin!
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
TeamWave
teamwave.com
TeamWave en iyi küçük işletme CRM, proje yönetimi ve İKYS yazılımıdır. Projelerinizi, ekibinizi ve satışlarınızı yönetmenin daha iyi bir yolu.
Canopy
canopytax.com
Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.
Kylas
kylas.io
Kylas Sales CRM, büyüyen işletmelerin satış çabalarını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Sezgiseldir ve birçok özelliğe sahiptir. 15 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Snov.io
snov.io
Daha fazla potansiyel müşteri. Daha fazla satış. Daha fazla gelir. Büyüme sağlayan satış araç kutusu ve CRM platformuyla işinizi ölçeklendirin ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşime geçin.
vcita
vcita.com
Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretke...
Clientjoy
clientjoy.io
Clientjoy, Serbest Çalışanlar ve İşletmeler için Potansiyel Müşterileri, Teklifleri, Müşterileri, Faturalandırmayı ve Gelirleri tek bir yerden yönetmeye yönelik hepsi bir arada bir CRM Çözümü ve Büyüme Motorudur.
Method CRM
method.me
Yöntem: CRM, küçük işletmeler için en iyi QuickBooks CRM'dir. Kişilerinizi yönetin, iki kez veri girmeyi bırakın ve daha hızlı ödeme alın. Ücretsiz dene!
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış hattındaki potansiyel müşterileri yönetin...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, CRM yazılımının yanı sıra satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri için mükemmel müşteri desteği ve bilgi tabanı sunar. Bize katılın!
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss, ev hizmetleri, perakende, otomotiv, emlak, profesyonel hizmetler ve daha fazlasını içeren sektörlerdeki yerel işletmelere yönelik hepsi bir arada bir satış, pazarlama, iletişim ve otomasyon yazılım platformudur. SalesBoss, Satış, Pazarlama, SMS, E-posta, Aramalar, Takvim, Web Sohbeti, Gel...
eWay-CRM
eway-crm.com
eWay-CRM şirketlerin gerçekten etkili olmasına yardımcı olur. Tanınmış Outlook ortamını tam teşekküllü bir CRM'ye dönüştürüyoruz. Ücretsiz İndirin.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, hızlı katılım, güçlü raporlama ve %100 ücretsiz destek ile satış temsilcilerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olan kullanıcı dostu satış otomasyonu CRM'sidir.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...
Salesmate
salesmate.io
Gelirinizi ve ilişkilerinizi büyütün. Salesmate, satış ekibiniz ve müşterileriniz için basit, kişisel ve üretken deneyimler sunar.