CPQ Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yapılandır, Fiyat Ver, Teklif Ver (CPQ) yazılımı, şirketler için tüm teklif verme ve teklif süreci yaşam döngüsünü kolaylaştırır. Bir müşterinin, bir şirketin tekliflerine ilişkin gereksinimlerini iletmesiyle başlar ve müşteriye veya potansiyel müşteriye kapsamlı bir teklif sunulmasıyla sona erer. Satış departmanlarında kullanılan CPQ yazılımı, satış döngüsünün hızını artırır, teklif hassasiyetini artırır ve müşteri ilişkilerini güçlendirir. Bu yazılım çözümleri, şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını etkili bir şekilde tespit etmelerine ve bu özel gereksinimlere tam olarak uygun özel teklifler sunmalarına olanak sağlar. Genellikle mevcut CRM yazılımıyla entegre olan veya bir veya daha fazla CRM aracıyla kusursuz entegrasyon için tasarlanan CPQ ürünleri, satış süreçlerini optimize etmek için güçlü bir çözüm sunar.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve imzalanması için bir belge yönetim platformudur. Elektronik imza ve iş akışı otomasyonu sunar.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.
Accelo
accelo.com
Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr, satış belgelerini dinamik ve etkileşimli web sayfalarına dönüştüren bir yazılımdır; kullanıcılar özelleştirilmiş teklifler ve alıntılar oluşturabilir.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io, satış süreçlerini hızlandırmak için ayrıntılı teklif, faturalama ve abonelik yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
Quoter
quoter.com
Kote, profesyonel tekliflerin hızlıca oluşturulmasına yardımcı olan, kullanıcı dostu bir teklif yönetim uygulamasıdır.
Proposify
proposify.com
Proposify, satış tekliflerini oluşturmayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ, fiyatlandırma ve paketleri özelleştirilmiş sayfalarla açıklamanızı sağlayarak etkili bir satış deneyimi sunar.
EZLynx
ezlynx.com
EzLynx, sigorta acenteleri için poliçe yönetimi, müşteri ilişkileri ve karşılaştırmalı teklif alma gibi işlevler sunan kapsamlı bir yönetim platformudur.
Pricefx
pricefx.com
Pricefx, işletmelere fiyatlandırma stratejilerini analiz, optimize ve yönetme imkanı sunan bulut tabanlı bir platformdur.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, fatura, satış ve insan kaynakları süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur. İş akışlarını entegre ederek verimliliği artırır.
Zendo
getzendo.io
Zendo, satış hizmetlerini otomatikleştiren bir yazılımdır. Tek bir platformda teklifler, faturalandırma ve iletişim gibi işlemleri yönetmeyi kolaylaştırır.
Zoura
zuora.com
Zuora, faturalama süreçlerini otomatikleştirip yönetmeyi sağlayan bir platformdur, farklı fiyatlandırma ve entegrasyon seçenekleri sunar.
Apparound
apparound.com
Apparound, satış süreçlerini dijitalleştirip yöneten bir otomasyon platformudur. İçerik paylaşımı, teklif oluşturma ve müşteri verilerini yönetme özellikleri sunar.
Paperless Parts
paperlessparts.com
Kağıtsız Parts, üreticilere CAD dosyalarından hızlı ve tutarlı alıntı yapma, maliyetleme otomasyonu ve çeşitli sistemlerle entegrasyon sağlama imkanı sunan gelişmiş bir platformdur.
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster, CNC ve eklemeli üretim atölyeleri için anlık alıntı ve e-ticaret çözümleri sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad, üretim sektörüne yönelik bir CPQ yazılımdır; satış ve üretim süreçlerini bağlayarak karmaşık ürünlerin hatasız yapılandırılmasını sağlar.
vloxq
vloxq.com
vloxq, alıntı oluşturmayı kolaylaştırarak satış sürecini otomatikleştirir ve manuel işlemleri azaltır, mevcut sistemlerle entegre edilebilir.
Subskribe
subskribe.com
Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir teklif ve faturalandırma platformudur. Tek bir dinamik sipariş havuzunda gelir yönetimini kolaylaştırır.
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes, teklif oluşturma, izleme ve yönetme işlemlerini merkezi bir platformda sunan, kullanıcı dostu bir tekliftir.
Hive CPQ
hivecpq.com
Hive CPQ, B2B satış süreçlerini kolaylaştıran, ürün yapılandırması ve fiyatlandırma için tasarlanmış bir yazılımdır.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow, B2B SaaS için tasarlanmış bir gelir otomasyon platformudur. Tek bir sistemle fiyatlandırma, faturalama ve kullanım süreçlerini yönetir.
Revv
revv.so
Revv, belge otomasyonu ve imza süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Template kütüphanesinden belgeler oluşturarak veya dış belgeleri imza için göndererek çalışır.
WorkRails
workrails.com
WorkRails, karmaşık hizmetlerin hızlı ve doğru şekilde fiyat tekliflerini hazırlamak için tasarlanmış bir yazılımdır. Ekiplerin verimliliğini artırır.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
In Mind Cloud, üreticiler için ölçeklenebilir bir dijital satış platformudur. Müşteri hedeflerini üretim yetenekleriyle uyumlu hale getirir.
Orgzit
orgzit.com
Orgzit, müşteri, hizmet biletleri ve fatura yönetimini merkezi bir sistemde birleştiren bir iş verimliliği platformudur.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks, sistem entegratörleri ve işletmelere teklif ve tahmin süreçlerini otomatikleştirerek maliyetleri düşürme ve çözüm hazırlama süresini hızlandırma aracı sunar.
MiClient
miclient.ai
MiClient, teklif yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunar; teklif oluşturma, kapanış ve otomatik müşteri kabul sürecini içerir.
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack, yönetilen hizmet sağlayıcıları ve değerli katma değer satanlar için CPQ yazılımı sunarak, ön satış sürecini daha verimli, tutarlı ve doğru hale getirir.
Salesbricks
salesbricks.com
Salesbricks, teklif süreçlerini otomatikleştirerek ve yöneterek satış ekiplerine etkili gelir yönetimi sunan bir platformdur.
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuoteXpress, işletmelerin satış tekliflerini otomatikleştirerek daha doğru ve profesyonel teklifler oluşturmasına yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, bağlantı hizmetlerinin alıcı ve satıcıları için ağ planlaması, otomatik fiyatlandırma ve veri yönetimi sağlayan bir platformdur.
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