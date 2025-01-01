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CPQ Yazılımı
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CPQ Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yapılandır, Fiyat Ver, Teklif Ver (CPQ) yazılımı, şirketler için tüm teklif verme ve teklif süreci yaşam döngüsünü kolaylaştırır. Bir müşterinin, bir şirketin tekliflerine ilişkin gereksinimlerini iletmesiyle başlar ve müşteriye veya potansiyel müşteriye kapsamlı bir teklif sunulmasıyla sona erer. Satış departmanlarında kullanılan CPQ yazılımı, satış döngüsünün hızını artırır, teklif hassasiyetini artırır ve müşteri ilişkilerini güçlendirir. Bu yazılım çözümleri, şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını etkili bir şekilde tespit etmelerine ve bu özel gereksinimlere tam olarak uygun özel teklifler sunmalarına olanak sağlar. Genellikle mevcut CRM yazılımıyla entegre olan veya bir veya daha fazla CRM aracıyla kusursuz entegrasyon için tasarlanan CPQ ürünleri, satış süreçlerini optimize etmek için güçlü bir çözüm sunar.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc, belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve imzalanması için bir belge yönetim platformudur. Elektronik imza ve iş akışı otomasyonu sunar.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Qwilr, satış belgelerini dinamik ve etkileşimli web sayfalarına dönüştüren bir yazılımdır; kullanıcılar özelleştirilmiş teklifler ve alıntılar oluşturabilir.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io, satış süreçlerini hızlandırmak için ayrıntılı teklif, faturalama ve abonelik yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.

Quoter

Quoter

quoter.com

Kote, profesyonel tekliflerin hızlıca oluşturulmasına yardımcı olan, kullanıcı dostu bir teklif yönetim uygulamasıdır.

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify, satış tekliflerini oluşturmayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ, fiyatlandırma ve paketleri özelleştirilmiş sayfalarla açıklamanızı sağlayarak etkili bir satış deneyimi sunar.

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

EzLynx, sigorta acenteleri için poliçe yönetimi, müşteri ilişkileri ve karşılaştırmalı teklif alma gibi işlevler sunan kapsamlı bir yönetim platformudur.

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Pricefx, işletmelere fiyatlandırma stratejilerini analiz, optimize ve yönetme imkanı sunan bulut tabanlı bir platformdur.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, fatura, satış ve insan kaynakları süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur. İş akışlarını entegre ederek verimliliği artırır.

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo, satış hizmetlerini otomatikleştiren bir yazılımdır. Tek bir platformda teklifler, faturalandırma ve iletişim gibi işlemleri yönetmeyi kolaylaştırır.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora, faturalama süreçlerini otomatikleştirip yönetmeyi sağlayan bir platformdur, farklı fiyatlandırma ve entegrasyon seçenekleri sunar.

Apparound

Apparound

apparound.com

Apparound, satış süreçlerini dijitalleştirip yöneten bir otomasyon platformudur. İçerik paylaşımı, teklif oluşturma ve müşteri verilerini yönetme özellikleri sunar.

Paperless Parts

Paperless Parts

paperlessparts.com

Kağıtsız Parts, üreticilere CAD dosyalarından hızlı ve tutarlı alıntı yapma, maliyetleme otomasyonu ve çeşitli sistemlerle entegrasyon sağlama imkanı sunan gelişmiş bir platformdur.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

DigiFabster, CNC ve eklemeli üretim atölyeleri için anlık alıntı ve e-ticaret çözümleri sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Elfsquad

Elfsquad

elfsquad.io

Elfsquad, üretim sektörüne yönelik bir CPQ yazılımdır; satış ve üretim süreçlerini bağlayarak karmaşık ürünlerin hatasız yapılandırılmasını sağlar.

vloxq

vloxq

vloxq.com

vloxq, alıntı oluşturmayı kolaylaştırarak satış sürecini otomatikleştirir ve manuel işlemleri azaltır, mevcut sistemlerle entegre edilebilir.

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir teklif ve faturalandırma platformudur. Tek bir dinamik sipariş havuzunda gelir yönetimini kolaylaştırır.

GeoQuotes

GeoQuotes

geoquotes.com

GeoQuotes, teklif oluşturma, izleme ve yönetme işlemlerini merkezi bir platformda sunan, kullanıcı dostu bir tekliftir.

Hive CPQ

Hive CPQ

hivecpq.com

Hive CPQ, B2B satış süreçlerini kolaylaştıran, ürün yapılandırması ve fiyatlandırma için tasarlanmış bir yazılımdır.

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

MonetizeNow, B2B SaaS için tasarlanmış bir gelir otomasyon platformudur. Tek bir sistemle fiyatlandırma, faturalama ve kullanım süreçlerini yönetir.

Revv

Revv

revv.so

Revv, belge otomasyonu ve imza süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Template kütüphanesinden belgeler oluşturarak veya dış belgeleri imza için göndererek çalışır.

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails, karmaşık hizmetlerin hızlı ve doğru şekilde fiyat tekliflerini hazırlamak için tasarlanmış bir yazılımdır. Ekiplerin verimliliğini artırır.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

In Mind Cloud, üreticiler için ölçeklenebilir bir dijital satış platformudur. Müşteri hedeflerini üretim yetenekleriyle uyumlu hale getirir.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Orgzit, müşteri, hizmet biletleri ve fatura yönetimini merkezi bir sistemde birleştiren bir iş verimliliği platformudur.

Miraworks.io

Miraworks.io

miraworks.io

Miraworks, sistem entegratörleri ve işletmelere teklif ve tahmin süreçlerini otomatikleştirerek maliyetleri düşürme ve çözüm hazırlama süresini hızlandırma aracı sunar.

MiClient

MiClient

miclient.ai

MiClient, teklif yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunar; teklif oluşturma, kapanış ve otomatik müşteri kabul sürecini içerir.

ScopeStack

ScopeStack

scopestack.io

ScopeStack, yönetilen hizmet sağlayıcıları ve değerli katma değer satanlar için CPQ yazılımı sunarak, ön satış sürecini daha verimli, tutarlı ve doğru hale getirir.

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Salesbricks, teklif süreçlerini otomatikleştirerek ve yöneterek satış ekiplerine etkili gelir yönetimi sunan bir platformdur.

iQuoteXpress

iQuoteXpress

iquotexpress.com

iQuoteXpress, işletmelerin satış tekliflerini otomatikleştirerek daha doğru ve profesyonel teklifler oluşturmasına yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase, bağlantı hizmetlerinin alıcı ve satıcıları için ağ planlaması, otomatik fiyatlandırma ve veri yönetimi sağlayan bir platformdur.

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