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CPQ Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yapılandır, Fiyat Ver, Teklif Ver (CPQ) yazılımı, şirketler için tüm teklif verme ve teklif süreci yaşam döngüsünü kolaylaştırır. Bir müşterinin, bir şirketin tekliflerine ilişkin gereksinimlerini iletmesiyle başlar ve müşteriye veya potansiyel müşteriye kapsamlı bir teklif sunulmasıyla sona erer. Satış departmanlarında kullanılan CPQ yazılımı, satış döngüsünün hızını artırır, teklif hassasiyetini artırır ve müşteri ilişkilerini güçlendirir. Bu yazılım çözümleri, şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını etkili bir şekilde tespit etmelerine ve bu özel gereksinimlere tam olarak uygun özel teklifler sunmalarına olanak sağlar. Genellikle mevcut CRM yazılımıyla entegre olan veya bir veya daha fazla CRM aracıyla kusursuz entegrasyon için tasarlanan CPQ ürünleri, satış süreçlerini optimize etmek için güçlü bir çözüm sunar.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc, belgelerin oluşturulması, gönderilmesi ve imzalanması için bir belge yönetim platformudur. Elektronik imza ve iş akışı otomasyonu sunar.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Qwilr, satış belgelerini dinamik ve etkileşimli web sayfalarına dönüştüren bir yazılımdır; kullanıcılar özelleştirilmiş teklifler ve alıntılar oluşturabilir.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io, satış süreçlerini hızlandırmak için ayrıntılı teklif, faturalama ve abonelik yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.

Quoter

Quoter

quoter.com

Kote, profesyonel tekliflerin hızlıca oluşturulmasına yardımcı olan, kullanıcı dostu bir teklif yönetim uygulamasıdır.

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify, satış tekliflerini oluşturmayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ, fiyatlandırma ve paketleri özelleştirilmiş sayfalarla açıklamanızı sağlayarak etkili bir satış deneyimi sunar.

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Pricefx, işletmelere fiyatlandırma stratejilerini analiz, optimize ve yönetme imkanı sunan bulut tabanlı bir platformdur.

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

EzLynx, sigorta acenteleri için poliçe yönetimi, müşteri ilişkileri ve karşılaştırmalı teklif alma gibi işlevler sunan kapsamlı bir yönetim platformudur.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, fatura, satış ve insan kaynakları süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur. İş akışlarını entegre ederek verimliliği artırır.

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo, satış hizmetlerini otomatikleştiren bir yazılımdır. Tek bir platformda teklifler, faturalandırma ve iletişim gibi işlemleri yönetmeyi kolaylaştırır.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora, faturalama süreçlerini otomatikleştirip yönetmeyi sağlayan bir platformdur, farklı fiyatlandırma ve entegrasyon seçenekleri sunar.

Apparound

Apparound

apparound.com

Apparound, satış süreçlerini dijitalleştirip yöneten bir otomasyon platformudur. İçerik paylaşımı, teklif oluşturma ve müşteri verilerini yönetme özellikleri sunar.

Paperless Parts

Paperless Parts

paperlessparts.com

Kağıtsız Parts, üreticilere CAD dosyalarından hızlı ve tutarlı alıntı yapma, maliyetleme otomasyonu ve çeşitli sistemlerle entegrasyon sağlama imkanı sunan gelişmiş bir platformdur.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

DigiFabster, CNC ve eklemeli üretim atölyeleri için anlık alıntı ve e-ticaret çözümleri sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Elfsquad

Elfsquad

elfsquad.io

Elfsquad, üretim sektörüne yönelik bir CPQ yazılımdır; satış ve üretim süreçlerini bağlayarak karmaşık ürünlerin hatasız yapılandırılmasını sağlar.

vloxq

vloxq

vloxq.com

vloxq, alıntı oluşturmayı kolaylaştırarak satış sürecini otomatikleştirir ve manuel işlemleri azaltır, mevcut sistemlerle entegre edilebilir.

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir teklif ve faturalandırma platformudur. Tek bir dinamik sipariş havuzunda gelir yönetimini kolaylaştırır.

GeoQuotes

GeoQuotes

geoquotes.com

GeoQuotes, teklif oluşturma, izleme ve yönetme işlemlerini merkezi bir platformda sunan, kullanıcı dostu bir tekliftir.

Hive CPQ

Hive CPQ

hivecpq.com

Hive CPQ, B2B satış süreçlerini kolaylaştıran, ürün yapılandırması ve fiyatlandırma için tasarlanmış bir yazılımdır.

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

MonetizeNow, B2B SaaS için tasarlanmış bir gelir otomasyon platformudur. Tek bir sistemle fiyatlandırma, faturalama ve kullanım süreçlerini yönetir.

Revv

Revv

revv.so

Revv, belge otomasyonu ve imza süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Template kütüphanesinden belgeler oluşturarak veya dış belgeleri imza için göndererek çalışır.

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails, karmaşık hizmetlerin hızlı ve doğru şekilde fiyat tekliflerini hazırlamak için tasarlanmış bir yazılımdır. Ekiplerin verimliliğini artırır.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Üretim karmaşıktır. Satmak bu olmamalı. In Mind Cloud, üreticiler için tasarlanmış ölçeklenebilir dijital satış platformudur. Uçtan uca satış yazılımımız, müşterilerinizin hedeflerini üretim yeteneklerinizle kusursuz bir şekilde hizalar ve tüm satış süreçlerinizi tek platformda birleştirir. In Mind Cloud Dijital Satış Platformu, satışları artırmak amacıyla kapsamlı ürün bilginizin ve akıllı analitiğin gücünden yararlanmak için CRM, CPQ ve Commerce'in üstün performansını kullanır. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com), üreticileri güçlendirme misyonuna sahip bağımsız bir üretim satış platformu sağlayıcısıdır. Singapur, Almanya ve ABD'deki ofislerimiz ve yüksek değerli ortak ağımız aracılığıyla küresel olarak faaliyet gösteriyoruz.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Orgzit, kurumsal CRM'in gücünü Excel'in esnekliğiyle sağlar. Orgzit, üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada bir satış sistemidir. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçmenize yardımcı olarak Satış, Teklif, Hizmet ve Finans'ı kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Miraworks.io

Miraworks.io

miraworks.io

Miraworks, çok sağlayıcılı bir SaaS BT altyapı tasarımı ve iş akışı aracıdır. Rutin teklif ve tahmin görevlerini otomatikleştirerek sistem entegratörlerinin ve kuruluşların çözüm hazırlamayı hızlandırmasına, maliyetleri azaltmasına ve değer elde etme süresini hızlandırmasına yardımcı oluyoruz.

MiClient

MiClient

miclient.ai

MiClient, Teklif Yönetimi için eksiksiz bir çözüm sunar; Bir teklifin oluşturulmasından kapanışına kadar. Otomatik Müşteri Katılım sürecinin dahil edilmesiyle daha yüksek dönüşüm oranı ve gelişmiş Müşteri Deneyimi sağlayın. Bu aynı zamanda tekliflerinizi anlamanıza ve Kapanışlarınızı artırmak için tüm ayrıntıları almanıza yardımcı olur. Kayıpları azaltın ve daha fazla teklifi Etkin Faturalara dönüştürün.

ScopeStack

ScopeStack

scopestack.io

ScopeStack, BT endüstrisindeki yönetilen hizmet sağlayıcılar ve katma değerli satıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Hizmetlerimiz CPQ yazılımı, satış öncesi sürecin her adımına verimlilik, tutarlılık ve doğruluk katar.

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

İşletmeniz için fiyat teklifi-nakit yönetimi, iç satış ve self-servis pazara açılma hareketlerini yönetmenin daha iyi bir yolu

iQuoteXpress

iQuoteXpress

iquotexpress.com

iQuote Xpress, işletmelerin en son internet teknolojisini kullanarak satış tahmin sürecini otomatikleştirmesine olanak tanıyan web tabanlı bir SaaS uygulamasıdır. Satış personeli daha detaylı, doğru ve ürün pazarlama bilgilerini içeren satış tekliflerini kolay ve hızlı bir şekilde oluşturabilmektedir. iQuote Xpress kullanıcıları, müşteriye sürekli olarak profesyonel iletişim sağlandığından gelişmiş bir görüntünün keyfini çıkarır.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase, Bağlantı için Endüstri Bulutudur. Connectbase, otomatik fiyat teklifi dahil olmak üzere yeni nesil bağlantı alım ve satımına olanak tanıyan ve derin, güvenilir bilgiler sağlayan sektörün bir ortağıdır. Connectbase'in sektör lideri platformu The Connected World, dünya çapında neredeyse 300 sağlayıcıya hizmet veriyor ve 150'den fazla ülkede 2,7 milyar konumu yönetiyor. Connectbase ekibi, ağ satın alma ve satış süreçlerini dönüştüren bağlantılı bir ekosistem oluşturdu. Connectbase.com adresinden Connectbase'i ziyaret edin ve bizi linkedin.com/company/connectbase-us/ adresinden LinkedIn'de takip edin

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