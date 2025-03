In Mind Cloud

Üretim karmaşıktır. Satmak bu olmamalı. In Mind Cloud, üreticiler için tasarlanmış ölçeklenebilir dijital satış platformudur. Uçtan uca satış yazılımımız, müşterilerinizin hedeflerini üretim yeteneklerinizle kusursuz bir şekilde hizalar ve tüm satış süreçlerinizi tek platformda birleştirir. In Mind Cloud Dijital Satış Platformu, satışları artırmak amacıyla kapsamlı ürün bilginizin ve akıllı analitiğin gücünden yararlanmak için CRM, CPQ ve Commerce'in üstün performansını kullanır. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com), üreticileri güçlendirme misyonuna sahip bağımsız bir üretim satış platformu sağlayıcısıdır. Singapur, Almanya ve ABD'deki ofislerimiz ve yüksek değerli ortak ağımız aracılığıyla küresel olarak faaliyet gösteriyoruz.