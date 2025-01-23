CPQ Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ruanda

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapılandır, Fiyat Ver, Teklif Ver (CPQ) yazılımı, şirketler için tüm teklif verme ve teklif süreci yaşam döngüsünü kolaylaştırır. Bir müşterinin, bir şirketin tekliflerine ilişkin gereksinimlerini iletmesiyle başlar ve müşteriye veya potansiyel müşteriye kapsamlı bir teklif sunulmasıyla sona erer. Satış departmanlarında kullanılan CPQ yazılımı, satış döngüsünün hızını artırır, teklif hassasiyetini artırır ve müşteri ilişkilerini güçlendirir. Bu yazılım çözümleri, şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını etkili bir şekilde tespit etmelerine ve bu özel gereksinimlere tam olarak uygun özel teklifler sunmalarına olanak sağlar. Genellikle mevcut CRM yazılımıyla entegre olan veya bir veya daha fazla CRM aracıyla kusursuz entegrasyon için tasarlanan CPQ ürünleri, satış süreçlerini optimize etmek için güçlü bir çözüm sunar.
Yeni Uygulama Gönder
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Pricefx
pricefx.com
Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetimi ve CPQ platformudur. Excel'den, evde geliştirilen araçlardan veya eski Gen1 çözümlerinden farklı olarak ürünümüz, dinamik olarak planlamanız, fiyatlandırmanız ve kar etmeniz için fiyatlandırma platformudur. Paketimiz, eksiksiz bir kurumsal fiyatlandırma yeteneği sunmak üzere birlikte sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmış 3 paket çözüm içerir: Plan Paketi: SAP, Salesforce, SugarCRM ve diğer birçok kritik veri sistemi için önceden oluşturulmuş entegrasyonlara sahip sektör lideri analitik. Segmente özel optimize edilmiş fiyatlandırmayı analiz edip oluşturun ve bunu fiyat listelerinize, CPQ, ERP ve Dijital Ticaret sistemlerinize aktarın. Fiyatlandırma fırsatlarını analiz edip belirlerken fiyatlandırmanız, marjlarınız, müşteri ve ürün segmentleriniz hakkında doğru bilgiler edinin. Fiyat Paketi: Fiyatlandırma stratejinizi tanımlayın ve yönetin, her türlü ürün fiyatını hesaplayın, simüle edin ve yayınlayın. Promosyonları, indirimleri, kampanyaları ve özel fiyatları herhangi bir karmaşıklık düzeyinde tek yerden yönetin. A.I.'yi kullanın. Fiyat şelalenizin tamamında ideal sonuçlara ulaşmak için optimizasyon. Kâr Paketi: Satış ekibinizi taleplere daha hızlı yanıt verme, yüksek doğruluk ve güvenle teklif verme ve daha fazla anlaşma kazanma konusunda güçlendirin. Muhasebe sisteminizle entegre olurken indirimler, bonuslar ve krediler oluşturun, hesaplayın, takip edin ve yönetin. Karmaşık talepleri ve sevkıyat ve ödeme süreçlerini ortadan kaldırın. Distribütör talep yönetiminizi hızlı ve doğru bir şekilde doğrulayın.
Subskribe
subskribe.com
Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir fiyat teklifi, faturalandırma ve gelir platformudur. Tamamen birleşik. Silo yok. Tekliften gelire kadar sıfır mutabakat. Dünyanın önde gelen SaaS şirketlerinden bazılarıyla işbirliği içinde tasarlanan Subskribe, etkileşimleri artırma, orta vadede ek satışlar ve esnek indirimler gibi yenilikçi anlaşma yapılarıyla işletmelerin gelirlerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyor. Sonuç, daha hızlı pazara sunma süresi, artan gelir büyümesi ve büyük operasyonel tasarruflardır. Subskribe, gelişen fırsatlar için tasarlanmıştır. Bireysel satır öğelerine kadar zaman içinde değişebilen tek bir dinamik sipariş deposu etrafında oluşturulmuştur. Bu artık siloların olmayacağı anlamına geliyor. Artık kafa karışıklığı yok. Artık manuel mutabakata gerek yok. Subskribe'ın yalnızca tek bir ürün kataloğu ve tek fiyatlandırma motoru vardır ve faturalandırma, sipariş satırı tabanlı olup, ASC-606 uyumlu gelir tahakkukuna olanak tanır.
Paperless Parts
paperlessparts.com
Paperless Parts, atölyelere, fason imalatçılara ve bitirme şirketlerine mevcut en gelişmiş, güvenli, bulut tabanlı tahmin ve fiyat teklifi sistemini sağlayarak işlerini geliştirmelerine ve büyütmelerine yardımcı olma misyonundadır. Kağıtsız Parçalar, CNC torna, CNC frezeleme, İsviçre vida işleme, sac metal imalatı, katmanlı imalat, tel EDM, su jeti, lazer kesim ve dökme üretan gibi her türlü imalat sürecini destekleyen bir tahmin ve fiyat teklifi platformudur. Kağıtsız Parçalar yalnızca bir fiyat teklifi aracı olmanın ötesinde bir satış, fiyatlandırma ve gelir yaratma aracıdır. Kağıtsız Parçalar yazılımı, modern iş süreci otomasyon araçlarını, fiyat teklifi sürecinde hız ve tutarlılığı artıran yapılandırılabilir bir geometrik fiyatlandırma motoruyla birleştirerek üreticilerin mevcut iş akışlarını kolaylaştırır. Platform, ön büro operasyonlarını ve satış ekiplerini güçlendirmek için CRM ve ERP sistemleriyle entegre oluyor ve çeşitli üretim süreçleri için RFQ'lara daha verimli yanıt verilmesini sağlıyor. ABD genelindeki üreticiler platformu kullanarak 1 milyondan fazla iş dosyasını analiz etti ve yılda 1 milyar doların üzerinde sipariş kazanıyor.
MonetizeNow
monetizenow.io
Ocak 2021'de kurulan ve merkezi Santa Clara, CA'da bulunan MonetizeNow, B2B SaaS için özel olarak oluşturulmuş tam döngülü bir gelir otomasyon platformudur. MonetizeNow'un birleşik Teklif Verme (CPQ), Faturalandırma ve Kullanım platformu, GTM mimarinizde nokta çözümlere ihtiyaç duymadan tüm fiyat modellerini ve satış kanallarını yöneten, kolaylaştırılmış bir Tekliften Nakde (Q2C) süreci oluşturur.
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ, satışlarınızı kolaylaştıran bir B2B e-Ticaret platformudur. Daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve tamamen otomatikleştirilmiş ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir sipariş alımının keyfini çıkarmak için Yapılandırın, Fiyatlandırın, Teklif Alın (CPQ).
vloxq
vloxq.com
vloxq CPQ ile dakikalar içinde teklif oluşturun! Çözümümüz tamamen özelleştirilebilir ve dağıtımı kolaydır. Yüksek performanslı satış temsilcilerinizin satış yönetimiyle zaman kaybetmeyi bırakıp otomasyonla zamanlarının %90'ından tasarruf etmesinin zamanı geldi. Eski sistemleri, e-tabloları, belge şablonlarını, manuel veri aktarımlarını vb. değiştirin. vloxq, örneğin ürün bilgilerini, hesaplama e-tablolarını ve yasal belgeleri birleştirerek fiyat teklifi oluştururken süreçteki birkaç adımı otomatikleştirebilir (ekran görüntülerine bakın). Bu süreci basitleştirerek ortalama sipariş değerinizi artırabilir, daha doğru tahminler oluşturabilir, gereksiz ve riskli manuel işleri ortadan kaldırabilirsiniz. vloxq'u Hubspot, Salesforce, Lime CRM, Upsales, GetAccept, Microsoft Business Central ve daha fazlası gibi mevcut sistemlerinizle entegre edin.
Apparound
apparound.com
Apparound, pazarlama malzemelerinin sunumundan siparişin yapılandırılması ve toplanmasına kadar tüm satış yolculuğunu dijitalleştiren, hızlandıran ve yöneten hepsi bir arada satış aracıdır. Apparound'un temel özellikleri şunlardır: İçerik paylaşımı: broşürler, kataloglar, ürün özellikleri, sunumlar, videolar, fiyat listeleri ve promosyonlar gibi pazarlama materyallerini dijital formatta aynı anda satış ekibinize dağıtın. Herhangi bir içeriği kolayca arayın ve basit bir tıklamayla e-postayla gönderin. Teklif Yapılandırıcı: çoklu ürün teklifi, isteğe bağlı hizmetler, paketler, indirimler ve promosyonlar dahil hatasız teklifler oluşturun. Müşteriyle müzakere sırasında nihai teklifi görüntüleyin, ihtiyaçlarına uygun çözümü bulun ve e-postayla gönderin. Elektronik imza: Sözleşmeler, doğrudan satıcının cihazı üzerinden her yerden ve her zaman imzalanabilir; alternatif olarak müşteriler, OTP kimlik doğrulamasını kullanarak sözleşmeleri self servis olarak kolayca imzalayabilir. Mevcut diğer modüller Satış Takibi, Veri Yöneticisi, Web İstemcisi ve Çözüm Danışmanıdır. Satış Takibi, satıcıların teklifleri ve müşterileri takip edebileceği dinamik bir kontrol panelidir. Veri Yöneticisi, satıcının saha faaliyetleri sırasında veri toplamasını sağlayan anket ve sınavlardan oluşur. Web İstemcisi, Apparound'un herhangi bir bilgisayar tarayıcısından kullanılmasını sağlar. Çözüm Danışmanı, en uygun ürünleri tanımlamak için adım adım ilerleyen, ihtiyaçlara dayalı, rehberli bir satış aracıdır. Müşteri yolculukları, belirli iş ihtiyaçları soruları ve ilgili içerikle yapılandırılabilir. Müşteri ihtiyaçlarına göre ürünler önerir. Apparound, akıllı telefonlarda ve tabletlerde yerel bir uygulama olarak çalışır: iOS, Android, Windows tam olarak desteklenir. Uygulama müşteriyle yüzyüze olacak şekilde tasarlanmıştır, çevrimdışı çalışır ve bağlantı olmadan içerik ve gerçek zamanlı fiyat teklifleri sağlar. En popüler CRM ve ERP sistemleriyle (Salesforce veya MS Dynamics CRM sistemleri) uyumludur ve arka ofis yazılımınıza kolay bağlantıyı destekler.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, Bağlantı için Endüstri Bulutudur. Connectbase, otomatik fiyat teklifi dahil olmak üzere yeni nesil bağlantı alım ve satımına olanak tanıyan ve derin, güvenilir bilgiler sağlayan sektörün bir ortağıdır. Connectbase'in sektör lideri platformu The Connected World, dünya çapında neredeyse 300 sağlayıcıya hizmet veriyor ve 150'den fazla ülkede 2,7 milyar konumu yönetiyor. Connectbase ekibi, ağ satın alma ve satış süreçlerini dönüştüren bağlantılı bir ekosistem oluşturdu. Connectbase.com adresinden Connectbase'i ziyaret edin ve bizi linkedin.com/company/connectbase-us/ adresinden LinkedIn'de takip edin
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ve müşterilerinizin kolayca satın alma işlemi gerçekleştirebileceği profesyonel görünümlü bir Hizmet Kataloğuyla övünün. Bu, bir kontrol paneli yerine, her yeni müşterinin isteğinin bir konuşma dizisi oluşturduğu, operasyonların merkezi olarak sohbeti öneren basit ve şık bir çözümdür. Fiyat tekliflerini, faturaları, ödemeleri ve mesajları gönderdiğiniz yerdir. Sekmeler veya uygulamalar arasında geçiş yapmayı tamamen unutun ve her şeyi tek bir yerden yapın. Zendo, özel alan adından markalı renklere ve hatta kendi kişiselleştirilmiş sohbet robotunuza kadar çeşitli beyaz etiket seçenekleriyle size özel hale getirilebilir! Ekibinizi toplayın ve bu kullanımı kolay, sezgisel yazılımla işletmenizin gelişmesini sağlayın.
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress, işletmelerin en son internet teknolojisini kullanarak satış tahmin sürecini otomatikleştirmesine olanak tanıyan web tabanlı bir SaaS uygulamasıdır. Satış personeli daha detaylı, doğru ve ürün pazarlama bilgilerini içeren satış tekliflerini kolay ve hızlı bir şekilde oluşturabilmektedir. iQuote Xpress kullanıcıları, müşteriye sürekli olarak profesyonel iletişim sağlandığından gelişmiş bir görüntünün keyfini çıkarır.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ imalat endüstrisine yöneliktir. CPQ yazılımımız satış ve üretim süreçlerini birbirine bağlar ve satış ekibinizin, bayilerinizin ve hatta müşterilerinizin karmaşık ürünleri hatasız yapılandırmasına olanak tanır. Elfsquad, müşteri talebini sorunsuz bir şekilde karşılayan kusursuz bir teklif belgesi oluşturur. Hatasız üretim için mevcut BT altyapınızla entegrasyon sağlayın. Elfsquad CPQ, satış bilen kişiler tarafından uygulanır ve herhangi bir programlama bilgisi gerektirmez.
Salesbricks
salesbricks.com
İşletmeniz için fiyat teklifi-nakit yönetimi, iç satış ve self-servis pazara açılma hareketlerini yönetmenin daha iyi bir yolu
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack, BT endüstrisindeki yönetilen hizmet sağlayıcılar ve katma değerli satıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Hizmetlerimiz CPQ yazılımı, satış öncesi sürecin her adımına verimlilik, tutarlılık ve doğruluk katar.
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes, tüm fiyat teklifi verme ve faturalandırma ihtiyaçlarınızı destekleyen güçlü bir fiyat teklifi aracıdır. Teklifler oluşturun, değişiklikler için teklifleri takip edin ve izleyin, düzenleri özelleştirin, ilgili kişi kayıtlarını, şirket kayıtlarını saklayın, yinelenen teklifleri ve son kullanma tarihlerini ayarlayın. Ayrıca Monday.com gibi proje yönetimi araçları, SugarCRM gibi CRM uygulamaları ve Quick Books gibi muhasebe araçlarıyla entegre edin.
MiClient
miclient.ai
MiClient, Teklif Yönetimi için eksiksiz bir çözüm sunar; Bir teklifin oluşturulmasından kapanışına kadar. Otomatik Müşteri Katılım sürecinin dahil edilmesiyle daha yüksek dönüşüm oranı ve gelişmiş Müşteri Deneyimi sağlayın. Bu aynı zamanda tekliflerinizi anlamanıza ve Kapanışlarınızı artırmak için tüm ayrıntıları almanıza yardımcı olur. Kayıpları azaltın ve daha fazla teklifi Etkin Faturalara dönüştürün.
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks, çok sağlayıcılı bir SaaS BT altyapı tasarımı ve iş akışı aracıdır. Rutin teklif ve tahmin görevlerini otomatikleştirerek sistem entegratörlerinin ve kuruluşların çözüm hazırlamayı hızlandırmasına, maliyetleri azaltmasına ve değer elde etme süresini hızlandırmasına yardımcı oluyoruz.
Revv
revv.so
Revv, belge otomasyonunun ve iş akışlarının sınırlarını zorluyor. Revv, zengin şablon kitaplığından belgeler oluşturma veya elektronik imzalar için harici WORD/PDF belgelerini yükleyip gönderme esnekliği sağlar. Ayrıca olası her e-İmza senaryosunu karşılayacak çeşitli imza türleri sunar. İster elektronik imzalar için toplu belgeler oluşturmak, ister doldurulabilir web formlarında imza almak isteyin, Revv her şeyi mümkün kılar. Sizi güncel tutmak için anında bildirimler, belge analizleri ve denetim izleri sağlar. Revv, e-posta ve SMS kimlik doğrulamasıyla e-İmzalama sürecinizin korumasını iki katına çıkarır. Revv, en son teknolojiye sahip kanıt yönetimiyle güçlü bir e-İmza kanıtı sunar. Ayrıca tıklama sarma imzaları için video kimlik doğrulaması da sunar. Karmaşık görevleri basitleştirmek ve belge iş akışlarınızı sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için iş uygulamalarını Revv ile entegre edin. Revv, işinizi her yerde, her zaman ve her cihazdan yürütmenizi sağlayan, hepsi bir arada, kodsuz bir belge iş akışı otomasyon platformudur. Revv, sağlam koruma sağlar ve birden fazla düzeyde şifreleme ve yerel yasalara uygunluk ile güvenli bir ortamda çalışır. AVANTAJLARI: DAHA İYİ YÖNETİM VE UYUM - Revv, tüm e-İmzalı belgeleri yasal olarak bağlayıcı kılan ESIGN Yasası, UETA ve eIDAS düzenlemelerine uygundur. Revv, elektronik imzanın tüm gereksinimlerini karşılar. - İmzalama niyeti: Revv, imzalayanlardan elektronik imzaları göndermelerini talep ederek imzalayanların niyetini doğrular. - Elektronik ortamda iş yapma onayı: Revv, imzalayanlardan belgeyi göndermeden önce imzalarını onaylamalarını isteyerek onay gerekliliğini karşılar. Revv ayrıca alıcılara imza isteğini reddetme seçeneği de sunar. - İmza ilişkilendirme: Her işlemin tam denetim takibi ile belge kontrolü oluşturun. Revv, tüm eylemleri tarih ve saat damgaları, imzalayanların ayrıntıları ve IP adresleriyle yakalayıp saklayarak imza atıfını karşılar. - Kayıt tutma: Revv, imzalı kayıtların bir kopyasını otomatik olarak oluşturur ve işlem kanıtlarını saklaması için bunu hem gönderene hem de alıcıya gönderir. ELEKTRONİK İMZALARLA YENİ OLASILIKLAR YARATMAK VE İŞ AVANTAJLARINI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN GÜÇLÜ ÖZELLİKLER - - Şablonda form alanları olarak dinamik alanlar oluşturun ve belge oluşturma sürecinizi hızlandırın. Seçilen şablonu kullanın, form alanlarına özel ayrıntılar ekleyin, gerekli bilgileri doldurmaları için müşterilere gönderin ve belgeleri e-imzalayın. - PDF veya DOCX dosyalarınızı yükleme ve gönderme, düzenleme ve elektronik imzalara gönderme esnekliği. - 'Doldur ve İmzala' özelliğini kullanarak imzalayanlardan metin veya resim biçiminde önemli verileri toplayın. - İş belgelerini anında oluşturup özelleştirmek ve iş dönüşüm oranlarını artırmak için kullanıma hazır şablonlar ve zengin bir düzenleyici. - Toplu Gönderim özelliğini kullanarak bir belgenin birden fazla alıcıya gönderilmesini otomatikleştirin ve verimliliğinizi artırın. - Günlük iş uygulamalarınızı Zapier, Retool ve Native API'ler aracılığıyla entegre ederek e-İmza iş akışlarını yapılandırın ve daha fazla zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlayın. - İmza türünü seçme özgürlüğü - imzalamak için tıklayın, imza çizin veya başlatmak için tıklayın. - Müşterilere doğru zamanda müdahale etmek ve etkileşimde bulunmak için gerçek zamanlı izleme ve analiz. - Belgelerin e-posta, paylaşılabilir bağlantılar, doldurulabilir web formları veya API entegrasyonları yoluyla çevrimiçi olarak imzalanması için birden fazla seçenek. BENZERSİZ GÜVENLİK - - Küresel ve yerel e-İmza yasalarına ve en son endüstri standartlarına uyumluluk. - İmzalayanların kimliğini garanti altına almak için iki faktörlü (SMS ve e-posta) kimlik doğrulama. - Verilerinizi her adımda korumak için AWS küresel bulut sertifikası (CSA, SOC 1, SOC2 ve ISO 27001) ile üst düzey güvenlik. - PCI DSS uyumlu ödeme ağ geçitleri YAŞAM BOYU DEPOLAMA - Revv, kayıtlarınızı sonsuza kadar güvende, düzenli ve kolayca erişilebilir durumda tutan bulut tabanlı depolama sağlar. GELİŞTİRİLMİŞ MÜŞTERİ DENEYİMİ - - Belgeleri SMS yoluyla anında mobil cihazlara gönderin, müşteri ayrılma oranlarını azaltın. - Belgeler içerisinde müşterilerle ve ekip üyeleriyle etkileşime geçmek ve imzalama sürecini hızlandırmak için işbirliği özellikleri. KODLAMA BECERİSİ GEREKTİRMEYEN BİR KENDİN YAP PLATFORMU - Revv'ün kullanımı çok basit ve gezinmesi kolaydır. Sezgisel arayüzü hiçbir dış yardıma veya özel beceriye ihtiyaç duymaz. MÜŞTERİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN OLUŞTURULMUŞ BİR DESTEK SİSTEMİ - - İşletmenizi güçlendirmek için daha da ileri giden uzmanlardan oluşan bir müşteri destek ekibi. - 7/24 sohbet desteği - Belgeler için çoklu dil desteği - Şablon tasarlama ve oluşturma desteği - Süreç boyunca size yol gösterecek yardım merkezi, destek makaleleri ve videolar
WorkRails
workrails.com
WorkRails Hizmetleri CPQ, kurumsal teknoloji şirketlerinin hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel hizmet teklifleri oluşturmasına yardımcı olur. Karmaşık hizmetler satan ancak doğruluk ve zamanındalık konusunda zorluk yaşayan ekipler için idealdir. WorkRails Services CPQ platformu, hizmetlerin nasıl satıldığını standartlaştırarak tekrarlanabilirliğe, ölçeğe ve gelir artışına olanak tanır. WorkRails, Satış, Profesyonel Hizmetler ve Müşterileri arasındaki siloları ortadan kaldırır, diğer kayıt sistemlerine bağlanır, çift girişi ve hataları ortadan kaldırır ve satışı kolaylaştırır. WorkRails, Salesforce.com, Conga ve Microsoft Dynamics ile kullanıma hazır entegrasyonlar da dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla entegre olur. 40.000'den fazla Profesyonel Hizmet teklifi, WorkRails Hizmetleri CPQ ile yapılandırılmıştır. WorkRails müşterileri, hizmet teklifi oluşturma süresini haftalardan saatlere indirerek genel satış döngüsü sürelerini kısalttı, ürünün benimsenmesini artırdı ve kaybı azalttı.
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası dahil olmak üzere potansiyel müşteriden ödemeye kadar müşteri iş tesliminin tüm yönlerini yönetir. Zaman ve paraya önem veren müşteri iş yönetimi platformu, size en güncel iş verileriniz ve finansal performansınıza ilişkin bütünsel bir görünüm sunar. Müşteri iletişimlerinin, etkinliklerinin ve çalışmalarının tek bir platformda merkezileştirilmesi sayesinde, durum güncellemesi istemenize gerek kalmadan işlerin nerede olduğunu her zaman bilirsiniz. Accelo, görünürlüğü ve koordinasyonu geliştirmek için iş akışlarını düzene sokar ve işletme ve ekipler genelinde verimliliği artırır, liderlerin işi yürütmesine ve profesyonellerin en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olur. Güçlü otomasyondan yararlanılarak yöneticilerin projeleri zamanında ve bütçe dahilinde kolaylıkla teslim etmeleri sağlanır. Accelo'nun güncel ve güvenli analitiği, liderlere akıllı kararlar alma konusunda güven vererek işin büyümesini ve refahını sağlar.
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. BT Hizmet Sağlayıcılarının zamandan tasarruf etmesine ve gelirleri artırmasına yardımcı olan nakit teklifi platformu. Teklif-nakit sürecinizi bugün yükseltin. Kazandıran satış tekliflerini dakikalar içinde gönderin. Quoter, satış ekiplerine yönelik çevrimiçi fiyat teklifi verme yazılımıdır. Kullanımı kolay platformumuz, otomasyon iş akışlarımız ve sınırsız kullanıcı fiyatlandırma planlarımız, ekibinizin her zamankinden daha fazla teklif oluşturmasına olanak tanıyacak.
EZLynx
ezlynx.com
EZLynx®'in yeni ve büyüyen sigorta acentelerine yönelik yazılımıyla, işletmenize, poliçelerinizi yönetmeyi kolaylaştırmak için karşılaştırmalı değerlendiricinizi, acente yönetim sisteminizi, raporlamanızı, müşteri portalınızı ve daha fazlasını entegre eden hepsi bir arada bir platform sağlıyoruz. Bırakın işi EZLynx yapsın, böylece siz iş kitabınızı satmaya ve büyütmeye odaklanabilirsiniz. Her gün en üretken çalışanınız unvanını kazanmak istiyoruz. EZLynx, aşağıdakilerle 37.000'den fazla acentenin başarısını artırıyor: EZLynx Rating Engine EZLynx Rating Engine™, bağımsız sigorta acentelerinin herhangi bir cihazda 48 eyaletteki yüzlerce operatörden gerçek zamanlı kişisel hat fiyat teklifleri almasına olanak tanıyan, kullanımı kolay, karşılaştırmalı bir değerlendiricidir. Taşıyıcılar arası kişisel hat teklifleri hiç bu kadar kolay olmamıştı. EZLynx Yönetim Sistemi EZLynx Yönetim Sistemi™, ajansınızın yeni işler alırken mevcut müşterileri elde tutma yeteneğini en üst düzeye çıkarmak için müşteri ve politika verilerinden yararlanır. Müşterinizin fiyat tekliflerini, poliçelerini, taleplerini ve belgelerini tek bir organize yerde bulun ve günlük poliçe indirmelerinizden senkronize edilen güncel bilgilerle kolayca yeniden pazarlayın.
Zoura
zuora.com
Zuora Billing, faturalandırma süreçlerini ölçeklendirip otomatikleştirirken şirketlerin yeni yeniliklerden hızlı bir şekilde para kazanmasına olanak tanıyor. Zuora Billing'den yararlanan şirketler, 50'den fazla kullanıma hazır fiyatlandırma modeli, yapılandırılabilir indirim ve faturalandırma tetikleyicileri ile yeni büyüme stratejilerinin kilidini açabilir. Fiyatlandırma, doğrudan satışları desteklemek için Zuora CPQ, tüketici kanallarını desteklemek için API'ler ve herhangi bir satış kanalında müşterileri beslemek için self servis ve iş ortağı portallarını etkinleştirme yeteneği ile senkronize edilmiştir. Son olarak, Zuora Faturalandırma, şirketlerin eşit dağıtımları otomatikleştirerek, provizyonu düzenleyerek, genel muhasebe etkileşimini, vergi motorlarına bağlantıları ve 40'tan fazla ödeme ağ geçidini destekleyerek faturalandırma işlemlerini geniş ölçekte otomatikleştirmesine olanak tanır.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Qwilr
qwilr.com
Anlaşma hızını artırın, içerikten alıcı içgörüleri alın ve temsilcilere satış yapmaları için daha fazla zaman tanıyın. Nasıl? Satış materyallerini güzel, otomatik web sayfalarına dönüştürün. Mükemmel teklif, satış konuşması, satış teklifi, müşteri katılım sayfası ve daha fazlasıyla unutulmaz bir satış deneyimi oluşturun. Gönderdiğiniz her Qwilr sayfası, etkileşimli medya, akıllı izleme ve otomasyona sahip güzel, etkileşimli bir web sayfasıdır. Statik PDF'lerinize veda edin ve Qwilr'in etkileyici satış gücüne merhaba deyin. Qwilr ile şunları yapabilirsiniz: Alıcıları etkileyen özel ve etkileşimli satış materyalleri oluşturun: Sonsuz ekler yerine bir URL gönderin. Ürün demolarını, fiyatları, ekstra hizmetleri paylaşın ve alıcıların kendileri için kişiselleştirilmiş bir deneyimle etkileşime geçmesini izleyin. Her sayfanın tutarlı bir şekilde markalı olmasını sağlayın: Yazı tiplerinizi ve renklerinizi her sayfaya uygulayan marka düzenleyicimizle tüm satış malzemelerinizi standartlaştırın
Proposify
proposify.com
Proposify, satış sürecinizin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan çevrimiçi teklif yazılımıdır. Yakın. Anlaşma tasarımından imzaya kadar anlaşmalara hakim olacak güven ve esnekliğe sahip olun. Tutarlı ve hatasız kalan etkileyici satış belgeleri oluşturun. Sürecinizi ölçeklendirmek, zamanında etkileşim kurmak ve doğru tahminlerde bulunmak için içgörüler alın. Müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz için sorunsuz bir oturum kapatma deneyimi sunun. Özellikleri arasında esnek ve kullanıcı dostu bir tasarım düzenleyici, elektronik imzalar, CRM entegrasyonları, veriye dayalı bilgiler, etkileşimli fiyatlandırma, içerik yönetimi, onaylar ve çok daha fazlası yer alır. Satış ekibinize rekabet avantajı sağlamaya hazırsanız web sitemizi ziyaret edin veya https://www.proposify.com adresinden bir demo rezervasyonu yapın.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluşturucuya ve CPQ işlevselliğine sahip bir hizmet olarak belge otomasyon yazılımı.
Orgzit
orgzit.com
Orgzit, kurumsal CRM'in gücünü Excel'in esnekliğiyle sağlar. Orgzit, üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada bir satış sistemidir. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçmenize yardımcı olarak Satış, Teklif, Hizmet ve Finans'ı kolaylaştırmaya yardımcı olur.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Üretim karmaşıktır. Satmak bu olmamalı. In Mind Cloud, üreticiler için tasarlanmış ölçeklenebilir dijital satış platformudur. Uçtan uca satış yazılımımız, müşterilerinizin hedeflerini üretim yeteneklerinizle kusursuz bir şekilde hizalar ve tüm satış süreçlerinizi tek platformda birleştirir. In Mind Cloud Dijital Satış Platformu, satışları artırmak amacıyla kapsamlı ürün bilginizin ve akıllı analitiğin gücünden yararlanmak için CRM, CPQ ve Commerce'in üstün performansını kullanır. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com), üreticileri güçlendirme misyonuna sahip bağımsız bir üretim satış platformu sağlayıcısıdır. Singapur, Almanya ve ABD'deki ofislerimiz ve yüksek değerli ortak ağımız aracılığıyla küresel olarak faaliyet gösteriyoruz.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satış teklifi oluşturmak veya bir CPQ alternatifine ihtiyaç duymak istiyorsanız, IQ ihtiyacınızı karşılar.
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster, CNC ve katmanlı üretim atölyeleri için aboneliğe dayalı bir anlık fiyat teklifi ve e-Ticaret çözümüdür. Bulut tabanlı yazılım, anında fiyat teklifi verilmesine ve çevrimiçi ödeme yapılmasına olanak tanırken aynı zamanda CAD ve diğer 3D yazdırılabilir dosyaları analiz edip düzelterek parçaların doğru şekilde yönlendirilmesini ve üretilmesini sağlar. DigiFabster'ın arka uç sistemi size ihtiyacınız olan tüm esnekliği sağlayarak makine süresi, malzeme, işçilik, son işlem ve daha fazlasına ilişkin maliyetleri belirlemenize olanak tanır. İndirimler için kurallar oluşturabilir ve hızlı dönüş süreleri için prim ekleyebilirsiniz. Yazılım, çoklu fiyatlandırma ve indirim seçenekleriyle 10 teknolojiyi destekler. DigiFabster'ın CRM'si özellikle makine atölyeleri ve servis bürolarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu güçlü araçlar, müşterilerinizle emek ve masraf olmadan 7/24 bağlantı kurmanıza olanak tanır. Tamamen belgelenmiş API'miz, verileri ERP, muhasebe veya nakliye gibi diğer yazılımlarla kullanmanıza olanak tanır.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları daha hızlı yürütme ve öngörülebilir işlem hatlarını daha etkili bir şekilde oluşturma konusunda güç verir. Sezgisel bir Satış Başucu Kitabı tarafından desteklenen CPQ, CLM, Faturalandırma ve Abonelik Yönetimi çözümleri sayesinde ekipler tek bir birleşik konumdan teklif verebilir, anlaşmalar yapabilir, sözleşmeleri yönetebilir ve aboneliklerini ve faturalandırmalarını otomatikleştirebilir. DealHub ayrıca alıcı/satıcı iletişimlerini merkezileştirir ve anlaşmaları tamamlamak için gereken her şeyi dijital bir DealRoom'da sunar. Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks gibi önde gelen CRM'lerle entegre olan ve WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso ve Braze gibi gelir uzmanlarının güvendiği DealHub, tek bir akıcı gelirle daha hızlı değer elde etme süresi sağlar hareket.
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma Otomasyonu (AR, AP, Faturalar, Abonelikler, Ödemeler): Tam otomatik AR Tahsilatları, ödeme süresini (DSO) önemli ölçüde azaltır. Gelişmiş kural motorumuz, doğru mesajı doğru zamanda otomatik olarak ileterek en yüksek ödeme olasılığını sağlarken hızlı ve verimli müşteri iletişimine olanak tanır. Asla başka bir satıcı ödemesinin hesaba katılmamasına izin vermeyin, satıcı faturalarını inceleme ve onay için atayın. Tüm faturalarınızı optimize edilmiş ödemelere yönlendirmek için iş akışı otomasyonumuzdan ve onay motorumuzdan yararlanın. Abonelik/yinelenen faturalandırmayı, hakediş faturalandırmasını, fatura oluşturmayı, otomatik ödemeleri, ödeme planlarını, gecikme ücretlerini, kuponları, çevrimiçi faturalandırmayı ve etkileşimli müşteri portallarını etkinleştirin; bunların tümü mevcut muhasebe ve CRM sistemlerinizle entegre ve senkronize edilmiştir. Ödeme tokenizasyonu ve otomatik başarısız ödeme kurtarma, hiçbir ödemenin kaçırılmamasını ve tüm verilerin güvende olmasını sağlar. 2. Satış ve Başarı Otomasyonu (QTC, CPQ, NPS, eSign): QTC ve CPQ özelliklerimizle potansiyel müşteriler için fiyat tekliflerini otomatikleştirin, fiyatlandırmanızı kontrol edin ve anlaşmaları daha hızlı kapatın. Teklif oluşturmaktan müşterilerden nakit almaya kadar her şey. Satış ve başarı ekibinizi QTC sürecini yönetecek ve departmandaki darboğazları ortadan kaldıracak şekilde güçlendirin. Artık ikinci bir tahminde bulunmanıza gerek yok, satış ekibinizin tekliften e-İmza ve ödemeye kadar yeni sözleşme oluşturma sürecinin tüm yönlerini açıkça tanımlanmış bir çerçeve dahilinde ele almasına izin verin. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, faturalarını ve sözleşmelerini müşteri yöneticisinden tüm ekibinizle paylaşın. Müşterilerinizle iletişim kurmak için Armatic'in yerleşik iletişim merkezini kullanın. Rakiplerine göre 2 kat daha hızlı büyüyen şirketlere katılmak için Armatic Net Tavsiye Skoru motorundan yararlanın. Müşteri geri bildirimleriyle desteklenen daha iyi kararlar almaları için ekiplerinizi güçlendirin. 3. İnsan Sermayesi Otomasyonu (eNPS, Çalışan Savunuculuğu, Sözleşmeler, eKayıtlar): Armatic çalışan NPS'si ile çalışan memnuniyetinizi ölçün ve iyileştirin. Bağlılığı ve çalışan bağlılığını artırmak için çalışanlarınızla iletişim geri bildirimi döngüleri oluşturun. Çalışan Savunuculuğu ile şirketinizin sosyal erişimini genişletin. Onaylanmış şirket bilgilerini paylaşmanın kolay bir yolunu sağlayarak çalışanlarınızın sosyal ağlarından yararlanın. Şirketinizin sosyal paylaşımları çok sayıda potansiyel müşteriye ve potansiyel yeni işe alımlara ulaşır. İK ekibinize ve kuruluşunuzdaki yöneticilere, tüm çalışan sözleşmelerini güvenli bir şekilde e-İmzalama, depolama ve yönetme çözümü sağlayın. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, çalışan sözleşmelerini ve gizlilik sözleşmelerini tüm ekibinizle paylaşın. Armatic çalışan iletişim yöneticisi, ekibinizin iletişim verileri, sözleşmeler ve İK ile ilgili notlar dahil olmak üzere çalışanlarla ilgili tüm bilgilere anında ve kolay erişim sağlar.
© 2025 WebCatalog, Inc.