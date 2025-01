CPQ Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan

Revv

revv.so

Revv, belge otomasyonunun ve iş akışlarının sınırlarını zorluyor. Revv, zengin şablon kitaplığından belgeler oluşturma veya elektronik imzalar için harici WORD/PDF belgelerini yükleyip gönderme esnekliği sağlar. Ayrıca olası her e-İmza senaryosunu karşılayacak çeşitli imza türleri sunar. İster elektronik imzalar için toplu belgeler oluşturmak, ister doldurulabilir web formlarında imza almak isteyin, Revv her şeyi mümkün kılar. Sizi güncel tutmak için anında bildirimler, belge analizleri ve denetim izleri sağlar. Revv, e-posta ve SMS kimlik doğrulamasıyla e-İmzalama sürecinizin korumasını iki katına çıkarır. Revv, en son teknolojiye sahip kanıt yönetimiyle güçlü bir e-İmza kanıtı sunar. Ayrıca tıklama sarma imzaları için video kimlik doğrulaması da sunar. Karmaşık görevleri basitleştirmek ve belge iş akışlarınızı sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için iş uygulamalarını Revv ile entegre edin. Revv, işinizi her yerde, her zaman ve her cihazdan yürütmenizi sağlayan, hepsi bir arada, kodsuz bir belge iş akışı otomasyon platformudur. Revv, sağlam koruma sağlar ve birden fazla düzeyde şifreleme ve yerel yasalara uygunluk ile güvenli bir ortamda çalışır. AVANTAJLARI: DAHA İYİ YÖNETİM VE UYUM - Revv, tüm e-İmzalı belgeleri yasal olarak bağlayıcı kılan ESIGN Yasası, UETA ve eIDAS düzenlemelerine uygundur. Revv, elektronik imzanın tüm gereksinimlerini karşılar. - İmzalama niyeti: Revv, imzalayanlardan elektronik imzaları göndermelerini talep ederek imzalayanların niyetini doğrular. - Elektronik ortamda iş yapma onayı: Revv, imzalayanlardan belgeyi göndermeden önce imzalarını onaylamalarını isteyerek onay gerekliliğini karşılar. Revv ayrıca alıcılara imza isteğini reddetme seçeneği de sunar. - İmza ilişkilendirme: Her işlemin tam denetim takibi ile belge kontrolü oluşturun. Revv, tüm eylemleri tarih ve saat damgaları, imzalayanların ayrıntıları ve IP adresleriyle yakalayıp saklayarak imza atıfını karşılar. - Kayıt tutma: Revv, imzalı kayıtların bir kopyasını otomatik olarak oluşturur ve işlem kanıtlarını saklaması için bunu hem gönderene hem de alıcıya gönderir. ELEKTRONİK İMZALARLA YENİ OLASILIKLAR YARATMAK VE İŞ AVANTAJLARINI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN GÜÇLÜ ÖZELLİKLER - - Şablonda form alanları olarak dinamik alanlar oluşturun ve belge oluşturma sürecinizi hızlandırın. Seçilen şablonu kullanın, form alanlarına özel ayrıntılar ekleyin, gerekli bilgileri doldurmaları için müşterilere gönderin ve belgeleri e-imzalayın. - PDF veya DOCX dosyalarınızı yükleme ve gönderme, düzenleme ve elektronik imzalara gönderme esnekliği. - 'Doldur ve İmzala' özelliğini kullanarak imzalayanlardan metin veya resim biçiminde önemli verileri toplayın. - İş belgelerini anında oluşturup özelleştirmek ve iş dönüşüm oranlarını artırmak için kullanıma hazır şablonlar ve zengin bir düzenleyici. - Toplu Gönderim özelliğini kullanarak bir belgenin birden fazla alıcıya gönderilmesini otomatikleştirin ve verimliliğinizi artırın. - Günlük iş uygulamalarınızı Zapier, Retool ve Native API'ler aracılığıyla entegre ederek e-İmza iş akışlarını yapılandırın ve daha fazla zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlayın. - İmza türünü seçme özgürlüğü - imzalamak için tıklayın, imza çizin veya başlatmak için tıklayın. - Müşterilere doğru zamanda müdahale etmek ve etkileşimde bulunmak için gerçek zamanlı izleme ve analiz. - Belgelerin e-posta, paylaşılabilir bağlantılar, doldurulabilir web formları veya API entegrasyonları yoluyla çevrimiçi olarak imzalanması için birden fazla seçenek. BENZERSİZ GÜVENLİK - - Küresel ve yerel e-İmza yasalarına ve en son endüstri standartlarına uyumluluk. - İmzalayanların kimliğini garanti altına almak için iki faktörlü (SMS ve e-posta) kimlik doğrulama. - Verilerinizi her adımda korumak için AWS küresel bulut sertifikası (CSA, SOC 1, SOC2 ve ISO 27001) ile üst düzey güvenlik. - PCI DSS uyumlu ödeme ağ geçitleri YAŞAM BOYU DEPOLAMA - Revv, kayıtlarınızı sonsuza kadar güvende, düzenli ve kolayca erişilebilir durumda tutan bulut tabanlı depolama sağlar. GELİŞTİRİLMİŞ MÜŞTERİ DENEYİMİ - - Belgeleri SMS yoluyla anında mobil cihazlara gönderin, müşteri ayrılma oranlarını azaltın. - Belgeler içerisinde müşterilerle ve ekip üyeleriyle etkileşime geçmek ve imzalama sürecini hızlandırmak için işbirliği özellikleri. KODLAMA BECERİSİ GEREKTİRMEYEN BİR KENDİN YAP PLATFORMU - Revv'ün kullanımı çok basit ve gezinmesi kolaydır. Sezgisel arayüzü hiçbir dış yardıma veya özel beceriye ihtiyaç duymaz. MÜŞTERİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN OLUŞTURULMUŞ BİR DESTEK SİSTEMİ - - İşletmenizi güçlendirmek için daha da ileri giden uzmanlardan oluşan bir müşteri destek ekibi. - 7/24 sohbet desteği - Belgeler için çoklu dil desteği - Şablon tasarlama ve oluşturma desteği - Süreç boyunca size yol gösterecek yardım merkezi, destek makaleleri ve videolar