Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
CPQ Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Yeni Kaledonya
Yapılandır, Fiyat Ver, Teklif Ver (CPQ) yazılımı, şirketler için tüm teklif verme ve teklif süreci yaşam döngüsünü kolaylaştırır. Bir müşterinin, bir şirketin tekliflerine ilişkin gereksinimlerini iletmesiyle başlar ve müşteriye veya potansiyel müşteriye kapsamlı bir teklif sunulmasıyla sona erer. Satış departmanlarında kullanılan CPQ yazılımı, satış döngüsünün hızını artırır, teklif hassasiyetini artırır ve müşteri ilişkilerini güçlendirir. Bu yazılım çözümleri, şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını etkili bir şekilde tespit etmelerine ve bu özel gereksinimlere tam olarak uygun özel teklifler sunmalarına olanak sağlar. Genellikle mevcut CRM yazılımıyla entegre olan veya bir veya daha fazla CRM aracıyla kusursuz entegrasyon için tasarlanan CPQ ürünleri, satış süreçlerini optimize etmek için güçlü bir çözüm sunar.
Yeni Uygulama Gönder
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası da...
Qwilr
qwilr.com
Anlaşma hızını artırın, içerikten alıcı içgörüleri alın ve temsilcilere satış yapmaları için daha fazla zaman tanıyın. Nasıl? Satış materyallerini güzel, otomatik web sayfalarına dönüştürün. Mükemmel teklif, satış konuşması, satış teklifi, müşteri katılım sayfası ve daha fazlasıyla unutulmaz bir sat...
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. BT Hizmet Sağlayıcılarının zamandan tasarruf etmesine ve gelirleri artırmasına yardımcı olan nakit teklifi platformu. Teklif-nakit sürecinizi bugün yükseltin. Kazandıran satış tekliflerini dakikalar içinde gönderin. Quoter, satış ekiplerine...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları da...
Proposify
proposify.com
Proposify, satış sürecinizin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan çevrimiçi teklif yazılımıdır. Yakın. Anlaşma tasarımından imzaya kadar anlaşmalara hakim olacak güven ve esnekliğe sahip olun. Tutarlı ve hatasız kalan etkileyici satış belgeleri oluşturun. Sürecinizi ölçeklendirmek, za...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satı...
EZLynx
ezlynx.com
Bulut tabanlı EZLynx Derecelendirme Motoru ve EZLynx Yönetim Sistemini içeren lider sigorta yazılımı tek platform çözümleri.
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma ...
Pricefx
pricefx.com
Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetim...
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ...
Apparound
apparound.com
Apparound, pazarlama malzemelerinin sunumundan siparişin yapılandırılması ve toplanmasına kadar tüm satış yolculuğunu dijitalleştiren, hızlandıran ve yöneten hepsi bir arada satış aracıdır. Apparound'un temel özellikleri şunlardır: İçerik paylaşımı: broşürler, kataloglar, ürün özellikleri, sunumlar,...
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster, CNC ve katmanlı üretim atölyeleri için aboneliğe dayalı bir anlık fiyat teklifi ve e-Ticaret çözümüdür. Bulut tabanlı yazılım, anında fiyat teklifi verilmesine ve çevrimiçi ödeme yapılmasına olanak tanırken aynı zamanda CAD ve diğer 3D yazdırılabilir dosyaları analiz edip düzelterek par...
Zoura
zuora.com
Zuora Billing, faturalandırma süreçlerini ölçeklendirip otomatikleştirirken şirketlerin yeni yeniliklerden hızlı bir şekilde para kazanmasına olanak tanıyor. Zuora Billing'den yararlanan şirketler, 50'den fazla kullanıma hazır fiyatlandırma modeli, yapılandırılabilir indirim ve faturalandırma tetikl...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts, atölyelere, fason imalatçılara ve bitirme şirketlerine mevcut en gelişmiş, güvenli, bulut tabanlı tahmin ve fiyat teklifi sistemini sağlayarak işlerini geliştirmelerine ve büyütmelerine yardımcı olma misyonundadır. Kağıtsız Parçalar, CNC torna, CNC frezeleme, İsviçre vida işleme, sa...
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ imalat endüstrisine yöneliktir. CPQ yazılımımız satış ve üretim süreçlerini birbirine bağlar ve satış ekibinizin, bayilerinizin ve hatta müşterilerinizin karmaşık ürünleri hatasız yapılandırmasına olanak tanır. Elfsquad, müşteri talebini sorunsuz bir şekilde karşılayan kusursuz bir tekl...
vloxq
vloxq.com
vloxq CPQ ile dakikalar içinde teklif oluşturun! Çözümümüz tamamen özelleştirilebilir ve dağıtımı kolaydır. Yüksek performanslı satış temsilcilerinizin satış yönetimiyle zaman kaybetmeyi bırakıp otomasyonla zamanlarının %90'ından tasarruf etmesinin zamanı geldi. Eski sistemleri, e-tabloları, belge ş...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ, satışlarınızı kolaylaştıran bir B2B e-Ticaret platformudur. Daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve tamamen otomatikleştirilmiş ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir sipariş alımının keyfini çıkarmak için Yapılandırın, Fiyatlandırın, Teklif Alın (CPQ).
MonetizeNow
monetizenow.io
Ocak 2021'de kurulan ve merkezi Santa Clara, CA'da bulunan MonetizeNow, B2B SaaS için özel olarak oluşturulmuş tam döngülü bir gelir otomasyon platformudur. MonetizeNow'un birleşik Teklif Verme (CPQ), Faturalandırma ve Kullanım platformu, GTM mimarinizde nokta çözümlere ihtiyaç duymadan tüm fiyat mo...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir fiyat teklifi, faturalandırma ve gelir platformudur. Tamamen birleşik. Silo yok. Tekliften gelire kadar sıfır mutabakat. Dünyanın önde gelen SaaS şirketlerinden bazılarıyla işbirliği içinde tasarlanan Subskribe, etkileşimleri artırma, orta vadede ...
Revv
revv.so
Revv, belge otomasyonunun ve iş akışlarının sınırlarını zorluyor. Revv, zengin şablon kitaplığından belgeler oluşturma veya elektronik imzalar için harici WORD/PDF belgelerini yükleyip gönderme esnekliği sağlar. Ayrıca olası her e-İmza senaryosunu karşılayacak çeşitli imza türleri sunar. İster elekt...
WorkRails
workrails.com
WorkRails Hizmetleri CPQ, kurumsal teknoloji şirketlerinin hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel hizmet teklifleri oluşturmasına yardımcı olur. Karmaşık hizmetler satan ancak doğruluk ve zamanındalık konusunda zorluk yaşayan ekipler için idealdir. WorkRails Services CPQ platformu, hizmetlerin nasıl...
Orgzit
orgzit.com
Orgzit, kurumsal CRM'in gücünü Excel'in esnekliğiyle sağlar. Orgzit, üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada bir satış sistemidir. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçmenize yardımcı olarak Satış, Teklif, Hizmet ve Finans'ı kolaylaştırmaya yardımcı olur.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Üretim karmaşıktır. Satmak bu olmamalı. In Mind Cloud, üreticiler için tasarlanmış ölçeklenebilir dijital satış platformudur. Uçtan uca satış yazılımımız, müşterilerinizin hedeflerini üretim yeteneklerinizle kusursuz bir şekilde hizalar ve tüm satış süreçlerinizi tek platformda birleştirir. In Mind ...
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks, çok sağlayıcılı bir SaaS BT altyapı tasarımı ve iş akışı aracıdır. Rutin teklif ve tahmin görevlerini otomatikleştirerek sistem entegratörlerinin ve kuruluşların çözüm hazırlamayı hızlandırmasına, maliyetleri azaltmasına ve değer elde etme süresini hızlandırmasına yardımcı oluyoruz.
MiClient
miclient.ai
MiClient, Teklif Yönetimi için eksiksiz bir çözüm sunar; Bir teklifin oluşturulmasından kapanışına kadar. Otomatik Müşteri Katılım sürecinin dahil edilmesiyle daha yüksek dönüşüm oranı ve gelişmiş Müşteri Deneyimi sağlayın. Bu aynı zamanda tekliflerinizi anlamanıza ve Kapanışlarınızı artırmak için t...
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes, tüm fiyat teklifi verme ve faturalandırma ihtiyaçlarınızı destekleyen güçlü bir fiyat teklifi aracıdır. Teklifler oluşturun, değişiklikler için teklifleri takip edin ve izleyin, düzenleri özelleştirin, ilgili kişi kayıtlarını, şirket kayıtlarını saklayın, yinelenen teklifleri ve son kulla...
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack, BT endüstrisindeki yönetilen hizmet sağlayıcılar ve katma değerli satıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Hizmetlerimiz CPQ yazılımı, satış öncesi sürecin her adımına verimlilik, tutarlılık ve doğruluk katar.
Salesbricks
salesbricks.com
İşletmeniz için fiyat teklifi-nakit yönetimi, iç satış ve self-servis pazara açılma hareketlerini yönetmenin daha iyi bir yolu
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress, işletmelerin en son internet teknolojisini kullanarak satış tahmin sürecini otomatikleştirmesine olanak tanıyan web tabanlı bir SaaS uygulamasıdır. Satış personeli daha detaylı, doğru ve ürün pazarlama bilgilerini içeren satış tekliflerini kolay ve hızlı bir şekilde oluşturabilmektedi...
Connectbase
connectbase.com
Connectbase, Bağlantı için Endüstri Bulutudur. Connectbase, otomatik fiyat teklifi dahil olmak üzere yeni nesil bağlantı alım ve satımına olanak tanıyan ve derin, güvenilir bilgiler sağlayan sektörün bir ortağıdır. Connectbase'in sektör lideri platformu The Connected World, dünya çapında neredeyse 3...